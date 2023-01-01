Неправильные глаголы для 5 класса: список и методы запоминания
Для кого эта статья:
- Учителя английского языка, работающие с пятиклассниками
- Родители учащихся, изучающих английский язык в 5 классе
Студенты и репетиторы, обучающие детей основам английской грамматики
Неправильные глаголы в английском языке — настоящий вызов для пятиклассников, но совершенно необходимый этап обучения. Когда ученик впервые сталкивается с тем, что привычное правило добавления "-ed" вдруг не работает, наступает момент замешательства. "Go" превращается не в "goed", а в загадочное "went"! 😲 Эта статья содержит полный список неправильных глаголов, адаптированных специально для учеников 5 класса, а также действенные техники запоминания и проверки знаний. Используйте этот материал как надёжную опору в преподавании или изучении одной из самых сложных, но важных тем английской грамматики.
Неправильные глаголы в 5 классе: основы и значение
Неправильные глаголы (irregular verbs) — это глаголы, которые образуют формы прошедшего времени (Past Simple) и причастия прошедшего времени (Past Participle) не по общему правилу с окончанием -ed. В 5 классе школьники впервые систематически сталкиваются с этой темой, и от правильного её освоения зависит успех в дальнейшем изучении английского языка.
Для чего пятиклассникам знать неправильные глаголы?
- Для построения предложений в прошедшем времени (Past Simple)
- Для правильного перевода английских текстов
- Для успешного выполнения грамматических заданий
- Для формирования языковой базы, необходимой для дальнейшего обучения
В 5 классе учащиеся обычно осваивают около 20-30 базовых неправильных глаголов. Это своеобразный "стартовый набор", который постепенно будет расширяться в следующих классах. Важно помнить, что эти глаголы относятся к самым часто употребляемым в английской речи: go (идти), see (видеть), be (быть), have (иметь) и т.д.
Ирина Петрова, учитель английского языка высшей категории
Помню случай из своей практики, когда ученик 5 класса Миша наотрез отказывался учить неправильные глаголы. "Зачем запоминать исключения, если есть правила?" — недоумевал он. Тогда я предложила ему эксперимент: неделю разговаривать по-русски, но использовать все глаголы по одному шаблону. Через пару дней Миша сам подошел и сказал: "Я понял! Если бы я всегда говорил 'я идил в школу' вместо 'я шёл в школу', меня бы никто не понял!" Это был переломный момент. Мы придумали с ним игру-соревнование, и через месяц он знал все неправильные глаголы из программы наизусть.
Важно понимать, что у каждого неправильного глагола есть три основные формы:
|Infinitive (V₁)
|Past Simple (V₂)
|Past Participle (V₃)
|Перевод
|be
|was/were
|been
|быть
|go
|went
|gone
|идти
|see
|saw
|seen
|видеть
В 5 классе основное внимание уделяется первым двум формам, так как они используются при построении предложений в Past Simple. Третья форма (Past Participle) обычно изучается более подробно в 6-7 классах, когда школьники знакомятся с Present Perfect и другими совершенными временами.
Полный список неправильных глаголов для 5 класса
В программе 5 класса обычно изучаются наиболее употребительные неправильные глаголы. Ниже приведен список из 25 глаголов, которые пятиклассники должны знать к концу учебного года. 📚 Этот список может незначительно различаться в зависимости от конкретной учебной программы, но базовые глаголы остаются неизменными.
|Infinitive (V₁)
|Past Simple (V₂)
|Past Participle (V₃)
|Перевод
|be
|was/were
|been
|быть
|begin
|began
|begun
|начинать
|break
|broke
|broken
|ломать
|bring
|brought
|brought
|приносить
|buy
|bought
|bought
|покупать
|come
|came
|come
|приходить
|do
|did
|done
|делать
|drink
|drank
|drunk
|пить
|eat
|ate
|eaten
|есть, кушать
|find
|found
|found
|находить
|get
|got
|got
|получать
|give
|gave
|given
|давать
|go
|went
|gone
|идти
|have
|had
|had
|иметь
|hear
|heard
|heard
|слышать
|know
|knew
|known
|знать
|make
|made
|made
|делать, создавать
|read
|read
|read
|читать
|run
|ran
|run
|бегать
|say
|said
|said
|говорить
|see
|saw
|seen
|видеть
|speak
|spoke
|spoken
|разговаривать
|take
|took
|taken
|брать
|tell
|told
|told
|рассказывать
|write
|wrote
|written
|писать
Для удобства изучения неправильные глаголы можно разделить на группы:
- Группа 1: Глаголы, у которых все три формы одинаковы (put – put – put, cost – cost – cost)
- Группа 2: Глаголы, у которых совпадают вторая и третья формы (bring – brought – brought, buy – bought – bought)
- Группа 3: Глаголы, у которых все три формы разные (begin – began – begun, write – wrote – written)
- Группа 4: Особые случаи (be – was/were – been, go – went – gone)
Рекомендуется изучать глаголы постепенно, по 5-7 слов в неделю. Это позволит избежать перегрузки и обеспечит лучшее запоминание. В 5 классе достаточно сосредоточиться на формах Infinitive и Past Simple, так как именно они используются в составлении предложений в прошедшем времени.
