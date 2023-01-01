Неправильные глаголы английского: как запомнить и применять 3 формы

Для кого эта статья:

Студенты и обучающиеся английскому языку, особенно на уровне от начального до среднего

Преподаватели английского языка, ищущие эффективные методы обучения

Практикующие переводчики, желающие улучшить свои навыки в использовании неправильных глаголов Задумывались ли вы, почему некоторые изучающие английский могут свободно говорить о будущем или настоящем, но заметно напрягаются, когда дело касается прошедшего времени? Секрет кроется в неправильных глаголах — тех "исключениях из правил", которые не подчиняются стандартной схеме добавления окончания -ed. Эти лингвистические rebels часто становятся камнем преткновения даже для продвинутых студентов. Однако с правильным подходом к их систематизации и запоминанию, вы сможете превратить эту "головную боль" в свое конкурентное преимущество! 📚✨ Давайте разберемся, как укротить эти непослушные глаголы раз и навсегда.

Что такое неправильные глаголы в английском языке

Неправильные глаголы (irregular verbs) — это глаголы, которые при образовании форм прошедшего времени (Past Simple) и причастия прошедшего времени (Past Participle) не следуют стандартному правилу добавления окончания -ed к базовой форме. В отличие от правильных глаголов, которые образуют эти формы предсказуемо (например, work – worked – worked), неправильные глаголы меняются по своим собственным, иногда весьма причудливым правилам.

Историческая лингвистика объясняет это явление: большинство неправильных глаголов относятся к древнему германскому слою лексики английского языка. Они сохранили архаичные способы образования форм, в то время как более новые глаголы, особенно заимствованные из романских языков, следуют регулярной системе с окончанием -ed.

Число неправильных глаголов в английском языке составляет около 180-200, что на первый взгляд может показаться огромным количеством для запоминания. Однако важно понимать, что:

Всего около 20-30 неправильных глаголов используются в повседневной речи с высокой частотностью (go, come, see, do, make и т.д.)

Многие неправильные глаголы можно сгруппировать по похожим моделям изменения

Некоторые неправильные глаголы постепенно "регуляризируются" — приобретают правильные формы (например, dream – dreamt/dreamed)

Марина Петрова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Однажды на уроке с группой взрослых студентов начального уровня я поняла, что традиционный подход к неправильным глаголам вызывает у них настоящую панику. Список из 180 глаголов казался им непреодолимым барьером. Я решила изменить стратегию и предложила им начать с "большой десятки" — десяти самых используемых неправильных глаголов: be, have, do, say, go, get, make, know, take, see. Мы работали только с этими глаголами целую неделю — составляли с ними истории, играли в игры, пели песни. К концу недели студенты не только запомнили все формы этих глаголов, но и начали уверенно использовать их в речи. Этот опыт показал мне, что качество важнее количества. Лучше хорошо освоить 10 глаголов, чем поверхностно познакомиться со всеми 180.

Почему же так важно уделить особое внимание неправильным глаголам? Дело в том, что они составляют костяк английского языка — это наиболее часто употребляемые слова, без которых невозможно построить даже простейшие предложения. Знание неправильных глаголов не просто техническое требование грамматики, а необходимое условие для естественного и грамотного общения на английском языке. 🔍

Полная таблица неправильных глаголов с тремя формами

Ниже представлена полная таблица наиболее часто используемых неправильных глаголов английского языка. Для удобства использования они расположены в алфавитном порядке. Таблица содержит три основные формы каждого глагола: инфинитив (Infinitive), прошедшее простое время (Past Simple) и причастие прошедшего времени (Past Participle), а также основное значение на русском языке.

Infinitive Past Simple Past Participle Значение be was/were been быть beat beat beaten бить become became become становиться begin began begun начинать bite bit bitten кусать blow blew blown дуть break broke broken ломать bring brought brought приносить build built built строить buy bought bought покупать catch caught caught ловить choose chose chosen выбирать come came come приходить do did done делать draw drew drawn рисовать drink drank drunk пить eat ate eaten есть fall fell fallen падать feel felt felt чувствовать find found found находить

Это лишь часть полного списка неправильных глаголов. В английском языке их насчитывается около 180-200. Полный список рекомендуется иметь под рукой для справки, но пытаться запомнить все сразу нецелесообразно. Вместо этого, эффективнее изучать глаголы группами, основываясь на частоте их использования и моделях изменения форм.

