logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
Media
arrow
Английские наречия: от грамматики к свободному владению языком
Перейти

#Изучение английского  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Для кого эта статья:

  • Студенты, изучающие английский язык
  • Преподаватели английского языка

  • Люди, стремящиеся улучшить уровень владения английским языком

    Безупречное владение наречиями в английском языке — это то, что отличает начинающего студента от свободно говорящего. Эти маленькие, но мощные части речи способны полностью преобразить смысл предложения, добавить точности выражаемой мысли и сделать речь по-настоящему живой. 🌟 Заметили ли вы когда-нибудь, насколько плоским звучит предложение без наречий? "She speaks" против "She speaks fluently" — разница колоссальна. Погрузимся в мир английских наречий, чтобы превратить их из грамматической головоломки в надежный инструмент вашего языкового мастерства.

Что такое наречие: определение и функции в предложении

Наречие (adverb) — это самостоятельная часть речи, которая определяет глаголы, прилагательные, другие наречия или целые предложения, отвечая на вопросы: как? где? когда? в какой степени? Проще говоря, наречия обогащают речь деталями и нюансами. 🔍

Функционально наречия выступают в роли своеобразных модификаторов, уточняющих действие или качество:

  • Модификация глагола: She sings beautifully (Она поет красиво)
  • Модификация прилагательного: The test was incredibly difficult (Тест был невероятно сложным)
  • Модификация другого наречия: He speaks extremely fluently (Он говорит крайне бегло)
  • Модификация всего предложения: Obviously, we need to reconsider our strategy (Очевидно, нам нужно пересмотреть нашу стратегию)

В отличие от прилагательных, описывающих существительные, наречия гораздо более мобильны и могут занимать различные позиции в предложении, сохраняя свою неизменяемую форму.

Алексей Воронов, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Когда я только начинал преподавать, студенты часто путали прилагательные и наречия. Помню случай с Марией, которая упорно говорила: "I speak English good". На одном из занятий я принес аудиозаписи известных носителей языка и попросил студентов записать все услышанные наречия. После этого мы сделали таблицу "прилагательное-наречие" и тренировались использовать их в предложениях. Через три недели Мария уже безошибочно говорила: "I speak English well". Этот подход с погружением в живую речь носителей и созданием личных языковых ассоциаций работает безотказно.

Функция наречия Пример Комментарий
Модификация глагола She dances gracefully. Отвечает на вопрос "как?"
Модификация прилагательного The movie was absolutely amazing. Усиливает качественное значение
Модификация другого наречия He performed remarkably well. Указывает на степень
Связь между предложениями However, the results were inconclusive. Создает логические связи
Пошаговый план для смены профессии

Классификация наречий в английском по значению и форме

Английские наречия можно классифицировать по различным критериям, однако наиболее практичным является разделение по значению и форме. Такая систематизация позволяет лучше понять функциональность каждого наречия в контексте.

Классификация по значению:

  • Наречия образа действия (Manner Adverbs): quickly, slowly, carefully, well, badly — отвечают на вопрос "как?"
  • Наречия времени (Time Adverbs): now, then, yesterday, soon, already — отвечают на вопрос "когда?"
  • Наречия места (Place Adverbs): here, there, everywhere, upstairs, abroad — отвечают на вопрос "где?" или "куда?"
  • Наречия частоты (Frequency Adverbs): always, often, sometimes, rarely, never — отвечают на вопрос "как часто?"
  • Наречия степени (Degree Adverbs): very, too, extremely, quite, rather — отвечают на вопрос "в какой степени?"
  • Наречия-связки (Linking Adverbs): therefore, however, nevertheless, moreover — связывают мысли или части текста
  • Наречия вероятности (Adverbs of Probability): perhaps, maybe, certainly, definitely — выражают уверенность или сомнение

Классификация по форме:

  • Простые наречия: fast, well, hard, late — не имеют специальных маркеров
  • Производные наречия: quickly, carefully, historically — образованы от других частей речи с помощью суффиксов
  • Составные наречия: sometimes, somewhere, anyhow — состоят из нескольких частей
  • Словосочетания: at once, at last, by chance — устойчивые выражения, функционирующие как наречия

Помимо этого, существуют так называемые наречия-интенсификаторы (absolutely, completely, utterly), которые усиливают значение слова, к которому относятся, и наречия-деинтенсификаторы (somewhat, slightly, fairly), которые, напротив, смягчают его.

