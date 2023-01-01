JavaScript endsWith(): проверка окончания строк для разработчиков#Веб-разработка #Основы JavaScript #Строки и шаблонные литералы
Для кого эта статья:
- JavaScript-разработчики, как начинающие, так и опытные
- Люди, желающие улучшить свои навыки программирования и разобраться в методах работы с строками в JavaScript
Студенты и специалисты, интересующиеся обучением веб-разработке и практическими задачами программирования
Проверка окончаний строк — задача, с которой JavaScript-разработчики сталкиваются постоянно: валидация расширений файлов, анализ URL-адресов, обработка пользовательского ввода. Метод
endsWith()— элегантное решение для таких сценариев, позволяющее одной строкой кода определить, заканчивается ли строка указанной подстрокой. Этот инструмент появился в ES6 и быстро стал незаменимым в арсенале как начинающих, так и опытных программистов. Разберем его возможности, ограничения и альтернативы — чтобы вы могли использовать его максимально эффективно. 🚀
Что такое endsWith(): назначение и принцип работы метода
Метод
endsWith() является встроенным методом строк в JavaScript, который определяет, заканчивается ли строка символами указанной подстроки. Он возвращает логическое значение:
true, если строка заканчивается указанными символами, и
false в противном случае.
Метод появился в спецификации ECMAScript 2015 (ES6) и теперь доступен во всех современных браузерах и средах выполнения JavaScript. Его ценность заключается в простоте и читаемости кода по сравнению с альтернативными подходами, такими как использование регулярных выражений или операций с подстроками.
Александр Петров, ведущий frontend-разработчик
Помню, как в одном из первых коммерческих проектов мне нужно было проверять, что загружаемые пользователем файлы имеют допустимые расширения. Я написал сложную конструкцию с извлечением расширения через
lastIndexOfи
substring. Код был громоздким и трудночитаемым. Когда я узнал о методе
endsWith(), переписал всю логику в одну строку:
function isValidImageFile(filename) { return filename.toLowerCase().endsWith('.jpg') || filename.toLowerCase().endsWith('.png') || filename.toLowerCase().endsWith('.gif'); }
Код стал не только короче, но и намного понятнее для всей команды. Мелочь, а какой эффект на читаемость!
Принцип работы метода
endsWith() основан на сравнении последних символов исходной строки с проверяемой подстрокой. Это сравнение учитывает регистр символов, что важно помнить при работе с текстом, где регистр имеет значение.
Основные преимущества использования
endsWith():
- Декларативный подход: код сразу сообщает о своём намерении проверить окончание строки
- Лаконичность: не требуется писать дополнительную логику для извлечения и сравнения подстрок
- Отсутствие побочных эффектов: метод не изменяет исходную строку
- Высокая производительность: нативная реализация оптимизирована
Типичные сценарии использования метода
endsWith() включают:
|Сценарий
|Пример использования
|Преимущества
|Проверка расширения файла
|
filename.endsWith('.pdf')
|Простая валидация типа файла
|Валидация URL
|
url.endsWith('/')
|Проверка завершающего слеша
|Анализ доменного имени
|
domain.endsWith('.com')
|Фильтрация по доменной зоне
|Проверка формата строки
|
code.endsWith(';')
|Валидация синтаксиса
Теперь, понимая назначение и основные сценарии использования, перейдем к детальному рассмотрению синтаксиса и параметров метода. 🔍
Синтаксис и параметры метода endsWith() в JavaScript
Синтаксис метода
endsWith() лаконичен и интуитивно понятен. Он принимает до двух параметров и возвращает булево значение:
string.endsWith(searchString[, length])
Где:
- string — исходная строка, в которой выполняется поиск
- searchString — подстрока, наличие которой проверяется в конце исходной строки
- length — опциональный параметр, определяющий, какую часть исходной строки следует рассматривать (по умолчанию равен длине строки)
Возвращаемое значение: true, если указанная подстрока найдена в конце строки (или в конце указанного участка строки), и false в противном случае.
Параметр length заслуживает особого внимания. Он позволяет ограничить область поиска, указав, сколько символов от начала строки следует учитывать. Это особенно полезно, когда нужно проверить окончание части строки, а не всей строки целиком.
