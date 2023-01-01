Модальные глаголы в английском: полное руководство для точной речи

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Для изучающих английский язык на разных уровнях

Для преподавателей английского языка

Для профессионалов, работающих в международной среде или на переговорах Модальные глаголы – это языковая суперсила, которой должен овладеть каждый изучающий английский. Они превращают обычные предложения в насыщенные смыслом конструкции, передавая тончайшие оттенки необходимости, возможности, разрешения или запрета. Представьте, что вы говорите «I go to London» вместо «I must go to London» или «I can go to London» – разница колоссальна! Именно модальные глаголы делают вашу речь по-настоящему английской, позволяя выражаться точно и естественно, как носитель языка. Разберем эти грамматические жемчужины до мельчайших деталей. 🔍

Что такое модальные глаголы в английском языке

Модальные глаголы представляют собой особую категорию вспомогательных глаголов, которые придают основному глаголу дополнительное значение возможности, необходимости, вероятности, разрешения и других модальностей. В отличие от обычных глаголов, они не выражают действие само по себе, а скорее отношение говорящего к действию.

Ключевая особенность модальных глаголов – их грамматическая уникальность:

Они не требуют вспомогательных глаголов в вопросах и отрицаниях

После них всегда используется глагол в базовой форме (без частицы to)

Большинство модальных глаголов не имеет всех временных форм

Они не принимают окончание -s в третьем лице единственного числа

Модальные глаголы можно разделить на две группы: чистые модальные глаголы (pure modals) и полумодальные глаголы (semi-modals). К чистым относятся: can, could, may, might, shall, should, will, would, must. К полумодальным: need, dare, ought to, used to, had better.

Елена Сергеевна, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Когда я только начинала преподавать, у меня была студентка Марина, которая постоянно путалась в модальных глаголах. Фразы вроде "I must to go" или "She can goes" были для неё нормой. Я разработала для неё систему цветовых ассоциаций: зелёный для возможностей (can, could), красный для запретов и необходимости (must, should), синий для вероятности (may, might). После трёх недель использования этой системы Марина начала безошибочно применять модальные глаголы. Сейчас эту методику я использую для всех начинающих студентов, и результаты неизменно впечатляют – 90% ошибок исчезают уже через месяц занятий.

Основные модальные глаголы и их значения

Каждый модальный глагол имеет свой уникальный набор значений и оттенков смысла, что делает их незаменимыми инструментами для точного выражения мыслей. Рассмотрим основные из них:

Модальный глагол Основные значения Пример Can Физическая/умственная способность, возможность, разрешение (неформальное) I can swim. (Я умею плавать.) Could Прошедшая способность, вежливая просьба, предложение, возможность Could you help me? (Не могли бы вы мне помочь?) May Формальное разрешение, вероятность May I come in? (Можно войти?) Might Меньшая вероятность, предположение It might rain later. (Позже может пойти дождь.) Must Сильная необходимость, обязательство, логический вывод You must follow the rules. (Вы должны соблюдать правила.) Should Рекомендация, совет, моральное обязательство You should exercise regularly. (Вам следует регулярно заниматься спортом.) Will Будущее действие, обещание, предсказание I will call you tomorrow. (Я позвоню тебе завтра.) Would Вежливые просьбы, предпочтения, привычки в прошлом, условность Would you like some tea? (Хотите чаю?)

Важно также учитывать отрицательные формы модальных глаголов, которые часто выражают противоположные значения:

Cannot/Can't – отсутствие способности или запрет: "I can't swim" (Я не умею плавать)

Модальные глаголы также могут использоваться в сочетании с перфектными инфинитивами для выражения отношения к прошлым событиям: "She must have been tired" (Она, должно быть, устала).

Правила употребления модальных глаголов

Чтобы уверенно использовать модальные глаголы, необходимо понимать не только их значения, но и строго соблюдать грамматические правила, регулирующие их употребление. 📏

Основные правила построения предложений с модальными глаголами:

Модальный глагол всегда стоит перед смысловым глаголом: "She can play the piano." После модального глагола используется инфинитив без частицы "to": "They must go" (а не "must to go") Исключение составляют полумодальные "ought to", "have to": "She ought to study more." В вопросах модальный глагол выносится на первое место: "Can you help me?" Для отрицания добавляется "not" после модального глагола: "You should not (shouldn't) eat so fast."

Особенности временных форм модальных глаголов:

Большинство модальных глаголов (can, may, must, shall, will) имеют только две временные формы: настоящее и прошедшее. Для выражения будущего времени или совершенного аспекта используются специальные конструкции:

Время/аспект Конструкция Пример Настоящее modal + infinitive I can speak English. Прошедшее modal (past form) + infinitive I could speak English when I was a child. Будущее will be able to/will have to I will be able to speak English after the course. Настоящее совершенное modal + have + past participle He must have arrived already. Прошедшее совершенное modal (past) + have + past participle She could have won the competition.