Методы запоминания неправильных глаголов в 5 классе
Запоминание неправильных глаголов — процесс, требующий систематического подхода и разнообразных методик. Для учеников 5 класса особенно важно сделать этот процесс интересным и увлекательным. 🧩 Рассмотрим наиболее эффективные методы, которые помогут школьникам овладеть неправильными глаголами.
- Карточки с глаголами — создайте карточки, где на одной стороне написана форма инфинитива и перевод, а на другой — формы прошедшего времени. Регулярно просматривайте их, пытаясь вспомнить правильные формы.
- Ассоциативный метод — придумайте забавные ассоциации, связывающие глагол с его формами. Например, "go-went-gone" можно запомнить через ассоциацию "Я ГОнял на ВЕНТиляторе, пока он не исчез (GONE)".
- Групповое запоминание — объединяйте глаголы со схожими изменениями форм. Например, глаголы, где вторая и третья формы совпадают: bring-brought-brought, buy-bought-bought.
- Рифмовки и песни — используйте рифмованные фразы или короткие песенки с неправильными глаголами. Ритм и мелодия значительно облегчают запоминание.
- Визуализация — рисуйте простые изображения, иллюстрирующие значение глагола и его формы.
- Игровые методики — используйте настольные игры, карточные игры или компьютерные приложения для тренировки неправильных глаголов.
- Метод историй — составляйте короткие истории, используя неправильные глаголы в разных формах.
Анна Сергеева, репетитор по английскому языку
Однажды я работала с девочкой Машей, которая никак не могла запомнить неправильные глаголы. Маша обожала рисовать, и я предложила ей создать комикс, где каждый глагол будет персонажем со своей историей. Например, для глагола "break-broke-broken" мы нарисовали вазу, которая сначала была целой (break), потом разбилась (broke), а потом лежала разбитой (broken). За месяц мы создали целую книжку комиксов с 20 глаголами. Родители были в восторге, когда Маша получила пятерку за контрольную работу! Этот опыт показал, как важно находить индивидуальный подход и превращать учебу в творческий процесс.
Важно комбинировать различные методы и подбирать те, которые наиболее эффективны для конкретного ученика. Некоторые дети лучше запоминают визуально, другие — на слух, третьим помогает физическая активность. Вот несколько дополнительных советов:
- Разбивайте список глаголов на небольшие группы по 5-7 слов
- Устраивайте регулярные повторения ранее выученного материала
- Используйте новые глаголы в контексте — составляйте с ними предложения
- Поощряйте ребенка за успехи в запоминании
- Создавайте ситуации успеха, начиная с простых глаголов и постепенно переходя к более сложным
Помните, что регулярность важнее продолжительности занятий. Лучше тратить по 10-15 минут каждый день на повторение неправильных глаголов, чем заниматься час раз в неделю. Этот принцип особенно актуален для учеников 5 класса, у которых еще не сформированы навыки длительной концентрации внимания.
Упражнения для отработки неправильных глаголов
После знакомства с неправильными глаголами пятиклассникам необходима активная практика их использования. Предлагаю набор эффективных упражнений, которые можно использовать как в классе, так и дома. 🏆 Эти задания помогут школьникам не просто запомнить формы глаголов, но и научиться правильно применять их в речи.
Заполнение пропусков — предложите ученикам текст, где нужно вставить пропущенные формы неправильных глаголов:
Yesterday I _____ (go) to the park and _____ (see) my friend Tom. We _____ (have) a great time together.
Составление предложений — дайте список неправильных глаголов и попросите составить с каждым по одному предложению в прошедшем времени.
Игра "Снежный ком" — ученики по очереди называют неправильный глагол и его формы, а следующий должен повторить предыдущие и добавить свой.
Перевод предложений — предложите для перевода с русского на английский предложения, содержащие неправильные глаголы в прошедшем времени.
Диктант с самопроверкой — прочитайте вслух формы инфинитива, а ученики должны записать соответствующие формы прошедшего времени, затем проверить себя.
Упражнение "Найди ошибку" — дайте текст с неправильно употребленными формами глаголов, которые нужно исправить.