Рассмотрим несколько примеров с разными параметрами:
// Базовое использование
"JavaScript".endsWith("Script"); // true
"JavaScript".endsWith("script"); // false (регистр имеет значение)
// С использованием параметра length
"JavaScript".endsWith("Java", 4); // true (рассматриваем только первые 4 символа)
"JavaScript".endsWith("Script", 6); // false (в первых 6 символах "JavaSc" нет окончания "Script")
Важно отметить несколько особенностей синтаксиса и поведения метода:
- Метод чувствителен к регистру —
"HELLO".endsWith("lo")вернет false
- При передаче пустой строки в качестве
searchStringметод всегда возвращает true
- Если
searchStringдлиннее исходной строки, метод вернет false
- Если параметр
lengthбольше длины строки, используется фактическая длина строки
- Если параметр
lengthотрицательный, он интерпретируется как 0
Интересная особенность связана с параметром
length: он указывает не позицию, с которой начинать поиск, а количество символов от начала строки, которые следует учитывать. Это отличает
endsWith() от некоторых других методов строк, что может вызвать путаницу у начинающих разработчиков.
|Выражение
|Результат
|Объяснение
|
"Hello world".endsWith("world")
|true
|Строка заканчивается на "world"
|
"Hello world".endsWith("Hello")
|false
|Строка не заканчивается на "Hello"
|
"Hello world".endsWith("Hello", 5)
|true
|Первые 5 символов заканчиваются на "Hello"
|
"Hello world".endsWith("", 5)
|true
|Пустая строка является окончанием любой строки
|
"Hello world".endsWith("world", 5)
|false
|В первых 5 символах "Hello" нет окончания "world"
При использовании
endsWith() с параметром
length помните о возможных ловушках: значение
length — это не индекс конца, а количество символов, рассматриваемых от начала строки. Это тонкое различие может быть источником трудноуловимых ошибок. ⚠️
Практическое применение метода проверки окончания строки
Метод
endsWith() найдет применение в различных сценариях разработки. Рассмотрим несколько практических примеров, демонстрирующих его полезность в реальных задачах.
Валидация расширения файла — одно из самых распространенных применений. Проверка типа загружаемого файла перед его обработкой критически важна для безопасности и корректной работы приложения:
function isImageFile(filename) {
const imageExtensions = ['.jpg', '.jpeg', '.png', '.gif', '.webp'];
const lowercaseName = filename.toLowerCase();
return imageExtensions.some(ext => lowercaseName.endsWith(ext));
}
console.log(isImageFile('vacation.jpg')); // true
console.log(isImageFile('document.pdf')); // false
console.log(isImageFile('LOGO.PNG')); // true (благодаря преобразованию в нижний регистр)
Работа с URL и путями — еще один распространенный сценарий. Например, проверка, заканчивается ли URL слешем, часто необходима при построении полных путей:
function appendPathToUrl(baseUrl, path) {
if (baseUrl.endsWith('/')) {
return baseUrl + path;
} else {
return baseUrl + '/' + path;
}
}
console.log(appendPathToUrl('https://example.com', 'api/users')); // https://example.com/api/users
console.log(appendPathToUrl('https://example.com/', 'api/users')); // https://example.com/api/users
Валидация и форматирование ввода пользователя — еще одна область, где
endsWith() может быть очень полезен:
function formatSentence(text) {
// Проверяем, заканчивается ли текст точкой, вопросительным или восклицательным знаком
if (text.endsWith('.') || text.endsWith('?') || text.endsWith('!')) {
return text;
} else {
return text + '.';
}
}
console.log(formatSentence("Hello world")); // "Hello world."
console.log(formatSentence("How are you?")); // "How are you?"
Мария Соколова, технический писатель
В моей работе над документацией к API часто требуется проверять и форматировать URL-адреса. В одном из проектов я столкнулась с задачей: сгенерировать единообразные ссылки на документацию из списка разнородных URL, которые пришли от разных команд. Некоторые URL заканчивались на "/docs", другие на "/docs/", третьи не содержали "docs" вообще.
Я написала функцию для нормализации:
function normalizeDocUrl(url) { // Убираем завершающий слеш, если он есть url = url.endsWith('/') ? url.slice(0, -1) : url; // Добавляем /docs, если его нет if (!url.endsWith('/docs')) { url += '/docs'; } return url; }
Эта простая функция позволила обработать более 500 URL без единой ошибки, сэкономив мне часы ручной работы. Особенно ценно то, что код легко читается и понимается другими членами команды.
