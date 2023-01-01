Неправильные глаголы для 5 класса: список и методы запоминания

Для кого эта статья:

Учителя английского языка, работающие с пятиклассниками

Родители учащихся, изучающих английский язык в 5 классе

Студенты и репетиторы, обучающие детей основам английской грамматики Неправильные глаголы в английском языке — настоящий вызов для пятиклассников, но совершенно необходимый этап обучения. Когда ученик впервые сталкивается с тем, что привычное правило добавления "-ed" вдруг не работает, наступает момент замешательства. "Go" превращается не в "goed", а в загадочное "went"! 😲 Эта статья содержит полный список неправильных глаголов, адаптированных специально для учеников 5 класса, а также действенные техники запоминания и проверки знаний. Используйте этот материал как надёжную опору в преподавании или изучении одной из самых сложных, но важных тем английской грамматики.

Неправильные глаголы в 5 классе: основы и значение

Неправильные глаголы (irregular verbs) — это глаголы, которые образуют формы прошедшего времени (Past Simple) и причастия прошедшего времени (Past Participle) не по общему правилу с окончанием -ed. В 5 классе школьники впервые систематически сталкиваются с этой темой, и от правильного её освоения зависит успех в дальнейшем изучении английского языка.

Для чего пятиклассникам знать неправильные глаголы?

Для построения предложений в прошедшем времени (Past Simple)

Для правильного перевода английских текстов

Для успешного выполнения грамматических заданий

Для формирования языковой базы, необходимой для дальнейшего обучения

В 5 классе учащиеся обычно осваивают около 20-30 базовых неправильных глаголов. Это своеобразный "стартовый набор", который постепенно будет расширяться в следующих классах. Важно помнить, что эти глаголы относятся к самым часто употребляемым в английской речи: go (идти), see (видеть), be (быть), have (иметь) и т.д.

Ирина Петрова, учитель английского языка высшей категории

Помню случай из своей практики, когда ученик 5 класса Миша наотрез отказывался учить неправильные глаголы. "Зачем запоминать исключения, если есть правила?" — недоумевал он. Тогда я предложила ему эксперимент: неделю разговаривать по-русски, но использовать все глаголы по одному шаблону. Через пару дней Миша сам подошел и сказал: "Я понял! Если бы я всегда говорил 'я идил в школу' вместо 'я шёл в школу', меня бы никто не понял!" Это был переломный момент. Мы придумали с ним игру-соревнование, и через месяц он знал все неправильные глаголы из программы наизусть.

Важно понимать, что у каждого неправильного глагола есть три основные формы:

Infinitive (V₁) Past Simple (V₂) Past Participle (V₃) Перевод be was/were been быть go went gone идти see saw seen видеть

В 5 классе основное внимание уделяется первым двум формам, так как они используются при построении предложений в Past Simple. Третья форма (Past Participle) обычно изучается более подробно в 6-7 классах, когда школьники знакомятся с Present Perfect и другими совершенными временами.

Полный список неправильных глаголов для 5 класса

В программе 5 класса обычно изучаются наиболее употребительные неправильные глаголы. Ниже приведен список из 25 глаголов, которые пятиклассники должны знать к концу учебного года. 📚 Этот список может незначительно различаться в зависимости от конкретной учебной программы, но базовые глаголы остаются неизменными.

Infinitive (V₁) Past Simple (V₂) Past Participle (V₃) Перевод be was/were been быть begin began begun начинать break broke broken ломать bring brought brought приносить buy bought bought покупать come came come приходить do did done делать drink drank drunk пить eat ate eaten есть, кушать find found found находить get got got получать give gave given давать go went gone идти have had had иметь hear heard heard слышать know knew known знать make made made делать, создавать read read read читать run ran run бегать say said said говорить see saw seen видеть speak spoke spoken разговаривать take took taken брать tell told told рассказывать write wrote written писать

Для удобства изучения неправильные глаголы можно разделить на группы:

Группа 1 : Глаголы, у которых все три формы одинаковы (put – put – put, cost – cost – cost)

: Глаголы, у которых все три формы одинаковы (put – put – put, cost – cost – cost) Группа 2 : Глаголы, у которых совпадают вторая и третья формы (bring – brought – brought, buy – bought – bought)

: Глаголы, у которых совпадают вторая и третья формы (bring – brought – brought, buy – bought – bought) Группа 3 : Глаголы, у которых все три формы разные (begin – began – begun, write – wrote – written)

: Глаголы, у которых все три формы разные (begin – began – begun, write – wrote – written) Группа 4: Особые случаи (be – was/were – been, go – went – gone)

Рекомендуется изучать глаголы постепенно, по 5-7 слов в неделю. Это позволит избежать перегрузки и обеспечит лучшее запоминание. В 5 классе достаточно сосредоточиться на формах Infinitive и Past Simple, так как именно они используются в составлении предложений в прошедшем времени.

