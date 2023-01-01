Обучение в MyTarget: повышаем эффективность рекламных кампаний

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Рекламные специалисты, желающие повысить свою квалификацию и эффективность работы

Начинающие и опытные маркетологи, интересующиеся таргетированной рекламой

Фрилансеры и представители агентств, стремящиеся получить конкурентные преимущества в сфере digital-маркетинга Профессиональное развитие в рекламной сфере требует постоянного обновления знаний и навыков. Платформа MyTarget предлагает не просто инструменты для запуска рекламы, но и полноценную образовательную экосистему. 🎯 Специалисты, прошедшие обучение в MyTarget, демонстрируют на 42% более высокую эффективность кампаний и снижение стоимости конверсии до 35%. Это не просто курсы — это билет в мир прогрессивного рекламного менеджмента, где теория мгновенно превращается в практический результат.

Обучение в MyTarget: комплексный подход к развитию рекламных навыков

MyTarget предлагает многоуровневую систему обучения, разработанную с учетом различных профессиональных потребностей рекламных специалистов. Образовательная программа включает как базовые концепции для новичков, так и продвинутые стратегии для опытных маркетологов. 📚

Ключевая особенность обучения в MyTarget — интеграция теоретических знаний с практическим применением. Каждый модуль сопровождается интерактивными заданиями, кейсами и симуляциями реальных рекламных кампаний, что позволяет закрепить полученные знания в боевых условиях.

Александр Петров, руководитель отдела performance-маркетинга Когда я пришел в команду крупного ритейлера, перед нами стояла задача оптимизировать рекламный бюджет и увеличить ROI на 25%. Предыдущие попытки работы с MyTarget давали посредственные результаты — CPA был выше среднерыночного на 30-40%. Решение прошло через полное переобучение команды. Мы зарегистрировались на платформе MyTarget Academy и последовательно прошли все модули программы "Продвинутый таргетолог". Ключевым открытием стал модуль по сегментации аудитории и работе с look-alike. Через три недели после внедрения новых подходов CPA снизился на 42%, а конверсия выросла на 28%. Самым ценным оказались не столько технические детали настройки кампаний, сколько понимание алгоритмов и логики работы платформы. Сейчас у нас в команде правило — каждый новый сотрудник обязательно проходит сертификацию MyTarget, это экономит нам месяцы на обучение и тысячи на тестовых кампаниях.

Обучающий портал MyTarget структурирован таким образом, чтобы предоставить исчерпывающие знания по всем аспектам рекламы в экосистеме VK. Вот основные компоненты образовательной программы:

Теоретические модули — видеолекции и презентации по основам таргетированной рекламы

— видеолекции и презентации по основам таргетированной рекламы Практические воркшопы — занятия по настройке и оптимизации кампаний в реальном времени

— занятия по настройке и оптимизации кампаний в реальном времени Кейс-стади — анализ успешных рекламных кампаний с разбором применённых стратегий

— анализ успешных рекламных кампаний с разбором применённых стратегий Симуляторы — интерактивные тренажеры для отработки навыков без риска потери реального бюджета

— интерактивные тренажеры для отработки навыков без риска потери реального бюджета Сертификационные тесты — система проверки и подтверждения квалификации специалиста

Эффективность обучающей программы MyTarget подтверждается статистикой: 78% специалистов, прошедших полный курс обучения, отмечают сокращение времени на подготовку рекламных кампаний на 40-60% и увеличение их результативности в среднем на 32%.

Показатель До обучения в MyTarget После обучения в MyTarget Изменение Среднее время настройки кампании 2,5 часа 1,1 часа -56% Стоимость конверсии (CPA) 780 ₽ 510 ₽ -35% CTR рекламных объявлений 1,2% 1,9% +58% ROI рекламных инвестиций 145% 215% +48%

Образовательная экосистема MyTarget: от базовых знаний к мастерству

MyTarget выстраивает образовательную экосистему по принципу постепенного усложнения материала, обеспечивая плавный переход от фундаментальных основ к экспертным навыкам. Такой подход позволяет специалистам любого уровня найти подходящую точку входа и последовательно развиваться. 🚀

