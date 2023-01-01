Общие вопросы в английском: структура, применение и секреты

Для кого эта статья:

Студенты, изучающие английский язык

Преподаватели английского языка

Люди, желающие улучшить свои коммуникационные навыки на английском Вы когда-нибудь замечали, как англоговорящие люди легко задают вопросы, на которые можно ответить только "да" или "нет"? Эта магия называется "общий вопрос", и овладеть ею проще, чем кажется! Путаетесь в вопросительных конструкциях? Теряетесь, когда нужно быстро сформулировать вопрос на английском? Давайте раз и навсегда разберемся с общими вопросами, их структурой и применением. После этой статьи вы сможете задавать вопросы так же естественно, как носители языка! 🚀

Что такое общий вопрос в английском языке

Общий вопрос (General или Yes/No Question) — это тип вопроса, на который можно ответить только "да" или "нет". В отличие от специальных вопросов, здесь не требуется развернутой информации — только подтверждение или отрицание.

Простой пример: Do you speak English? — Вы говорите по-английски? Ответ будет либо "Yes, I do" (Да, говорю), либо "No, I don't" (Нет, не говорю).

Елена Петрова, преподаватель английского с 15-летним стажем Помню своего первого ученика, Максима, который путался во всех типах вопросов. "Почему иногда нужно начинать с DO, а иногда с ARE?" — спрашивал он с отчаянием. Я нарисовала ему простую схему: вспомогательный глагол + подлежащее + основной глагол. "Вспомогательный глагол — это как ключ, который открывает дверь в вопрос," — объяснила я. После этого Максим стал безошибочно строить общие вопросы, а через три месяца уже свободно общался с американскими коллегами по работе. Иногда простая визуализация творит чудеса!

Главная особенность общего вопроса — инверсия, то есть изменение порядка слов. Вспомогательный (или модальный) глагол выносится на первое место, перед подлежащим.

Утверждение Общий вопрос You are a student. Are you a student? She can swim. Can she swim? They have finished. Have they finished? He works here. Does he work here?

Важно понимать, что для каждого времени используется свой вспомогательный глагол. Именно это часто вызывает затруднения у учащихся. 🧩

Структура общего вопроса: формула успеха

Представьте общий вопрос как математическую формулу. Если вы следуете ей, ошибки практически исключены.

Базовая формула общего вопроса:

Вспомогательный/модальный глагол + Подлежащее + Основная часть + ?

Выбор вспомогательного глагола зависит от времени в утвердительном предложении:

am/is/are — для Present Simple с глаголом "to be"

— для Present Simple с глаголом "to be" do/does — для Present Simple с другими глаголами

— для Present Simple с другими глаголами did — для Past Simple

— для Past Simple have/has — для Present Perfect

— для Present Perfect had — для Past Perfect

— для Past Perfect will — для Future Simple

— для Future Simple would — для будущего в прошедшем

— для будущего в прошедшем Модальные глаголы (can, may, must и др.) — сами выступают в роли вспомогательных

Обратите внимание: если в утвердительном предложении уже есть вспомогательный или модальный глагол, он просто перемещается в начало предложения для образования вопроса.

Примеры преобразования утверждений в общие вопросы:

Время Утверждение Общий вопрос Present Simple (be) She is happy. Is she happy? Present Simple They work hard. Do they work hard? Present Continuous He is studying. Is he studying? Past Simple You went there. Did you go there? Future Simple We will help. Will we help?

❗ Типичная ошибка: использование вспомогательного глагола в Present Simple, когда в предложении уже есть глагол "to be". Например, неправильно: Do you are happy? Правильно: Are you happy?

Общие вопросы в разных временах английского языка

Давайте подробнее рассмотрим, как формируются общие вопросы в различных временах. Это поможет вам увидеть закономерности и избежать путаницы. 🕒

Present Simple (Настоящее простое)

С глаголом "to be": Is she a doctor? (Она доктор?)

(Она доктор?) С обычными глаголами: Do you play tennis? (Ты играешь в теннис?)

(Ты играешь в теннис?) В 3-м лице ед. числа: Does he speak Spanish? (Он говорит по-испански?)

Present Continuous (Настоящее продолженное)

Are you watching TV now? (Ты сейчас смотришь телевизор?)

(Ты сейчас смотришь телевизор?) Is it raining outside? (На улице идет дождь?)

Present Perfect (Настоящее совершенное)

Have you ever been to Paris? (Ты когда-нибудь был в Париже?)

(Ты когда-нибудь был в Париже?) Has she finished her project? (Она закончила свой проект?)

Past Simple (Прошедшее простое)

Did you call me yesterday? (Ты звонил мне вчера?)

(Ты звонил мне вчера?) Did they win the match? (Они выиграли матч?)

Past Continuous (Прошедшее продолженное)

Were you sleeping when I called? (Ты спал, когда я позвонил?)

(Ты спал, когда я позвонил?) Was it snowing this morning? (Утром шел снег?)

Future Simple (Будущее простое)

Will you attend the meeting tomorrow? (Ты посетишь завтра собрание?)

(Ты посетишь завтра собрание?) Will they arrive on time? (Они прибудут вовремя?)