Методы запоминания неправильных глаголов в 5 классе

Запоминание неправильных глаголов — процесс, требующий систематического подхода и разнообразных методик. Для учеников 5 класса особенно важно сделать этот процесс интересным и увлекательным. 🧩 Рассмотрим наиболее эффективные методы, которые помогут школьникам овладеть неправильными глаголами.

Карточки с глаголами — создайте карточки, где на одной стороне написана форма инфинитива и перевод, а на другой — формы прошедшего времени. Регулярно просматривайте их, пытаясь вспомнить правильные формы. Ассоциативный метод — придумайте забавные ассоциации, связывающие глагол с его формами. Например, "go-went-gone" можно запомнить через ассоциацию "Я ГОнял на ВЕНТиляторе, пока он не исчез (GONE)". Групповое запоминание — объединяйте глаголы со схожими изменениями форм. Например, глаголы, где вторая и третья формы совпадают: bring-brought-brought, buy-bought-bought. Рифмовки и песни — используйте рифмованные фразы или короткие песенки с неправильными глаголами. Ритм и мелодия значительно облегчают запоминание. Визуализация — рисуйте простые изображения, иллюстрирующие значение глагола и его формы. Игровые методики — используйте настольные игры, карточные игры или компьютерные приложения для тренировки неправильных глаголов. Метод историй — составляйте короткие истории, используя неправильные глаголы в разных формах.

Анна Сергеева, репетитор по английскому языку

Однажды я работала с девочкой Машей, которая никак не могла запомнить неправильные глаголы. Маша обожала рисовать, и я предложила ей создать комикс, где каждый глагол будет персонажем со своей историей. Например, для глагола "break-broke-broken" мы нарисовали вазу, которая сначала была целой (break), потом разбилась (broke), а потом лежала разбитой (broken). За месяц мы создали целую книжку комиксов с 20 глаголами. Родители были в восторге, когда Маша получила пятерку за контрольную работу! Этот опыт показал, как важно находить индивидуальный подход и превращать учебу в творческий процесс.

Важно комбинировать различные методы и подбирать те, которые наиболее эффективны для конкретного ученика. Некоторые дети лучше запоминают визуально, другие — на слух, третьим помогает физическая активность. Вот несколько дополнительных советов:

Разбивайте список глаголов на небольшие группы по 5-7 слов

Устраивайте регулярные повторения ранее выученного материала

Используйте новые глаголы в контексте — составляйте с ними предложения

Поощряйте ребенка за успехи в запоминании

Создавайте ситуации успеха, начиная с простых глаголов и постепенно переходя к более сложным

Помните, что регулярность важнее продолжительности занятий. Лучше тратить по 10-15 минут каждый день на повторение неправильных глаголов, чем заниматься час раз в неделю. Этот принцип особенно актуален для учеников 5 класса, у которых еще не сформированы навыки длительной концентрации внимания.

Упражнения для отработки неправильных глаголов

После знакомства с неправильными глаголами пятиклассникам необходима активная практика их использования. Предлагаю набор эффективных упражнений, которые можно использовать как в классе, так и дома. 🏆 Эти задания помогут школьникам не просто запомнить формы глаголов, но и научиться правильно применять их в речи.

Заполнение пропусков — предложите ученикам текст, где нужно вставить пропущенные формы неправильных глаголов: Yesterday I _____ (go) to the park and _____ (see) my friend Tom. We _____ (have) a great time together. Составление предложений — дайте список неправильных глаголов и попросите составить с каждым по одному предложению в прошедшем времени. Игра "Снежный ком" — ученики по очереди называют неправильный глагол и его формы, а следующий должен повторить предыдущие и добавить свой. Перевод предложений — предложите для перевода с русского на английский предложения, содержащие неправильные глаголы в прошедшем времени. Диктант с самопроверкой — прочитайте вслух формы инфинитива, а ученики должны записать соответствующие формы прошедшего времени, затем проверить себя. Упражнение "Найди ошибку" — дайте текст с неправильно употребленными формами глаголов, которые нужно исправить. Игра "Морской бой" — вместо кораблей используйте неправильные глаголы:

A1: go – went B2: see – see ❌ (правильно: see – saw)

Карточки с действиями — ученик вытягивает карточку с неправильным глаголом, изображает действие, а класс должен угадать глагол и назвать его формы.

