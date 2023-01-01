Как избежать ConcurrentModificationException при работе с коллекциями

Для кого эта статья:

Java-разработчики, особенно начинающие и средние по опыту

Специалисты, работающие с многопоточными приложениями

Люди, заинтересованные в улучшении своих навыков работы с коллекциями в Java Если вы хоть раз видели зловещее исключение ConcurrentModificationException при работе с коллекциями в Java, то знаете это чувство — код внезапно ломается в самый неподходящий момент, и вы теряете часы на отладку. Эта ошибка часто становится головной болью даже для опытных разработчиков, особенно в многопоточных приложениях. Но есть хорошая новость — зная правильные техники и инструменты, можно не только избежать этого исключения, но и сделать работу с коллекциями по-настоящему элегантной и безопасной. 💡

Что вызывает ConcurrentModificationException в Java

ConcurrentModificationException — это RuntimeException , который возникает при попытке модифицировать коллекцию во время итерации по ней. Этот механизм реализован как защитная мера в коллекциях Java. Давайте рассмотрим, как именно это работает.

Когда мы создаем итератор для коллекции, он запоминает текущее состояние коллекции через счетчик модификаций (modification count). Каждый раз, когда коллекция изменяется (добавление, удаление элементов), этот счетчик увеличивается. При каждой итерации итератор проверяет, совпадает ли запомненное значение счетчика с текущим. Если нет — выбрасывается ConcurrentModificationException .

Александр Петров, Tech Lead Java-разработки Помню случай в финтех-проекте, когда один из разработчиков потратил два дня на поиск причины случайных падений микросервиса. Приложение работало стабильно на тестовом окружении, но под высокой нагрузкой в бою периодически падало с ConcurrentModificationException . Оказалось, что проблема была в неправильной работе с кэшем, реализованном через HashMap . Один поток итерировался по кэшу для получения статистики, а другие потоки одновременно обновляли его. После замены на ConcurrentHashMap проблема была решена. Ключевым было понимание, что обычные коллекции не являются потокобезопасными — урок, который стоил нам нескольких инцидентов.

Вот типичный пример кода, вызывающего эту ошибку:

Java Скопировать код List<String> list = new ArrayList<>(); list.add("Java"); list.add("Python"); list.add("C++"); for (String language : list) { if (language.equals("Python")) { list.remove(language); // Вот здесь будет выброшено исключение } }

Основные причины возникновения ConcurrentModificationException :

Модификация коллекции в цикле for-each — цикл for-each под капотом использует Iterator , но при этом вы обращаетесь напрямую к методам коллекции.

— цикл for-each под капотом использует , но при этом вы обращаетесь напрямую к методам коллекции. Неправильное использование итератора — вызов методов add/remove напрямую у коллекции, а не у итератора.

— вызов методов напрямую у коллекции, а не у итератора. Параллельный доступ — модификация коллекции из разных потоков без синхронизации.

— модификация коллекции из разных потоков без синхронизации. Вложенные итерации — когда внутренний цикл модифицирует коллекцию, по которой итерируется внешний цикл.

Операция Вызывает исключение? Причина list.remove() внутри for-each Да Модификация напрямую во время работы итератора iterator.remove() Нет Безопасная модификация через API итератора Параллельная модификация из разных потоков Возможно Зависит от типа коллекции Создание копии перед модификацией Нет Оригинальная коллекция не меняется во время итерации

Пять способов безопасной модификации коллекций

Существует несколько проверенных методов работы с коллекциями, которые помогут вам избежать ConcurrentModificationException . Рассмотрим пять наиболее эффективных подходов.

