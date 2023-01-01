Названия месяцев на английском с транскрипцией: полный справочник

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Для студентов, изучающих английский язык.

Для преподавателей и методистов, ищущих ресурсы для обучения.

Для людей, готовящихся к экзаменам или собеседованиям на английском языке. Знание названий месяцев на английском языке — фундаментальный навык, без которого невозможно полноценное общение и ориентация во времени. Многие изучающие английский сталкиваются с трудностями правильного произношения и запоминания этих слов, что создаёт барьеры в повседневной коммуникации. Простая таблица месяцев с транскрипцией станет вашим надёжным помощником на пути к языковой грамотности — независимо от того, готовитесь ли вы к международному экзамену, планируете путешествие или просто стремитесь расширить свой словарный запас. 📆 Время освоить месяцы раз и навсегда!

Полная таблица месяцев на английском с транскрипцией

Владение названиями месяцев на английском языке — базовый навык, который пригодится в различных ситуациях: от заполнения документов до повседневных разговоров. Ниже представлена полная таблица с названиями всех двенадцати месяцев, их транскрипцией и русским переводом для удобства запоминания.

Месяц на английском Транскрипция Русский перевод January [ˈdʒænjuəri] Январь February [ˈfebruəri] Февраль March [mɑːrtʃ] Март April [ˈeɪprəl] Апрель May [meɪ] Май June [dʒuːn] Июнь July [dʒuˈlaɪ] Июль August [ˈɔːɡəst] Август September [sepˈtembər] Сентябрь October [ɑkˈtoʊbər] Октябрь November [noʊˈvembər] Ноябрь December [dɪˈsembər] Декабрь

Обратите внимание, что в английском языке названия всех месяцев пишутся с заглавной буквы, независимо от того, где они располагаются в предложении. Это существенное отличие от русского языка, где с заглавной буквы названия месяцев пишутся только в начале предложения.

Для тех, кто предпочитает аудиовизуальное обучение, существует множество ресурсов, где можно услышать правильное фонетическое произношение каждого месяца. Регулярное прослушивание помогает тренировать слух и улучшать произносительные навыки. 🎧

Правильное произношение месяцев на английском языке

Алексей Петров, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Помню случай с моей студенткой Мариной, которая готовилась к собеседованию в международную компанию. Она блестяще владела профессиональной лексикой, но спотыкалась на простых словах, включая названия месяцев. На одном из пробных интервью рекрутер спросил, когда она могла бы приступить к работе. Марина уверенно ответила: "In [фе-бру-а-ри]" с явным русским акцентом, растягивая каждый слог. После этого мы разработали особую методику. Сначала я попросил её прослушивать записи носителей языка и повторять за ними, затем мы записали её речь на диктофон. Удивительно, но уже через неделю интенсивных тренировок с фокусом на ритм и ударение её произношение месяцев стало практически неотличимо от произношения носителей языка. На настоящем собеседовании она произвела великолепное впечатление и получила работу своей мечты.

Правильное произношение месяцев — один из тех аспектов английского языка, который мгновенно выдаёт уровень владения языком. Вот несколько ключевых моментов, на которые следует обратить внимание:

January — ударение падает на первый слог, а не на второй, как часто произносят русскоговорящие.

— ударение падает на первый слог, а не на второй, как часто произносят русскоговорящие. February — многие носители языка "проглатывают" первое "r", произнося что-то вроде [ˈfeb(r)uəri].

— многие носители языка "проглатывают" первое "r", произнося что-то вроде [ˈfeb(r)uəri]. April — произносится не как "эйприл", а скорее [ˈeɪprəl], где второй слог редуцируется.

— произносится не как "эйприл", а скорее [ˈeɪprəl], где второй слог редуцируется. July — ударение падает на второй слог: [dʒuˈlaɪ], что часто упускают из виду начинающие.

— ударение падает на второй слог: [dʒuˈlaɪ], что часто упускают из виду начинающие. September, October, November, December — в этих месяцах ударение падает на второй слог, а не на первый.

Для отработки правильного произношения рекомендуется использовать метод "слушай и повторяй". Найдите аудиозаписи с произношением месяцев от носителей языка, слушайте и произносите вслед за ними. Запишите своё произношение и сравните с оригиналом. 🔄

Особое внимание уделите ритму и интонации английской речи. В отличие от русского языка, где ударные слоги произносятся чётко, а безударные — нет, в английском языке все слоги произносятся, но с разной интенсивностью и длительностью.

Особенности написания и употребления названий месяцев

Использование названий месяцев в английском языке имеет ряд нюансов, знание которых поможет избежать типичных ошибок и повысит уровень языковой компетенции.

Особенность Правило Пример Заглавная буква Всегда пишутся с заглавной буквы December is cold in Moscow. Артикль Обычно используются без артикля My birthday is in May. Предлог времени С месяцами используется предлог "in" We go on vacation in August. Сокращения В формальной переписке могут сокращаться The meeting is scheduled for Nov. 15th. Порядок в дате В британском английском: день/месяц/год <br> В американском: месяц/день/год UK: 25 December 2023 <br> US: December 25, 2023

При написании дат с названиями месяцев важно учитывать различия между британским и американским вариантами английского. В британском английском предпочтительна последовательность "день-месяц-год" (например, 31 October 2023), а в американском — "месяц-день-год" (например, October 31, 2023).

