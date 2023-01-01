Притяжательные прилагательные в английском: полное руководство

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Ученики и студенты, изучающие английский язык

Преподаватели английского языка, желающие улучшить свои методики

Практикующие переводчики, сталкивающиеся с английским грамматическим строем Овладение притяжательными прилагательными в английском языке — тот недостающий пазл, который часто отличает начинающего ученика от уверенного собеседника. Это грамматическое явление кажется простым на первый взгляд, но содержит множество нюансов, способных запутать даже продвинутых студентов. Представьте, что вы говорите "его дом" вместо "её дом" — и смысл фразы меняется кардинально. Эта статья раскрывает все тонкости притяжательных прилагательных: от базовых форм до сложных случаев употребления, снабжая вас не только теорией, но и практическими упражнениями для закрепления материала. 🔍

Что такое притяжательные прилагательные и их функции

Притяжательные прилагательные (possessive adjectives) — это слова, указывающие на принадлежность предмета определённому лицу или объекту. Фактически они отвечают на вопрос "чей?" и играют ключевую роль в построении грамматически корректных английских предложений.

Основная функция притяжательных прилагательных — определение существительного, с которым они согласуются. В отличие от русского языка, в английском притяжательные прилагательные не изменяются по родам, числам или падежам существительного, к которому они относятся.

Александр Петров, преподаватель английского языка Помню случай с моей студенткой Марией, которая никак не могла понять разницу между притяжательными прилагательными и местоимениями. Во время разговорной практики она постоянно путалась: "This book is her" вместо "This book is hers". Мы придумали систему визуализации: каждый раз, когда нужно было употребить притяжательное прилагательное, она представляла стрелку от владельца к предмету (my → book), а для притяжательного местоимения — замену предмета (The book is mine). Через две недели практики ошибки исчезли, а Мария призналась, что теперь эта грамматическая структура стала для неё интуитивно понятной.

Функции притяжательных прилагательных включают:

Указание на принадлежность объекта (This is my car)

Выражение родственных связей (Her brother works as a lawyer)

Описание частей тела и личных вещей (He broke his leg last month)

Обозначение авторства или происхождения (Have you read her latest article?)

Важно понимать, что притяжательные прилагательные всегда стоят перед существительным и служат определением к нему, в отличие от притяжательных местоимений, которые могут стоять самостоятельно.

Формы притяжательных прилагательных и их особенности

В английском языке существует семь притяжательных прилагательных, каждое из которых соответствует определённому личному местоимению. Их формы неизменны и не зависят от рода или числа существительного, к которому они относятся.

Личное местоимение Притяжательное прилагательное Пример I (я) my (мой/моя/моё/мои) My laptop is new. you (ты/вы) your (твой/ваш) Your answer is correct. he (он) his (его) His car is expensive. she (она) her (её) Her house is beautiful. it (оно) its (его/её — для неодушевлённых) The tree lost its leaves. we (мы) our (наш) Our team won the match. they (они) their (их) Their children go to school.

Особенности притяжательных прилагательных, которые часто вызывают трудности:

Its vs It's — одна из самых распространённых ошибок. "Its" — притяжательное прилагательное, "it's" — сокращение от "it is" или "it has".

— одна из самых распространённых ошибок. "Its" — притяжательное прилагательное, "it's" — сокращение от "it is" или "it has". Her используется и как притяжательное прилагательное, и как объектное местоимение: "It's her book" (её книга) и "I saw her" (я видел её).

используется и как притяжательное прилагательное, и как объектное местоимение: "It's her book" (её книга) и "I saw her" (я видел её). Your vs You're — другая частая ошибка. "Your" — притяжательное прилагательное, "you're" — сокращение от "you are".

Обратите внимание, что притяжательные прилагательные выражают только принадлежность и не несут информации о количестве объектов. Например, "my books" и "my book" используют одинаковую форму "my", несмотря на разное число существительного. 📚

Правила использования притяжательных прилагательных

Корректное использование притяжательных прилагательных требует понимания нескольких ключевых правил, которые отличают их применение от привычных норм русского языка.

Елена Сорокина, переводчик-синхронист На одной международной конференции случился забавный лингвистический казус. Российский докладчик, рассказывая о технических характеристиках оборудования, постоянно говорил "it company" вместо "its company", имея в виду компанию-производителя. Американские участники переглядывались с недоумением, пока один из них не подошёл ко мне как к переводчику и не спросил: "Он действительно имеет в виду IT-компанию каждый раз?" Пришлось объяснять, что это типичная ошибка русскоговорящих — пропуск "s" в притяжательном прилагательном "its". После конференции мы разработали мнемоническое правило для докладчика: "Если хочешь сказать «его/её» для неодушевлённых предметов, добавь змейку S на конце". На следующий день выступления прошли гладко.

