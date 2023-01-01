Тестирование методов внутренних объектов в Java: эффективные приемы

Для кого эта статья:

Java-разработчики со средним и высоким уровнем опыта

Специалисты, занимающиеся тестированием программного обеспечения

Программисты, интересующиеся улучшением дизайна и тестируемости кода Тестирование методов внутри объектов, созданных в вашем коде, нередко превращается в головоломку даже для опытных Java-разработчиков. Вы пишете тест, мокируете все зависимости и... упираетесь в стену, когда нужно проверить, что методы динамически созданного объекта вызывались с правильными параметрами. Mockito здесь обычно разводит руками. Но есть элегантные подходы, позволяющие заглянуть глубже в недра вашего кода и всё-таки проверить то, что кажется непроверяемым. 🔍 Давайте разберемся, как обойти эти подводные камни и превратить неуловимые внутренние объекты в послушный и прозрачный для тестов код.

Проблема тестирования внутренних объектов с Mockito

Представьте себе типичную ситуацию: у вас есть сервис, который создаёт внутренний объект и вызывает его методы. Вы хотите проверить, что эти методы вызываются с правильными параметрами, но объект создается внутри тестируемого метода, и вы не можете подменить его моком напрямую.

Рассмотрим конкретный пример:

Java Скопировать код public class OrderService { public void processOrder(Order order) { // Создание объекта внутри метода PaymentProcessor processor = new PaymentProcessor(); // Вызов метода этого объекта processor.processPayment(order.getAmount(), order.getPaymentMethod()); // Остальная логика... } }

Как протестировать, что метод processPayment вызывается с правильными параметрами? Обычное мокирование здесь не сработает, поскольку PaymentProcessor создаётся внутри метода, а не передаётся извне.

Основные проблемы при тестировании таких внутренних объектов:

Нельзя напрямую заменить внутренний объект на мок

Стандартные методы Mockito работают только с зависимостями, внедряемыми извне

Нет прямого доступа к объекту для верификации вызовов его методов

Требуется специальный подход к написанию тестов или рефакторинг кода

Существует несколько подходов к решению этой проблемы. Рассмотрим их по возрастанию сложности и эффективности.

Подход Преимущества Недостатки Рефакторинг под внедрение зависимостей Чистый дизайн, простое тестирование Требует изменения продакшн-кода PowerMock для мокирования конструкторов Не требует изменения кода Сложность, медленные тесты ArgumentCaptor с фабриками Гибкость, читаемость тестов Требует средних изменений в коде Spy на реальных объектах Близко к реальному выполнению Сложнее настроить

ArgumentCaptor: захват и проверка создаваемых объектов

ArgumentCaptor — это мощный инструмент Mockito, который позволяет "захватывать" аргументы, передаваемые при вызове методов, для их последующей проверки. Он особенно полезен при тестировании методов внутренних объектов.

Алексей Петров, ведущий Java-разработчик В одном из наших проектов я столкнулся с классом, который формировал PDF-отчеты. Внутри основного метода создавался объект PdfGenerator, который потом вызывал десятки методов для форматирования документа. Мне нужно было проверить, что все данные передаются корректно, но традиционное мокирование не работало. Решение пришло через комбинацию рефакторинга и ArgumentCaptor. Мы создали фабрику для PdfGenerator и заменили прямое создание объекта на вызов метода фабрики. Теперь в тестах мы могли мокировать фабрику и использовать ArgumentCaptor для перехвата параметров, передаваемых в PdfGenerator. Java Скопировать код // В продакшн-коде: public void generateReport(ReportData data) { PdfGenerator generator = pdfGeneratorFactory.create(); generator.setTitle(data.getTitle()); // другие вызовы } // В тесте: @Mock private PdfGeneratorFactory mockFactory; @Mock private PdfGenerator mockGenerator; @Test public void testReportGeneration() { // Настраиваем фабрику, чтобы она возвращала мок when(mockFactory.create()).thenReturn(mockGenerator); // Вызываем тестируемый метод service.generateReport(testData); // Проверяем вызовы на моке PdfGenerator verify(mockGenerator).setTitle(testData.getTitle()); }

Этот подход не только сделал код тестируемым, но и улучшил его дизайн, следуя принципу инверсии зависимостей.