Использование методов Iterator

Вместо прямой модификации коллекции используйте методы итератора:

Java Скопировать код Iterator<String> iterator = list.iterator(); while (iterator.hasNext()) { String language = iterator.next(); if (language.equals("Python")) { iterator.remove(); // Безопасное удаление } }

Создание копии коллекции

Если вам нужно сохранить оригинальную коллекцию, создайте копию для итерации:

Java Скопировать код List<String> copyList = new ArrayList<>(list); for (String language : copyList) { if (language.equals("Python")) { list.remove(language); // Работает, так как итерируемся по копии } }

Использование потокобезопасных коллекций

Для многопоточной среды используйте специальные коллекции из пакета java.util.concurrent :

Java Скопировать код List<String> safeList = new CopyOnWriteArrayList<>(); safeList.add("Java"); safeList.add("Python"); safeList.add("C++"); for (String language : safeList) { safeList.remove("Python"); // Не вызовет исключение }

removeIf() для коллекций (Java 8+)

Современнй и элегантный способ удаления элементов по условию:

Java Скопировать код list.removeIf(language -> language.equals("Python"));

Отложенное удаление

Собирайте элементы для удаления в отдельный список, а затем удаляйте их после завершения итерации:

Java Скопировать код List<String> toRemove = new ArrayList<>(); for (String language : list) { if (language.equals("Python")) { toRemove.add(language); } } list.removeAll(toRemove);

Марина Соколова, Java-разработчик Я работала над системой обработки финансовых транзакций, где производительность была критически важна. Мы столкнулись с проблемой: нужно было фильтровать и модифицировать большие списки данных, но классические подходы с созданием временных коллекций для отложенного удаления сильно снижали производительность. Решение пришло, когда мы переработали алгоритм с использованием Stream API. Замена кода вроде list.removeIf(predicate) на стримы с фильтрацией позволила не только избежать ConcurrentModificationException , но и сократить время обработки на 30%. Этот опыт научил меня, что нередко решение проблемы лежит не в обходе исключения, а в пересмотре общего подхода к обработке данных.

Каждый из этих методов имеет свои преимущества и ограничения. Выбор зависит от конкретной задачи, требований к производительности и особенностей вашего приложения.

Iterator.remove()

Iterator в Java предоставляет не только возможность перебора элементов, но и безопасные методы для модификации коллекций. Рассмотрим их подробнее.

Основное преимущество методов итератора в том, что они обновляют счетчик модификаций корректно, сохраняя внутреннюю консистентность коллекции и итератора.

Iterator.remove() — самый базовый метод, который удаляет текущий элемент, на который указывает итератор:

Java Скопировать код Iterator<Integer> iterator = numbers.iterator(); while (iterator.hasNext()) { Integer number = iterator.next(); if (number % 2 == 0) { iterator.remove(); // Удаляем четные числа } }

Важно помнить, что перед вызовом remove() необходимо вызвать next() . Также метод remove() можно вызвать только один раз для каждого вызова next() .

С Java 8 некоторые итераторы получили дополнительные методы:

ListIterator.add() — позволяет добавить элемент в список во время итерации:

Java Скопировать код ListIterator<String> listIterator = stringList.listIterator(); while (listIterator.hasNext()) { String current = listIterator.next(); if (current.equals("Java")) { listIterator.add("Java Script"); // Добавляем после "Java" } }

ListIterator.set() — заменяет последний элемент, возвращенный next() или previous() :

Java Скопировать код ListIterator<String> listIterator = stringList.listIterator(); while (listIterator.hasNext()) { String current = listIterator.next(); if (current.equals("Java")) { listIterator.set("Java SE"); // Заменяем "Java" на "Java SE" } }

Для коллекций, которые не поддерживают ListIterator , Java 8 добавила методы default в Collection :

Collection.removeIf(Predicate) — удобный способ удаления элементов, удовлетворяющих предикату:

Java Скопировать код list.removeIf(item -> item.startsWith("temp_"));

Этот метод внутренне использует Iterator.remove() и является атомарным для многих коллекций.

Преимущества Iterator API для модификации:

Безопасность — не вызывает ConcurrentModificationException

Читаемость — явно показывает, что происходит модификация

Совместимость — работает со всеми коллекциями, поддерживающими итератор

Но есть и ограничения. Например, Iterator.remove() позволяет удалять только текущий элемент. Если нужны более сложные манипуляции, рассмотрите другие подходы.

