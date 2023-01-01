Создание презентаций: секреты дизайна и структуры, которые впечатляют

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Люди, заинтересованные в улучшении навыков создания и проведения презентаций

Начинающие профессионалы и студенты, нуждающиеся в практических советах по созданию эффективных презентаций

Руководители, специалисты и предприниматели, желающие улучшить свои навыки коммуникации и влияния на аудиторию Первая презентация — как первое свидание. Ты либо произведёшь впечатление, либо провалишься с треском. Хорошая презентация работает на тебя, даже когда ты молчишь, а плохая способна загубить самый гениальный проект. Что отличает любительские слайды от профессиональных? Почему одни презентации заставляют аудиторию засыпать, а другие — аплодировать стоя? Раскрываю карты и делюсь секретами создания презентаций, которые заставят вашу аудиторию забыть про смартфоны и впитывать каждое слово. 🚀

Основы создания презентации: с чего начать новичку

Прежде чем открывать PowerPoint или другую программу для создания презентаций, определите цель. Звучит банально, но именно отсутствие чёткой цели — главная причина провала большинства презентаций. Задайте себе вопрос: чего я хочу добиться этой презентацией? Информировать? Убедить? Мотивировать? Продать? От ответа зависит всё остальное.

Второй шаг — анализ аудитории. Кто эти люди? Что они уже знают по теме? Какой уровень детализации им нужен? Презентация для студентов первого курса будет сильно отличаться от презентации для совета директоров.

Сергей Волков, креативный директор Однажды я готовил презентацию для крупного клиента. Потратил неделю на создание 50 подробнейших слайдов с графиками, диаграммами и аналитикой. На встрече выяснилось, что у меня всего 15 минут вместо запланированного часа. Пришлось на ходу сокращать и перескакивать через слайды. Это был провал. С тех пор я всегда создаю версию презентации "в лифте" — 3-5 ключевых слайдов, которые можно показать за 5 минут. А потом уже, если есть время, раскрываю тему глубже.

Выбор инструмента для создания презентации зависит от ваших навыков и потребностей. Вот сравнение популярных вариантов:

Инструмент Преимущества Недостатки Подходит для PowerPoint Знаком большинству, богатый функционал Может выглядеть шаблонно Универсальных презентаций, начинающих Keynote Красивые шаблоны, интуитивный интерфейс Только для экосистемы Apple Презентаций с акцентом на эстетику Canva Простота использования, готовые шаблоны Ограниченная функциональность в бесплатной версии Визуально привлекательных презентаций без специальных навыков Google Slides Облачное хранение, удобное совместное редактирование Меньше функций по сравнению с PowerPoint Командной работы над презентацией

После выбора инструмента приступайте к составлению плана. Избегайте соблазна сразу начать делать слайды — это путь к хаосу. Сначала создайте структуру презентации на бумаге или в текстовом документе.

Базовый план любой презентации включает:

Вступление — захватите внимание, представьтесь, обозначьте тему

Проблема — объясните, почему тема важна

Решение — представьте ваш подход или продукт

Доказательства — факты, данные, примеры

Следующие шаги — что делать дальше

Заключение — резюме ключевых моментов

Помните золотое правило презентаций: один слайд — одна мысль. Перегруженные слайды рассеивают внимание аудитории. 🧠

Проектирование контента: структура для успешной подачи

Когда план готов, пора приступать к созданию слайдов. Структура подачи материала критически важна для успеха презентации. Если вы не организуете информацию логично, ваша аудитория быстро потеряет интерес.

Существует несколько проверенных структур повествования, которые работают практически в любой ситуации:

Проблема-решение-результат — классическая структура для большинства бизнес-презентаций

— классическая структура для большинства бизнес-презентаций Ситуация-сложность-решение — похожий подход, но с акцентом на контексте

— похожий подход, но с акцентом на контексте Что-Почему-Как — простая структура для объяснения новых концепций

— простая структура для объяснения новых концепций Прошлое-настоящее-будущее — эффективно для презентаций о развитии или изменениях

— эффективно для презентаций о развитии или изменениях Монтаж контрастов — сравнение "до и после", "с нами и без нас"

Для каждого слайда действует правило 5×5: не более 5 строк текста, не более 5 слов в строке. Если вам нужно разместить больше информации, разделите её на несколько слайдов. 📊

Особое внимание уделите первым и последним слайдам — это то, что аудитория запомнит лучше всего. Титульный слайд должен заинтриговать, а заключительный — содержать чёткий призыв к действию.