Рассмотрим более подробный пример использования ArgumentCaptor для проверки внутренних объектов:

Java Скопировать код // Рефакторим наш оригинальный класс, добавляя фабрику public class OrderService { private final PaymentProcessorFactory processorFactory; public OrderService(PaymentProcessorFactory processorFactory) { this.processorFactory = processorFactory; } public void processOrder(Order order) { // Получение через фабрику вместо прямого создания PaymentProcessor processor = processorFactory.create(); processor.processPayment(order.getAmount(), order.getPaymentMethod()); // Остальная логика... } }

Теперь можно написать тест, используя ArgumentCaptor:

Java Скопировать код @Test public void testProcessOrder() { // Настройка Order order = new Order(); order.setAmount(100.0); order.setPaymentMethod("CREDIT_CARD"); PaymentProcessor mockProcessor = mock(PaymentProcessor.class); PaymentProcessorFactory mockFactory = mock(PaymentProcessorFactory.class); when(mockFactory.create()).thenReturn(mockProcessor); OrderService service = new OrderService(mockFactory); // Выполнение service.processOrder(order); // Проверка с использованием verify verify(mockProcessor).processPayment(100.0, "CREDIT_CARD"); }

Можно использовать более сложные проверки с помощью ArgumentCaptor:

Java Скопировать код @Test public void testProcessOrderWithCaptor() { // Настройка как выше... // Создаем захватчики аргументов ArgumentCaptor<Double> amountCaptor = ArgumentCaptor.forClass(Double.class); ArgumentCaptor<String> methodCaptor = ArgumentCaptor.forClass(String.class); // Выполнение service.processOrder(order); // Захват аргументов verify(mockProcessor).processPayment(amountCaptor.capture(), methodCaptor.capture()); // Проверка захваченных значений assertEquals(100.0, amountCaptor.getValue(), 0.01); assertEquals("CREDIT_CARD", methodCaptor.getValue()); }

Этот подход особенно полезен, когда необходимо выполнить более сложные проверки аргументов, например, проверить структуру объектов или выполнить дополнительные вычисления с захваченными значениями. 🧮

Spy и доступ к внутренним вызовам методов в тестах

Иногда рефакторинг кода под внедрение зависимостей не является оптимальным решением. В таких случаях можно использовать объекты-шпионы (spy) в Mockito для наблюдения за поведением реальных объектов и проверки вызовов их методов.

Spy отличается от обычного мока тем, что по умолчанию выполняет реальные методы объекта, но при этом отслеживает их вызовы и позволяет подменять поведение отдельных методов при необходимости.

Java Скопировать код // Оригинальный класс без изменений public class OrderService { public void processOrder(Order order) { PaymentProcessor processor = new PaymentProcessor(); processor.processPayment(order.getAmount(), order.getPaymentMethod()); // Остальная логика... } } // Но мы можем создать тестируемую версию для наших тестов public class TestableOrderService extends OrderService { private PaymentProcessor processorSpy; @Override protected PaymentProcessor createPaymentProcessor() { processorSpy = spy(new PaymentProcessor()); return processorSpy; } public PaymentProcessor getProcessorSpy() { return processorSpy; } }

Теперь можно написать тест, используя spy:

Java Скопировать код @Test public void testProcessOrderWithSpy() { // Настройка Order order = new Order(); order.setAmount(100.0); order.setPaymentMethod("CREDIT_CARD"); TestableOrderService service = new TestableOrderService(); // Выполнение service.processOrder(order); // Получение spy и проверка PaymentProcessor processorSpy = service.getProcessorSpy(); verify(processorSpy).processPayment(100.0, "CREDIT_CARD"); }

Альтернативный подход — использовать мок-фреймворк, который может мокировать конструкторы, например PowerMock:

Java Скопировать код @RunWith(PowerMockRunner.class) @PrepareForTest(OrderService.class) public class OrderServiceTest { @Test public void testProcessOrderWithPowerMock() { // Настройка Order order = new Order(); order.setAmount(100.0); order.setPaymentMethod("CREDIT_CARD"); // Создаем мок PaymentProcessor PaymentProcessor mockProcessor = mock(PaymentProcessor.class); // Мокируем конструктор PaymentProcessor PowerMockito.whenNew(PaymentProcessor.class).withNoArguments().thenReturn(mockProcessor); OrderService service = new OrderService(); // Выполнение service.processOrder(order); // Проверка verify(mockProcessor).processPayment(100.0, "CREDIT_CARD"); } }

Недостатки подхода с PowerMock:

Усложняет настройку тестов

Замедляет выполнение тестов

Может конфликтовать с другими инструментами JVM

Требует дополнительных зависимостей в проекте

Spy — это компромиссный вариант, когда рефакторинг кода нежелателен, но требуется контроль над внутренними объектами. ⚖️

