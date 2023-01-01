Словообразование в английском: ключ к расширению словарного запаса

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Студенты и учащиеся, изучающие английский язык

Преподаватели английского языка, желающие улучшить методику обучения

Самостоятельные изучающие язык, стремящиеся расширить свой словарный запас Словообразование — настоящий ключ к раскрытию богатства английского языка! Представьте, что ваш словарный запас может умножиться в несколько раз, если вы освоите всего несколько десятков приставок и суффиксов. Это не преувеличение — из одного корневого слова можно создать до 5-7 производных, меняя лишь части слова. 🔍 Освоив механизмы словообразования, вы перестанете бояться неизвестных слов и научитесь распознавать их значения интуитивно, даже не заглядывая в словарь. Давайте разберем этот процесс на простых схемах и понятных примерах!

Что такое словообразование: суть процесса простыми словами

Словообразование — это процесс создания новых слов из уже существующих с помощью определённых моделей и правил. По сути, это как конструктор LEGO для языка: берёте базовые элементы и собираете из них новые конструкции. 🧩

В английском языке словообразование происходит по нескольким моделям, каждая из которых имеет свои особенности:

Аффиксация — добавление к основе слова приставок (префиксов) или окончаний (суффиксов): happy → unhappy, teach → teacher

— добавление к основе слова приставок (префиксов) или окончаний (суффиксов): happy → unhappy, teach → teacher Словосложение — соединение двух или более слов в одно: sun + flower = sunflower

— соединение двух или более слов в одно: sun + flower = sunflower Конверсия — изменение части речи без изменения формы слова: water (существительное) → to water (глагол)

— изменение части речи без изменения формы слова: water (существительное) → to water (глагол) Сокращение — образование новых слов путём сокращения: laboratory → lab, advertisement → ad

— образование новых слов путём сокращения: laboratory → lab, advertisement → ad Обратное словообразование — образование новых слов путём удаления предполагаемого аффикса: editor → edit

Английский язык особенно богат на словообразовательные модели. И в отличие от русского, где часто требуются сложные морфологические изменения, в английском многие процессы относительно прозрачны и последовательны.

Марина Соколова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем

Когда я только начинала преподавать, одна из моих учениц жаловалась, что не может запомнить новые слова. Они "не задерживались" в памяти, как она выражалась. Мы начали анализировать слова по частям, и это произвело революцию в её обучении! Например, слово "disappointment" мы разобрали на dis- (отрицание), appoint (назначать) и -ment (суффикс существительного). Буквально это "не-назначение" или "отмена назначения", что логически ведёт к разочарованию. Через месяц такой практики её словарный запас вырос втрое, а главное — она перестала бояться длинных слов в текстах.

Понимание словообразования даёт вам инструмент для самостоятельного расширения словарного запаса. Вместо того, чтобы запоминать каждое слово отдельно, вы можете "конструировать" слова по моделям, что значительно упрощает процесс обучения.

Основные способы создания слов в английском языке

Рассмотрим детальнее, какие механизмы словообразования наиболее продуктивны в английском языке. 🛠️

Способ словообразования Механизм Примеры Префиксация Добавление приставки к началу слова re-write, un-happy, dis-appear Суффиксация Добавление суффикса к концу слова teach-er, beauti-ful, quick-ly Словосложение Соединение двух или более слов book+shelf=bookshelf, rain+coat=raincoat Конверсия Изменение части речи без изменения формы love (сущ.) → to love (глаг.) Сокращение Усечение части слова examination → exam, photograph → photo Аббревиация Использование первых букв слов United Nations Organization → UNO Телескопия Слияние частей нескольких слов smoke + fog = smog, breakfast + lunch = brunch

Каждый из этих способов имеет свои особенности применения. Например, префиксы обычно меняют значение слова на противоположное или добавляют определенный оттенок значения, а суффиксы часто меняют часть речи.

Ключевой момент для изучающих: большинство новых слов в английском образуется именно через аффиксацию (добавление префиксов и суффиксов). Овладение этим механизмом позволяет "взломать код" английского словообразования и значительно ускорить расширение словарного запаса.

