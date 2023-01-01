Неопределенные местоимения в английском: полное руководство и примеры

Переводчики и профессионалы, работающие с английским языком Представьте, что вы смотрите фильм на английском и слышите фразы "Everyone loved the movie" или "Nobody was late to the meeting". Заметили что-то общее? В обоих случаях используются неопределенные местоимения — те маленькие, но мощные слова, которые могут стать камнем преткновения для многих изучающих английский. От simple "someone" до коварных "either/neither" — понимание неопределенных местоимений открывает дверь к более естественному и точному выражению мыслей на английском языке. Давайте разберемся с этой темой раз и навсегда! 🧠

Что такое неопределенные местоимения в английском языке

Неопределенные местоимения — это слова, которые используются для обозначения неопределенных или неизвестных людей, предметов или количеств. Они заменяют существительные, когда мы не знаем или не хотим указывать конкретный объект или лицо. По сути, это лингвистические "заполнители", помогающие нам говорить обобщенно.

В английском языке неопределенные местоимения можно разделить на несколько категорий в зависимости от их значения и использования:

Местоимения, указывающие на неопределенные лица или предметы (someone, anybody, nothing)

Местоимения, выражающие количество (some, any, much, many, few, little)

Местоимения, обозначающие выбор (either, neither, both)

Универсальные местоимения (all, each, every, everyone)

Правильное использование неопределенных местоимений критически важно для точного выражения мыслей. Рассмотрим пример:

"Something is wrong with my computer" vs. "Anything is wrong with my computer"

Первое предложение утверждает наличие проблемы, второе звучит некорректно для носителя языка. Подобные нюансы часто сбивают с толку даже продвинутых студентов. 🤔

Елена Петрова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Помню, как одна моя студентка, готовившаяся к важному собеседованию в международной компании, постоянно путалась с неопределенными местоимениями. На наших занятиях она часто говорила "I need some help with this assignment" в вопросах, что звучало странно для носителей языка. Мы разработали специальную систему, где каждый тип предложения (утвердительное, отрицательное, вопросительное) был обозначен своим цветом, а соответствующие местоимения — специальными карточками. После трех недель интенсивной практики она не только успешно прошла собеседование, но и получила комплимент от интервьюера-британца за "удивительно естественную речь для неносителя языка". Это еще раз подтверждает, что систематический подход к неопределенным местоимениям может кардинально изменить качество вашего английского.

Основные неопределенные местоимения: полный список

Для уверенного владения неопределенными местоимениями важно знать их полный арсенал. Рассмотрим основные группы и их значения:

Группа Местоимения Примеры использования Обозначающие людей somebody, someone, anybody, anyone, nobody, no one, everybody, everyone Someone is calling you. Nobody knows the answer. Обозначающие предметы/вещи something, anything, nothing, everything Is there anything in the box? I have nothing to wear. Обозначающие место somewhere, anywhere, nowhere, everywhere Let's go somewhere nice. I can't find my keys anywhere. Указывающие на количество some, any, much, many, few, a few, little, a little I need some sugar. There isn't much time left. Выражающие выбор either, neither, both, all, none Both options are good. Neither answer is correct. Другие универсальные each, every, other, another Each student received a diploma. I need another chance.

Обратите внимание на образование составных неопределенных местоимений. Они формируются путем добавления к основам some-, any-, no-, every- окончаний -body, -one, -thing, -where:

some- → somebody, someone, something, somewhere

→ somebody, someone, something, somewhere any- → anybody, anyone, anything, anywhere

→ anybody, anyone, anything, anywhere no- → nobody, no one, nothing, nowhere

→ nobody, no one, nothing, nowhere every- → everybody, everyone, everything, everywhere

Ключевое различие между -body и -one заключается в стиле: -body звучит менее формально, чем -one, но по значению они идентичны. 👌

Правила употребления в разных типах предложений

Одна из главных сложностей при работе с неопределенными местоимениями — знать, какое местоимение использовать в зависимости от типа предложения. Давайте рассмотрим основные правила:

Особые случаи использования неопределенных местоимений

Помимо основных правил, существуют особые случаи и тонкости, которые придают речи естественность и точность. Рассмотрим некоторые из них:

1. Разница между few/a few и little/a little

Few/little (без артикля "a") имеют негативный оттенок — "мало, почти нет":

(без артикля "a") имеют негативный оттенок — "мало, почти нет": Few people understand quantum physics. (Мало кто понимает квантовую физику)

I have little time for hobbies. (У меня почти нет времени на хобби)

A few/a little (с артиклем "a") имеют позитивный оттенок — "некоторое количество, немного есть":

(с артиклем "a") имеют позитивный оттенок — "некоторое количество, немного есть": A few students passed the test. (Некоторые студенты сдали тест)

I have a little money, we can go to the movies. (У меня есть немного денег, мы можем пойти в кино)

2. Either и Neither

Эти местоимения используются, когда речь идет о выборе между двумя вариантами:

Either = любой из двух (положительное значение):

= любой из двух (положительное значение): You can choose either option. (Ты можешь выбрать любой из двух вариантов)

Neither = ни один из двух (отрицательное значение):