Рефакторинг для улучшения тестируемости кода

Марина Соколова, тимлид Java-команды Когда я пришла в новую компанию, одной из моих задач была оптимизация процесса тестирования. Код был запутанным, с множеством классов, создающих объекты напрямую внутри методов. Тесты либо отсутствовали, либо были очень поверхностными. Мы начали с постепенного рефакторинга — вместо того, чтобы пытаться внедрить сложные мок-фреймворки. Первым шагом было внедрение паттерна "Фабрика" во все критические компоненты. Это позволило нам в тестах подменять создание объектов на моки без изменения основной логики. Вторым шагом мы выделили интерфейсы для всех ключевых классов. Это не только улучшило тестируемость, но и сделало код более модульным и гибким. Результаты превзошли ожидания. Покрытие тестами выросло с 30% до 85% за три месяца. Число ошибок в продакшене снизилось на 64%. А время, необходимое для написания новых тестов, сократилось почти вдвое. Большинство этих улучшений было достигнуто благодаря простому принципу: код должен быть спроектирован с учетом тестируемости.

Лучший способ решить проблему тестирования внутренних объектов — это изменить дизайн кода так, чтобы он был легко тестируемым изначально. Вот несколько подходов к рефакторингу:

Паттерн Описание Применимость Сложность внедрения Внедрение зависимостей Зависимости передаются извне, а не создаются внутри Универсальная Средняя Фабричный метод Создание объектов через переопределяемые методы Когда нужна гибкость в создании объектов Низкая Абстрактная фабрика Интерфейс для создания семейств объектов Сложные взаимосвязанные объекты Высокая Стратегия Выделение алгоритмов в отдельные классы Когда есть различные алгоритмы Средняя

Рассмотрим пример рефакторинга нашего класса OrderService с использованием внедрения зависимостей:

Java Скопировать код // До рефакторинга public class OrderService { public void processOrder(Order order) { PaymentProcessor processor = new PaymentProcessor(); processor.processPayment(order.getAmount(), order.getPaymentMethod()); // Остальная логика... } } // После рефакторинга public class OrderService { private final PaymentProcessor paymentProcessor; // Конструктор с внедрением зависимости public OrderService(PaymentProcessor paymentProcessor) { this.paymentProcessor = paymentProcessor; } public void processOrder(Order order) { paymentProcessor.processPayment(order.getAmount(), order.getPaymentMethod()); // Остальная логика... } }

Теперь тестирование становится тривиальным:

Java Скопировать код @Test public void testProcessOrder() { // Создаем мок PaymentProcessor PaymentProcessor mockProcessor = mock(PaymentProcessor.class); // Создаем сервис с моком OrderService service = new OrderService(mockProcessor); // Настраиваем тестовые данные Order order = new Order(); order.setAmount(100.0); order.setPaymentMethod("CREDIT_CARD"); // Выполняем метод service.processOrder(order); // Проверяем вызов метода на моке verify(mockProcessor).processPayment(100.0, "CREDIT_CARD"); }

Если внедрение зависимостей через конструктор неприемлемо, можно использовать фабричный метод:

Java Скопировать код public class OrderService { // Фабричный метод, который можно переопределить в тестах protected PaymentProcessor createPaymentProcessor() { return new PaymentProcessor(); } public void processOrder(Order order) { PaymentProcessor processor = createPaymentProcessor(); processor.processPayment(order.getAmount(), order.getPaymentMethod()); // Остальная логика... } }

Для тестирования можно создать подкласс:

Java Скопировать код class TestOrderService extends OrderService { private PaymentProcessor mockProcessor; public TestOrderService(PaymentProcessor mockProcessor) { this.mockProcessor = mockProcessor; } @Override protected PaymentProcessor createPaymentProcessor() { return mockProcessor; } } @Test public void testProcessOrder() { PaymentProcessor mockProcessor = mock(PaymentProcessor.class); TestOrderService service = new TestOrderService(mockProcessor); Order order = new Order(); order.setAmount(100.0); order.setPaymentMethod("CREDIT_CARD"); service.processOrder(order); verify(mockProcessor).processPayment(100.0, "CREDIT_CARD"); }

Важные принципы при рефакторинге для улучшения тестируемости:

Следуйте принципу единственной ответственности (SRP)

Предпочитайте композицию наследованию

Используйте интерфейсы для абстрагирования реализации

Применяйте принцип инверсии зависимостей (DIP)

Избегайте статических методов и синглтонов

Предпочитайте чистые функции (без побочных эффектов)

Хороший дизайн и тестируемость идут рука об руку. Код, который трудно тестировать, обычно имеет проблемы с дизайном. 🏗️

Практические приёмы верификации динамических объектов

Помимо основных подходов, существует ряд практических приёмов, которые могут помочь в верификации методов внутренних объектов без существенного изменения кода.