Префиксы и суффиксы: как быстро расширить словарный запас

Аффиксация — самый мощный инструмент обогащения вашего лексикона. Давайте рассмотрим наиболее употребительные префиксы и суффиксы, которые помогут вам мгновенно создавать новые слова. 📚

Основные префиксы и их значения:

un-, in-, im-, il-, ir- (отрицание): unhappy (несчастный), incorrect (неправильный), impossible (невозможный)

(отрицание): unhappy (несчастный), incorrect (неправильный), impossible (невозможный) re- (повторное действие): rewrite (переписать), rebuild (перестроить)

(повторное действие): rewrite (переписать), rebuild (перестроить) dis- (противоположное действие/состояние): disagree (не соглашаться), disappear (исчезать)

(противоположное действие/состояние): disagree (не соглашаться), disappear (исчезать) pre- (перед, заранее): prehistoric (доисторический), preview (предварительный просмотр)

(перед, заранее): prehistoric (доисторический), preview (предварительный просмотр) post- (после): postgraduate (последипломный), postwar (послевоенный)

(после): postgraduate (последипломный), postwar (послевоенный) inter- (между): international (международный), interact (взаимодействовать)

(между): international (международный), interact (взаимодействовать) over- (чрезмерно): overeat (переедать), overwork (перерабатывать)

(чрезмерно): overeat (переедать), overwork (перерабатывать) under- (недостаточно): undercooked (недоготовленный), underpaid (недоплаченный)

Ключевые суффиксы и их функции:

-er, -or (человек или предмет, который делает что-то): teacher, actor, writer

(человек или предмет, который делает что-то): teacher, actor, writer -tion, -sion (процесс или состояние): education, discussion, decision

(процесс или состояние): education, discussion, decision -ity, -ty (состояние или качество): activity, reality, loyalty

(состояние или качество): activity, reality, loyalty -ment (состояние или результат): development, agreement

(состояние или результат): development, agreement -ness (качество или состояние): happiness, kindness

(качество или состояние): happiness, kindness -ful (полный чего-либо): beautiful, careful, helpful

(полный чего-либо): beautiful, careful, helpful -less (без чего-либо): hopeless, careless, homeless

(без чего-либо): hopeless, careless, homeless -able, -ible (возможность, способность): acceptable, flexible

(возможность, способность): acceptable, flexible -ly (образование наречий): quickly, happily, easily

(образование наречий): quickly, happily, easily -ish (похожий на что-то): childish, yellowish

Практическая стратегия: возьмите 10-15 базовых слов и попробуйте создать максимальное количество производных с помощью разных префиксов и суффиксов. Например:

happy → unhappy, happiness, happily, happier, happiest

agree → disagree, agreement, agreeable, agreeably

Павел Громов, репетитор английского и методист

Однажды ко мне пришел студент, который готовился к международному экзамену и жаловался на "потолок" словарного запаса в 2000 слов. За два месяца мы систематически занимались словообразованием. Я дал ему список из 50 базовых корней и 30 наиболее продуктивных аффиксов. Мы создавали словообразовательные гнезда, например: nation → national → nationalize → nationalization → internationally. На экзамене его оценка за лексику оказалась максимальной! Секрет был прост: вместо зубрежки отдельных слов мы изучали словообразовательные модели, и его активный словарный запас вырос до 5000+ слов без заучивания длинных списков.

Помните: освоение префиксов и суффиксов — это не просто способ запоминания слов, но и развитие языковой интуиции. Со временем вы начнете автоматически "угадывать" значение незнакомых слов, анализируя их составные части. 🧠

Словосложение и конверсия: превращаем одну часть речи в другую

Помимо аффиксации, английский язык богат и другими способами словообразования, которые позволяют значительно расширить ваш словарный запас. Рассмотрим два мощных механизма: словосложение и конверсию. 🔄

Словосложение — это объединение двух или более слов в одно составное слово. Это чрезвычайно продуктивный способ словообразования в английском языке.