Метод Действие Ограничения Доступность iterator.remove() Удаляет текущий элемент Требует предварительного вызова next() Все коллекции listIterator.add(E) Добавляет элемент в текущую позицию Доступно только для списков List интерфейс listIterator.set(E) Заменяет последний возвращенный элемент Доступно только для списков List интерфейс collection.removeIf() Удаляет элементы по условию Может быть не потокобезопасен Java 8+

Потокобезопасные коллекции в конкурентной среде

В многопоточных приложениях проблема ConcurrentModificationException становится еще острее, так как разные потоки могут конкурировать за доступ к коллекциям. Стандартные коллекции из java.util не являются потокобезопасными по умолчанию. Java предлагает специализированные структуры данных для таких сценариев.

Пакет java.util.concurrent предоставляет несколько потокобезопасных альтернатив стандартным коллекциям:

🔒 ConcurrentHashMap — потокобезопасная альтернатива HashMap , оптимизированная для высокой конкурентности:

Java Скопировать код Map<String, Integer> scores = new ConcurrentHashMap<>(); // Безопасно использовать из разных потоков scores.put("Player1", 100); scores.put("Player2", 85);

В отличие от Collections.synchronizedMap() , ConcurrentHashMap использует сегментирование для уменьшения конкуренции между потоками.

🔒 CopyOnWriteArrayList — потокобезопасный список, создающий новую копию внутреннего массива при каждой модификации:

Java Скопировать код List<String> safeList = new CopyOnWriteArrayList<>(); safeList.add("Item 1"); // Это не вызовет исключение for (String item : safeList) { safeList.remove("Item 1"); }

CopyOnWriteArrayList особенно эффективен в сценариях, где чтение происходит гораздо чаще, чем запись.

🔒 CopyOnWriteArraySet — потокобезопасный набор, построенный по тому же принципу, что и CopyOnWriteArrayList :

Java Скопировать код Set<String> safeSet = new CopyOnWriteArraySet<>(); safeSet.add("Element 1"); // Безопасное итерирование даже при модификациях for (String element : safeSet) { safeSet.add("New Element"); }

🔒 ConcurrentSkipListMap и ConcurrentSkipListSet — потокобезопасные отсортированные коллекции, аналоги TreeMap и TreeSet :

Java Скопировать код NavigableMap<String, Integer> map = new ConcurrentSkipListMap<>(); map.put("Z", 1); map.put("A", 2); // Элементы всегда отсортированы по ключу

Эти коллекции особенно полезны, когда требуется потокобезопасная навигация по отсортированным данным.

🔒 BlockingQueue — интерфейс для очередей, поддерживающих операции блокировки при добавлении в полную очередь или извлечении из пустой:

Java Скопировать код BlockingQueue<Task> taskQueue = new LinkedBlockingQueue<>(100); // Producer taskQueue.put(new Task()); // Блокируется, если очередь полна // Consumer Task task = taskQueue.take(); // Блокируется, если очередь пуста

Реализации включают ArrayBlockingQueue , LinkedBlockingQueue и PriorityBlockingQueue .

Важные особенности потокобезопасных коллекций:

Атомарные операции — многие методы реализованы как атомарные, что снижает необходимость в ручной синхронизации.

— многие методы реализованы как атомарные, что снижает необходимость в ручной синхронизации. Fail-safe итераторы — итераторы не выбрасывают ConcurrentModificationException , работая с "снимком" данных на момент создания.

— итераторы не выбрасывают , работая с "снимком" данных на момент создания. Компромисс производительности — потокобезопасность часто достигается ценой снижения производительности в однопоточных сценариях.

Выбор потокобезопасной коллекции должен основываться на конкретных паттернах доступа вашего приложения:

Для частого чтения и редкой записи — CopyOnWriteArrayList

Для высококонкурентного доступа к ассоциативному массиву — ConcurrentHashMap

Для потокобезопасных очередей с блокировкой — BlockingQueue

Для отсортированных наборов и карт — ConcurrentSkipListMap/Set

Практические решения для разных сценариев разработки

Рассмотрим конкретные сценарии, с которыми часто сталкиваются Java-разработчики, и наиболее эффективные решения для них.