Основные правила использования притяжательных прилагательных:

Позиция в предложении — притяжательные прилагательные всегда стоят перед определяемым существительным или перед другими определениями к этому существительному: My new car (Моя новая машина)

Her beautiful garden (Её красивый сад) Согласование с субъектом, а не объектом — притяжательное прилагательное указывает на принадлежность владельцу, а не на характеристику объекта: Every student must bring his or her textbook (Каждый студент должен принести свой учебник) Использование с частями тела — в английском языке, в отличие от русского, части тела часто обозначаются с притяжательными прилагательными: She washed her hands (Она вымыла руки)

hands (Она вымыла руки) He hurt his leg (Он повредил ногу) С герундием — когда герундий является объектом действия: They insist on my leaving early (Они настаивают на том, чтобы я ушёл рано) В случаях с общим владением — когда несколько людей владеют одним предметом: Tom and Mary's house (дом, принадлежащий и Тому, и Мэри)

Следует помнить, что в некоторых устойчивых выражениях и идиомах использование притяжательных прилагательных может отличаться от общих правил. Например, в выражениях типа "at arm's length" (на расстоянии вытянутой руки) используется не притяжательное прилагательное, а притяжательный падеж существительного. 🔄

Распространенные ошибки в употреблении притяжательных

При изучении английского языка многие студенты сталкиваются с определёнными трудностями в употреблении притяжательных прилагательных. Знание типичных ошибок поможет их избежать и улучшить качество речи.

Распространенная ошибка Неверно Верно Объяснение Путаница между "its" и "it's" The dog wagged it's tail. The dog wagged its tail. "its" — притяжательное прилагательное, "it's" — сокращение от "it is" или "it has" Смешение "your" и "you're" Your welcome to join us. You're welcome to join us. "your" — притяжательное прилагательное, "you're" — сокращение от "you are" Использование "their" для единственного числа Everyone should bring their book. Everyone should bring his or her book. / Everyone should bring their books. Исторически требовалось согласование по числу, но современный английский допускает "their" для гендерно-нейтральных выражений Использование притяжательных прилагательных вместо притяжательных местоимений This book is my. This book is mine. После глагола-связки требуется притяжательное местоимение, а не прилагательное Неправильный порядок слов Car my is new. My car is new. Притяжательное прилагательное всегда стоит перед существительным

Дополнительные ошибки, которые следует избегать:

Избыточное использование — в английском языке притяжательные прилагательные используются чаще, чем в русском, но не всегда:

— в английском языке притяжательные прилагательные используются чаще, чем в русском, но не всегда: Неверно: I wash my teeth every morning.

Верно: I brush my teeth every morning.

Неправильное использование с неодушевлёнными предметами — когда речь идёт о принадлежности одного неодушевлённого предмета другому, часто используют конструкцию "of":

— когда речь идёт о принадлежности одного неодушевлённого предмета другому, часто используют конструкцию "of": Неверно: The house's roof is red.

Верно: The roof of the house is red. (Хотя "the house's roof" также допустимо в современном английском)

Путаница в выражении общего владения — когда несколько людей владеют разными объектами:

— когда несколько людей владеют разными объектами: Неверно: Tom and Mary's houses (если у каждого свой дом)

Верно: Tom's and Mary's houses

Понимание этих типичных ошибок и их причин значительно поможет в корректном использовании притяжательных прилагательных и повысит уровень владения английским языком. ⚠️

Упражнения для закрепления материала по теме

Практика — ключ к успешному усвоению любого грамматического материала. Представляю набор упражнений различной сложности для закрепления знаний о притяжательных прилагательных в английском языке.

Упражнение 1: Заполните пропуски подходящими притяжательными прилагательными.

She lost _ keys yesterday. (она) The dog wagged _ tail. (собака) We must respect _ parents. (мы) They decorated _ house for Christmas. (они) I forgot to bring _ laptop. (я)

Упражнение 2: Исправьте ошибки в следующих предложениях.

The company announced it's new product. Is this book your's? They left they bags at the hotel. The cat licked it's paws. Your very welcome to join us.

Упражнение 3: Переведите предложения с русского на английский, используя притяжательные прилагательные.

Мой брат живёт в Лондоне. Их родители приезжают завтра. Её новая работа очень интересная. Наша машина сломалась. Его идея была блестящей.

Упражнение 4: Составьте предложения, используя данные слова и добавляя притяжательные прилагательные.

sister / to visit / grandmother / next week colleague / to lose / wallet / yesterday cat / to scratch / furniture / again parents / to celebrate / anniversary / this weekend friend / to invite / to party / tomorrow

Упражнение 5: Выберите правильный вариант.

Everyone should bring (his or her / their) own lunch. The table lost (it's / its) leg during the move. Is this (your / you're) final answer? (Our / Ours) team is better than (their / theirs). The company changed (it's / its) policy last month.

Для наиболее эффективного закрепления материала рекомендуется выполнять упражнения регулярно, постепенно увеличивая сложность. Начните с базовых упражнений на заполнение пропусков и постепенно переходите к более сложным задачам на перевод и составление собственных предложений. 🏆