Игра "Морской бой" — вместо кораблей используйте неправильные глаголы:
A1: go – went
B2: see – see ❌ (правильно: see – saw)
- Карточки с действиями — ученик вытягивает карточку с неправильным глаголом, изображает действие, а класс должен угадать глагол и назвать его формы.
Для закрепления материала полезно использовать разнообразные формы работы. Вот пример планирования упражнений на неделю:
|День недели
|Упражнение
|Время выполнения
|Понедельник
|Заполнение пропусков в тексте
|10-15 минут
|Вторник
|Игра "Снежный ком" с 5-7 глаголами
|7-10 минут
|Среда
|Перевод 5 предложений с русского на английский
|15 минут
|Четверг
|Диктант с самопроверкой (10 глаголов)
|10 минут
|Пятница
|Составление мини-рассказа с использованием 5 неправильных глаголов
|15-20 минут
Важно помнить о дифференцированном подходе. Для учеников, которые быстро усваивают материал, можно предложить дополнительные упражнения повышенной сложности:
- Составление загадок с использованием неправильных глаголов
- Создание комиксов или иллюстрированных историй
- Ролевые игры с диалогами в прошедшем времени
- Проектная работа "Один день из прошлого известной личности"
Для учеников, испытывающих трудности, рекомендуется начинать с самых простых и частотных глаголов, использовать больше визуальных подсказок и работать в парах с более сильными одноклассниками.
Как проверить знание неправильных глаголов у пятиклассника
Регулярная проверка знаний — важная часть образовательного процесса, которая помогает отслеживать прогресс и своевременно выявлять пробелы. 📊 Для оценки усвоения неправильных глаголов пятиклассниками существует несколько эффективных методов контроля.
Методы проверки знания неправильных глаголов можно разделить на формальные (традиционные) и неформальные (игровые).
Формальные методы проверки:
- Письменный тест — классический метод с заданиями на заполнение пропусков, перевод или выбор правильной формы глагола.
- Словарный диктант — учитель называет инфинитив глагола, ученики записывают его формы в Past Simple и Past Participle.
- Контрольная работа — комплексная проверка с различными типами заданий на применение неправильных глаголов в контексте.
- Устный опрос — индивидуальная проверка знания форм неправильных глаголов.
- Самостоятельная работа — короткие задания на 5-10 минут в начале или конце урока.
Неформальные методы проверки:
- Игра "Верно-неверно" — учитель называет формы глагола, ученики сигнализируют, правильно это или нет.
- Лингвистическая эстафета — команды соревнуются в образовании правильных форм глаголов.
- Викторина — интерактивный опрос с элементами игры и соревнования.
- Приложения и онлайн-тесты — использование цифровых инструментов для проверки знаний.
- Проектная работа — создание историй, комиксов или презентаций с использованием неправильных глаголов.
При проведении проверки важно учитывать следующие принципы:
- Системность — проверять знания регулярно, а не эпизодически
- Разнообразие форм — чередовать различные методы проверки
- Постепенное усложнение — от проверки изолированных форм глаголов до их использования в контексте
- Позитивная обратная связь — не только выявлять ошибки, но и отмечать успехи
- Индивидуальный подход — учитывать особенности каждого ученика
Примерные критерии оценивания знания неправильных глаголов в 5 классе:
|Оценка
|Критерии
|Рекомендации
|5 (отлично)
|90-100% правильных ответов
|Предложить дополнительные глаголы для изучения
|4 (хорошо)
|75-89% правильных ответов
|Повторить проблемные глаголы
|3 (удовлетворительно)
|60-74% правильных ответов
|Дополнительные упражнения на проблемные глаголы
|2 (неудовлетворительно)
|менее 60% правильных ответов
|Индивидуальная работа, повторное объяснение материала
Важно помнить, что цель проверки — не только выставление оценки, но и диагностика трудностей, с которыми сталкивается ученик. После каждой проверки полезно проводить работу над ошибками, объясняя сложные моменты и предлагая дополнительные упражнения для закрепления материала.
Для отслеживания прогресса рекомендуется вести индивидуальные карты успеваемости по неправильным глаголам, где будут отмечаться освоенные глаголы и те, которые требуют дополнительной работы. Это поможет и учителям, и родителям более эффективно организовать процесс обучения.
Неправильные глаголы — это не просто грамматическая тема, а фундамент для дальнейшего изучения английского языка. Систематическая работа с ними в 5 классе закладывает прочную основу для успешного освоения более сложных грамматических конструкций в будущем. Используйте разнообразные методы запоминания, практики и проверки знаний, чтобы сделать этот процесс эффективным и увлекательным для учеников. Помните, что каждый ребенок уникален — то, что работает для одного, может не подойти другому. Будьте терпеливы, поощряйте даже небольшие успехи, и постепенно неправильные глаголы станут надежными помощниками ваших учеников в английской речи. 🌟