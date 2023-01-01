Английские наречия: от грамматики к свободному владению языком#Изучение английского
Для кого эта статья:
- Студенты, изучающие английский язык
- Преподаватели английского языка
Люди, стремящиеся улучшить уровень владения английским языком
Безупречное владение наречиями в английском языке — это то, что отличает начинающего студента от свободно говорящего. Эти маленькие, но мощные части речи способны полностью преобразить смысл предложения, добавить точности выражаемой мысли и сделать речь по-настоящему живой. 🌟 Заметили ли вы когда-нибудь, насколько плоским звучит предложение без наречий? "She speaks" против "She speaks fluently" — разница колоссальна. Погрузимся в мир английских наречий, чтобы превратить их из грамматической головоломки в надежный инструмент вашего языкового мастерства.
Что такое наречие: определение и функции в предложении
Наречие (adverb) — это самостоятельная часть речи, которая определяет глаголы, прилагательные, другие наречия или целые предложения, отвечая на вопросы: как? где? когда? в какой степени? Проще говоря, наречия обогащают речь деталями и нюансами. 🔍
Функционально наречия выступают в роли своеобразных модификаторов, уточняющих действие или качество:
- Модификация глагола:
She sings beautifully(Она поет красиво)
- Модификация прилагательного:
The test was incredibly difficult(Тест был невероятно сложным)
- Модификация другого наречия:
He speaks extremely fluently(Он говорит крайне бегло)
- Модификация всего предложения:
Obviously, we need to reconsider our strategy(Очевидно, нам нужно пересмотреть нашу стратегию)
В отличие от прилагательных, описывающих существительные, наречия гораздо более мобильны и могут занимать различные позиции в предложении, сохраняя свою неизменяемую форму.
Алексей Воронов, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Когда я только начинал преподавать, студенты часто путали прилагательные и наречия. Помню случай с Марией, которая упорно говорила: "I speak English good". На одном из занятий я принес аудиозаписи известных носителей языка и попросил студентов записать все услышанные наречия. После этого мы сделали таблицу "прилагательное-наречие" и тренировались использовать их в предложениях. Через три недели Мария уже безошибочно говорила: "I speak English well". Этот подход с погружением в живую речь носителей и созданием личных языковых ассоциаций работает безотказно.
|Функция наречия
|Пример
|Комментарий
|Модификация глагола
|She dances gracefully.
|Отвечает на вопрос "как?"
|Модификация прилагательного
|The movie was absolutely amazing.
|Усиливает качественное значение
|Модификация другого наречия
|He performed remarkably well.
|Указывает на степень
|Связь между предложениями
|However, the results were inconclusive.
|Создает логические связи
Классификация наречий в английском по значению и форме
Английские наречия можно классифицировать по различным критериям, однако наиболее практичным является разделение по значению и форме. Такая систематизация позволяет лучше понять функциональность каждого наречия в контексте.
Классификация по значению:
- Наречия образа действия (Manner Adverbs): quickly, slowly, carefully, well, badly — отвечают на вопрос "как?"
- Наречия времени (Time Adverbs): now, then, yesterday, soon, already — отвечают на вопрос "когда?"
- Наречия места (Place Adverbs): here, there, everywhere, upstairs, abroad — отвечают на вопрос "где?" или "куда?"
- Наречия частоты (Frequency Adverbs): always, often, sometimes, rarely, never — отвечают на вопрос "как часто?"
- Наречия степени (Degree Adverbs): very, too, extremely, quite, rather — отвечают на вопрос "в какой степени?"
- Наречия-связки (Linking Adverbs): therefore, however, nevertheless, moreover — связывают мысли или части текста
- Наречия вероятности (Adverbs of Probability): perhaps, maybe, certainly, definitely — выражают уверенность или сомнение
Классификация по форме:
- Простые наречия: fast, well, hard, late — не имеют специальных маркеров
- Производные наречия: quickly, carefully, historically — образованы от других частей речи с помощью суффиксов
- Составные наречия: sometimes, somewhere, anyhow — состоят из нескольких частей
- Словосочетания: at once, at last, by chance — устойчивые выражения, функционирующие как наречия
Помимо этого, существуют так называемые наречия-интенсификаторы (absolutely, completely, utterly), которые усиливают значение слова, к которому относятся, и наречия-деинтенсификаторы (somewhat, slightly, fairly), которые, напротив, смягчают его.
