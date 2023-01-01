Местоимения в английском: полный гид по правильному использованию

Для кого эта статья:

Изучающие английский язык на среднем и продвинутом уровнях

Преподаватели английского языка и лингвисты

Профессионалы, работающие в международной среде и нуждающиеся в улучшении грамматики Один неправильно использованный местоименный случай способен превратить блестящую речь в лингвистический конфуз. Эти маленькие слова-заменители существительных обладают поразительной силой менять смысл предложений и впечатление о говорящем. Мастерство использования местоимений — то тонкое искусство, которое отличает просто знающего язык от владеющего им в совершенстве. Готовы раз и навсегда разобраться со всеми категориями и случаями употребления английских местоимений? Этот углубленный гид станет вашей дорожной картой на пути к безупречной грамматике. 🔍

Основные категории местоимений и их функции в речи

Местоимения в английском языке выполняют роль языковых хамелеонов — они заменяют существительные, избавляя нас от утомительных повторов и делая речь более динамичной. Знание основных категорий местоимений критически важно для построения грамматически корректных предложений.

Английский язык насчитывает семь основных категорий местоимений, каждая из которых имеет собственную функцию:

Личные местоимения (Personal pronouns) — указывают на конкретных лиц или объекты (I, you, he, she, it, we, they)

Притяжательные местоимения (Possessive pronouns) — обозначают принадлежность (mine, yours, his, hers, its, ours, theirs)

Указательные местоимения (Demonstrative pronouns) — указывают на конкретные предметы или людей (this, that, these, those)

Вопросительные местоимения (Interrogative pronouns) — используются для формирования вопросов (who, whom, whose, which, what)

Относительные местоимения (Relative pronouns) — связывают части предложений (who, whom, whose, which, that)

Неопределённые местоимения (Indefinite pronouns) — указывают на неопределённые лица или предметы (some, any, much, many, all)

Возвратные местоимения (Reflexive pronouns) — указывают на то, что действие направлено на самого субъекта (myself, yourself, himself и т.д.)

Виктор Степанов, преподаватель английского языка с 15-летним опытом Однажды на международной конференции я стал свидетелем забавного лингвистического казуса. Русскоязычный докладчик с уверенностью произнес: "He gave she his report". Аудитория вежливо улыбалась, но было очевидно, что одна маленькая ошибка в выборе падежа местоимения (she вместо her) существенно подорвала авторитет специалиста. После этого случая я разработал специальную методику запоминания падежных форм местоимений для своих студентов. Теперь я всегда говорю: "Местоимения — это визитная карточка вашего уровня английского". Потратьте время на их освоение сейчас, и это сэкономит вам годы исправления укоренившихся ошибок.

Функции местоимений варьируются в зависимости от их синтаксической роли в предложении. Они могут выступать в качестве:

Функция Пример Комментарий Подлежащее She reads a book. Указывает на того, кто выполняет действие Дополнение John gave it to them. Показывает, на кого/что направлено действие Определение This car is faster. Описывает или указывает на конкретный предмет Предикатив The book is mine. Связывает подлежащее с определением через глагол-связку

Ключевой аспект использования местоимений — их согласование с антецедентом (существительным, которое они заменяют) по лицу, числу и роду. Несоблюдение этого правила — одна из самых распространённых ошибок у изучающих английский язык.

Личные и притяжательные местоимения в английском языке

Личные местоимения в английском языке изменяются по лицам, числам и падежам. В отличие от русского языка, где шесть падежей, в английском всего два: именительный (subjective case) и объектный (objective case).

Лицо Именительный падеж (подлежащее) Объектный падеж (дополнение) Притяжательные прилагательные Притяжательные местоимения 1-е ед. ч. I me my mine 2-е ед./мн. ч. you you your yours 3-е ед. ч. (муж.) he him his his 3-е ед. ч. (жен.) she her her hers 3-е ед. ч. (ср.) it it its its 1-е мн. ч. we us our ours 3-е мн. ч. they them their theirs

Притяжательные местоимения указывают на принадлежность и отвечают на вопрос "чей?". Важно различать притяжательные прилагательные (my, your, his и т.д.), которые стоят перед существительными, и собственно притяжательные местоимения (mine, yours, his и т.д.), которые употребляются самостоятельно.

Основные правила использования личных и притяжательных местоимений:

Местоимение в именительном падеже используется как подлежащее: She speaks English fluently.

Местоимение в объектном падеже используется как дополнение: John invited me to the party.

Притяжательные прилагательные используются перед существительными: This is my book.

Притяжательные местоимения используются самостоятельно: This book is mine.

Не путайте притяжательное прилагательное its с сокращением it's (it is): The dog wagged its tail. (Собака виляла своим хвостом) vs It's a beautiful day. (Сегодня прекрасный день)

Распространённые ошибки при использовании личных и притяжательных местоимений включают неправильный выбор падежа (например, "between you and I" вместо корректного "between you and me") и неверное согласование с антецедентом.

Указательные, вопросительные и относительные местоимения

Указательные местоимения в английском языке помогают определить положение объекта в пространстве или времени относительно говорящего. Они делятся на две группы: для близких объектов (this/these) и для удалённых объектов (that/those).

This (ед. ч.) — указывает на близкий объект: This book is interesting.

These (мн. ч.) — указывает на близкие объекты: These books are interesting.

That (ед. ч.) — указывает на удалённый объект: That building is tall.

Those (мн. ч.) — указывает на удалённые объекты: Those buildings are tall.

Вопросительные местоимения используются для формирования вопросов и могут относиться как к людям, так и к предметам:

Who — кто (субъект): Who called you?

Whom — кого/кому (объект, формальное использование): Whom did you invite?

