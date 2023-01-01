Неправильные глаголы английского: как запомнить и применять 3 формы
Задумывались ли вы, почему некоторые изучающие английский могут свободно говорить о будущем или настоящем, но заметно напрягаются, когда дело касается прошедшего времени? Секрет кроется в неправильных глаголах — тех "исключениях из правил", которые не подчиняются стандартной схеме добавления окончания -ed. Эти лингвистические rebels часто становятся камнем преткновения даже для продвинутых студентов. Однако с правильным подходом к их систематизации и запоминанию, вы сможете превратить эту "головную боль" в свое конкурентное преимущество! 📚✨ Давайте разберемся, как укротить эти непослушные глаголы раз и навсегда.
Что такое неправильные глаголы в английском языке
Неправильные глаголы (irregular verbs) — это глаголы, которые при образовании форм прошедшего времени (Past Simple) и причастия прошедшего времени (Past Participle) не следуют стандартному правилу добавления окончания -ed к базовой форме. В отличие от правильных глаголов, которые образуют эти формы предсказуемо (например, work – worked – worked), неправильные глаголы меняются по своим собственным, иногда весьма причудливым правилам.
Историческая лингвистика объясняет это явление: большинство неправильных глаголов относятся к древнему германскому слою лексики английского языка. Они сохранили архаичные способы образования форм, в то время как более новые глаголы, особенно заимствованные из романских языков, следуют регулярной системе с окончанием -ed.
Число неправильных глаголов в английском языке составляет около 180-200, что на первый взгляд может показаться огромным количеством для запоминания. Однако важно понимать, что:
- Всего около 20-30 неправильных глаголов используются в повседневной речи с высокой частотностью (go, come, see, do, make и т.д.)
- Многие неправильные глаголы можно сгруппировать по похожим моделям изменения
- Некоторые неправильные глаголы постепенно "регуляризируются" — приобретают правильные формы (например, dream – dreamt/dreamed)
Марина Петрова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем
Однажды на уроке с группой взрослых студентов начального уровня я поняла, что традиционный подход к неправильным глаголам вызывает у них настоящую панику. Список из 180 глаголов казался им непреодолимым барьером. Я решила изменить стратегию и предложила им начать с "большой десятки" — десяти самых используемых неправильных глаголов: be, have, do, say, go, get, make, know, take, see.
Мы работали только с этими глаголами целую неделю — составляли с ними истории, играли в игры, пели песни. К концу недели студенты не только запомнили все формы этих глаголов, но и начали уверенно использовать их в речи. Этот опыт показал мне, что качество важнее количества. Лучше хорошо освоить 10 глаголов, чем поверхностно познакомиться со всеми 180.
Почему же так важно уделить особое внимание неправильным глаголам? Дело в том, что они составляют костяк английского языка — это наиболее часто употребляемые слова, без которых невозможно построить даже простейшие предложения. Знание неправильных глаголов не просто техническое требование грамматики, а необходимое условие для естественного и грамотного общения на английском языке. 🔍
Полная таблица неправильных глаголов с тремя формами
Ниже представлена полная таблица наиболее часто используемых неправильных глаголов английского языка. Для удобства использования они расположены в алфавитном порядке. Таблица содержит три основные формы каждого глагола: инфинитив (Infinitive), прошедшее простое время (Past Simple) и причастие прошедшего времени (Past Participle), а также основное значение на русском языке.
|Infinitive
|Past Simple
|Past Participle
|Значение
|be
|was/were
|been
|быть
|beat
|beat
|beaten
|бить
|become
|became
|become
|становиться
|begin
|began
|begun
|начинать
|bite
|bit
|bitten
|кусать
|blow
|blew
|blown
|дуть
|break
|broke
|broken
|ломать
|bring
|brought
|brought
|приносить
|build
|built
|built
|строить
|buy
|bought
|bought
|покупать
|catch
|caught
|caught
|ловить
|choose
|chose
|chosen
|выбирать
|come
|came
|come
|приходить
|do
|did
|done
|делать
|draw
|drew
|drawn
|рисовать
|drink
|drank
|drunk
|пить
|eat
|ate
|eaten
|есть
|fall
|fell
|fallen
|падать
|feel
|felt
|felt
|чувствовать
|find
|found
|found
|находить
Это лишь часть полного списка неправильных глаголов. В английском языке их насчитывается около 180-200. Полный список рекомендуется иметь под рукой для справки, но пытаться запомнить все сразу нецелесообразно. Вместо этого, эффективнее изучать глаголы группами, основываясь на частоте их использования и моделях изменения форм.