Ещё одна особенность — использование окончаний порядковых числительных при написании дат. В британском варианте часто добавляют окончания (-st, -nd, -rd, -th): 1st January, 2nd February. В американском же варианте после числа обязательно ставится запятая: January 1, February 2.

При устном произношении дат в английском языке месяцы называются полностью, а не порядковыми числительными, как в русском. Например, "третье марта" будет звучать как "the third of March" в британском английском или "March third" в американском.

Мнемонические приемы для запоминания месяцев

Екатерина Соловьёва, методист по иностранным языкам Работая с группой взрослых студентов, я столкнулась с интересным феноменом: многие помнили некоторые месяцы, но постоянно путались в их последовательности или произношении. Особенно трудными оказались "autumn months" — сентябрь, октябрь, ноябрь. Мы создали мнемоническую рифму: "SEP-tember sounds like STEP, OCT-ober has eight legs like an OCT-opus, NO-vember is when I say NO to cold". Результаты превзошли все ожидания. Через неделю 90% студентов безошибочно воспроизводили все 12 месяцев с правильным произношением. Самое удивительное произошло с Игорем, 56-летним инженером, который категорически заявлял, что у него "нет способностей к языкам". После применения мнемотехник он не только запомнил месяцы, но и начал придумывать собственные ассоциации для других слов. Этот опыт убедил меня, что правильно подобранные мнемоники способны преодолеть практически любые трудности в запоминании языкового материала.

Мнемонические приемы — это мощный инструмент для запоминания названий месяцев на английском языке, особенно если вы визуал или аудиал. Вот несколько эффективных стратегий:

Ассоциации с русскими названиями January — "Январь": представьте дверь (door), за которой начинается январь

February — "Февраль": звучит как "фея в рали" (fairy rally)

March — "Март": представьте военный марш в начале весны Группировка по сезонам Зимние месяцы: December, January, February — "DJF" (диджей фанат)

Весенние месяцы: March, April, May — "MAM" (мама)

Летние месяцы: June, July, August — "JJA" (джа-джа)

Осенние месяцы: September, October, November — "SON" (сын) Песенные рифмы — создайте простую песенку с названиями месяцев или используйте готовые песни на английском языке о месяцах Этимологические подсказки September (от лат. septem — семь) — когда-то был седьмым месяцем года

October (от лат. octo — восемь) — был восьмым месяцем

November (от лат. novem — девять) — был девятым месяцем

December (от лат. decem — десять) — был десятым месяцем

Особенно эффективен метод "привязки" каждого месяца к значимому личному событию или празднику. Например, "December" — Рождество и Новый год, "February" — День святого Валентина. Такие ассоциации создают эмоциональную связь, что существенно улучшает запоминание. 🎭

Для визуалов отличным подспорьем станет создание ментальной карты с изображениями, символизирующими каждый месяц. Например, для "April" можно использовать зонтик или цветущие растения, для "July" — солнце и пляжный песок.

Практические упражнения с названиями месяцев

Теория без практики малоэффективна, поэтому предлагаю несколько практических упражнений для закрепления знаний о месяцах на английском языке. Регулярное выполнение этих заданий поможет довести навык до автоматизма. 🏋️

Упражнение "Хронологический порядок" : Расположите перемешанные названия месяцев в правильном порядке. Начинайте с простой задачи (расставить 6 месяцев), постепенно усложняя её до полного набора из 12 месяцев.

: Расположите перемешанные названия месяцев в правильном порядке. Начинайте с простой задачи (расставить 6 месяцев), постепенно усложняя её до полного набора из 12 месяцев. Упражнение "Произнеси вслух" : Читайте названия месяцев вслух, записывая свою речь на диктофон. Затем прослушивайте запись и сравнивайте с эталонным произношением.

: Читайте названия месяцев вслух, записывая свою речь на диктофон. Затем прослушивайте запись и сравнивайте с эталонным произношением. Упражнение "Календарь событий" : Создайте личный календарь на английском языке, отмечая важные даты и события. Например: "My mother's birthday is on April 15th" или "We have a team meeting on the first Monday of March".

: Создайте личный календарь на английском языке, отмечая важные даты и события. Например: "My mother's birthday is on April 15th" или "We have a team meeting on the first Monday of March". Упражнение "Месяц и сезон" : Сопоставляйте месяцы с соответствующими сезонами на английском:

: Сопоставляйте месяцы с соответствующими сезонами на английском: Winter: December, January, February

Spring: March, April, May

Summer: June, July, August

Autumn/Fall: September, October, November

Для более продвинутой практики попробуйте следующие задания:

Диалоги с датами: Придумывайте и разыгрывайте диалоги, включающие даты и названия месяцев: — When is your flight to London?

— It's on September 3rd.

— And how long will you stay there?

— I'll be there until October 15th. "Цепочка месяцев": Игра для группового изучения. Один участник называет любой месяц, следующий должен назвать месяц, начинающийся на последнюю букву предыдущего: January → Участник 1: "January"

Участник 2: "Yanguary ends with Y... No months start with Y, so I'll take the second-to-last letter R... — ruary" "Месяц и ассоциации": Для каждого месяца придумайте и запишите по 3-5 ассоциаций на английском языке: December: Christmas, snow, presents, family gatherings, New Year

July: beach, sunshine, vacation, ice cream, swimming

Еженедельно уделяйте хотя бы 15-20 минут таким упражнениям, и вскоре вы заметите, что названия месяцев на английском языке станут для вас такими же естественными, как и на родном языке.