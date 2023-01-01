Как обнаружить и обойти защиту сайтов от Selenium: методы маскировки

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Специалисты по веб-разработке и тестированию.

Аналитики и SEO-специалисты, занимающиеся сбором данных.

Профессионалы в области информационной безопасности и защиты веб-ресурсов. Битва между автоматизаторами и защитниками веб-ресурсов набирает обороты. С одной стороны — разработчики и специалисты, использующие Selenium и Chromedriver для законного тестирования, сбора данных и маркетингового анализа. С другой — владельцы сайтов, выстраивающие многоуровневую защиту от нежелательной автоматизации. Эта технологическая игра в кошки-мышки превратилась в настоящий цифровой спецназ: одни совершенствуют системы обнаружения, другие разрабатывают всё более изощренные методы маскировки. Разберемся, как именно веб-ресурсы вычисляют роботов и какие методы помогут вашей автоматизации остаться незамеченной. 🕵️‍♂️

Как сайты обнаруживают Selenium: механизмы детектирования

Современные веб-ресурсы используют многоуровневые системы обнаружения автоматизации, специально заточенные на выявление инструментов вроде Selenium с Chromedriver. Рассмотрим основные механизмы, применяемые для выявления автоматизированного доступа.

Первым рубежом защиты выступает проверка объектов JavaScript. Сайты анализируют наличие специфических объектов, которые появляются только при использовании WebDriver API:

navigator.webdriver — флаг, который по умолчанию устанавливается в true при использовании WebDriver

— флаг, который по умолчанию устанавливается в true при использовании WebDriver window.Selenium и document.$cdc_ — уникальные идентификаторы, добавляемые Selenium

и — уникальные идентификаторы, добавляемые Selenium window._selenium и window._seleniumevaluate — устаревшие, но всё ещё проверяемые маркеры

Второй уровень — проверка возможностей и свойств браузера. Защита ищет несоответствия в ожидаемых свойствах реального браузера:

Отсутствие или нестандартное поведение плагинов

Нетипичные размеры окна и параметры экрана

Аномалии в работе функций для воспроизведения аудио и видео

Отсутствие поддержки сенсорных событий

Третий рубеж — анализ заголовков HTTP-запросов. Системы защиты выявляют несоответствия в заголовках, которые обычно присутствуют при использовании Selenium:

Параметр Обычный браузер Selenium без настройки User-Agent Соответствует версии ОС и браузера Часто содержит "HeadlessChrome" Accept-Language Соответствует языку системы Обычно en-US или отсутствует Referer Присутствует при переходе Часто отсутствует Cookie-заголовки Имеют историю и структуру Часто отсутствуют или минимальны

Четвертый уровень — проверка свойств WebGL и Canvas. Защитные системы анализируют уникальные "отпечатки" рендеринга, которые у Selenium часто отличаются от обычных браузеров.

Наконец, продвинутые системы используют машинное обучение для выявления автоматизации, анализируя множество параметров одновременно и выявляя неочевидные паттерны, характерные для Selenium. 🤖

Алексей Морозов, ведущий инженер по информационной безопасности У нас был интересный случай с крупным финтех-клиентом, столкнувшимся с аномальным трафиком. Стандартные системы обнаружения ботов не справлялись — кто-то очень грамотно скрапил данные о курсах валют. Внедрив проверку на navigator.webdriver и добавив "приманки" — невидимые для человека элементы, мы выявили источник. Удивительно, но это был их прямой конкурент, использовавший Selenium для мониторинга цен. После внедрения многоуровневой защиты с анализом поведенческих паттернов несанкционированный скрапинг сократился на 98%. Самое забавное, что некоторые конкуренты даже не пытались маскировать свои IP-адреса!

Технические сигнатуры WebDriver: маркеры автоматизации

Разберем подробнее технические сигнатуры — те цифровые "отпечатки", которые оставляет Selenium+Chromedriver в браузере. Эти маркеры служат основным способом выявления автоматизации на техническом уровне.