Некоторые интересные наблюдения о неправильных глаголах в таблице:
- Глагол "be" имеет уникальную особенность — две формы в Past Simple: was (для I, he, she, it) и were (для you, we, they)
- Некоторые глаголы имеют одинаковую форму для всех трех времен (например, cut – cut – cut)
- Есть глаголы, у которых вторая и третья формы совпадают (например, bring – brought – brought)
- Глаголы, оканчивающиеся на -ow, часто образуют вторую форму с изменением на -ew, а третью — на -own (grow – grew – grown)
При использовании таблицы рекомендуется обращать внимание на произношение форм, которое может значительно отличаться от написания. Например, read (читать) в инфинитиве произносится [riːd], а в формах прошедшего времени read – read как [red]. Такие нюансы важно учитывать при устном общении. 📝
Классификация неправильных глаголов по типам изменений
Хотя на первый взгляд неправильные глаголы кажутся хаотичным набором исключений, при ближайшем рассмотрении в них можно обнаружить определённые закономерности. Классификация этих глаголов по типам изменений существенно облегчает их запоминание и использование. 🧩
|Тип изменения
|Модель
|Примеры
|Тип 1: Все три формы одинаковые
|V1 = V2 = V3
|cut – cut – cut, put – put – put, set – set – set
|Тип 2: Вторая и третья формы совпадают
|V1 ≠ V2 = V3
|bring – brought – brought, buy – bought – bought, teach – taught – taught
|Тип 3: Все три формы различны
|V1 ≠ V2 ≠ V3
|begin – began – begun, drink – drank – drunk, speak – spoke – spoken
|Тип 4: Гласная меняется по схеме i-a-u
|i → a → u
|drink – drank – drunk, sing – sang – sung, swim – swam – swum
|Тип 5: Гласная меняется по схеме i-o-i
|i → o → i
|give – gave – given, forgive – forgave – forgiven
|Тип 6: Замена -d на -t
|-d → -t
|send – sent – sent, build – built – built, spend – spent – spent
|Тип 7: Полностью нерегулярные
|нет модели
|be – was/were – been, go – went – gone
Группировка глаголов по моделям изменения имеет несколько важных преимуществ:
- Упрощение запоминания — вместо механического заучивания отдельных форм, вы усваиваете модели, которые работают для целых групп глаголов
- Системное мышление — понимание закономерностей помогает видеть логику языка, а не воспринимать его как хаотичный набор правил
- Предсказуемость — увидев новый неправильный глагол, вы можете с высокой вероятностью предположить его формы, если он похож на уже известные вам глаголы из определённой группы
Особое внимание следует уделить глаголам, которые могут образовывать формы как по правилу (с окончанием -ed), так и неправильным способом. Например:
- dream → dreamed/dreamt → dreamed/dreamt
- learn → learned/learnt → learned/learnt
- burn → burned/burnt → burned/burnt
- spell → spelled/spelt → spelled/spelt
В таких случаях американский английский обычно предпочитает правильные формы (dreamed), а британский вариант чаще использует неправильные (dreamt), хотя строгих правил нет, и оба варианта считаются допустимыми.
Интересно отметить, что многие часто используемые неправильные глаголы имеют германское происхождение и обозначают базовые действия (eat, drink, sleep, come, go). Это объясняется их древностью — они сохранили архаичные формы спряжения, в то время как более новые глаголы следуют регулярной модели с -ed. 🔄
Правила употребления неправильных глаголов в речи
Понимание того, как и когда использовать различные формы неправильных глаголов, является ключом к грамотной английской речи. Каждая из трех форм имеет свое назначение и контекст применения. Рассмотрим основные правила использования неправильных глаголов в различных временных конструкциях. 🕒
Инфинитив (первая форма) используется в следующих случаях:
- В настоящем времени: "I speak English" (Я говорю по-английски)
- В будущем времени с will: "She will go to London next week" (Она поедет в Лондон на следующей неделе)
- С модальными глаголами: "You must be careful" (Ты должен быть осторожен)
- В повелительном наклонении: "Come here!" (Иди сюда!)
Past Simple (вторая форма) используется для обозначения:
- Действий, произошедших в определенный момент в прошлом: "I went to the cinema yesterday" (Вчера я ходил в кино)
- Регулярных действий в прошлом: "When I was a child, I often broke my toys" (Когда я был ребенком, я часто ломал свои игрушки)
- Последовательности действий в прошлом: "She came home, took a shower and went to bed" (Она пришла домой, приняла душ и легла спать)
Past Participle (третья форма) используется в:
- Perfect Tenses: "I have seen this movie" (Я видел этот фильм)
- Passive Voice: "The window was broken by the storm" (Окно было разбито бурей)
- В качестве определения: "The written exam starts at 9 AM" (Письменный экзамен начинается в 9 утра)
Алексей Соколов, переводчик технической литературы
В начале своей карьеры я столкнулся с интересным кейсом: переводил техническую документацию, где было множество описаний действий, выполненных в прошлом. Заказчик вернул мой первый вариант с множеством правок — почти все они касались неправильных глаголов.
Я путал формы bear-bore-born/borne, spring-sprang-sprung, freeze-froze-frozen, что в техническом тексте создавало серьезные смысловые искажения. После этого я создал свою систему: распечатал таблицу из 50 самых проблемных для меня неправильных глаголов и повесил над рабочим столом. Кроме того, я завел специальный файл, где отмечал каждый глагол, в котором допустил ошибку.
