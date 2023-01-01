Множественное число в английском: правила и исключения, что учесть

Для кого эта статья:

Люди, изучающие английский язык, особенно на среднем и продвинутом уровнях.

Преподаватели английского языка, ищущие методы объяснения правил множественного числа.

Лингвисты и переводчики, интересующиеся тонкостями грамматики английского языка. Вооружившись правилами образования множественного числа, вы сразу выделитесь среди других изучающих английский язык! 📚 В то время как начинающие спотыкаются о "childs" вместо "children" и путаются в "foots" вместо "feet", знание всех тонкостей и исключений превращает вас из обычного студента в настоящего языкового эксперта. Множественное число в английском — это тот фундамент грамматики, который либо выдает в вас новичка, либо демонстрирует вашу лингвистическую компетенцию. Разберем эту тему раз и навсегда!

Правила образования множественного числа в английском

Образование множественного числа в английском языке следует нескольким базовым принципам, которые покрывают большинство случаев. Понимание этих правил позволяет быстро и правильно преобразовывать существительные из единственного числа во множественное.

Основное правило гласит: к большинству существительных достаточно добавить окончание -s:

book — books (книга — книги)

pen — pens (ручка — ручки)

dog — dogs (собака — собаки)

Существительные, оканчивающиеся на шипящие и свистящие звуки (s, ss, sh, ch, x, z), требуют добавления окончания -es для произносимости:

bus — buses (автобус — автобусы)

box — boxes (коробка — коробки)

lunch — lunches (обед — обеды)

brush — brushes (щетка — щетки)

Существительные, оканчивающиеся на -y после согласной, меняют -y на -i и добавляют окончание -es:

baby — babies (малыш — малыши)

city — cities (город — города)

story — stories (история — истории)

Антон Шевцов, преподаватель английского языка

На своих занятиях я часто использую мнемонические правила для запоминания множественного числа. Одна моя студентка постоянно забывала о смене буквы y на i перед окончанием -es. Я рассказал ей историю о том, как буква y слишком устала стоять в конце слов, и когда приходит время образовать множественное число, она просит свою подругу букву i подменить её. Эта простая аналогия сработала настолько хорошо, что студентка больше никогда не допускала ошибок в таких словах! 🔤 Для закрепления мы придумывали забавные истории про cities, где все babies рассказывают stories. Теперь она сама использует эту технику, чтобы помогать своим детям с английским.

Для существительных, оканчивающихся на -y после гласной, применяется стандартное правило добавления -s:

toy — toys (игрушка — игрушки)

boy — boys (мальчик — мальчики)

day — days (день — дни)

Окончание Правило Примеры -s Большинство существительных cat — cats, table — tables -es После s, ss, sh, ch, x, z kiss — kisses, match — matches -ies -y после согласной lady — ladies, fly — flies -s -y после гласной key — keys, ray — rays

Особые случаи добавления окончаний для множественного числа

Помимо основных правил, английская грамматика предусматривает особые случаи образования множественного числа, которые требуют внимательного отношения и знания специфических закономерностей.

Существительные, оканчивающиеся на -f или -fe, часто меняют эти окончания на -ves:

leaf — leaves (лист — листья)

knife — knives (нож — ножи)

life — lives (жизнь — жизни)

wolf — wolves (волк — волки)

Однако не все существительные с окончанием -f/-fe следуют этому правилу. Некоторые просто добавляют -s:

roof — roofs (крыша — крыши)

chief — chiefs (вождь — вожди)

cliff — cliffs (утёс — утёсы)

Существительные, оканчивающиеся на -o, могут образовывать множественное число по-разному:

Добавлением -es (обычно в словах, пришедших в английский из других языков):

tomato — tomatoes (помидор — помидоры)

potato — potatoes (картофель — картофелины)

hero — heroes (герой — герои)

Добавлением только -s (часто в словах иностранного происхождения или в сокращениях):

piano — pianos (пианино — пианино)

photo — photos (фото — фотографии)

memo — memos (записка — записки)

Некоторые существительные на -o могут иметь обе формы во множественном числе:

volcano — volcanoes/volcanos (вулкан — вулканы)

mosquito — mosquitoes/mosquitos (комар — комары)

Существительные латинского или греческого происхождения, оканчивающиеся на -us, часто меняют это окончание на -i:

cactus — cacti (кактус — кактусы)

radius — radii (радиус — радиусы)

Слова, оканчивающиеся на -is, обычно меняют это окончание на -es:

analysis — analyses (анализ — анализы)

thesis — theses (тезис — тезисы)

Существительные с окончанием -on/-um часто переходят в -a:

criterion — criteria (критерий — критерии)

datum — data (элемент данных — данные)

Исключения при образовании множественного числа

В английском языке существует целый пласт существительных, которые не следуют стандартным правилам образования множественного числа. Знание этих исключений критически важно для грамотной речи и письма. 🧠

Существительные, которые имеют одинаковую форму в единственном и множественном числе:

sheep — sheep (овца — овцы)

deer — deer (олень — олени)

fish — fish (рыба — рыбы) [хотя форма "fishes" тоже используется, когда говорят о разных видах рыб]

species — species (вид — виды)

aircraft — aircraft (самолёт — самолёты)

Марина Ковалева, лингвист-переводчик

Работая над переводом научного текста по морской биологии, я столкнулась с интересным случаем. Автор, носитель английского языка, использовал в одном абзаце как "fish", так и "fishes". Я была уверена, что нашла ошибку, и даже связалась с автором для уточнения. К моему удивлению, он объяснил тонкое различие: "fish" использовалось, когда речь шла о нескольких особях одного вида рыбы, а "fishes" — когда обсуждались представители разных видов. 🐠🐟🐡 Этот случай научил меня тому, что даже исключения в английском языке имеют свои нюансы и логику. С тех пор я всегда обращаю особое внимание на контекст при работе с такими словами-исключениями.