= ни один из двух (отрицательное значение): Neither answer is correct. (Ни один из ответов не является правильным)

3. Each и Every

Хотя они схожи по значению, между ними есть тонкие различия:

Each подчеркивает индивидуальность каждого элемента в группе:

подчеркивает индивидуальность каждого элемента в группе: Each student received a diploma. (Каждый студент получил диплом — акцент на индивидуальности)

Every относится ко всей группе в целом:

относится ко всей группе в целом: Every student must wear a uniform. (Все студенты должны носить форму — акцент на всю группу)

4. Использование после неопределенных местоимений

Важно помнить о согласовании в предложениях:

После местоимений, оканчивающихся на -body, -one, -thing, -where, притяжательное местоимение обычно they/their (в современном английском):

Everyone brought their laptop. (Все принесли свои ноутбуки)

Глагол всегда согласуется с местоимением:

Everyone is here. (Все здесь) — единственное число

Both of them are ready. (Оба готовы) — множественное число

Максим Соколов, переводчик английского языка Во время работы над переводом технической документации для IT-компании я столкнулся с необходимостью точно передавать нюансы использования неопределенных местоимений. Один раздел содержал много условных конструкций типа: "If anyone encounters this error, they should restart the system" и "Either solution works, but neither is perfect". Неточный перевод мог привести к серьезным проблемам при использовании программного обеспечения. Я создал для себя справочную таблицу с контекстными примерами использования каждого неопределенного местоимения, что помогло избежать типичных ошибок. Например, "some/any" я всегда увязывал не только с типом предложения, но и с ожидаемым ответом: "Would you like some coffee?" подразумевает положительный ответ, тогда как "Do you have any questions?" — нейтральное ожидание. Этот подход значительно улучшил качество моих переводов и помог клиенту избежать путаницы при использовании документации.

5. No one/Nobody vs. None

Важно различать эти местоимения:

No one/Nobody относятся только к людям:

относятся только к людям: Nobody came to the party. (Никто не пришел на вечеринку)

None может относиться как к людям, так и к предметам:

может относиться как к людям, так и к предметам: None of the students passed the test. (Никто из студентов не сдал тест)

None of the books were interesting. (Ни одна из книг не была интересной)

Местоимение Утвердительное предложение Отрицательное предложение Вопросительное предложение some / something / somebody / someone / somewhere ✅ I bought some apples. ❌ (используйте any) ⚠️ (только в вежливых просьбах/предложениях: Would you like some tea?) any / anything / anybody / anyone / anywhere ⚠️ (только в значении "любой") ✅ I didn't buy any apples. ✅ Did you buy any apples? no / nothing / nobody / no one / nowhere ✅ Nobody came to the party. ❌ (двойное отрицание недопустимо) ❌ (используйте any с отрицанием) every / everything / everybody / everyone / everywhere ✅ Everyone loves music. ✅ Not everyone loves classical music. ✅ Does everyone understand?

Практические упражнения для закрепления материала

Теория без практики — как автомобиль без колес. Чтобы действительно освоить неопределенные местоимения, нужно регулярно практиковаться. Вот несколько эффективных упражнений, которые помогут закрепить материал: 💪

Упражнение 1: Заполните пропуски подходящими неопределенными местоимениями

Is there ___ interesting on TV tonight? (something/anything) ___ knows the answer to this question. (Nobody/Anybody) I've looked ___ for my keys, but I can't find them. (somewhere/anywhere/everywhere) Would you like ___ help with your homework? (some/any) ___ of these books belongs to me. (Neither/Either/Both)

Упражнение 2: Исправьте ошибки в предложениях

I don't have no time to waste. (Правильно: I don't have any time to waste.) Everyone have their own opinion. (Правильно: Everyone has their own opinion.) There is some milk in the fridge? (Правильно: Is there any milk in the fridge?) Both of the option are good. (Правильно: Both of the options are good.) I didn't see nobody at the park. (Правильно: I didn't see anybody at the park.)

Упражнение 3: Переведите предложения с русского на английский

Никто не знает правильный ответ. (Nobody knows the correct answer.) У тебя есть какие-нибудь вопросы? (Do you have any questions?) Я хочу пойти куда-нибудь сегодня вечером. (I want to go somewhere tonight.) Каждый студент должен сдать домашнюю работу. (Every student must submit their homework.) Ни один из вариантов мне не нравится. (I don't like either of the options. / Neither of the options appeals to me.)

Упражнение 4: Создание собственных примеров

Составьте по одному предложению с каждым из следующих неопределенных местоимений:

someone

anything

nowhere

both

few

much

Упражнение 5: Мини-тест на различение few/a few и little/a little

I have ___ friends, so I'm quite lonely. (few/a few) We need to hurry, we have ___ time left. (little/a little) She knows ___ English, enough to get by as a tourist. (little/a little) ___ students understood that complex theory. (Few/A few) I have ___ money, so I can buy you lunch. (little/a little)

Практикуйте эти упражнения регулярно, и вы заметите, как использование неопределенных местоимений становится все более естественным в вашей речи. Для дополнительной практики рекомендую вести дневник на английском языке, сознательно включая разнообразные неопределенные местоимения в свои записи. 📝