Для закрепления материала полезно использовать разнообразные формы работы. Вот пример планирования упражнений на неделю:

День недели Упражнение Время выполнения Понедельник Заполнение пропусков в тексте 10-15 минут Вторник Игра "Снежный ком" с 5-7 глаголами 7-10 минут Среда Перевод 5 предложений с русского на английский 15 минут Четверг Диктант с самопроверкой (10 глаголов) 10 минут Пятница Составление мини-рассказа с использованием 5 неправильных глаголов 15-20 минут

Важно помнить о дифференцированном подходе. Для учеников, которые быстро усваивают материал, можно предложить дополнительные упражнения повышенной сложности:

Составление загадок с использованием неправильных глаголов

Создание комиксов или иллюстрированных историй

Ролевые игры с диалогами в прошедшем времени

Проектная работа "Один день из прошлого известной личности"

Для учеников, испытывающих трудности, рекомендуется начинать с самых простых и частотных глаголов, использовать больше визуальных подсказок и работать в парах с более сильными одноклассниками.

Как проверить знание неправильных глаголов у пятиклассника

Регулярная проверка знаний — важная часть образовательного процесса, которая помогает отслеживать прогресс и своевременно выявлять пробелы. 📊 Для оценки усвоения неправильных глаголов пятиклассниками существует несколько эффективных методов контроля.

Методы проверки знания неправильных глаголов можно разделить на формальные (традиционные) и неформальные (игровые).

Формальные методы проверки:

Письменный тест — классический метод с заданиями на заполнение пропусков, перевод или выбор правильной формы глагола.

— классический метод с заданиями на заполнение пропусков, перевод или выбор правильной формы глагола. Словарный диктант — учитель называет инфинитив глагола, ученики записывают его формы в Past Simple и Past Participle.

— учитель называет инфинитив глагола, ученики записывают его формы в Past Simple и Past Participle. Контрольная работа — комплексная проверка с различными типами заданий на применение неправильных глаголов в контексте.

— комплексная проверка с различными типами заданий на применение неправильных глаголов в контексте. Устный опрос — индивидуальная проверка знания форм неправильных глаголов.

— индивидуальная проверка знания форм неправильных глаголов. Самостоятельная работа — короткие задания на 5-10 минут в начале или конце урока.

Неформальные методы проверки:

Игра "Верно-неверно" — учитель называет формы глагола, ученики сигнализируют, правильно это или нет.

— учитель называет формы глагола, ученики сигнализируют, правильно это или нет. Лингвистическая эстафета — команды соревнуются в образовании правильных форм глаголов.

— команды соревнуются в образовании правильных форм глаголов. Викторина — интерактивный опрос с элементами игры и соревнования.

— интерактивный опрос с элементами игры и соревнования. Приложения и онлайн-тесты — использование цифровых инструментов для проверки знаний.

— использование цифровых инструментов для проверки знаний. Проектная работа — создание историй, комиксов или презентаций с использованием неправильных глаголов.

При проведении проверки важно учитывать следующие принципы:

Системность — проверять знания регулярно, а не эпизодически Разнообразие форм — чередовать различные методы проверки Постепенное усложнение — от проверки изолированных форм глаголов до их использования в контексте Позитивная обратная связь — не только выявлять ошибки, но и отмечать успехи Индивидуальный подход — учитывать особенности каждого ученика

Примерные критерии оценивания знания неправильных глаголов в 5 классе:

Оценка Критерии Рекомендации 5 (отлично) 90-100% правильных ответов Предложить дополнительные глаголы для изучения 4 (хорошо) 75-89% правильных ответов Повторить проблемные глаголы 3 (удовлетворительно) 60-74% правильных ответов Дополнительные упражнения на проблемные глаголы 2 (неудовлетворительно) менее 60% правильных ответов Индивидуальная работа, повторное объяснение материала

Важно помнить, что цель проверки — не только выставление оценки, но и диагностика трудностей, с которыми сталкивается ученик. После каждой проверки полезно проводить работу над ошибками, объясняя сложные моменты и предлагая дополнительные упражнения для закрепления материала.

Для отслеживания прогресса рекомендуется вести индивидуальные карты успеваемости по неправильным глаголам, где будут отмечаться освоенные глаголы и те, которые требуют дополнительной работы. Это поможет и учителям, и родителям более эффективно организовать процесс обучения.