Существительные с нестандартными окончаниями во множественном числе:

Единственное число Множественное число Происхождение особой формы person people От старофранцузского "pople" child children Древнеанглийское множественное число с суффиксом -ru/-ren ox oxen Староанглийское множественное число с суффиксом -en mouse mice Германское изменение корневой гласной (аблаут) foot feet Германское изменение корневой гласной (аблаут)

Существительные, употребляющиеся только во множественном числе (pluralia tantum):

scissors (ножницы)

trousers (брюки)

glasses (очки)

jeans (джинсы)

clothes (одежда)

thanks (благодарность)

goods (товары)

outskirts (окраина)

Существительные, употребляющиеся только в единственном числе (singularia tantum):

information (информация)

advice (совет)

knowledge (знание)

furniture (мебель)

news (новости)

progress (прогресс)

Существительные, имеющие одну и ту же форму, но разные значения в единственном и множественном числе:

means (средство — средства)

series (серия — серии)

species (вид — виды)

Нерегулярные формы существительных во множественном числе

Нерегулярные формы множественного числа представляют собой одну из самых сложных областей английской грамматики. Эти формы часто имеют исторические причины и сохраняют следы древних языков, от которых произошел современный английский. 🕰️

Изменение корневой гласной (умлаут) — одна из распространенных форм нерегулярного образования множественного числа. Это наследие германских языков:

man — men (мужчина — мужчины)

woman — women (женщина — женщины)

tooth — teeth (зуб — зубы)

foot — feet (ступня — ступни)

goose — geese (гусь — гуси)

Существительные, заимствованные из латыни, часто сохраняют оригинальные формы множественного числа:

formula — formulae/formulas (формула — формулы)

alumnus — alumni (выпускник — выпускники)

curriculum — curricula (учебный план — учебные планы)

medium — media (средство — СМИ)

Слова греческого происхождения также сохраняют свои исходные формы множественного числа:

crisis — crises (кризис — кризисы)

phenomenon — phenomena (явление — явления)

criterion — criteria (критерий — критерии)

Некоторые существительные заимствованы из французского языка вместе с их формами множественного числа:

bureau — bureaux/bureaus (бюро — бюро)

château — châteaux (замок — замки)

Также существуют слова с абсолютно уникальными формами множественного числа:

penny — pence (пенни — пенсы) [хотя "pennies" используется, когда речь идет о физических монетах]

die — dice (игральная кость — игральные кости)

Некоторые нерегулярные формы вызывают сложности даже у носителей языка:

octopus — octopuses/octopi/octopodes (осьминог — осьминоги) [все три формы считаются приемлемыми, хотя первая более распространена]

virus — viruses [исторически не имело множественного числа в латыни]

corpus — corpora/corpuses (корпус — корпусы)

Сложные существительные и их формы множественного числа

Образование множественного числа сложных существительных — отдельная лингвистическая головоломка, требующая понимания структуры слов и их составных частей. Правила здесь зависят от формы написания сложного существительного и его основных компонентов. 🧩

Для сложных существительных, состоящих из существительного и прилагательного, обычно во множественное число переходит само существительное:

black bird — black birds (черная птица — черные птицы)

full moon — full moons (полная луна — полные луны)

В сложных существительных с дефисным написанием, где первая часть является существительным, а вторая указывает на функцию или назначение, во множественное число переходит первая часть:

mother-in-law — mothers-in-law (теща/свекровь — тещи/свекрови)

attorney-at-law — attorneys-at-law (адвокат — адвокаты)

passer-by — passers-by (прохожий — прохожие)

Когда сложное существительное пишется через дефис, но ни одна из частей не является главным существительным, множественное число образуется добавлением окончания к последней части:

check-in — check-ins (регистрация — регистрации)

trade-off — trade-offs (компромисс — компромиссы)

Сложные существительные, пишущиеся слитно, обычно образуют множественное число стандартным способом — добавлением -s/-es к концу слова:

bookshelf — bookshelves (книжная полка — книжные полки)

toothbrush — toothbrushes (зубная щетка — зубные щетки)

Тип сложного существительного Правило образования множественного числа Примеры Существительное + существительное Основное (первое) существительное принимает форму множественного числа tooth fairy — teeth fairies Существительное + предлог + существительное Первое существительное принимает форму множественного числа sister-in-law — sisters-in-law Слитное написание Добавляется окончание в конце слова firefly — fireflies Составные с man/woman Обе части меняются на множественную форму woman doctor — women doctors

В сложных существительных, содержащих "man" или "woman", обе части могут изменяться при образовании множественного числа:

woman doctor — women doctors (женщина-врач — женщины-врачи)

man servant — men servants (слуга — слуги)

Некоторые сложные существительные имеют нестандартные формы множественного числа:

grown-up — grown-ups (взрослый — взрослые)

forget-me-not — forget-me-nots (незабудка — незабудки)

Если сложное существительное содержит слово, которое обычно не имеет формы множественного числа, структура может меняться:

piece of furniture — pieces of furniture (предмет мебели — предметы мебели)

cup of coffee — cups of coffee (чашка кофе — чашки кофе)