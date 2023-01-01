Множественное число в английском: правила и исключения, что учесть#Изучение английского
Для кого эта статья:
- Люди, изучающие английский язык, особенно на среднем и продвинутом уровнях.
- Преподаватели английского языка, ищущие методы объяснения правил множественного числа.
Лингвисты и переводчики, интересующиеся тонкостями грамматики английского языка.
Вооружившись правилами образования множественного числа, вы сразу выделитесь среди других изучающих английский язык! 📚 В то время как начинающие спотыкаются о "childs" вместо "children" и путаются в "foots" вместо "feet", знание всех тонкостей и исключений превращает вас из обычного студента в настоящего языкового эксперта. Множественное число в английском — это тот фундамент грамматики, который либо выдает в вас новичка, либо демонстрирует вашу лингвистическую компетенцию. Разберем эту тему раз и навсегда!
Правила образования множественного числа в английском
Образование множественного числа в английском языке следует нескольким базовым принципам, которые покрывают большинство случаев. Понимание этих правил позволяет быстро и правильно преобразовывать существительные из единственного числа во множественное.
Основное правило гласит: к большинству существительных достаточно добавить окончание -s:
- book — books (книга — книги)
- pen — pens (ручка — ручки)
- dog — dogs (собака — собаки)
Существительные, оканчивающиеся на шипящие и свистящие звуки (s, ss, sh, ch, x, z), требуют добавления окончания -es для произносимости:
- bus — buses (автобус — автобусы)
- box — boxes (коробка — коробки)
- lunch — lunches (обед — обеды)
- brush — brushes (щетка — щетки)
Существительные, оканчивающиеся на -y после согласной, меняют -y на -i и добавляют окончание -es:
- baby — babies (малыш — малыши)
- city — cities (город — города)
- story — stories (история — истории)
Антон Шевцов, преподаватель английского языка
На своих занятиях я часто использую мнемонические правила для запоминания множественного числа. Одна моя студентка постоянно забывала о смене буквы y на i перед окончанием -es. Я рассказал ей историю о том, как буква y слишком устала стоять в конце слов, и когда приходит время образовать множественное число, она просит свою подругу букву i подменить её. Эта простая аналогия сработала настолько хорошо, что студентка больше никогда не допускала ошибок в таких словах! 🔤 Для закрепления мы придумывали забавные истории про cities, где все babies рассказывают stories. Теперь она сама использует эту технику, чтобы помогать своим детям с английским.
Для существительных, оканчивающихся на -y после гласной, применяется стандартное правило добавления -s:
- toy — toys (игрушка — игрушки)
- boy — boys (мальчик — мальчики)
- day — days (день — дни)
|Окончание
|Правило
|Примеры
|-s
|Большинство существительных
|cat — cats, table — tables
|-es
|После s, ss, sh, ch, x, z
|kiss — kisses, match — matches
|-ies
|-y после согласной
|lady — ladies, fly — flies
|-s
|-y после гласной
|key — keys, ray — rays
Особые случаи добавления окончаний для множественного числа
Помимо основных правил, английская грамматика предусматривает особые случаи образования множественного числа, которые требуют внимательного отношения и знания специфических закономерностей.
