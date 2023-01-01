Мокирование void-методов в Java с Mockito: техники и примеры

// Класс, который мы тестируем public class OrderProcessor { private InventoryService inventoryService; private AuditLogger auditLogger; public void processOrder(Order order) { if (order == null || order.getItems().isEmpty()) { auditLogger.logWarning("Attempted to process invalid order"); return; } for (OrderItem item : order.getItems()) { try { inventoryService.reserveItem(item.getProductId(), item.getQuantity()); auditLogger.logInfo("Reserved item: " + item.getProductId()); } catch (OutOfStockException e) { auditLogger.logError("Failed to reserve item: " + item.getProductId(), e); // Отменяем уже зарезервированные позиции rollbackReservations(order, item); throw new OrderProcessingException("Cannot complete order due to inventory issues", e); } } auditLogger.logInfo("Order processed successfully: " + order.getId()); } private void rollbackReservations(Order order, OrderItem failedItem) { for (OrderItem item : order.getItems()) { if (item.equals(failedItem)) { break; } inventoryService.cancelReservation(item.getProductId(), item.getQuantity()); auditLogger.logInfo("Cancelled reservation for: " + item.getProductId()); } } } // Тест с использованием verify() @Test public void testOrderProcessingSuccess() { // Arrange InventoryService mockInventory = mock(InventoryService.class); AuditLogger mockLogger = mock(AuditLogger.class); OrderProcessor processor = new OrderProcessor(mockInventory, mockLogger); Order order = new Order("ORD123"); order.addItem(new OrderItem("PROD1", 2)); order.addItem(new OrderItem("PROD2", 1)); // Act processor.processOrder(order); // Assert verify(mockInventory).reserveItem("PROD1", 2); verify(mockInventory).reserveItem("PROD2", 1); verify(mockLogger, times(2)).logInfo(contains("Reserved item")); verify(mockLogger).logInfo(contains("Order processed successfully")); verify(mockLogger, never()).logError(anyString(), any(Exception.class)); verify(mockLogger, never()).logWarning(anyString()); } @Test public void testOrderProcessingOutOfStock() { // Arrange InventoryService mockInventory = mock(InventoryService.class); AuditLogger mockLogger = mock(AuditLogger.class); OrderProcessor processor = new OrderProcessor(mockInventory, mockLogger); Order order = new Order("ORD123"); order.addItem(new OrderItem("PROD1", 2)); order.addItem(new OrderItem("PROD2", 1)); doThrow(new OutOfStockException("Out of stock")) .when(mockInventory).reserveItem("PROD2", 1); // Act & Assert try { processor.processOrder(order); fail("Should throw OrderProcessingException"); } catch (OrderProcessingException e) { verify(mockInventory).reserveItem("PROD1", 2); verify(mockInventory).reserveItem("PROD2", 1); verify(mockInventory).cancelReservation("PROD1", 2); verify(mockLogger).logInfo(contains("Reserved item: PROD1")); verify(mockLogger).logError(contains("Failed to reserve item: PROD2"), any(OutOfStockException.class)); verify(mockLogger).logInfo(contains("Cancelled reservation for: PROD1")); verify(mockLogger, never()).logInfo(contains("Order processed successfully")); } }