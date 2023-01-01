Множественное число в английском: правила и исключения, что учесть

Для кого эта статья:

  • Люди, изучающие английский язык, особенно на среднем и продвинутом уровнях.
  • Преподаватели английского языка, ищущие методы объяснения правил множественного числа.

  • Лингвисты и переводчики, интересующиеся тонкостями грамматики английского языка.

    Вооружившись правилами образования множественного числа, вы сразу выделитесь среди других изучающих английский язык! 📚 В то время как начинающие спотыкаются о "childs" вместо "children" и путаются в "foots" вместо "feet", знание всех тонкостей и исключений превращает вас из обычного студента в настоящего языкового эксперта. Множественное число в английском — это тот фундамент грамматики, который либо выдает в вас новичка, либо демонстрирует вашу лингвистическую компетенцию. Разберем эту тему раз и навсегда!

Правила образования множественного числа в английском

Образование множественного числа в английском языке следует нескольким базовым принципам, которые покрывают большинство случаев. Понимание этих правил позволяет быстро и правильно преобразовывать существительные из единственного числа во множественное.

Основное правило гласит: к большинству существительных достаточно добавить окончание -s:

  • book — books (книга — книги)
  • pen — pens (ручка — ручки)
  • dog — dogs (собака — собаки)

Существительные, оканчивающиеся на шипящие и свистящие звуки (s, ss, sh, ch, x, z), требуют добавления окончания -es для произносимости:

  • bus — buses (автобус — автобусы)
  • box — boxes (коробка — коробки)
  • lunch — lunches (обед — обеды)
  • brush — brushes (щетка — щетки)

Существительные, оканчивающиеся на -y после согласной, меняют -y на -i и добавляют окончание -es:

  • baby — babies (малыш — малыши)
  • city — cities (город — города)
  • story — stories (история — истории)

Антон Шевцов, преподаватель английского языка

На своих занятиях я часто использую мнемонические правила для запоминания множественного числа. Одна моя студентка постоянно забывала о смене буквы y на i перед окончанием -es. Я рассказал ей историю о том, как буква y слишком устала стоять в конце слов, и когда приходит время образовать множественное число, она просит свою подругу букву i подменить её. Эта простая аналогия сработала настолько хорошо, что студентка больше никогда не допускала ошибок в таких словах! 🔤 Для закрепления мы придумывали забавные истории про cities, где все babies рассказывают stories. Теперь она сама использует эту технику, чтобы помогать своим детям с английским.

Для существительных, оканчивающихся на -y после гласной, применяется стандартное правило добавления -s:

  • toy — toys (игрушка — игрушки)
  • boy — boys (мальчик — мальчики)
  • day — days (день — дни)
Окончание Правило Примеры
-s Большинство существительных cat — cats, table — tables
-es После s, ss, sh, ch, x, z kiss — kisses, match — matches
-ies -y после согласной lady — ladies, fly — flies
-s -y после гласной key — keys, ray — rays
Особые случаи добавления окончаний для множественного числа

Помимо основных правил, английская грамматика предусматривает особые случаи образования множественного числа, которые требуют внимательного отношения и знания специфических закономерностей.

Существительные, оканчивающиеся на -f или -fe, часто меняют эти окончания на -ves:

  • leaf — leaves (лист — листья)
  • knife — knives (нож — ножи)
  • life — lives (жизнь — жизни)
  • wolf — wolves (волк — волки)

Однако не все существительные с окончанием -f/-fe следуют этому правилу. Некоторые просто добавляют -s:

  • roof — roofs (крыша — крыши)
  • chief — chiefs (вождь — вожди)
  • cliff — cliffs (утёс — утёсы)

Существительные, оканчивающиеся на -o, могут образовывать множественное число по-разному:

Добавлением -es (обычно в словах, пришедших в английский из других языков):

  • tomato — tomatoes (помидор — помидоры)
  • potato — potatoes (картофель — картофелины)
  • hero — heroes (герой — герои)

Добавлением только -s (часто в словах иностранного происхождения или в сокращениях):