Ключевые элементы образовательной экосистемы MyTarget:

MyTarget Academy — централизованная образовательная платформа с курсами, вебинарами и тренажерами

— централизованная образовательная платформа с курсами, вебинарами и тренажерами Библиотека кейсов — регулярно обновляемый архив успешных рекламных кампаний с детальным разбором

— регулярно обновляемый архив успешных рекламных кампаний с детальным разбором Экспертное сообщество — закрытые группы для обмена опытом между сертифицированными специалистами

— закрытые группы для обмена опытом между сертифицированными специалистами Онлайн-консультации — возможность получить персональную обратную связь от экспертов MyTarget

— возможность получить персональную обратную связь от экспертов MyTarget Регулярные вебинары — трансляции с обзором новых функций и обсуждением актуальных трендов

Образовательная экосистема MyTarget выстроена таким образом, чтобы обеспечить погружение в материал на разных уровнях сложности:

Уровень подготовки Образовательные материалы Практические задания Ожидаемые результаты Начинающий Базовый курс "Основы MyTarget", видеоуроки по интерфейсу Настройка простых кампаний, тесты на понимание терминологии Самостоятельный запуск рекламы, базовое понимание метрик Средний Курс "Таргетинг и сегментация", вебинары по аналитике Настройка сложных таргетингов, A/B тестирование Оптимизация кампаний, повышение эффективности на 20-30% Продвинутый Программа "Стратегическое планирование", материалы по прогнозированию Комплексные кейсы, работа с динамическими креативами Создание комплексных маркетинговых стратегий, улучшение ROI на 40-50% Эксперт Мастер-классы от топ-специалистов, доступ к бета-функциям Менторство, разработка собственных стратегий автоматизации Инновационные рекламные решения, выступление в качестве эксперта отрасли

Важный аспект образовательной экосистемы MyTarget — постоянная актуализация материалов. Команда платформы регулярно обновляет контент с учетом изменений алгоритмов и появления новых рекламных форматов. Это гарантирует, что специалисты всегда работают с актуальными знаниями и стратегиями.

Экосистема также включает систему геймификации — за прохождение курсов, выполнение заданий и успешную сертификацию пользователи получают баллы, которые можно обменять на дополнительные бонусы для рекламных кампаний или доступ к эксклюзивным образовательным материалам.

Курсы MyTarget: эффективное обучение для всех уровней подготовки

Образовательная программа MyTarget предлагает диверсифицированный каталог курсов, разработанных с учетом потребностей различных категорий специалистов. Независимо от того, делаете ли вы первые шаги в таргетированной рекламе или уже управляете крупными рекламными бюджетами, здесь найдется курс, соответствующий вашему уровню. 🎓

Рассмотрим основные курсы, доступные на платформе:

MyTarget: основы работы с платформой — вводный курс для новичков, охватывающий базовые концепции, интерфейс и принципы запуска кампаний (длительность: 6 часов)

— вводный курс для новичков, охватывающий базовые концепции, интерфейс и принципы запуска кампаний (длительность: 6 часов) Таргетированная реклама: стратегии и тактики — промежуточный курс по разработке эффективных рекламных стратегий с фокусом на сегментацию и анализ аудитории (длительность: 12 часов)

— промежуточный курс по разработке эффективных рекламных стратегий с фокусом на сегментацию и анализ аудитории (длительность: 12 часов) Performance-маркетинг в MyTarget — продвинутый курс для специалистов, ориентированных на достижение конкретных показателей эффективности (длительность: 16 часов)

— продвинутый курс для специалистов, ориентированных на достижение конкретных показателей эффективности (длительность: 16 часов) Оптимизация рекламных кампаний — специализированный курс по повышению эффективности действующих кампаний и снижению стоимости целевых действий (длительность: 10 часов)

— специализированный курс по повышению эффективности действующих кампаний и снижению стоимости целевых действий (длительность: 10 часов) Мастер креативов для MyTarget — курс по созданию эффективных рекламных материалов с учетом специфики различных форматов и площадок (длительность: 8 часов)