Елена Соколова, автор учебников по английской грамматике Столкнулась однажды с интересной ситуацией на международной конференции. Профессор из Великобритании анализировал текст русского переводчика и отметил: "Вы замечательно передали смысл, но в вашем переводе катастрофически не хватает наречий, которые есть в оригинале". Это заставило меня глубже исследовать частотность использования наречий носителями языка. Оказалось, что англоговорящие используют наречия в среднем на 30% чаще, чем русскоговорящие, изучающие английский. Я стала рекомендовать своим студентам практику "наречного насыщения" — сознательно добавлять в свою речь хотя бы одно новое наречие ежедневно. Через месяц такой практики их речь становилась заметно естественнее и богаче.

Образование наречий: правила и частые исключения

Образование наречий в английском языке подчиняется определенным правилам, но имеет немало исключений, которые следует запомнить. Рассмотрим основные способы образования наречий и наиболее часто встречающиеся особые случаи. 📝

Основные правила образования наречий:

  • От прилагательных с помощью суффикса -ly: quick → quickly, slow → slowly, careful → carefully
  • Прилагательные, оканчивающиеся на -y, меняют окончание на -ily: happy → happily, lazy → lazily
  • Прилагательные, оканчивающиеся на -le, меняют окончание на -ly: simple → simply, terrible → terribly
  • Прилагательные, оканчивающиеся на -ic, добавляют -ally: basic → basically, economic → economically
  • Прилагательные, оканчивающиеся на -ful, добавляют -ly: careful → carefully, beautiful → beautifully

Наречия-исключения и особые случаи:

Прилагательное Наречие Примечание
good well Полностью меняется форма
fast fast Форма не меняется
hard hard Форма не меняется, но есть также hardly (едва)
late late/lately Late = поздно по времени, lately = в последнее время
high high/highly High = высоко физически, highly = в высокой степени
near near/nearly Near = близко физически, nearly = почти

Важно помнить, что некоторые наречия (например, very, too, quite, rather) не образуются от прилагательных и существуют в языке как отдельные лексические единицы.

Существуют также случаи, когда одно и то же слово может выступать и как прилагательное, и как наречие, но с разными значениями:

  • hard: He works hard (наречие: усердно) vs. This is a hard task (прилагательное: трудная)
  • late: He arrived late (наречие: поздно) vs. The late train (прилагательное: поздний)
  • daily: It happens daily (наречие: ежедневно) vs. A daily newspaper (прилагательное: ежедневная)

Интересный факт: в современном разговорном английском наблюдается тенденция к использованию прилагательных вместо наречий, особенно после некоторых глаголов: "drive safe" вместо "drive safely", "think different" вместо "think differently". Однако в формальном английском такое употребление считается некорректным. 🚨

Сравнительные степени наречий и их использование

Наречия, как и прилагательные, могут иметь сравнительные и превосходные степени. Однако важно отметить, что не все наречия могут быть сравниваемы — эта возможность зависит от их семантики. Наиболее часто сравниваются наречия образа действия и некоторые наречия времени и места. ⚖️

Способы образования сравнительной и превосходной степени наречий:

  1. Односложные наречия и некоторые двусложные: добавление суффиксов -er, -est.

    • fast → faster → fastest
    • hard → harder → hardest
    • early → earlier → earliest

  2. Наречия, оканчивающиеся на -ly: добавление more, most.

    • quickly → more quickly → most quickly
    • carefully → more carefully → most carefully
    • easily → more easily → most easily

  3. Неправильные формы: полностью меняют форму при образовании степеней сравнения.