  • piano — pianos (пианино — пианино)
  • photo — photos (фото — фотографии)
  • memo — memos (записка — записки)

Некоторые существительные на -o могут иметь обе формы во множественном числе:

  • volcano — volcanoes/volcanos (вулкан — вулканы)
  • mosquito — mosquitoes/mosquitos (комар — комары)

Существительные латинского или греческого происхождения, оканчивающиеся на -us, часто меняют это окончание на -i:

  • cactus — cacti (кактус — кактусы)
  • radius — radii (радиус — радиусы)

Слова, оканчивающиеся на -is, обычно меняют это окончание на -es:

  • analysis — analyses (анализ — анализы)
  • thesis — theses (тезис — тезисы)

Существительные с окончанием -on/-um часто переходят в -a:

  • criterion — criteria (критерий — критерии)
  • datum — data (элемент данных — данные)

Исключения при образовании множественного числа

В английском языке существует целый пласт существительных, которые не следуют стандартным правилам образования множественного числа. Знание этих исключений критически важно для грамотной речи и письма. 🧠

Существительные, которые имеют одинаковую форму в единственном и множественном числе:

  • sheep — sheep (овца — овцы)
  • deer — deer (олень — олени)
  • fish — fish (рыба — рыбы) [хотя форма "fishes" тоже используется, когда говорят о разных видах рыб]
  • species — species (вид — виды)
  • aircraft — aircraft (самолёт — самолёты)

Марина Ковалева, лингвист-переводчик

Работая над переводом научного текста по морской биологии, я столкнулась с интересным случаем. Автор, носитель английского языка, использовал в одном абзаце как "fish", так и "fishes". Я была уверена, что нашла ошибку, и даже связалась с автором для уточнения. К моему удивлению, он объяснил тонкое различие: "fish" использовалось, когда речь шла о нескольких особях одного вида рыбы, а "fishes" — когда обсуждались представители разных видов. 🐠🐟🐡 Этот случай научил меня тому, что даже исключения в английском языке имеют свои нюансы и логику. С тех пор я всегда обращаю особое внимание на контекст при работе с такими словами-исключениями.

Существительные с нестандартными окончаниями во множественном числе:

Единственное число Множественное число Происхождение особой формы
person people От старофранцузского "pople"
child children Древнеанглийское множественное число с суффиксом -ru/-ren
ox oxen Староанглийское множественное число с суффиксом -en
mouse mice Германское изменение корневой гласной (аблаут)
foot feet Германское изменение корневой гласной (аблаут)

Существительные, употребляющиеся только во множественном числе (pluralia tantum):

  • scissors (ножницы)
  • trousers (брюки)
  • glasses (очки)
  • jeans (джинсы)
  • clothes (одежда)
  • thanks (благодарность)
  • goods (товары)
  • outskirts (окраина)

Существительные, употребляющиеся только в единственном числе (singularia tantum):

  • information (информация)
  • advice (совет)
  • knowledge (знание)
  • furniture (мебель)
  • news (новости)
  • progress (прогресс)

Существительные, имеющие одну и ту же форму, но разные значения в единственном и множественном числе:

  • means (средство — средства)
  • series (серия — серии)
  • species (вид — виды)

Нерегулярные формы существительных во множественном числе

Нерегулярные формы множественного числа представляют собой одну из самых сложных областей английской грамматики. Эти формы часто имеют исторические причины и сохраняют следы древних языков, от которых произошел современный английский. 🕰️

Изменение корневой гласной (умлаут) — одна из распространенных форм нерегулярного образования множественного числа. Это наследие германских языков:

  • man — men (мужчина — мужчины)
  • woman — women (женщина — женщины)
  • tooth — teeth (зуб — зубы)
  • foot — feet (ступня — ступни)
  • goose — geese (гусь — гуси)

Существительные, заимствованные из латыни, часто сохраняют оригинальные формы множественного числа:

  • formula — formulae/formulas (формула — формулы)
  • alumnus — alumni (выпускник — выпускники)
  • curriculum — curricula (учебный план — учебные планы)
  • medium — media (средство — СМИ)