Елена Соколова, автор учебников по английской грамматике Столкнулась однажды с интересной ситуацией на международной конференции. Профессор из Великобритании анализировал текст русского переводчика и отметил: "Вы замечательно передали смысл, но в вашем переводе катастрофически не хватает наречий, которые есть в оригинале". Это заставило меня глубже исследовать частотность использования наречий носителями языка. Оказалось, что англоговорящие используют наречия в среднем на 30% чаще, чем русскоговорящие, изучающие английский. Я стала рекомендовать своим студентам практику "наречного насыщения" — сознательно добавлять в свою речь хотя бы одно новое наречие ежедневно. Через месяц такой практики их речь становилась заметно естественнее и богаче.
Образование наречий: правила и частые исключения
Образование наречий в английском языке подчиняется определенным правилам, но имеет немало исключений, которые следует запомнить. Рассмотрим основные способы образования наречий и наиболее часто встречающиеся особые случаи. 📝
Основные правила образования наречий:
- От прилагательных с помощью суффикса -ly: quick → quickly, slow → slowly, careful → carefully
- Прилагательные, оканчивающиеся на -y, меняют окончание на -ily: happy → happily, lazy → lazily
- Прилагательные, оканчивающиеся на -le, меняют окончание на -ly: simple → simply, terrible → terribly
- Прилагательные, оканчивающиеся на -ic, добавляют -ally: basic → basically, economic → economically
- Прилагательные, оканчивающиеся на -ful, добавляют -ly: careful → carefully, beautiful → beautifully
Наречия-исключения и особые случаи:
|Прилагательное
|Наречие
|Примечание
|good
|well
|Полностью меняется форма
|fast
|fast
|Форма не меняется
|hard
|hard
|Форма не меняется, но есть также hardly (едва)
|late
|late/lately
|Late = поздно по времени, lately = в последнее время
|high
|high/highly
|High = высоко физически, highly = в высокой степени
|near
|near/nearly
|Near = близко физически, nearly = почти
Важно помнить, что некоторые наречия (например, very, too, quite, rather) не образуются от прилагательных и существуют в языке как отдельные лексические единицы.
Существуют также случаи, когда одно и то же слово может выступать и как прилагательное, и как наречие, но с разными значениями:
hard: He works hard (наречие: усердно) vs. This is a hard task (прилагательное: трудная)
late: He arrived late (наречие: поздно) vs. The late train (прилагательное: поздний)
daily: It happens daily (наречие: ежедневно) vs. A daily newspaper (прилагательное: ежедневная)
Интересный факт: в современном разговорном английском наблюдается тенденция к использованию прилагательных вместо наречий, особенно после некоторых глаголов: "drive safe" вместо "drive safely", "think different" вместо "think differently". Однако в формальном английском такое употребление считается некорректным. 🚨
Сравнительные степени наречий и их использование
Наречия, как и прилагательные, могут иметь сравнительные и превосходные степени. Однако важно отметить, что не все наречия могут быть сравниваемы — эта возможность зависит от их семантики. Наиболее часто сравниваются наречия образа действия и некоторые наречия времени и места. ⚖️
Способы образования сравнительной и превосходной степени наречий:
Односложные наречия и некоторые двусложные: добавление суффиксов -er, -est.
- fast → faster → fastest
- hard → harder → hardest
- early → earlier → earliest
Наречия, оканчивающиеся на -ly: добавление more, most.
- quickly → more quickly → most quickly
- carefully → more carefully → most carefully
- easily → more easily → most easily
Неправильные формы: полностью меняют форму при образовании степеней сравнения.
