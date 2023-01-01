Английские наречия: от грамматики к свободному владению языком

Люди, стремящиеся улучшить уровень владения английским языком Безупречное владение наречиями в английском языке — это то, что отличает начинающего студента от свободно говорящего. Эти маленькие, но мощные части речи способны полностью преобразить смысл предложения, добавить точности выражаемой мысли и сделать речь по-настоящему живой. 🌟 Заметили ли вы когда-нибудь, насколько плоским звучит предложение без наречий? "She speaks" против "She speaks fluently" — разница колоссальна. Погрузимся в мир английских наречий, чтобы превратить их из грамматической головоломки в надежный инструмент вашего языкового мастерства.

Что такое наречие: определение и функции в предложении

Наречие (adverb) — это самостоятельная часть речи, которая определяет глаголы, прилагательные, другие наречия или целые предложения, отвечая на вопросы: как? где? когда? в какой степени? Проще говоря, наречия обогащают речь деталями и нюансами. 🔍

Функционально наречия выступают в роли своеобразных модификаторов, уточняющих действие или качество:

Модификация глагола: She sings beautifully (Она поет красиво)

(Она поет красиво) Модификация прилагательного: The test was incredibly difficult (Тест был невероятно сложным)

(Тест был невероятно сложным) Модификация другого наречия: He speaks extremely fluently (Он говорит крайне бегло)

(Он говорит крайне бегло) Модификация всего предложения: Obviously, we need to reconsider our strategy (Очевидно, нам нужно пересмотреть нашу стратегию)

В отличие от прилагательных, описывающих существительные, наречия гораздо более мобильны и могут занимать различные позиции в предложении, сохраняя свою неизменяемую форму.

Алексей Воронов, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Когда я только начинал преподавать, студенты часто путали прилагательные и наречия. Помню случай с Марией, которая упорно говорила: "I speak English good". На одном из занятий я принес аудиозаписи известных носителей языка и попросил студентов записать все услышанные наречия. После этого мы сделали таблицу "прилагательное-наречие" и тренировались использовать их в предложениях. Через три недели Мария уже безошибочно говорила: "I speak English well". Этот подход с погружением в живую речь носителей и созданием личных языковых ассоциаций работает безотказно.

Функция наречия Пример Комментарий Модификация глагола She dances gracefully. Отвечает на вопрос "как?" Модификация прилагательного The movie was absolutely amazing. Усиливает качественное значение Модификация другого наречия He performed remarkably well. Указывает на степень Связь между предложениями However, the results were inconclusive. Создает логические связи

Классификация наречий в английском по значению и форме

Английские наречия можно классифицировать по различным критериям, однако наиболее практичным является разделение по значению и форме. Такая систематизация позволяет лучше понять функциональность каждого наречия в контексте.

Классификация по значению:

Наречия образа действия (Manner Adverbs) : quickly, slowly, carefully, well, badly — отвечают на вопрос "как?"

: quickly, slowly, carefully, well, badly — отвечают на вопрос "как?" Наречия времени (Time Adverbs) : now, then, yesterday, soon, already — отвечают на вопрос "когда?"

: now, then, yesterday, soon, already — отвечают на вопрос "когда?" Наречия места (Place Adverbs) : here, there, everywhere, upstairs, abroad — отвечают на вопрос "где?" или "куда?"

: here, there, everywhere, upstairs, abroad — отвечают на вопрос "где?" или "куда?" Наречия частоты (Frequency Adverbs) : always, often, sometimes, rarely, never — отвечают на вопрос "как часто?"

: always, often, sometimes, rarely, never — отвечают на вопрос "как часто?" Наречия степени (Degree Adverbs) : very, too, extremely, quite, rather — отвечают на вопрос "в какой степени?"