Основные JavaScript-маркеры, которые выдают использование Selenium:

navigator.webdriver — самый известный индикатор, который по спецификации WebDriver W3C должен быть установлен в true

— самый известный индикатор, который по спецификации WebDriver W3C должен быть установлен в true window.$cdc или window.$chromeasyncScriptInfo — специфические объекты Chromedriver

— специфические объекты Chromedriver window._webdriverscript_fn — функция, добавляемая WebDriver для выполнения скриптов

— функция, добавляемая WebDriver для выполнения скриптов document.$webdriver или document.__webdriverFunc — устаревшие, но всё ещё проверяемые маркеры

Код для проверки наличия WebDriver маркеров, используемый многими сайтами:

JS Скопировать код function detectSelenium() { return ( navigator.webdriver || !!window.document.$cdc_asdjflasutopfhvcZLmcfl_ || !!window.$chrome_asyncScriptInfo || typeof window.__webdriver_script_fn !== 'undefined' ); }

Помимо JavaScript-маркеров, сайты могут идентифицировать Selenium по нестандартному поведению браузерных API:

API/Функциональность Обычный браузер Selenium/Chromedriver Permissions API Полная функциональность Часто ограничена или отсутствует Media Devices Доступ к камере/микрофону Обычно недоступны Hardware Concurrency Соответствует реальным ядрам Часто отличается от реальных значений Web Bluetooth/USB Функциональны при наличии Обычно не реализованы DevTools Protocol Не определяется JS-кодом Может быть обнаружен

Chromium-based WebDriver также имеет характерные особенности в структуре DOM и поведении браузерных API:

Отсутствие поддержки определенных кодеков и форматов медиа

Нестандартная обработка WebRTC-соединений

Особенности в обработке веб-шрифтов и CSS-свойств

Различия в поведении WebGL и Canvas API

Отдельной категорией являются "поведенческие сигнатуры" — особенности взаимодействия Selenium с веб-страницей:

Мгновенная загрузка содержимого без прогрессивного рендеринга

Отличия в порядке загрузки ресурсов

Особенности кэширования и управления памятью

Нетипичная работа с сетевыми запросами

Для опытного специалиста по информационной безопасности эти маркеры — как отпечатки пальцев на месте преступления, явно указывающие на использование Selenium. Однако и у защищающейся стороны есть свои методы маскировки этих цифровых следов. 🔍

Поведенческие паттерны: чем бот отличается от человека

Даже если вам удалось скрыть технические маркеры WebDriver, современные системы защиты анализируют поведенческие паттерны, которые радикально отличают автоматизированное взаимодействие от человеческого. Рассмотрим ключевые поведенческие различия, которые выдают бота.

Человек взаимодействует с веб-страницей естественным образом, с определенными характеристиками:

Неидеальная траектория движения мыши (с микро-колебаниями и нелинейностью)

Переменная скорость печати при заполнении форм

Паузы при чтении и осмыслении контента

Ошибки при вводе и их исправление

Фокусировка на визуально выделяющихся элементах

Selenium-скрипты же обычно демонстрируют машинные паттерны:

Слишком быстрое заполнение форм (миллисекунды вместо секунд)

Идеально прямые траектории движения курсора (если используется)

Отсутствие паузы на "чтение" информации

Клик точно в центр элемента (люди обычно кликают в случайных точках элемента)

Одинаковое время между действиями (отсутствие естественной вариативности)

Михаил Стрельцов, ведущий разработчик систем автоматизации Работая над проектом для крупного маркетплейса, я столкнулся с их продвинутой системой антибот-защиты. Мой стандартный скрипт на Selenium блокировался после 3-4 действий. Проанализировав ситуацию, я заметил, что защита срабатывала не на технические маркеры (их я убрал), а на паттерны взаимодействия. Решение оказалось неочевидным — я добавил в скрипт эмуляцию человеческого поведения. Внедрил рандомизированные задержки между действиями (от 2 до 7 секунд), написал функции для создания нелинейной траектории движения курсора с микро-остановками, добавил имитацию ошибок ввода с их исправлением. После этих изменений скрипт успешно работал часами без блокировок. Эта история наглядно показала: современные системы защиты научились "видеть" бота по его поведению не хуже, чем по техническим следам.

