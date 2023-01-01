Шаблоны писем на английском языке: структура и образцы

To: [Embassy/Consulate Name] Visa Section Dear Sir/Madam, I am writing to apply for a [type of visa] to visit [country] for [purpose of visit] from [start date] to [end date], a total of [number] days. During my stay, I plan to [detailed description of your plans]. I will be staying at [accommodation details]. I am employed as a [your profession] at [company name] in [your country] and have been granted leave for this period. I will return to my position after my visit. I have attached all required documents to support my application, including: - Completed visa application form - Valid passport - Proof of accommodation - Flight itinerary - Travel insurance - Bank statements - Employment verification letter - [Any other relevant documents] I confirm that I will abide by all immigration laws and regulations of [country] during my stay and will leave before my visa expires. Should you require any additional information, please do not hesitate to contact me. Yours faithfully, [Your Full Name] [Contact Information]