Типичные модели словосложения:

Существительное + существительное : bathroom (ванная комната), toothpaste (зубная паста)

: bathroom (ванная комната), toothpaste (зубная паста) Прилагательное + существительное : blackboard (классная доска), software (программное обеспечение)

: blackboard (классная доска), software (программное обеспечение) Глагол + существительное : washing machine (стиральная машина), swimming pool (бассейн)

: washing machine (стиральная машина), swimming pool (бассейн) Глагол + наречие : breakdown (поломка), take-off (взлёт)

: breakdown (поломка), take-off (взлёт) Существительное + предлог: passer-by (прохожий), mother-in-law (свекровь/тёща)

Составные слова могут писаться слитно (football), через дефис (self-control) или раздельно (bus stop). Универсального правила здесь нет, но есть тенденции: новые составные слова часто пишутся через дефис, а со временем дефис может исчезать.

Конверсия — это образование нового слова из существующего без изменения его формы, но с изменением части речи. Фактически, это "нулевое словообразование", поскольку не используются никакие видимые аффиксы.

Исходная часть речи Пример Производная часть речи Пример использования Существительное hand Глагол to hand (вручать) Глагол to walk Существительное a walk (прогулка) Прилагательное empty Глагол to empty (опустошать) Наречие up Глагол to up (повышать) Предлог in Существительное the ins and outs (все подробности)

Конверсия особенно распространена при образовании глаголов из существительных и наоборот. Это делает английский язык чрезвычайно гибким:

email (сущ.) → to email (глаг.): "I'll email you later."

text (сущ.) → to text (глаг.): "Text me when you arrive."

access (сущ.) → to access (глаг.): "You can access the database remotely."

dream (глаг.) → a dream (сущ.): "I had a strange dream last night."

call (глаг.) → a call (сущ.): "I received a call from abroad."

Чтобы освоить эти механизмы, обратите внимание на контекст в аутентичных текстах и разговорной речи. Это поможет интуитивно распознавать, какой частью речи является слово в конкретном случае. Практикуйтесь в создании своих примеров, используя эти модели словообразования. 💪

Эффективные упражнения для закрепления навыков словообразования

Теория без практики бесполезна, особенно в изучении языка. Предлагаю набор практических упражнений, которые помогут закрепить механизмы словообразования в английском языке. 🏋️‍♂️

1. Создание словообразовательных гнёзд Возьмите базовое слово и создайте максимальное количество производных слов разных частей речи:

joy → enjoy → enjoyable → enjoyably → enjoyment → unenjoyable

2. Префиксные трансформации Измените значение слова, используя различные префиксы:

like → dislike, unlike

possible → impossible

appear → disappear, reappear

3. Суффиксные цепочки Превратите одну часть речи в другую, используя суффиксы:

act (глагол) → action (сущ.) → actionable (прил.) → actionably (нар.)

depend (глагол) → dependent (прил.) → dependently (нар.) → dependence (сущ.)

4. Заполнение пропусков Дополните предложения подходящей формой данного в скобках слова: "His explanation was completely ____ (logic)." (illogical) "The government should take ____ (responsible) for this crisis." (responsibility)

5. Словообразовательный анализ текста Прочитайте аутентичный текст и выделите все производные слова. Определите, от каких базовых слов они образованы и какие словообразовательные элементы использованы.

6. Конверсионные трансформации Превратите слово из одной части речи в другую без изменения формы и составьте предложения с обоими вариантами: "I need to mail this letter." (глагол) → "The mail arrives at noon." (существительное)

7. Составные слова Создайте осмысленные составные слова, комбинируя элементы из двух колонок:

tooth + brush = toothbrush

book + shelf = bookshelf

dining + room = dining room

8. Словообразовательные кроссворды Решайте или составляйте кроссворды, где ключи к словам основаны на словообразовательных моделях: "Человек, который поёт" (singer) "Отсутствие терпения" (impatience)

9. Игра "Словообразовательная цепочка" Каждый следующий участник должен образовать новое слово от предыдущего: help → helpful → helpfully → helpfulness

10. Лексические карточки Создайте карточки с базовыми словами на одной стороне и всеми возможными производными на другой. Регулярно повторяйте их, стараясь вспомнить все производные слова.

Начните с 10-15 минут таких упражнений ежедневно, и через месяц вы заметите значительное улучшение в понимании и использовании английских слов. Ключевой момент — регулярность и разнообразие практики. 🔄