Через три месяца я мог безошибочно использовать любую форму неправильного глагола, а документация, над которой я работал, больше не возвращалась на доработку. Этот опыт научил меня, что даже продвинутым пользователям языка нужно постоянно обращаться к базовым грамматическим темам.
Типичные ошибки при использовании неправильных глаголов и как их избежать:
- Смешение второй и третьей форм: "I have
wentto Paris" (неверно) → "I have gone to Paris" (верно)
- Добавление -ed к неправильным глаголам: "Yesterday I
goedto the park" (неверно) → "Yesterday I went to the park" (верно)
- Использование базовой формы вместо формы прошедшего времени: "Last week I
comelate" (неверно) → "Last week I came late" (верно)
- Неправильное произношение форм: read [riːd] в Present и read [red] в Past часто произносятся одинаково начинающими
Важно помнить, что контекст всегда подсказывает, какую форму глагола следует использовать. Маркеры времени (yesterday, last week, since, already, never) — ваши помощники в определении нужной временной формы. Например, если вы видите "yesterday", это сигнал к использованию Past Simple, а значит, второй формы неправильного глагола.
Регулярная практика и внимание к контексту — ключи к правильному использованию неправильных глаголов. Чем больше вы читаете и слушаете английскую речь, тем естественнее становится выбор правильной формы. 🎯
Эффективные методы запоминания неправильных глаголов
Запоминание неправильных глаголов может показаться сложной задачей, но с правильной стратегией этот процесс становится гораздо более эффективным и даже увлекательным. Вот наиболее действенные методы, которые помогут вам освоить неправильные глаголы раз и навсегда. 🧠
1. Группировка по моделям изменения Вместо того, чтобы заучивать глаголы по алфавиту, группируйте их по схожим моделям изменения. Например:
- sweep – swept – swept, keep – kept – kept, sleep – slept – slept
- blow – blew – blown, grow – grew – grown, know – knew – known
- ring – rang – rung, sing – sang – sung, spring – sprang – sprung
2. Метод ассоциаций Создавайте визуальные или звуковые ассоциации для запоминания форм глаголов:
- drink – drank – drunk: представьте, как человек пьет (drink), затем пьяный (drunk), а между ними промежуточное состояние drank
- catch – caught – caught: представьте, как вы ловите мяч (catch), который потом застрял (caught) в ветвях дерева
- swim – swam – swum: слова похожи на звуки плавания, с разными гласными, отражающими разные стадии действия
3. Создание осмысленных предложений Составляйте предложения, включающие все три формы глагола:
- "I usually write letters, yesterday I wrote one, and now I have written three this week."
- "They often take photos, last weekend they took many, and they have taken over 100 this month."
4. Метод карточек Создайте флеш-карты с глаголом на одной стороне и его формами на другой. Просматривайте их регулярно, особенно в свободные минуты:
- В транспорте
- В очередях
- Перед сном
- С помощью специальных приложений со спейсинг-повторениями (Anki, Quizlet)
5. Метод ритма и рифмы Многие формы неправильных глаголов легче запоминаются, если их произносить ритмично или использовать рифмованные фразы:
- sing – sang – sung, ring – rang – rung
- drive – drove – driven, ride – rode – ridden
6. Приоритизация по частоте использования Начните с наиболее часто используемых неправильных глаголов. Топ-20 включает:
- be, have, do, say, go, get, make, know, take, see, come, think, give, find, tell, become, leave, feel, put, mean
7. Практика через реальное использование Активное применение глаголов в речи и письме закрепляет их в памяти гораздо эффективнее, чем пассивное запоминание:
- Ведите дневник на английском, описывая прошедший день
- Пересказывайте фильмы или книги, используя прошедшее время
- Участвуйте в разговорных клубах, где можно практиковать разные временные формы
8. Техника интервальных повторений Исследования показывают, что материал лучше усваивается при повторении через увеличивающиеся интервалы времени:
- Первое повторение: через 1 день после изучения
- Второе повторение: через 3 дня
- Третье повторение: через неделю
- Четвертое повторение: через 2 недели
- Пятое повторение: через месяц
Помните, что изучение неправильных глаголов — это не спринт, а марафон. Регулярность важнее интенсивности. Лучше уделять этой теме по 15 минут ежедневно, чем несколько часов раз в неделю. И, что особенно важно, не пытайтесь выучить все глаголы сразу — двигайтесь от самых частотных к менее употребительным. 🚀
Неправильные глаголы — это не просто грамматические исключения, а ключевые элементы английского языка, овладение которыми открывает путь к свободному общению. Систематический подход к их изучению через группировку, ассоциации и регулярную практику превращает кажущийся хаос в понятную систему. Начав с наиболее частотных глаголов и постепенно расширяя свой репертуар, вы обнаружите, что эти "неправильные" элементы станут вашими верными союзниками в английской речи, а не препятствием на пути к языковому совершенству.