Некоторые интересные наблюдения о неправильных глаголах в таблице:

Глагол "be" имеет уникальную особенность — две формы в Past Simple: was (для I, he, she, it) и were (для you, we, they)

Некоторые глаголы имеют одинаковую форму для всех трех времен (например, cut – cut – cut)

Есть глаголы, у которых вторая и третья формы совпадают (например, bring – brought – brought)

Глаголы, оканчивающиеся на -ow, часто образуют вторую форму с изменением на -ew, а третью — на -own (grow – grew – grown)

При использовании таблицы рекомендуется обращать внимание на произношение форм, которое может значительно отличаться от написания. Например, read (читать) в инфинитиве произносится [riːd], а в формах прошедшего времени read – read как [red]. Такие нюансы важно учитывать при устном общении. 📝

Классификация неправильных глаголов по типам изменений

Хотя на первый взгляд неправильные глаголы кажутся хаотичным набором исключений, при ближайшем рассмотрении в них можно обнаружить определённые закономерности. Классификация этих глаголов по типам изменений существенно облегчает их запоминание и использование. 🧩

Тип изменения Модель Примеры Тип 1: Все три формы одинаковые V1 = V2 = V3 cut – cut – cut, put – put – put, set – set – set Тип 2: Вторая и третья формы совпадают V1 ≠ V2 = V3 bring – brought – brought, buy – bought – bought, teach – taught – taught Тип 3: Все три формы различны V1 ≠ V2 ≠ V3 begin – began – begun, drink – drank – drunk, speak – spoke – spoken Тип 4: Гласная меняется по схеме i-a-u i → a → u drink – drank – drunk, sing – sang – sung, swim – swam – swum Тип 5: Гласная меняется по схеме i-o-i i → o → i give – gave – given, forgive – forgave – forgiven Тип 6: Замена -d на -t -d → -t send – sent – sent, build – built – built, spend – spent – spent Тип 7: Полностью нерегулярные нет модели be – was/were – been, go – went – gone

Группировка глаголов по моделям изменения имеет несколько важных преимуществ:

Упрощение запоминания — вместо механического заучивания отдельных форм, вы усваиваете модели, которые работают для целых групп глаголов

— вместо механического заучивания отдельных форм, вы усваиваете модели, которые работают для целых групп глаголов Системное мышление — понимание закономерностей помогает видеть логику языка, а не воспринимать его как хаотичный набор правил

— понимание закономерностей помогает видеть логику языка, а не воспринимать его как хаотичный набор правил Предсказуемость — увидев новый неправильный глагол, вы можете с высокой вероятностью предположить его формы, если он похож на уже известные вам глаголы из определённой группы

Особое внимание следует уделить глаголам, которые могут образовывать формы как по правилу (с окончанием -ed), так и неправильным способом. Например:

dream → dreamed/dreamt → dreamed/dreamt

learn → learned/learnt → learned/learnt

burn → burned/burnt → burned/burnt

spell → spelled/spelt → spelled/spelt

В таких случаях американский английский обычно предпочитает правильные формы (dreamed), а британский вариант чаще использует неправильные (dreamt), хотя строгих правил нет, и оба варианта считаются допустимыми.

Интересно отметить, что многие часто используемые неправильные глаголы имеют германское происхождение и обозначают базовые действия (eat, drink, sleep, come, go). Это объясняется их древностью — они сохранили архаичные формы спряжения, в то время как более новые глаголы следуют регулярной модели с -ed. 🔄

Правила употребления неправильных глаголов в речи

Понимание того, как и когда использовать различные формы неправильных глаголов, является ключом к грамотной английской речи. Каждая из трех форм имеет свое назначение и контекст применения. Рассмотрим основные правила использования неправильных глаголов в различных временных конструкциях. 🕒

Инфинитив (первая форма) используется в следующих случаях:

В настоящем времени: "I speak English" (Я говорю по-английски)

English" (Я говорю по-английски) В будущем времени с will: "She will go to London next week" (Она поедет в Лондон на следующей неделе)

to London next week" (Она поедет в Лондон на следующей неделе) С модальными глаголами: "You must be careful" (Ты должен быть осторожен)

careful" (Ты должен быть осторожен) В повелительном наклонении: "Come here!" (Иди сюда!)

Past Simple (вторая форма) используется для обозначения:

Действий, произошедших в определенный момент в прошлом: "I went to the cinema yesterday" (Вчера я ходил в кино)

to the cinema yesterday" (Вчера я ходил в кино) Регулярных действий в прошлом: "When I was a child, I often broke my toys" (Когда я был ребенком, я часто ломал свои игрушки)

my toys" (Когда я был ребенком, я часто ломал свои игрушки) Последовательности действий в прошлом: "She came home, took a shower and went to bed" (Она пришла домой, приняла душ и легла спать)

Past Participle (третья форма) используется в:

Perfect Tenses: "I have seen this movie" (Я видел этот фильм)

this movie" (Я видел этот фильм) Passive Voice: "The window was broken by the storm" (Окно было разбито бурей)

by the storm" (Окно было разбито бурей) В качестве определения: "The written exam starts at 9 AM" (Письменный экзамен начинается в 9 утра)

Алексей Соколов, переводчик технической литературы В начале своей карьеры я столкнулся с интересным кейсом: переводил техническую документацию, где было множество описаний действий, выполненных в прошлом. Заказчик вернул мой первый вариант с множеством правок — почти все они касались неправильных глаголов. Я путал формы bear-bore-born/borne, spring-sprang-sprung, freeze-froze-frozen, что в техническом тексте создавало серьезные смысловые искажения. После этого я создал свою систему: распечатал таблицу из 50 самых проблемных для меня неправильных глаголов и повесил над рабочим столом. Кроме того, я завел специальный файл, где отмечал каждый глагол, в котором допустил ошибку. Через три месяца я мог безошибочно использовать любую форму неправильного глагола, а документация, над которой я работал, больше не возвращалась на доработку. Этот опыт научил меня, что даже продвинутым пользователям языка нужно постоянно обращаться к базовым грамматическим темам.