Продвинутые системы защиты отслеживают еще более сложные паттерны взаимодействия:

Поведенческий паттерн Человек Бот (Selenium) Метод обнаружения Взаимодействие с cookies Естественное накопление Отсутствие или мгновенное появление Анализ времени формирования cookie-профиля Скорость скроллинга Непостоянная, с паузами Линейная или скачкообразная Трекинг событий прокрутки Фокус страницы Периодическое переключение Постоянный или полное отсутствие Отслеживание blur/focus событий Взаимодействие с "приманками" Игнорирование невидимых элементов Может взаимодействовать с элементами display:none Размещение скрытых ссылок-ловушек Копирование текста Выборочное, с паузами Массовое или отсутствует Мониторинг событий копирования

Отдельно стоит отметить fingerprinting-методики, основанные на измерении уникальных характеристик устройства. Selenium в headless-режиме создает нетипичные "отпечатки", которые легко выявляются системами защиты.

Машинное обучение еще больше усложняет ситуацию — современные антибот-системы обучены на миллионах примеров человеческого и автоматизированного взаимодействия, что позволяет им выявлять даже хорошо замаскированные сценарии. Они анализируют не отдельные признаки, а общую картину поведения. 🧠

Методы обхода детектирования: stealth-режим работы

Зная механизмы обнаружения, можно разработать эффективные стратегии маскировки Selenium. Рассмотрим основные методы обхода детектирования в режиме stealth, которые позволят вашим скриптам работать незаметно.

Первым шагом становится маскировка технических маркеров WebDriver. Существует несколько подходов:

Переопределение свойств объекта navigator — удаление или модификация navigator.webdriver

— удаление или модификация navigator.webdriver Удаление идентификаторов Selenium — очистка window.$cdc_ и подобных переменных

— очистка window.$cdc_ и подобных переменных Использование патчей CDP — работа через Chrome DevTools Protocol для блокировки маркеров

Пример кода для базовой маскировки WebDriver:

Python Скопировать код # Выполняем JavaScript для удаления признаков Selenium driver.execute_script(""" Object.defineProperty(navigator, 'webdriver', { get: () => undefined }); // Удаляем cdc_ объекты for (const key of Object.keys(window)) { if (key.includes('$cdc_') || key.includes('$chrome_')) { delete window[key]; } } """)

Второй важный аспект — настройка правдоподобных заголовков HTTP и параметров браузера:

Использование реалистичных User-Agent строк

Настройка языковых предпочтений в заголовках Accept-Language

Эмуляция корректных параметров экрана и viewPort

Настройка часового пояса, соответствующего предполагаемому местоположению

Третьим элементом stealth-режима становится эмуляция человеческого поведения:

Добавление случайных задержек между действиями (time.sleep с рандомизацией)

Реализация нелинейного движения мыши через ActionChains с промежуточными точками

Эмуляция человеческого набора текста с переменной скоростью

Имитация ошибок ввода с их последующим исправлением

Специализированные библиотеки значительно упрощают настройку stealth-режима:

Библиотека Основные возможности Уровень маскировки undetected-chromedriver Автоматическое удаление маркеров, обход Cloudflare, эмуляция пользовательских параметров Высокий selenium-stealth Комплексная маскировка WebDriver, настройка fingerprint-параметров Средний pyppeteer-stealth Альтернатива на базе Puppeteer с расширенными возможностями маскировки Средний-высокий playwright Современная альтернатива Selenium с встроенными функциями stealth Высокий

Пример использования undetected-chromedriver для создания stealth-сессии:

Python Скопировать код import undetected_chromedriver as uc import time import random # Создаем экземпляр браузера в stealth-режиме options = uc.ChromeOptions() options.add_argument('--profile-directory=Default') options.add_argument('--user-data-dir=chrome-profile') driver = uc.Chrome(options=options) # Открываем сайт driver.get('https://example.com') # Эмулируем человеческое поведение time.sleep(random.uniform(2, 5)) # Случайная задержка

Для особо чувствительных задач стоит использовать дополнительные меры защиты:

Ротация IP-адресов через прокси (особенно residential proxies)

Использование полноценных профилей браузера с историей и cookie

Генерация уникальных fingerprint-параметров для каждой сессии

Имитация естественного жизненного цикла сессии (вход через поисковые системы, взаимодействие с меню)

Важно понимать, что не существует универсального решения — методы маскировки нужно адаптировать под конкретный сайт и его системы защиты. Часто требуется комбинация различных подходов для достижения максимальной незаметности. 🛡️

Продвинутые техники маскировки для веб-скрапинга

Для профессионального веб-скрапинга базовых методов stealth-режима может быть недостаточно. Рассмотрим продвинутые техники, которые позволяют оставаться незаметными даже для самых совершенных систем обнаружения.