: very, too, extremely, quite, rather — отвечают на вопрос "в какой степени?" Наречия-связки (Linking Adverbs) : therefore, however, nevertheless, moreover — связывают мысли или части текста

: therefore, however, nevertheless, moreover — связывают мысли или части текста Наречия вероятности (Adverbs of Probability): perhaps, maybe, certainly, definitely — выражают уверенность или сомнение

Классификация по форме:

Простые наречия : fast, well, hard, late — не имеют специальных маркеров

: fast, well, hard, late — не имеют специальных маркеров Производные наречия : quickly, carefully, historically — образованы от других частей речи с помощью суффиксов

: quickly, carefully, historically — образованы от других частей речи с помощью суффиксов Составные наречия : sometimes, somewhere, anyhow — состоят из нескольких частей

: sometimes, somewhere, anyhow — состоят из нескольких частей Словосочетания: at once, at last, by chance — устойчивые выражения, функционирующие как наречия

Помимо этого, существуют так называемые наречия-интенсификаторы (absolutely, completely, utterly), которые усиливают значение слова, к которому относятся, и наречия-деинтенсификаторы (somewhat, slightly, fairly), которые, напротив, смягчают его.

Елена Соколова, автор учебников по английской грамматике Столкнулась однажды с интересной ситуацией на международной конференции. Профессор из Великобритании анализировал текст русского переводчика и отметил: "Вы замечательно передали смысл, но в вашем переводе катастрофически не хватает наречий, которые есть в оригинале". Это заставило меня глубже исследовать частотность использования наречий носителями языка. Оказалось, что англоговорящие используют наречия в среднем на 30% чаще, чем русскоговорящие, изучающие английский. Я стала рекомендовать своим студентам практику "наречного насыщения" — сознательно добавлять в свою речь хотя бы одно новое наречие ежедневно. Через месяц такой практики их речь становилась заметно естественнее и богаче.

Образование наречий: правила и частые исключения

Образование наречий в английском языке подчиняется определенным правилам, но имеет немало исключений, которые следует запомнить. Рассмотрим основные способы образования наречий и наиболее часто встречающиеся особые случаи. 📝

Основные правила образования наречий:

От прилагательных с помощью суффикса -ly : quick → quickly, slow → slowly, careful → carefully

: quick → quickly, slow → slowly, careful → carefully Прилагательные, оканчивающиеся на -y , меняют окончание на -ily : happy → happily, lazy → lazily

, меняют окончание на : happy → happily, lazy → lazily Прилагательные, оканчивающиеся на -le , меняют окончание на -ly : simple → simply, terrible → terribly

, меняют окончание на : simple → simply, terrible → terribly Прилагательные, оканчивающиеся на -ic , добавляют -ally : basic → basically, economic → economically

, добавляют : basic → basically, economic → economically Прилагательные, оканчивающиеся на -ful, добавляют -ly: careful → carefully, beautiful → beautifully

Наречия-исключения и особые случаи:

Прилагательное Наречие Примечание good well Полностью меняется форма fast fast Форма не меняется hard hard Форма не меняется, но есть также hardly (едва) late late/lately Late = поздно по времени, lately = в последнее время high high/highly High = высоко физически, highly = в высокой степени near near/nearly Near = близко физически, nearly = почти

Важно помнить, что некоторые наречия (например, very, too, quite, rather) не образуются от прилагательных и существуют в языке как отдельные лексические единицы.

Существуют также случаи, когда одно и то же слово может выступать и как прилагательное, и как наречие, но с разными значениями:

hard : He works hard (наречие: усердно) vs. This is a hard task (прилагательное: трудная)

: He works hard (наречие: усердно) vs. This is a hard task (прилагательное: трудная) late : He arrived late (наречие: поздно) vs. The late train (прилагательное: поздний)

: He arrived late (наречие: поздно) vs. The late train (прилагательное: поздний) daily : It happens daily (наречие: ежедневно) vs. A daily newspaper (прилагательное: ежедневная)

Интересный факт: в современном разговорном английском наблюдается тенденция к использованию прилагательных вместо наречий, особенно после некоторых глаголов: "drive safe" вместо "drive safely", "think different" вместо "think differently". Однако в формальном английском такое употребление считается некорректным. 🚨

Сравнительные степени наречий и их использование

Наречия, как и прилагательные, могут иметь сравнительные и превосходные степени. Однако важно отметить, что не все наречия могут быть сравниваемы — эта возможность зависит от их семантики. Наиболее часто сравниваются наречия образа действия и некоторые наречия времени и места. ⚖️