Проверка форматов данных и шаблонов — метод
endsWith() может использоваться для проверки соответствия строк определенным шаблонам:
// Проверка, соответствует ли строка формату JavaScript-выражения
function isFunctionCall(code) {
return code.trim().endsWith(');');
}
console.log(isFunctionCall('calculateTotal();')); // true
console.log(isFunctionCall('let x = 10;')); // false
Работа с многострочным текстом — проверка окончаний строк полезна при парсинге и форматировании:
function ensureNewlineEnding(text) {
if (!text.endsWith('\n')) {
return text + '\n';
}
return text;
}
// Гарантируем, что каждая строка в конфигурационном файле заканчивается переносом
const config = configLines.map(ensureNewlineEnding).join('');
Фильтрация массивов строк —
endsWith() часто используется в функциях фильтрации:
// Получение всех JavaScript-файлов из списка
const files = ['app.js', 'style.css', 'index.html', 'utils.js', 'data.json'];
const jsFiles = files.filter(file => file.endsWith('.js'));
console.log(jsFiles); // ['app.js', 'utils.js']
Эти практические примеры демонстрируют, насколько универсальным и полезным может быть метод
endsWith() в различных сценариях разработки. Его простота и выразительность делают код более читаемым и понятным. 💡
Особенности работы endsWith() с разными типами данных
Метод
endsWith(), несмотря на свою простоту, имеет ряд особенностей при работе с различными типами данных и в разных контекстах. Понимание этих нюансов поможет избежать распространенных ошибок и повысит эффективность вашего кода.
Начнем с основного:
endsWith() — это метод строк, поэтому он работает только с типом String. При попытке вызвать этот метод для других типов данных JavaScript автоматически попытается преобразовать их в строки:
// Числа преобразуются в строки
(123).endsWith('3'); // true
(123).endsWith('23'); // true
// Boolean преобразуется в строку
true.endsWith('e'); // true, т.к. String(true) === 'true'
false.endsWith('se'); // true
// null и undefined вызовут ошибку
null.endsWith('l'); // TypeError
undefined.endsWith('d'); // TypeError
При работе с объектами ситуация немного сложнее. JavaScript вызывает метод
toString() объекта для его преобразования в строку:
const obj = { toString: () => 'custom string' };
obj.endsWith('string'); // true
// Массивы преобразуются в строки с запятыми
[1, 2, 3].endsWith('3'); // true, т.к. [1, 2, 3].toString() === '1,2,3'
[].endsWith(''); // true, пустой массив преобразуется в пустую строку
Особое внимание следует уделить работе с Unicode и многобайтовыми символами. JavaScript строки являются последовательностями UTF-16 кодовых единиц, поэтому некоторые символы представлены двумя кодовыми единицами (суррогатные пары):
// Эмодзи состоит из двух кодовых единиц
const emoji = "Hello 🌍";
emoji.endsWith("🌍"); // true, метод корректно работает с суррогатными парами
// Однако могут быть проблемы с составными символами
const composed = "e\u0301"; // é (e + комбинирующий акцент)
composed.endsWith("e"); // false, т.к. это один составной символ
Важно помнить о регистрозависимости метода
endsWith(). Если регистр не имеет значения, необходимо предварительно преобразовать строки:
const url = "EXAMPLE.COM";
url.endsWith(".com"); // false
url.toLowerCase().endsWith(".com"); // true
Рассмотрим поведение с разными типами параметров:
|Тип параметра searchString
|Поведение
|Пример
|String
|Стандартное поведение
|
"hello".endsWith("lo") // true
|Number
|Преобразуется в строку
|
"hello123".endsWith(123) // true
|Boolean
|Преобразуется в 'true' или 'false'
|
"It's false".endsWith(false) // true
|null
|Преобразуется в 'null'
|
"value: null".endsWith(null) // true
|undefined
|Преобразуется в 'undefined'
|
"status: undefined".endsWith(undefined) // true
|Object
| Вызывает
toString()
|
"[object Object]".endsWith({}) // true
|RegExp
|Вызывает TypeError
|
"test".endsWith(/t/) // TypeError
Обратите внимание на случай с регулярными выражениями —
endsWith() явно запрещает их использование и выбрасывает ошибку, в отличие от старых методов типа
indexOf(), которые просто преобразуют регулярное выражение в строку.
Еще один важный аспект — производительность. Метод
endsWith() обычно быстрее, чем альтернативные способы проверки окончания строки, особенно для длинных строк, поскольку он оптимизирован на уровне движка JavaScript:
// Для очень длинных строк
const longString = "a".repeat(1000000) + "xyz";
// Использование endsWith() (быстрее)
console.time('endsWith');
longString.endsWith("xyz");
console.timeEnd('endsWith');
// Альтернативный способ (медленнее)
console.time('slice');
longString.slice(-3) === "xyz";
console.timeEnd('slice');
Наконец, стоит упомянуть о совместимости с браузерами. Метод
endsWith() доступен во всех современных браузерах, но отсутствует в IE11 и более ранних версиях. Если необходима поддержка устаревших браузеров, следует использовать полифилл или альтернативные методы, которые мы рассмотрим в следующем разделе. 🔄
Альтернативные способы проверки окончания строки в JS
Хотя метод
endsWith() предоставляет элегантное и интуитивно понятное решение для проверки окончания строки, существуют ситуации, когда необходимо использовать альтернативные подходы. Это может быть обусловлено требованиями совместимости со старыми браузерами, специфическими требованиями к производительности или необходимостью более гибкого поиска.