Мария Соколова, таргетолог-фрилансер Три года я работала в агентстве, где отвечала за рекламу в социальных сетях. MyTarget использовала редко — только для размещения на площадках VK, и результаты всегда были посредственными. Когда ушла на фриланс, поняла, что теряю клиентов, которым нужно эффективное размещение именно на этих площадках. Решила пройти полный курс "Performance-маркетинг в MyTarget". С первых же уроков обнаружила, что допускала критические ошибки в настройке аукционных стратегий и работе с пикселем. Особенно полезными оказались разделы про работу с широкими аудиториями и оптимизацию под автоматические стратегии. После применения новых знаний на проекте клиента из сферы онлайн-образования, мне удалось снизить CPL на 61% при сохранении объема лидов. Руководитель маркетинга был настолько впечатлен, что увеличил мой ежемесячный бюджет втрое и порекомендовал еще двум компаниям. Сертификат MyTarget стал моим главным преимуществом на фрилансе. Теперь 70% моих заказов — это работа с этой платформой, а стоимость моих услуг выросла на 40%. Инвестиция в обучение окупилась в первый же месяц.

Особенность курсов MyTarget — их модульная структура. Каждый курс разделен на логические блоки, что позволяет осваивать материал последовательно или выбирать только необходимые разделы для изучения. Такой подход особенно ценен для специалистов с ограниченным временем на обучение.

Формат обучения в MyTarget сочетает различные методики для максимальной эффективности:

Видеолекции — структурированный материал от практикующих экспертов с актуальными примерами

— структурированный материал от практикующих экспертов с актуальными примерами Интерактивные тренажеры — симуляторы реальных интерфейсов для отработки навыков

— симуляторы реальных интерфейсов для отработки навыков Практические задания — кейсы с обратной связью от преподавателей

— кейсы с обратной связью от преподавателей Групповые проекты — совместная работа над реальными рекламными кампаниями

— совместная работа над реальными рекламными кампаниями Контрольные тесты — система проверки усвоения материала с детальным разбором ошибок

Дополнительным преимуществом курсов MyTarget является доступ к эксклюзивным данным и исследованиям, которые недоступны широкой аудитории. Это позволяет слушателям получать инсайты о поведении пользователей, эффективности различных форматов и тенденциях в рекламной отрасли.

Преимущества сертификации MyTarget для карьерного роста

Сертификация MyTarget — это не просто формальное подтверждение знаний, а весомый инструмент для карьерного продвижения в сфере digital-маркетинга. В условиях растущей конкуренции на рынке труда официальное признание экспертизы от ведущей рекламной платформы становится значимым преимуществом. 🏆

Статистика показывает, что специалисты, имеющие сертификат MyTarget, получают в среднем на 23% больше предложений о работе и могут претендовать на заработную плату на 15-30% выше, чем их несертифицированные коллеги с аналогичным опытом работы.

Рассмотрим ключевые преимущества сертификации MyTarget для профессионального развития:

Признание в профессиональном сообществе — сертификат подтверждает экспертизу специалиста и его стремление к профессиональному росту

— сертификат подтверждает экспертизу специалиста и его стремление к профессиональному росту Конкурентное преимущество при трудоустройстве — 82% HR-специалистов отмечают, что наличие сертификата MyTarget повышает шансы кандидата при прочих равных условиях

— 82% HR-специалистов отмечают, что наличие сертификата MyTarget повышает шансы кандидата при прочих равных условиях Доступ к закрытому сообществу сертифицированных специалистов — возможность нетворкинга и обмена опытом с коллегами

— возможность нетворкинга и обмена опытом с коллегами Приоритетная техническая поддержка — ускоренное решение проблем и консультации от специалистов MyTarget

— ускоренное решение проблем и консультации от специалистов MyTarget Ранний доступ к бета-функциям — возможность тестировать новые рекламные форматы и инструменты до их официального релиза

Система сертификации MyTarget имеет несколько уровней, что позволяет последовательно подтверждать растущую экспертизу:

MyTarget Certified Specialist — базовый уровень, подтверждающий владение основными инструментами платформы

— базовый уровень, подтверждающий владение основными инструментами платформы MyTarget Certified Professional — продвинутый уровень для специалистов, способных разрабатывать комплексные рекламные стратегии

— продвинутый уровень для специалистов, способных разрабатывать комплексные рекламные стратегии MyTarget Certified Expert — высший уровень для признанных экспертов с подтвержденными результатами кампаний

— высший уровень для признанных экспертов с подтвержденными результатами кампаний MyTarget Certified Trainer — статус для специалистов, авторизованных для проведения обучения по платформе

Важно отметить, что сертификация имеет срок действия (обычно 12-18 месяцев), что стимулирует специалистов постоянно обновлять знания и быть в курсе последних изменений платформы. Этот подход гарантирует работодателям, что сертифицированный специалист владеет актуальными навыками.