Типичные ошибки при использовании неправильных глаголов и как их избежать:

Смешение второй и третьей форм: "I have went to Paris" (неверно) → "I have gone to Paris" (верно) Добавление -ed к неправильным глаголам: "Yesterday I goed to the park" (неверно) → "Yesterday I went to the park" (верно) Использование базовой формы вместо формы прошедшего времени: "Last week I come late" (неверно) → "Last week I came late" (верно) Неправильное произношение форм: read [riːd] в Present и read [red] в Past часто произносятся одинаково начинающими

Важно помнить, что контекст всегда подсказывает, какую форму глагола следует использовать. Маркеры времени (yesterday, last week, since, already, never) — ваши помощники в определении нужной временной формы. Например, если вы видите "yesterday", это сигнал к использованию Past Simple, а значит, второй формы неправильного глагола.

Регулярная практика и внимание к контексту — ключи к правильному использованию неправильных глаголов. Чем больше вы читаете и слушаете английскую речь, тем естественнее становится выбор правильной формы. 🎯

Эффективные методы запоминания неправильных глаголов

Запоминание неправильных глаголов может показаться сложной задачей, но с правильной стратегией этот процесс становится гораздо более эффективным и даже увлекательным. Вот наиболее действенные методы, которые помогут вам освоить неправильные глаголы раз и навсегда. 🧠

1. Группировка по моделям изменения Вместо того, чтобы заучивать глаголы по алфавиту, группируйте их по схожим моделям изменения. Например:

sweep – swept – swept, keep – kept – kept, sleep – slept – slept

blow – blew – blown, grow – grew – grown, know – knew – known

ring – rang – rung, sing – sang – sung, spring – sprang – sprung

2. Метод ассоциаций Создавайте визуальные или звуковые ассоциации для запоминания форм глаголов:

drink – drank – drunk: представьте, как человек пьет (drink), затем пьяный (drunk), а между ними промежуточное состояние drank

(drink), затем (drunk), а между ними промежуточное состояние catch – caught – caught: представьте, как вы ловите мяч (catch), который потом застрял (caught) в ветвях дерева

swim – swam – swum: слова похожи на звуки плавания, с разными гласными, отражающими разные стадии действия

3. Создание осмысленных предложений Составляйте предложения, включающие все три формы глагола:

"I usually write letters, yesterday I wrote one, and now I have written three this week."

letters, yesterday I one, and now I have three this week." "They often take photos, last weekend they took many, and they have taken over 100 this month."

4. Метод карточек Создайте флеш-карты с глаголом на одной стороне и его формами на другой. Просматривайте их регулярно, особенно в свободные минуты:

В транспорте

В очередях

Перед сном

С помощью специальных приложений со спейсинг-повторениями (Anki, Quizlet)

5. Метод ритма и рифмы Многие формы неправильных глаголов легче запоминаются, если их произносить ритмично или использовать рифмованные фразы:

sing – sang – sung, ring – rang – rung

drive – drove – driven, ride – rode – ridden

6. Приоритизация по частоте использования Начните с наиболее часто используемых неправильных глаголов. Топ-20 включает:

be, have, do, say, go, get, make, know, take, see, come, think, give, find, tell, become, leave, feel, put, mean

7. Практика через реальное использование Активное применение глаголов в речи и письме закрепляет их в памяти гораздо эффективнее, чем пассивное запоминание:

Ведите дневник на английском, описывая прошедший день

Пересказывайте фильмы или книги, используя прошедшее время

Участвуйте в разговорных клубах, где можно практиковать разные временные формы

8. Техника интервальных повторений Исследования показывают, что материал лучше усваивается при повторении через увеличивающиеся интервалы времени:

Первое повторение: через 1 день после изучения

Второе повторение: через 3 дня

Третье повторение: через неделю

Четвертое повторение: через 2 недели

Пятое повторение: через месяц

Помните, что изучение неправильных глаголов — это не спринт, а марафон. Регулярность важнее интенсивности. Лучше уделять этой теме по 15 минут ежедневно, чем несколько часов раз в неделю. И, что особенно важно, не пытайтесь выучить все глаголы сразу — двигайтесь от самых частотных к менее употребительным. 🚀