Рассмотрим несколько таких приёмов:

Использование Mockito.spy() на реальных объектах Перехват создания объектов с помощью фабрик Частичное мокирование с использованием doReturn/when Применение ArgumentMatchers для гибкого сравнения Использование ответов (answers) для динамического поведения

Рассмотрим реальный пример с использованием spy на объекте:

Java Скопировать код public class ReportGenerator { public byte[] generatePdfReport(ReportData data) { PdfDocument document = new PdfDocument(); document.addTitle(data.getTitle()); document.addContent(data.getContent()); document.setMetadata("author", data.getAuthor()); // ... больше настроек return document.render(); } }

Мы хотим проверить, что все методы PdfDocument вызываются с правильными параметрами. Используем комбинацию spy и фабрики:

Java Скопировать код // Рефакторинг класса public class ReportGenerator { private final PdfDocumentFactory documentFactory; public ReportGenerator(PdfDocumentFactory documentFactory) { this.documentFactory = documentFactory; } public byte[] generatePdfReport(ReportData data) { PdfDocument document = documentFactory.create(); document.addTitle(data.getTitle()); document.addContent(data.getContent()); document.setMetadata("author", data.getAuthor()); // ... больше настроек return document.render(); } } // Реальная фабрика public class DefaultPdfDocumentFactory implements PdfDocumentFactory { @Override public PdfDocument create() { return new PdfDocument(); } }

Теперь тест с использованием spy:

Java Скопировать код @Test public void testPdfReportGeneration() { // Создаем реальный объект и spy на нем PdfDocument documentSpy = spy(new PdfDocument()); // Мокируем фабрику, чтобы она возвращала spy PdfDocumentFactory mockFactory = mock(PdfDocumentFactory.class); when(mockFactory.create()).thenReturn(documentSpy); // Создаем тестируемый объект с моком фабрики ReportGenerator generator = new ReportGenerator(mockFactory); // Подготавливаем тестовые данные ReportData data = new ReportData(); data.setTitle("Test Report"); data.setContent("Test Content"); data.setAuthor("Test Author"); // Настраиваем поведение spy для метода render() byte[] expectedResult = new byte[]{1, 2, 3}; doReturn(expectedResult).when(documentSpy).render(); // Вызываем тестируемый метод byte[] result = generator.generatePdfReport(data); // Проверяем результат assertArrayEquals(expectedResult, result); // Проверяем, что методы вызывались с правильными параметрами verify(documentSpy).addTitle("Test Report"); verify(documentSpy).addContent("Test Content"); verify(documentSpy).setMetadata("author", "Test Author"); }

Использование Answer для более сложных сценариев:

Java Скопировать код @Test public void testWithCustomAnswer() { PdfDocument documentSpy = spy(new PdfDocument()); PdfDocumentFactory mockFactory = mock(PdfDocumentFactory.class); when(mockFactory.create()).thenReturn(documentSpy); // Создаем кастомный Answer, который проверяет параметры // и возвращает разные значения в зависимости от них doAnswer(invocation -> { String type = invocation.getArgument(0); String value = invocation.getArgument(1); // Можем добавить дополнительную логику проверки if ("author".equals(type) && value.length() < 3) { throw new IllegalArgumentException("Author name too short"); } // Просто возвращаем true, чтобы метод завершился успешно return true; }).when(documentSpy).setMetadata(anyString(), anyString()); // ... остальной тест }

Для работы с более сложными объектами можно использовать ArgumentCaptor вместе с кастомными матчерами:

Java Скопировать код @Test public void testWithArgumentCaptor() { // ... настройка как выше // Создаем ArgumentCaptor для сложного объекта ArgumentCaptor<Map<String, Object>> metadataCaptor = ArgumentCaptor.forClass(Map.class); // Предположим, метод принимает Map с метаданными doNothing().when(documentSpy).setAllMetadata(metadataCaptor.capture()); // ... вызов тестируемого метода // Получаем захваченное значение Map<String, Object> capturedMetadata = metadataCaptor.getValue(); // Проверяем значения в Map assertEquals("Test Author", capturedMetadata.get("author")); assertEquals("PDF", capturedMetadata.get("format")); // ... другие проверки }

При работе с асинхронным кодом полезно использовать таймауты и проверку количества вызовов:

Java Скопировать код @Test public void testAsyncProcessing() throws Exception { // ... настройка // Запускаем асинхронный процесс CompletableFuture<Byte[]> future = generator.generateReportAsync(data); // Ждем завершения с таймаутом future.get(5, TimeUnit.SECONDS); // Проверяем, что метод был вызван только один раз verify(documentSpy, times(1)).render(); // Проверяем, что определенный метод не вызывался verify(documentSpy, never()).cancel(); }

Эти практические приёмы можно комбинировать для создания гибких и надежных тестов даже для сложных сценариев с динамическими внутренними объектами. 🛠️