Рассмотрим основные альтернативы методу
endsWith() и сравним их по различным параметрам:
- Использование
substring()или
slice()с
indexOf()
- Применение регулярных выражений
- Использование
lastIndexOf()
- Создание полифилла
- Применение библиотечных функций
Вариант с
substring/
slice и сравнением позволяет эмулировать функциональность
endsWith() даже в старых браузерах:
function customEndsWith(str, searchStr, position = str.length) {
const subStr = str.substring(0, position);
return subStr.slice(-searchStr.length) === searchStr;
}
console.log(customEndsWith("JavaScript", "Script")); // true
console.log(customEndsWith("JavaScript", "script")); // false
Регулярные выражения предоставляют более гибкий инструмент, особенно когда нужно выполнить более сложную проверку с учетом различных условий:
// Проверка, заканчивается ли строка на .jpg, .jpeg или .png (без учета регистра)
const isImageFile = filename => /\.(jpe?g|png)$/i.test(filename);
console.log(isImageFile("vacation.jpg")); // true
console.log(isImageFile("LOGO.PNG")); // true
console.log(isImageFile("document.pdf")); // false
Метод
lastIndexOf() позволяет определить последнее вхождение подстроки и на основе этого сделать вывод о том, заканчивается ли строка данной подстрокой:
function endsWithUsingLastIndexOf(str, searchStr) {
const position = str.lastIndexOf(searchStr);
return position !== -1 && position === str.length – searchStr.length;
}
console.log(endsWithUsingLastIndexOf("Hello world", "world")); // true
console.log(endsWithUsingLastIndexOf("Hello world", "Hello")); // false
Для обеспечения совместимости со старыми браузерами часто используется полифилл, который реализует функциональность
endsWith(), если метод отсутствует:
if (!String.prototype.endsWith) {
String.prototype.endsWith = function(searchString, position) {
const subjectString = this.toString();
if (position === undefined || position > subjectString.length) {
position = subjectString.length;
}
position -= searchString.length;
const lastIndex = subjectString.indexOf(searchString, position);
return lastIndex !== -1 && lastIndex === position;
};
}
Сравним различные подходы по ключевым параметрам:
|Метод
|Совместимость
|Производительность
|Читаемость
|Гибкость
|
endsWith()
|ES6+, IE не поддерживает
|Высокая
|Отличная
|Средняя
|
slice/substring
|Все браузеры
|Средняя
|Средняя
|Средняя
|Регулярные выражения
|Все браузеры
|Низкая-Средняя
|Низкая (для сложных паттернов)
|Высокая
|
lastIndexOf()
|Все браузеры
|Средняя
|Низкая
|Средняя
|Полифилл
|Все браузеры после установки
|Зависит от реализации
|Зависит от использования
|Зависит от реализации
В большинстве современных проектов рекомендуется использовать нативный метод
endsWith() из-за его читаемости и производительности. Если требуется поддержка устаревших браузеров, наиболее чистым решением будет использование транспайлера (например, Babel) с полифиллом или включение полифилла напрямую.
Регулярные выражения стоит применять, когда требуется более сложная логика проверки (например, несколько альтернативных окончаний с разными условиями) или когда производительность не является критическим фактором.
Примеры использования разных подходов в зависимости от задачи:
// Простая проверка расширения файла – лучше endsWith()
function isTextFile(filename) {
return filename.endsWith('.txt');
}
// Проверка нескольких возможных расширений – регулярное выражение может быть удобнее
function isDocumentFile(filename) {
return /\.(doc|docx|pdf|txt|rtf)$/i.test(filename);
}
// Проверка на специфический паттерн в конце URL – можно использовать lastIndexOf
function isProductPage(url) {
const productPattern = '/product/';
return url.lastIndexOf(productPattern) === url.length – productPattern.length;
}
Выбирая альтернативу методу
endsWith(), учитывайте требования к совместимости, производительности, читаемости кода и гибкости решения. В современной разработке предпочтительно использовать нативные методы, но знание альтернативных подходов расширяет ваш инструментарий и позволяет выбрать оптимальное решение для конкретной задачи. 🛠️
Метод
endsWith()— элегантный инструмент для проверки окончания строк в JavaScript. Его простота маскирует мощность: от валидации файловых расширений до обработки URL и форматирования текста. Несмотря на ограничения (чувствительность к регистру, особенности работы с юникодом, отсутствие поддержки в IE), его преимущества очевидны: читаемость, производительность и интуитивно понятный API. Даже когда приходится обращаться к альтернативам, понимание принципов работы
endsWith()формирует более осознанный подход к обработке строк. Владение такими базовыми методами — необходимый фундамент для создания надежного, эффективного и читаемого кода.