Елена Соколова, тренер по публичным выступлениям Я консультировала руководителя стартапа перед питчем инвесторам. Его презентация была технически идеальной: красивый дизайн, логичная структура, убедительные данные. Но в ней не хватало истории. Мы переработали материал, добавив личный опыт основателя — как он сам столкнулся с проблемой, которую решает продукт. Первый слайд теперь начинался с фразы: "В 2019 году я потерял 2 миллиона рублей из-за проблемы, которую никто не решал. Сегодня наш продукт помогает тысячам людей избежать такой ситуации". Эта история мгновенно привлекла внимание инвесторов и создала эмоциональную связь. Стартап получил финансирование, хотя до этого ему отказывали четыре раза.

При структурировании контента используйте принцип "сэндвича" — сначала говорите, о чём собираетесь рассказать, затем рассказывайте, а потом резюмируйте то, что рассказали. Такой подход помогает аудитории лучше усвоить информацию.

Не забывайте о переходах между слайдами и разделами. Хорошие связки создают ощущение цельного рассказа, а не набора разрозненных фактов.

Дизайн, который впечатляет: цвет, шрифты и композиция

Дизайн презентации — это не просто украшение. Это инструмент коммуникации, который помогает доносить ваши идеи эффективнее. Даже если вы не дизайнер, соблюдение нескольких принципов поможет создать презентацию, которая выглядит профессионально. 🎨

Начнем с цветовой схемы. Идеальная презентация использует не более 2-3 основных цветов плюс 1-2 акцентных. Слишком много цветов создает визуальный шум. Если у вас или вашей компании есть фирменные цвета, используйте их как основу.

Психология цвета играет важную роль в восприятии вашей презентации:

Цвет Ассоциации Лучше использовать для Синий Надежность, стабильность, доверие Финансовых отчетов, бизнес-планов Зелёный Рост, здоровье, природа Экологических тем, инноваций, финансов Красный Энергия, страсть, опасность Привлечения внимания, предупреждений Оранжевый Креативность, энтузиазм Презентаций о творческих проектах Фиолетовый Роскошь, креативность Премиальных продуктов, инноваций

Выбор шрифтов не менее важен. Используйте максимум 2 шрифта: один для заголовков, другой для основного текста. Шрифты должны быть легко читаемыми даже издалека.

Для заголовков: шрифты без засечек (Sans Serif) — Arial, Helvetica, Roboto

шрифты без засечек (Sans Serif) — Arial, Helvetica, Roboto Для основного текста: можно использовать шрифты с засечками (Serif) — Georgia, Times New Roman, или без засечек

можно использовать шрифты с засечками (Serif) — Georgia, Times New Roman, или без засечек Минимальный размер: 24 пункта для основного текста, 36 пунктов для заголовков

Композиция слайда строится на принципе иерархии. Самая важная информация должна быть наиболее заметной. Используйте правило третей: мысленно разделите слайд на девять равных частей с помощью двух горизонтальных и двух вертикальных линий. Ключевые элементы лучше размещать на пересечениях этих линий.

Белое пространство (или негативное пространство) — ваш друг. Не бойтесь оставлять пустые участки на слайде. Они помогают выделить важную информацию и делают слайд более читаемым.

Для фона лучше использовать светлые оттенки. Темный текст на светлом фоне читается легче, чем светлый на темном. Исключение — если вы выступаете в затемненном помещении, тогда темный фон со светлым текстом будет комфортнее для глаз аудитории.

Согласованность дизайна критически важна. Все слайды должны выглядеть так, будто они принадлежат одной презентации. Используйте одинаковые шрифты, цвета и стиль элементов на всех слайдах.