Существительные, оканчивающиеся на -f или -fe, часто меняют эти окончания на -ves:
- leaf — leaves (лист — листья)
- knife — knives (нож — ножи)
- life — lives (жизнь — жизни)
- wolf — wolves (волк — волки)
Однако не все существительные с окончанием -f/-fe следуют этому правилу. Некоторые просто добавляют -s:
- roof — roofs (крыша — крыши)
- chief — chiefs (вождь — вожди)
- cliff — cliffs (утёс — утёсы)
Существительные, оканчивающиеся на -o, могут образовывать множественное число по-разному:
Добавлением -es (обычно в словах, пришедших в английский из других языков):
- tomato — tomatoes (помидор — помидоры)
- potato — potatoes (картофель — картофелины)
- hero — heroes (герой — герои)
Добавлением только -s (часто в словах иностранного происхождения или в сокращениях):
- piano — pianos (пианино — пианино)
- photo — photos (фото — фотографии)
- memo — memos (записка — записки)
Некоторые существительные на -o могут иметь обе формы во множественном числе:
- volcano — volcanoes/volcanos (вулкан — вулканы)
- mosquito — mosquitoes/mosquitos (комар — комары)
Существительные латинского или греческого происхождения, оканчивающиеся на -us, часто меняют это окончание на -i:
- cactus — cacti (кактус — кактусы)
- radius — radii (радиус — радиусы)
Слова, оканчивающиеся на -is, обычно меняют это окончание на -es:
- analysis — analyses (анализ — анализы)
- thesis — theses (тезис — тезисы)
Существительные с окончанием -on/-um часто переходят в -a:
- criterion — criteria (критерий — критерии)
- datum — data (элемент данных — данные)
Исключения при образовании множественного числа
В английском языке существует целый пласт существительных, которые не следуют стандартным правилам образования множественного числа. Знание этих исключений критически важно для грамотной речи и письма. 🧠
Существительные, которые имеют одинаковую форму в единственном и множественном числе:
- sheep — sheep (овца — овцы)
- deer — deer (олень — олени)
- fish — fish (рыба — рыбы) [хотя форма "fishes" тоже используется, когда говорят о разных видах рыб]
- species — species (вид — виды)
- aircraft — aircraft (самолёт — самолёты)
Марина Ковалева, лингвист-переводчик
Работая над переводом научного текста по морской биологии, я столкнулась с интересным случаем. Автор, носитель английского языка, использовал в одном абзаце как "fish", так и "fishes". Я была уверена, что нашла ошибку, и даже связалась с автором для уточнения. К моему удивлению, он объяснил тонкое различие: "fish" использовалось, когда речь шла о нескольких особях одного вида рыбы, а "fishes" — когда обсуждались представители разных видов. 🐠🐟🐡 Этот случай научил меня тому, что даже исключения в английском языке имеют свои нюансы и логику. С тех пор я всегда обращаю особое внимание на контекст при работе с такими словами-исключениями.
Существительные с нестандартными окончаниями во множественном числе:
|Единственное число
|Множественное число
|Происхождение особой формы
|person
|people
|От старофранцузского "pople"
|child
|children
|Древнеанглийское множественное число с суффиксом -ru/-ren
|ox
|oxen
|Староанглийское множественное число с суффиксом -en
|mouse
|mice
|Германское изменение корневой гласной (аблаут)
|foot
|feet
|Германское изменение корневой гласной (аблаут)
Существительные, употребляющиеся только во множественном числе (pluralia tantum):
- scissors (ножницы)
- trousers (брюки)
- glasses (очки)
- jeans (джинсы)
- clothes (одежда)
- thanks (благодарность)
- goods (товары)
- outskirts (окраина)
Существительные, употребляющиеся только в единственном числе (singularia tantum):
- information (информация)
- advice (совет)
- knowledge (знание)
- furniture (мебель)
- news (новости)
- progress (прогресс)
Существительные, имеющие одну и ту же форму, но разные значения в единственном и множественном числе:
- means (средство — средства)
- series (серия — серии)
- species (вид — виды)
Нерегулярные формы существительных во множественном числе
Нерегулярные формы множественного числа представляют собой одну из самых сложных областей английской грамматики. Эти формы часто имеют исторические причины и сохраняют следы древних языков, от которых произошел современный английский. 🕰️
Изменение корневой гласной (умлаут) — одна из распространенных форм нерегулярного образования множественного числа. Это наследие германских языков:
- man — men (мужчина — мужчины)
- woman — women (женщина — женщины)
- tooth — teeth (зуб — зубы)
- foot — feet (ступня — ступни)
- goose — geese (гусь — гуси)