Эффективная маскировка браузерного отпечатка (fingerprinting) становится критически важной:

WebGL fingerprinting — модификация графического отпечатка через CDP

— модификация графического отпечатка через CDP Canvas fingerprinting — перехват и модификация методов canvas.getImageData() и toDataURL()

— перехват и модификация методов canvas.getImageData() и toDataURL() Font fingerprinting — эмуляция стандартного набора шрифтов

— эмуляция стандартного набора шрифтов Audio fingerprinting — подмена результатов работы AudioContext

Продвинутые решения для эмуляции человеческого поведения:

Машинное обучение для эмуляции движений — нейросети, обученные на реальных паттернах человеческого взаимодействия

— нейросети, обученные на реальных паттернах человеческого взаимодействия Анализ тепловых карт — скрипты, учитывающие типичные области внимания пользователей на конкретных страницах

— скрипты, учитывающие типичные области внимания пользователей на конкретных страницах Контекстно-зависимое поведение — адаптация паттернов взаимодействия к типу контента (текст, видео, формы)

Использование инструментов высшего класса для скрапинга:

Python Скопировать код from selenium_profiles.profiles import profiles from selenium_profiles.driver import driver import random # Создаем профиль с продвинутыми настройками profile = profiles.Windows() # Настраиваем эмуляцию человеческого поведения profile.human_behaviour.timings = { "type_delay": (80, 140), # Диапазон задержки между нажатиями клавиш (мс) "click_delay": (100, 300), # Задержка перед кликом "scroll_delay": (200, 700) # Задержка при скроллинге } # Создаем драйвер с продвинутыми настройками drv = driver.Browser(profile).start() drv.get("https://example.com") # Имитируем человеческий скроллинг с остановками и изменением скорости for _ in range(random.randint(5, 10)): scroll_amount = random.randint(100, 300) drv.execute_script(f"window.scrollBy(0, {scroll_amount})") # Задержка как будто читаем контент if random.random() > 0.7: # 30% вероятность "чтения" time.sleep(random.uniform(3, 8)) else: time.sleep(random.uniform(0.5, 2))

Архитектурные решения для масштабного скрапинга:

Распределенная система с разными профилями — каждый экземпляр имеет уникальные параметры

— каждый экземпляр имеет уникальные параметры Гибридная инфраструктура — комбинирование разных инструментов (Selenium, Playwright, curl, обычные браузеры)

— комбинирование разных инструментов (Selenium, Playwright, curl, обычные браузеры) Интеллектуальное планирование запросов — имитация естественных пиков активности

Инфраструктурные решения для максимальной маскировки:

Технология Применение Преимущества Rotating residential proxies Использование реальных IP-адресов интернет-провайдеров Высокая достоверность, низкий уровень блокировок Browser profile management Сохранение и ротация полных профилей браузеров Естественная история, cookies, локальное хранилище CAPTCHA solving services Интеграция с API-сервисами распознавания капчи Преодоление критических точек защиты Containerized browsers Изолированные Docker-контейнеры с браузерами Масштабирование, изоляция отпечатков

Анализ и адаптация к системам защиты:

Реверс-инжиниринг JavaScript-защиты — изучение механизмов обнаружения для их нейтрализации

— изучение механизмов обнаружения для их нейтрализации A/B тестирование стратегий обхода — систематическое сравнение эффективности различных подходов

— систематическое сравнение эффективности различных подходов Мониторинг изменений в защите — регулярное отслеживание обновлений защитных механизмов

Важно помнить, что использование этих методов требует ответственного подхода. Веб-скрапинг должен проводиться с соблюдением юридических норм, уважением к правилам использования ресурсов (robots.txt) и без нанесения вреда инфраструктуре целевых сайтов. Соблюдение этих принципов гарантирует, что ваша деятельность останется в рамках закона и профессиональной этики. 🔐