Визуализация данных и графика в презентациях

Статистика показывает: люди запоминают только 10% услышанного через три дня, но если добавить визуальные элементы, этот показатель вырастает до 65%. Правильная визуализация данных не просто украшает презентацию — она помогает аудитории быстрее понять и запомнить информацию. 📈

Вместо того чтобы перегружать слайды текстом, используйте:

Диаграммы и графики для показа трендов и сравнений

Инфографику для объяснения процессов и взаимосвязей

Иконки для замены повторяющихся текстовых элементов

Фотографии высокого качества для иллюстрации концепций

Схемы для демонстрации структуры или иерархии

Выбор типа диаграммы зависит от данных, которые вы хотите представить:

Линейные графики — для показа изменений во времени

— для показа изменений во времени Столбчатые диаграммы — для сравнения категорий

— для сравнения категорий Круговые диаграммы — для демонстрации долей целого (не более 5-6 сегментов)

— для демонстрации долей целого (не более 5-6 сегментов) Точечные диаграммы — для отображения корреляций между переменными

— для отображения корреляций между переменными Тепловые карты — для визуализации плотности данных

При создании визуализации данных помните о нескольких ключевых принципах:

Упрощайте. Избегайте 3D-графиков и излишнего декора — они затрудняют понимание данных. Уберите все, что не несет информационной ценности: декоративные рамки, тени, градиенты. Подписывайте осторожно. Подписи должны быть краткими и понятными. Разместите их рядом с данными, а не в легенде, чтобы аудитории не приходилось переводить взгляд. Выделяйте важное. Используйте цвет или размер для акцентирования ключевых данных. Остальные данные можно оставить в нейтральных тонах. Соблюдайте пропорции. Масштаб графиков должен быть честным и не искажать восприятие данных. Начинайте ось Y с нуля, если показываете абсолютные значения. Объясняйте данные. Добавьте заголовок или короткое пояснение к каждому графику, чтобы аудитория понимала, что именно вы хотите показать.

Для поиска качественных изображений используйте легальные источники с бесплатными стоками: Unsplash, Pexels, Pixabay. Иконки можно найти на Flaticon или The Noun Project.

Если вам нужно создать инфографику, но вы не дизайнер, воспользуйтесь онлайн-инструментами: Canva, Venngage или Piktochart. Они предлагают готовые шаблоны, которые можно настроить под свои нужды.

Секретные приёмы для выступления с презентацией

Даже безупречно оформленная презентация может провалиться, если вы не знаете, как с ней выступать. Презентация — это не только слайды, но и вы как оратор. Ваши жесты, интонация, энергетика и умение взаимодействовать с аудиторией определяют успех выступления. 🎭

Начнем с технической подготовки:

Приходите минимум за 30 минут до начала выступления

Проверьте, как выглядят слайды на экране, работает ли проектор/экран

Имейте запасную копию презентации на USB-флешке и в облаке

Подготовьте PDF-версию для случаев несовместимости форматов

Проверьте работу презентера или клавиш для переключения слайдов

Теперь о самом выступлении:

Правило 10-20-30 от Гая Кавасаки: не более 10 слайдов, не более 20 минут, шрифт не менее 30 пунктов. Этот принцип поможет сделать выступление лаконичным и понятным.

Не читайте слайды. Аудитория может прочитать их сама. Вместо этого дополняйте информацию, рассказывайте истории, приводите примеры. Слайды — это опора для вашей речи, а не её замена.

Используйте правило трех секунд. Когда появляется новый слайд, сделайте паузу на три секунды. Это даёт аудитории время осмыслить визуальную информацию, прежде чем вы начнете говорить.

Контролируйте темп. Говорите медленнее, чем обычно. В стрессовой ситуации мы склонны ускоряться, что затрудняет понимание. Делайте паузы перед ключевыми мыслями — это создает драматический эффект и привлекает внимание.

Используйте указатель осознанно. Лазерная указка или курсор мыши должны фокусировать внимание на важных элементах, а не бессмысленно метаться по экрану.

Взаимодействуйте с аудиторией. Задавайте вопросы, просите поднять руки в ответ на вопрос, предлагайте короткие интерактивные упражнения. Это поддерживает внимание и вовлеченность.

Подготовьте ответы на сложные вопросы. Предугадайте, что может вызвать сомнения или непонимание, и заранее сформулируйте убедительные ответы.

Используйте "невидимые" слайды. Это дополнительные слайды, которые не входят в основную презентацию, но могут понадобиться для ответов на вопросы. Разместите их в конце презентации после слайда с благодарностью.

Репетируйте. Идеально — 3-5 полных прогонов презентации вслух. Первые два раза записывайте себя на видео, чтобы увидеть недочеты. Финальную репетицию проведите в условиях, максимально приближенных к реальному выступлению.

И самый важный секрет — будьте искренними. Аудитория чувствует, когда вы действительно увлечены темой, а когда просто отрабатываете номер. Ваш энтузиазм заразителен и может компенсировать многие технические недостатки презентации.