Существительные, заимствованные из латыни, часто сохраняют оригинальные формы множественного числа:
- formula — formulae/formulas (формула — формулы)
- alumnus — alumni (выпускник — выпускники)
- curriculum — curricula (учебный план — учебные планы)
- medium — media (средство — СМИ)
Слова греческого происхождения также сохраняют свои исходные формы множественного числа:
- crisis — crises (кризис — кризисы)
- phenomenon — phenomena (явление — явления)
- criterion — criteria (критерий — критерии)
Некоторые существительные заимствованы из французского языка вместе с их формами множественного числа:
- bureau — bureaux/bureaus (бюро — бюро)
- château — châteaux (замок — замки)
Также существуют слова с абсолютно уникальными формами множественного числа:
- penny — pence (пенни — пенсы) [хотя "pennies" используется, когда речь идет о физических монетах]
- die — dice (игральная кость — игральные кости)
Некоторые нерегулярные формы вызывают сложности даже у носителей языка:
- octopus — octopuses/octopi/octopodes (осьминог — осьминоги) [все три формы считаются приемлемыми, хотя первая более распространена]
- virus — viruses [исторически не имело множественного числа в латыни]
- corpus — corpora/corpuses (корпус — корпусы)
Сложные существительные и их формы множественного числа
Образование множественного числа сложных существительных — отдельная лингвистическая головоломка, требующая понимания структуры слов и их составных частей. Правила здесь зависят от формы написания сложного существительного и его основных компонентов. 🧩
Для сложных существительных, состоящих из существительного и прилагательного, обычно во множественное число переходит само существительное:
- black bird — black birds (черная птица — черные птицы)
- full moon — full moons (полная луна — полные луны)
В сложных существительных с дефисным написанием, где первая часть является существительным, а вторая указывает на функцию или назначение, во множественное число переходит первая часть:
- mother-in-law — mothers-in-law (теща/свекровь — тещи/свекрови)
- attorney-at-law — attorneys-at-law (адвокат — адвокаты)
- passer-by — passers-by (прохожий — прохожие)
Когда сложное существительное пишется через дефис, но ни одна из частей не является главным существительным, множественное число образуется добавлением окончания к последней части:
- check-in — check-ins (регистрация — регистрации)
- trade-off — trade-offs (компромисс — компромиссы)
Сложные существительные, пишущиеся слитно, обычно образуют множественное число стандартным способом — добавлением -s/-es к концу слова:
- bookshelf — bookshelves (книжная полка — книжные полки)
- toothbrush — toothbrushes (зубная щетка — зубные щетки)
|Тип сложного существительного
|Правило образования множественного числа
|Примеры
|Существительное + существительное
|Основное (первое) существительное принимает форму множественного числа
|tooth fairy — teeth fairies
|Существительное + предлог + существительное
|Первое существительное принимает форму множественного числа
|sister-in-law — sisters-in-law
|Слитное написание
|Добавляется окончание в конце слова
|firefly — fireflies
|Составные с man/woman
|Обе части меняются на множественную форму
|woman doctor — women doctors
В сложных существительных, содержащих "man" или "woman", обе части могут изменяться при образовании множественного числа:
- woman doctor — women doctors (женщина-врач — женщины-врачи)
- man servant — men servants (слуга — слуги)
Некоторые сложные существительные имеют нестандартные формы множественного числа:
- grown-up — grown-ups (взрослый — взрослые)
- forget-me-not — forget-me-nots (незабудка — незабудки)
Если сложное существительное содержит слово, которое обычно не имеет формы множественного числа, структура может меняться:
- piece of furniture — pieces of furniture (предмет мебели — предметы мебели)
- cup of coffee — cups of coffee (чашка кофе — чашки кофе)
Овладев правилами образования множественного числа в английском языке, вы получаете мощный инструмент для точного и грамотного выражения мыслей. Это те знания, которые не просто улучшают ваш языковой навык, но и трансформируют ваше восприятие языка — от разрозненных правил к системному пониманию его логики и структуры. Помните: каждое исключение имеет свою причину и историю, а за кажущейся нелогичностью скрывается многовековая эволюция языка. Используйте эти знания с уверенностью, и вы почувствуете, как ваша речь становится более точной и естественной.