Альтернативные способы выражения модальности:

Для модальных глаголов, у которых отсутствуют некоторые формы, используются заменители:

Can → be able to: "I am able to swim" (настоящее), "I was able to swim" (прошедшее), "I will be able to swim" (будущее)

Модальные глаголы в контексте повседневного общения

Умение правильно использовать модальные глаголы радикально повышает естественность речи и помогает избежать недопониманий при общении с носителями языка. В повседневной коммуникации модальные глаголы служат для множества практических целей. 🗣️

Антон Петрович, бизнес-переводчик Три года назад я переводил на важных переговорах между российской и британской компаниями. Руководитель нашей делегации говорил по-английски неплохо, но постоянно использовал "must" в ситуациях, где следовало применять "should". Фразы вроде "You must consider our offer" звучали как ультиматум, хотя он просто хотел сказать "Вам стоит рассмотреть наше предложение". Британцы заметно напряглись, и атмосфера стала натянутой. Мне пришлось вмешаться и объяснить обеим сторонам культурные различия в использовании модальных глаголов. После этого мой клиент стал тщательнее подбирать выражения, а переговоры завершились успешно. Этот случай убедительно показал, как неправильное использование модальных глаголов может повлиять на исход деловой коммуникации.

Выражение вежливости и тактичности:

Модальные глаголы – незаменимый инструмент для создания вежливых высказываний:

Смягчение просьб: "Could you pass me the salt?" вместо резкого "Pass me the salt"

Тактичное предложение: "You might want to try a different approach" звучит менее навязчиво, чем "Try a different approach"

Вежливый отказ: "I'm afraid I won't be able to attend" звучит дипломатичнее, чем "I won't attend"

Выражение различных степеней уверенности:

Модальные глаголы позволяют точно передать степень уверенности в высказывании:

Высокая уверенность: "He must be at home" (Он должен быть дома)

Средняя уверенность: "He should be at home" (Он, вероятно, дома)

Низкая уверенность: "He might be at home" (Он, возможно, дома)

Практические ситуации использования модальных глаголов:

В путешествиях: "Could you tell me how to get to the museum?" (запрос информации), "You must visit this restaurant" (рекомендация)

Использование правильных модальных глаголов также отражает культурные нюансы. Например, в британском английском часто используются более сдержанные формы с could и might, в то время как американский английский допускает более прямые конструкции с can и may.

Типичные ошибки при использовании модальных глаголов

Даже продвинутые студенты допускают ошибки с модальными глаголами. Знание типичных проблемных моментов поможет избежать самых распространенных ловушек. ⚠️

Структурные ошибки:

Добавление "to" после модальных глаголов: "I can to speak English" вместо "I can speak English" Использование -s/-es в третьем лице: "She cans drive" вместо "She can drive" Неправильное формирование отрицаний: "I no can come" вместо "I cannot/can't come" Использование do/does с модальными глаголами: "Do you must go?" вместо "Must you go?"

Смысловые ошибки:

Путаница между must и should: "You must visit Paris" (звучит как приказ) вместо "You should visit Paris" (рекомендация)

"You must visit Paris" (звучит как приказ) вместо "You should visit Paris" (рекомендация) Неправильное использование can и may: "Can I go to the restroom?" (слишком неформально в некоторых ситуациях) вместо "May I go to the restroom?" (более вежливо)

"Can I go to the restroom?" (слишком неформально в некоторых ситуациях) вместо "May I go to the restroom?" (более вежливо) Смешение might и may: "It may rain" (более высокая вероятность) и "It might rain" (меньшая вероятность)

"It may rain" (более высокая вероятность) и "It might rain" (меньшая вероятность) Путаница между mustn't и don't have to: "You mustn't wear a tie" (запрещено) против "You don't have to wear a tie" (необязательно)

Стратегии преодоления трудностей:

Группировать модальные глаголы по функциям (разрешение, обязательство, вероятность) для лучшего запоминания

Регулярно практиковаться в использовании различных контекстов с модальными глаголами

Обращать внимание на использование модальных глаголов в аутентичных материалах (фильмы, подкасты)

Использовать мнемонические техники для запоминания особых случаев

Обратите внимание на особые случаи, такие как различие между "must" и "have to". Хотя они оба выражают необходимость, "must" часто подразумевает внутреннее убеждение говорящего, в то время как "have to" указывает на внешнее принуждение: "I must study harder" (я сам так решил) против "I have to study harder" (этого требуют обстоятельства).