    • well → better → best
    • badly → worse → worst
    • far → farther/further → farthest/furthest
    • little → less → least
    • much → more → most

Структуры для сравнения с использованием наречий:

  • Равенство: as + наречие + as
  • He speaks as fluently as a native speaker.

  • She doesn't work as efficiently as her colleague.

  • Неравенство: not so/as + наречие + as
  • The new employee doesn't work as quickly as the experienced one.

  • I don't swim as well as my sister.

  • Сравнительная степень + than
  • He drives more carefully than his brother.

  • This train moves faster than the old one.

  • The + сравнительная степень, the + сравнительная степень (структура параллельного изменения)
  • The more carefully you work, the better results you get.
  • The faster you speak, the harder it is to understand you.

Важно избегать распространенных ошибок при использовании сравнительных степеней:

  • Двойное сравнение: ❌ more faster, ✅ faster или more quickly
  • Смешение конструкций: ❌ as faster as, ✅ as fast as
  • Неправильный выбор способа образования: ❌ easilier, ✅ more easily

Особенности расположения наречий в предложении

Правильное размещение наречий в предложении — один из тех аспектов английской грамматики, которые создают настоящие трудности для изучающих язык. Позиция наречия может существенно влиять на смысл всего высказывания или на его стилистические оттенки. 🧩

Расположение наречий зависит от их типа и функции в предложении:

1. Наречия образа действия (manner):

  • Обычно стоят сразу после глагола или дополнения: She sang beautifully или He opened the door carefully
  • Могут стоять в начале предложения для эмфазы: Carefully, he opened the ancient manuscript
  • Никогда не размещаются между глаголом и прямым дополнением: ❌ She speaks fluently English → ✅ She speaks English fluently

2. Наречия частоты (frequency):

  • Обычно стоят перед основным глаголом: I often go to the cinema
  • После глагола to be: She is always on time
  • Между вспомогательным и основным глаголом: I have never been to Paris
  • Слова sometimes, usually, often, frequently, occasionally могут также стоять в начале или конце предложения: Sometimes I think about changing my job или I go to the gym occasionally

3. Наречия места и времени:

  • Обычно в конце предложения (сначала место, потом время): We'll meet in the park tomorrow
  • Могут стоять в начале предложения для эмфазы: Tomorrow, I'll finish this project или Upstairs, you'll find the library

4. Наречия степени (degree):

  • Непосредственно перед словом, которое они определяют: She is extremely talented или He speaks very fluently

5. Наречия-связки (linking adverbs):

  • Обычно в начале предложения с запятой: However, the results were unexpected
  • Могут быть в середине предложения, выделяясь запятыми: The results, however, were unexpected

При наличии нескольких наречий в предложении порядок обычно следующий: образ действия → место → время.

Например: She sang beautifully (manner) at the concert (place) last night (time).

Важно помнить, что некоторые наречия меняют своё значение в зависимости от позиции в предложении:

  • Obviously, he made a mistake (Очевидно, что он сделал ошибку — комментарий к ситуации)
  • He obviously made a mistake (Он, очевидно, сделал ошибку — акцент на характере действия)
  • Only I saw him (Только я видел его — никто другой)
  • I only saw him (Я только видел его — не разговаривал с ним)

Также стоит учитывать, что некоторые наречия (особенно hardly, scarcely, rarely, seldom, never, only) создают инверсию, если стоят в начале предложения:

Never have I seen such a beautiful sunset вместо I have never seen such a beautiful sunset.

Наречия в английском — это не просто грамматический феномен, но мощный инструмент точности и выразительности речи. Овладев правилами их образования, сравнения и особенно размещения в предложении, вы сможете передавать свои мысли с теми нюансами, которые делают язык живым. Как показывает практика, изучающие английский, которые уделяют должное внимание наречиям, достигают гораздо более естественного звучания своей речи и письма. Добавляйте эти маленькие, но значимые слова в свой активный лексикон осознанно, и вы заметите, как ваш английский засияет новыми красками.

Загрузка...