Слова греческого происхождения также сохраняют свои исходные формы множественного числа:

  • crisis — crises (кризис — кризисы)
  • phenomenon — phenomena (явление — явления)
  • criterion — criteria (критерий — критерии)

Некоторые существительные заимствованы из французского языка вместе с их формами множественного числа:

  • bureau — bureaux/bureaus (бюро — бюро)
  • château — châteaux (замок — замки)

Также существуют слова с абсолютно уникальными формами множественного числа:

  • penny — pence (пенни — пенсы) [хотя "pennies" используется, когда речь идет о физических монетах]
  • die — dice (игральная кость — игральные кости)

Некоторые нерегулярные формы вызывают сложности даже у носителей языка:

  • octopus — octopuses/octopi/octopodes (осьминог — осьминоги) [все три формы считаются приемлемыми, хотя первая более распространена]
  • virus — viruses [исторически не имело множественного числа в латыни]
  • corpus — corpora/corpuses (корпус — корпусы)

Сложные существительные и их формы множественного числа

Образование множественного числа сложных существительных — отдельная лингвистическая головоломка, требующая понимания структуры слов и их составных частей. Правила здесь зависят от формы написания сложного существительного и его основных компонентов. 🧩

Для сложных существительных, состоящих из существительного и прилагательного, обычно во множественное число переходит само существительное:

  • black bird — black birds (черная птица — черные птицы)
  • full moon — full moons (полная луна — полные луны)

В сложных существительных с дефисным написанием, где первая часть является существительным, а вторая указывает на функцию или назначение, во множественное число переходит первая часть:

  • mother-in-law — mothers-in-law (теща/свекровь — тещи/свекрови)
  • attorney-at-law — attorneys-at-law (адвокат — адвокаты)
  • passer-by — passers-by (прохожий — прохожие)

Когда сложное существительное пишется через дефис, но ни одна из частей не является главным существительным, множественное число образуется добавлением окончания к последней части:

  • check-in — check-ins (регистрация — регистрации)
  • trade-off — trade-offs (компромисс — компромиссы)

Сложные существительные, пишущиеся слитно, обычно образуют множественное число стандартным способом — добавлением -s/-es к концу слова:

  • bookshelf — bookshelves (книжная полка — книжные полки)
  • toothbrush — toothbrushes (зубная щетка — зубные щетки)
Тип сложного существительного Правило образования множественного числа Примеры
Существительное + существительное Основное (первое) существительное принимает форму множественного числа tooth fairy — teeth fairies
Существительное + предлог + существительное Первое существительное принимает форму множественного числа sister-in-law — sisters-in-law
Слитное написание Добавляется окончание в конце слова firefly — fireflies
Составные с man/woman Обе части меняются на множественную форму woman doctor — women doctors

В сложных существительных, содержащих "man" или "woman", обе части могут изменяться при образовании множественного числа:

  • woman doctor — women doctors (женщина-врач — женщины-врачи)
  • man servant — men servants (слуга — слуги)

Некоторые сложные существительные имеют нестандартные формы множественного числа:

  • grown-up — grown-ups (взрослый — взрослые)
  • forget-me-not — forget-me-nots (незабудка — незабудки)

Если сложное существительное содержит слово, которое обычно не имеет формы множественного числа, структура может меняться:

  • piece of furniture — pieces of furniture (предмет мебели — предметы мебели)
  • cup of coffee — cups of coffee (чашка кофе — чашки кофе)

Овладев правилами образования множественного числа в английском языке, вы получаете мощный инструмент для точного и грамотного выражения мыслей. Это те знания, которые не просто улучшают ваш языковой навык, но и трансформируют ваше восприятие языка — от разрозненных правил к системному пониманию его логики и структуры. Помните: каждое исключение имеет свою причину и историю, а за кажущейся нелогичностью скрывается многовековая эволюция языка. Используйте эти знания с уверенностью, и вы почувствуете, как ваша речь становится более точной и естественной.