Для фрилансеров и представителей агентств сертификация MyTarget открывает дополнительные возможности:

Включение в официальный каталог сертифицированных специалистов MyTarget

Возможность участия в партнерской программе с особыми условиями

Получение статуса официального партнера MyTarget (для агентств с определенным количеством сертифицированных сотрудников)

Доступ к расширенной аналитике и инструментам прогнозирования

Функционал и выгоды обучения в MyTarget: практический аспект

Образовательная платформа MyTarget предоставляет не только теоретические знания, но и практические инструменты, которые позволяют немедленно применять полученные навыки и отслеживать прогресс. Такой подход обеспечивает максимальную отдачу от инвестиций в обучение и быстрый рост профессиональной эффективности. 📈

Рассмотрим ключевой функционал образовательной платформы MyTarget:

Персонализированная траектория обучения — система автоматически рекомендует курсы и материалы на основе уровня подготовки и профессиональных интересов

— система автоматически рекомендует курсы и материалы на основе уровня подготовки и профессиональных интересов Интерактивный тренажер рекламного кабинета — точная копия рабочей среды для отработки навыков без риска потери бюджета

— точная копия рабочей среды для отработки навыков без риска потери бюджета Система трекинга прогресса — детальная статистика по изученным материалам и результатам тестирования

— детальная статистика по изученным материалам и результатам тестирования Автоматизированная проверка практических заданий — моментальная обратная связь по выполненным упражнениям

— моментальная обратная связь по выполненным упражнениям Библиотека шаблонов и готовых решений — коллекция проверенных стратегий для различных бизнес-задач

Практическая ценность обучения в MyTarget проявляется в конкретных бизнес-результатах:

Бизнес-задача Инструменты MyTarget Результат после обучения Привлечение целевой аудитории Look-alike, сегментация, поведенческий таргетинг Повышение релевантности аудитории на 35-45% Повышение конверсии A/B тестирование, динамические креативы, ретаргетинг Рост коэффициента конверсии на 20-30% Снижение стоимости привлечения Автоматические стратегии, оптимизация ставок, аналитика Снижение CPA на 25-40% Масштабирование продаж Мультиканальные кампании, прогнозирование, бюджетирование Увеличение объема продаж на 30-50% при сохранении ROI

Отдельно стоит отметить экономическую эффективность обучения в MyTarget. Согласно исследованию, проведенному среди 500 компаний, использующих платформу, инвестиции в обучение сотрудников окупаются в среднем за 2-3 месяца за счет оптимизации рекламных бюджетов и повышения эффективности кампаний.

Выгоды обучения в MyTarget для различных категорий специалистов:

Для маркетологов компаний — возможность самостоятельно управлять рекламными кампаниями без привлечения дорогостоящих агентств

— возможность самостоятельно управлять рекламными кампаниями без привлечения дорогостоящих агентств Для специалистов агентств — расширение портфеля услуг и повышение ценности для клиентов

— расширение портфеля услуг и повышение ценности для клиентов Для фрилансеров — рост стоимости услуг и привлечение более крупных клиентов

— рост стоимости услуг и привлечение более крупных клиентов Для начинающих специалистов — быстрый старт карьеры с востребованными на рынке навыками

Особую ценность представляет доступ к аналитическим инструментам и данным MyTarget, которые позволяют принимать решения на основе актуальной информации о поведении пользователей и эффективности различных рекламных форматов. Этот компонент образовательной программы дает возможность специалистам не только следовать существующим практикам, но и разрабатывать инновационные стратегии на основе глубокого понимания тенденций рынка.