С модальными глаголами процесс еще проще — модальный глагол просто перемещается в начало предложения:

Can you help me? (Можешь помочь мне?)

(Можешь помочь мне?) Should we start now? (Нам следует начать сейчас?)

(Нам следует начать сейчас?) Must I finish this today? (Я должен закончить это сегодня?)

Андрей Соколов, переводчик-синхронист На международной конференции я наблюдал интересный случай. Русскоговорящий делегат пытался задать вопрос американскому спикеру: "You will come to Moscow next year?" с прямым порядком слов, без инверсии. Спикер выглядел озадаченным — он не сразу понял, что это вопрос, а не утверждение. Этот момент наглядно показал мне, насколько важна правильная структура вопроса в английском. Когда тот же делегат переформулировал фразу в "Will you come to Moscow next year?", коммуникация тут же наладилась. Помните: интонация может помочь в разговорной речи, но грамматическая структура — основа понимания.

Как отличить общий вопрос от специального

Иногда студенты путают общие и специальные вопросы. Давайте проведем четкую границу между ними, чтобы вы легко определяли тип вопроса и правильно на него отвечали. 🔍

Ключевые отличия общего вопроса от специального:

Ответ: на общий вопрос можно ответить только "да" или "нет", а специальный требует развернутой информации. Начало вопроса: общий вопрос начинается со вспомогательного/модального глагола, специальный — с вопросительного слова (what, who, where, why, how, when, которых). Цель: общий вопрос уточняет факт, специальный — запрашивает детали.

Общий вопрос Специальный вопрос Ответ на общий Ответ на специальный Is she at home? Where is she? Yes, she is. / No, she isn't. She is at home/work/school. Do you like pizza? What food do you like? Yes, I do. / No, I don't. I like pizza, pasta and salad. Have you seen this movie? Which movie have you seen? Yes, I have. / No, I haven't. I've seen "Inception".

Если вы видите вопрос без вопросительного слова в начале, который начинается со вспомогательного или модального глагола — перед вами общий вопрос.

Примеры для сравнения:

Общий: Did you go to the park? (Ты ходил в парк?)

(Ты ходил в парк?) Специальный: Where did you go? (Куда ты ходил?)

(Куда ты ходил?) Общий: Will they join us? (Они присоединятся к нам?)

(Они присоединятся к нам?) Специальный: When will they join us? (Когда они присоединятся к нам?)

Существуют также другие типы вопросов в английском языке:

Альтернативные вопросы — предлагают выбор: Would you like tea or coffee? (Ты хочешь чай или кофе?)

— предлагают выбор: (Ты хочешь чай или кофе?) Разделительные вопросы — содержат "хвостик" в конце: You are coming, aren't you? (Ты придешь, не так ли?)

— содержат "хвостик" в конце: (Ты придешь, не так ли?) Вопросы к подлежащему — начинаются с who/what, за которыми следует глагол в утвердительной форме: Who speaks French? (Кто говорит по-французски?)

Чтобы не путать общие вопросы с другими типами, помните об их главной отличительной черте: они всегда начинаются со вспомогательного или модального глагола и требуют ответа "да" или "нет". 🧠

Практикуемся в составлении общих вопросов

Теория без практики — как автомобиль без бензина. Давайте применим полученные знания и потренируемся составлять общие вопросы в разных временах. Этот навык поможет вам свободно общаться и правильно формулировать мысли на английском. ✍️

Вот пошаговый алгоритм составления общего вопроса:

Определите время в утвердительном предложении Выберите соответствующий вспомогательный глагол Поставьте вспомогательный глагол в начало предложения Если нужно, измените форму основного глагола Не забудьте о знаке вопроса в конце!

Давайте потренируемся преобразовывать утверждения в общие вопросы:

Утверждение: She plays tennis every weekend. Вопрос: Does she play tennis every weekend?

Вопрос: Утверждение: They were watching a movie last night. Вопрос: Were they watching a movie last night?

Вопрос: Утверждение: He has already finished his homework. Вопрос: Has he already finished his homework?

Вопрос: Утверждение: We will travel to Spain next summer. Вопрос: Will we travel to Spain next summer?

Вопрос: Утверждение: You can solve this problem. Вопрос: Can you solve this problem?

А теперь проверьте себя и попробуйте составить общие вопросы самостоятельно:

Утверждение: I am your best friend. Вопрос: __ Утверждение: They speak German fluently. Вопрос: __ Утверждение: We visited London last year. Вопрос: __ Утверждение: She has been working here for five years. Вопрос: __ Утверждение: You should tell her the truth. Вопрос: __

Ответы: 1) Am I your best friend? 2) Do they speak German fluently? 3) Did we visit London last year? 4) Has she been working here for five years? 5) Should you tell her the truth?

Практические советы для безошибочного составления общих вопросов:

🧠 Запомните "большую тройку" вспомогательных глаголов: do, be, have

🔄 Регулярно практикуйтесь, преобразуя утверждения в вопросы

👂 Слушайте аутентичную английскую речь, обращая внимание на структуру вопросов

🗣️ Используйте общие вопросы в реальных разговорах, даже если делаете ошибки

⚠️ Проверяйте, не забыли ли вы убрать окончание -s в основном глаголе при использовании does