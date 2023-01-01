Аргументы командной строки в Python: создание CLI-интерфейсов

import click import os import json from datetime import datetime # Базовые функции для работы с данными def load_tasks(): if not os.path.exists('tasks.json'): return [] with open('tasks.json', 'r') as f: return json.load(f) def save_tasks(tasks): with open('tasks.json', 'w') as f: json.dump(tasks, f, indent=2) @click.group() def cli(): """Система управления задачами проекта.""" pass @cli.command() @click.argument('title') @click.option('--description', '-d', help='Описание задачи') @click.option('--priority', '-p', type=click.Choice(['low', 'medium', 'high']), default='medium', help='Приоритет задачи') @click.option('--assignee', '-a', help='Исполнитель задачи') def add(title, description, priority, assignee): """Добавить новую задачу.""" tasks = load_tasks() task = { 'id': len(tasks) + 1, 'title': title, 'description': description, 'priority': priority, 'assignee': assignee, 'status': 'todo', 'created_at': datetime.now().isoformat() } tasks.append(task) save_tasks(tasks) click.echo(f"Задача #{task['id']} добавлена: {title}") @cli.command() @click.argument('task_id', type=int) @click.argument('status', type=click.Choice(['todo', 'in_progress', 'review', 'done'])) def status(task_id, status): """Изменить статус задачи.""" tasks = load_tasks() for task in tasks: if task['id'] == task_id: old_status = task['status'] task['status'] = status save_tasks(tasks) click.echo(f"Статус задачи #{task_id} изменен: {old_status} -> {status}") return click.echo(f"Задача #{task_id} не найдена", err=True) @cli.command() @click.option('--all', '-a', 'show_all', is_flag=True, help='Показать все задачи') @click.option('--status', '-s', type=click.Choice(['todo', 'in_progress', 'review', 'done']), help='Фильтр по статусу') @click.option('--assignee', help='Фильтр по исполнителю') @click.option('--format', '-f', type=click.Choice(['table', 'json']), default='table', help='Формат вывода') def list(show_all, status, assignee, format): """Показать список задач.""" tasks = load_tasks() # Применение фильтров if not show_all: if status: tasks = [t for t in tasks if t['status'] == status] if assignee: tasks = [t for t in tasks if t.get('assignee') == assignee] if not tasks: click.echo("Задачи не найдены") return if format == 'json': click.echo(json.dumps(tasks, indent=2)) else: # Вывод в табличном формате click.echo(f"{'ID':<4} {'ПРИОРИТЕТ':<10} {'СТАТУС':<12} {'ИСПОЛНИТЕЛЬ':<15} {'НАЗВАНИЕ'}") click.echo("-" * 80) for task in tasks: click.echo( f"{task['id']:<4} {task['priority']:<10} {task['status']:<12} " f"{(task.get('assignee') or 'Не назначен'):<15} {task['title']}" ) if __name__ == '__main__': cli()