- well → better → best
- badly → worse → worst
- far → farther/further → farthest/furthest
- little → less → least
- much → more → most
Структуры для сравнения с использованием наречий:
- Равенство: as + наречие + as
- He speaks as fluently as a native speaker.
She doesn't work as efficiently as her colleague.
- Неравенство: not so/as + наречие + as
- The new employee doesn't work as quickly as the experienced one.
I don't swim as well as my sister.
- Сравнительная степень + than
- He drives more carefully than his brother.
This train moves faster than the old one.
- The + сравнительная степень, the + сравнительная степень (структура параллельного изменения)
- The more carefully you work, the better results you get.
- The faster you speak, the harder it is to understand you.
Важно избегать распространенных ошибок при использовании сравнительных степеней:
- Двойное сравнение: ❌ more faster, ✅ faster или more quickly
- Смешение конструкций: ❌ as faster as, ✅ as fast as
- Неправильный выбор способа образования: ❌ easilier, ✅ more easily
Особенности расположения наречий в предложении
Правильное размещение наречий в предложении — один из тех аспектов английской грамматики, которые создают настоящие трудности для изучающих язык. Позиция наречия может существенно влиять на смысл всего высказывания или на его стилистические оттенки. 🧩
Расположение наречий зависит от их типа и функции в предложении:
1. Наречия образа действия (manner):
- Обычно стоят сразу после глагола или дополнения:
She sang beautifullyили
He opened the door carefully
- Могут стоять в начале предложения для эмфазы:
Carefully, he opened the ancient manuscript
- Никогда не размещаются между глаголом и прямым дополнением: ❌
She speaks fluently English→ ✅
She speaks English fluently
2. Наречия частоты (frequency):
- Обычно стоят перед основным глаголом:
I often go to the cinema
- После глагола to be:
She is always on time
- Между вспомогательным и основным глаголом:
I have never been to Paris
- Слова sometimes, usually, often, frequently, occasionally могут также стоять в начале или конце предложения:
Sometimes I think about changing my jobили
I go to the gym occasionally
3. Наречия места и времени:
- Обычно в конце предложения (сначала место, потом время):
We'll meet in the park tomorrow
- Могут стоять в начале предложения для эмфазы:
Tomorrow, I'll finish this projectили
Upstairs, you'll find the library
4. Наречия степени (degree):
- Непосредственно перед словом, которое они определяют:
She is extremely talentedили
He speaks very fluently
5. Наречия-связки (linking adverbs):
- Обычно в начале предложения с запятой:
However, the results were unexpected
- Могут быть в середине предложения, выделяясь запятыми:
The results, however, were unexpected
При наличии нескольких наречий в предложении порядок обычно следующий: образ действия → место → время.
Например:
She sang beautifully (manner) at the concert (place) last night (time).
Важно помнить, что некоторые наречия меняют своё значение в зависимости от позиции в предложении:
Obviously, he made a mistake(Очевидно, что он сделал ошибку — комментарий к ситуации)
He obviously made a mistake(Он, очевидно, сделал ошибку — акцент на характере действия)
Only I saw him(Только я видел его — никто другой)
I only saw him(Я только видел его — не разговаривал с ним)
Также стоит учитывать, что некоторые наречия (особенно hardly, scarcely, rarely, seldom, never, only) создают инверсию, если стоят в начале предложения:
Never have I seen such a beautiful sunset вместо
I have never seen such a beautiful sunset.
Наречия в английском — это не просто грамматический феномен, но мощный инструмент точности и выразительности речи. Овладев правилами их образования, сравнения и особенно размещения в предложении, вы сможете передавать свои мысли с теми нюансами, которые делают язык живым. Как показывает практика, изучающие английский, которые уделяют должное внимание наречиям, достигают гораздо более естественного звучания своей речи и письма. Добавляйте эти маленькие, но значимые слова в свой активный лексикон осознанно, и вы заметите, как ваш английский засияет новыми красками.