Способы образования сравнительной и превосходной степени наречий:

Односложные наречия и некоторые двусложные: добавление суффиксов -er, -est. fast → faster → fastest

hard → harder → hardest

early → earlier → earliest Наречия, оканчивающиеся на -ly: добавление more, most. quickly → more quickly → most quickly

carefully → more carefully → most carefully

easily → more easily → most easily Неправильные формы: полностью меняют форму при образовании степеней сравнения. well → better → best

badly → worse → worst

far → farther/further → farthest/furthest

little → less → least

much → more → most

Структуры для сравнения с использованием наречий:

Равенство : as + наречие + as

: as + наречие + as He speaks as fluently as a native speaker.

She doesn't work as efficiently as her colleague.

Неравенство : not so/as + наречие + as

: not so/as + наречие + as The new employee doesn't work as quickly as the experienced one.

I don't swim as well as my sister.

Сравнительная степень + than

He drives more carefully than his brother.

This train moves faster than the old one.

The + сравнительная степень, the + сравнительная степень (структура параллельного изменения)

(структура параллельного изменения) The more carefully you work, the better results you get.

The faster you speak, the harder it is to understand you.

Важно избегать распространенных ошибок при использовании сравнительных степеней:

Двойное сравнение: ❌ more faster, ✅ faster или more quickly

Смешение конструкций: ❌ as faster as, ✅ as fast as

Неправильный выбор способа образования: ❌ easilier, ✅ more easily

Особенности расположения наречий в предложении

Правильное размещение наречий в предложении — один из тех аспектов английской грамматики, которые создают настоящие трудности для изучающих язык. Позиция наречия может существенно влиять на смысл всего высказывания или на его стилистические оттенки. 🧩

Расположение наречий зависит от их типа и функции в предложении:

1. Наречия образа действия (manner):

Обычно стоят сразу после глагола или дополнения: She sang beautifully или He opened the door carefully

или Могут стоять в начале предложения для эмфазы: Carefully, he opened the ancient manuscript

Никогда не размещаются между глаголом и прямым дополнением: ❌ She speaks fluently English → ✅ She speaks English fluently

2. Наречия частоты (frequency):

Обычно стоят перед основным глаголом: I often go to the cinema

После глагола to be: She is always on time

Между вспомогательным и основным глаголом: I have never been to Paris

Слова sometimes, usually, often, frequently, occasionally могут также стоять в начале или конце предложения: Sometimes I think about changing my job или I go to the gym occasionally

3. Наречия места и времени:

Обычно в конце предложения (сначала место, потом время): We'll meet in the park tomorrow

Могут стоять в начале предложения для эмфазы: Tomorrow, I'll finish this project или Upstairs, you'll find the library

4. Наречия степени (degree):

Непосредственно перед словом, которое они определяют: She is extremely talented или He speaks very fluently

5. Наречия-связки (linking adverbs):

Обычно в начале предложения с запятой: However, the results were unexpected

Могут быть в середине предложения, выделяясь запятыми: The results, however, were unexpected

При наличии нескольких наречий в предложении порядок обычно следующий: образ действия → место → время.

Например: She sang beautifully (manner) at the concert (place) last night (time) .

Важно помнить, что некоторые наречия меняют своё значение в зависимости от позиции в предложении:

Obviously, he made a mistake (Очевидно, что он сделал ошибку — комментарий к ситуации)

(Очевидно, что он сделал ошибку — комментарий к ситуации) He obviously made a mistake (Он, очевидно, сделал ошибку — акцент на характере действия)

(Он, очевидно, сделал ошибку — акцент на характере действия) Only I saw him (Только я видел его — никто другой)

(Только я видел его — никто другой) I only saw him (Я только видел его — не разговаривал с ним)

Также стоит учитывать, что некоторые наречия (особенно hardly, scarcely, rarely, seldom, never, only) создают инверсию, если стоят в начале предложения:

Never have I seen such a beautiful sunset вместо I have never seen such a beautiful sunset .