Сценарий 1: Фильтрация элементов в коллекции

Задача: Удалить элементы, соответствующие определенному условию.

Традиционное решение, вызывающее ConcurrentModificationException :

Java Скопировать код List<Product> products = getProducts(); for (Product product : products) { if (product.isExpired()) { products.remove(product); // Ошибка! } }

Оптимальные решения:

Для Java 8+:

Java Скопировать код // Вариант 1: Функциональный подход products.removeIf(Product::isExpired); // Вариант 2: Stream API products = products.stream() .filter(p -> !p.isExpired()) .collect(Collectors.toList());

Для Java < 8:

Java Скопировать код // Вариант 1: Итератор Iterator<Product> iterator = products.iterator(); while (iterator.hasNext()) { if (iterator.next().isExpired()) { iterator.remove(); } } // Вариант 2: Отложенное удаление List<Product> toRemove = new ArrayList<>(); for (Product product : products) { if (product.isExpired()) { toRemove.add(product); } } products.removeAll(toRemove);

Сценарий 2: Многопоточная обработка кэша

Задача: Реализовать кэш, доступный из множества потоков, с возможностью итерации и модификации.

Java Скопировать код // Плохое решение Map<String, CacheEntry> cache = new HashMap<>(); // Использование в разных потоках приведет к проблемам // Правильное решение Map<String, CacheEntry> concurrentCache = new ConcurrentHashMap<>(); // Безопасно для многопоточного доступа // Для частого чтения и редкой записи Map<String, CacheEntry> cowCache = new ConcurrentHashMap<>(); // Или для списков List<CacheEntry> cowCacheList = new CopyOnWriteArrayList<>();

Сценарий 3: Обработка событий в UI-приложении

Задача: Обработка и фильтрация списка слушателей событий в UI-потоке.

Java Скопировать код // Проблемное решение: for (EventListener listener : listeners) { if (!listener.isActive()) { listeners.remove(listener); // ConcurrentModificationException } listener.processEvent(event); } // Безопасное решение: // 1. Использование CopyOnWriteArrayList List<EventListener> safeListeners = new CopyOnWriteArrayList<>(listeners); for (EventListener listener : safeListeners) { if (!listener.isActive()) { safeListeners.remove(listener); // Безопасно } listener.processEvent(event); } // 2. Создание копии для итерации List<EventListener> listenersCopy = new ArrayList<>(listeners); for (EventListener listener : listenersCopy) { if (!listener.isActive()) { listeners.remove(listener); // Безопасно, т.к. итерируемся по копии } listener.processEvent(event); }

Сценарий 4: Обработка больших наборов данных

Задача: Эффективная обработка и фильтрация больших коллекций.

Java Скопировать код List<DataRecord> hugeDataSet = loadHugeDataSet(); // Неэффективное решение с дополнительным списком List<DataRecord> toRemove = new ArrayList<>(); for (DataRecord record : hugeDataSet) { if (shouldFilter(record)) { toRemove.add(record); } } hugeDataSet.removeAll(toRemove); // Может быть медленным для больших списков // Эффективное решение со Stream API hugeDataSet = hugeDataSet.stream() .filter(record -> !shouldFilter(record)) .collect(Collectors.toList()); // Или с параллельной обработкой для многоядерных систем hugeDataSet = hugeDataSet.parallelStream() .filter(record -> !shouldFilter(record)) .collect(Collectors.toList());

Общие рекомендации по выбору решения:

Производительность критична? Используйте итераторы или Stream API вместо создания временных коллекций.

Используйте итераторы или Stream API вместо создания временных коллекций. Многопоточный доступ? Выбирайте соответствующие коллекции из java.util.concurrent .

Выбирайте соответствующие коллекции из . Частое чтение, редкая запись? CopyOnWrite коллекции будут оптимальным выбором.

коллекции будут оптимальным выбором. Используете Java 8+? Отдавайте предпочтение функциональным подходам ( removeIf , Stream API).

Отдавайте предпочтение функциональным подходам ( , Stream API). Нужна сортировка? ConcurrentSkipListMap/Set обеспечат потокобезопасный доступ к отсортированным данным.