Whose — чей: Whose car is this?

Which — который (выбор из ограниченного числа): Which color do you prefer?

What — что/какой: What happened? What movie did you see?

Относительные местоимения связывают придаточное предложение с главным, часто заменяя существительное из главного предложения:

Who — кто (для людей как субъект): The man who lives next door is a doctor.

Whom — кого/кому (для людей как объект): The woman whom I met yesterday is from France.

Whose — чей (притяжательное): The student whose paper was excellent received an A.

Which — который (для неодушевлённых предметов и животных): The book which I bought yesterday is interesting.

That — который (универсальное, для людей и предметов): The car that I drive is red.

Важно помнить, что в некоторых случаях относительные местоимения могут быть опущены, особенно когда они выступают в роли объекта: The book (that) I bought yesterday is interesting.

Распространённая ошибка — использование who вместо whom в формальной речи (хотя в современном английском это становится все менее строгим правилом) и неправильный выбор между which и that.

Неопределённые и возвратные местоимения: когда и как использовать

Неопределённые местоимения указывают на неопределённые или обобщённые лица, предметы или явления. Они могут выражать количество, существование или отсутствие чего-либо.

Основные группы неопределённых местоимений:

Универсальные (указывают на всё без исключения): all, both, each, every, everybody, everyone, everything

Выборочные (указывают на части или элементы): any, anybody, anyone, anything, either, neither, some, somebody, someone, something

Количественные (указывают на количество): few, a few, fewer, little, a little, less, many, much, more, most, several

Другие: another, other, others

Ключевые моменты при использовании неопределённых местоимений:

Some типично используется в утвердительных предложениях, any — в отрицательных и вопросительных: I have some questions. vs I don't have any questions.

Местоимения, заканчивающиеся на -body, -one, -thing требуют глагола в единственном числе: Everyone is here.

Each и every имеют схожее значение, но each подчеркивает индивидуальность, а every — общность: Each student has a book. vs Every child loves ice cream.

Анна Петрова, переводчик-синхронист На одной из важнейших международных конференций мне пришлось переводить выступление российского делегата. Всё шло гладко, пока говорящий не начал активно использовать возвратные конструкции. Фраза "Они сами себя загнали в угол своими же действиями" вызвала мгновенный ступор – как правильно расставить themselves и their own? В тот момент я поняла, что автоматизм в использовании возвратных местоимений – не роскошь, а профессиональная необходимость. После конференции я разработала собственную систему тренировки этого навыка: я переводила русские газетные заголовки с возвратными конструкциями на английский язык в течение 15 минут каждое утро. Через месяц этот аспект грамматики уже не вызывал затруднений даже при синхронном переводе высокой скорости.

Возвратные местоимения указывают на то, что действие субъекта направлено на него самого. Они образуются путем добавления -self (единственное число) или -selves (множественное число) к соответствующим притяжательным или объектным местоимениям:

myself — сам себя, себя самого (1-е лицо ед. ч.)

yourself — сам себя, себя самого (2-е лицо ед. ч.)

himself — сам себя, себя самого (3-е лицо ед. ч., муж. род)

herself — саму себя, себя самоё (3-е лицо ед. ч., жен. род)

itself — само себя, себя самого (3-е лицо ед. ч., ср. род)

ourselves — сами себя, себя самих (1-е лицо мн. ч.)

yourselves — сами себя, себя самих (2-е лицо мн. ч.)

themselves — сами себя, себя самих (3-е лицо мн. ч.)

Возвратные местоимения используются в трёх основных случаях:

В прямом возвратном значении (когда субъект и объект совпадают): She hurt herself while cooking. Для усиления (эмфатическое использование): I myself don't believe it. или The president himself attended the ceremony. В устойчивых выражениях: Make yourself at home. или Help yourself to some cake.

Распространённые ошибки включают использование возвратного местоимения вместо личного ( He gave myself a gift вместо правильного He gave me a gift ) и неправильное согласование возвратного местоимения с антецедентом.

Практические аспекты использования английских местоимений

Корректное использование местоимений требует понимания не только грамматических правил, но и прагматических аспектов языка. Вот несколько практических советов для успешного применения местоимений в реальных языковых ситуациях. 🔧

Избегайте неясных референций. Убедитесь, что всегда понятно, к какому существительному относится местоимение:

Неясно: John told Bill that he was wrong. (Кто был неправ – John или Bill?)

Ясно: John told Bill, "You are wrong." или John thought Bill was wrong and told him so.

Соблюдайте согласование в числе. Одна из самых распространенных ошибок – несогласованность между местоимением и его антецедентом:

Неверно: Everyone should bring their books. (традиционная грамматика)

Верно: Everyone should bring his or her book. (формальный стиль)

(формальный стиль) Современная тенденция: использование they/them/their как гендерно-нейтрального местоимения единственного числа становится все более приемлемым даже в формальной речи.

Учитывайте стилистические аспекты. Выбор между who/whom, использование it's/its, правильный падеж местоимения после предлогов – всё это влияет на восприятие вашей речи:

Формально: To whom did you speak?

Неформально: Who did you speak to?

Будьте осторожны с эмфатическими конструкциями. Возвратные местоимения для усиления должны ставиться либо сразу после существительного/местоимения, которое усиливают, либо в конце предложения:

Верно: The president himself made the announcement. или The president made the announcement himself.

или Неверно: Himself the president made the announcement.

Осознавайте культурные различия. В английском языке нет формального различения между "ты" и "вы" (как в русском), что может вызывать затруднения при выражении уважения или формальности:

Для выражения уважения используйте соответствующие формы обращения: Would you like some tea, Professor Smith?

Используйте упражнения на замену существительных местоимениями. Это позволяет развить интуитивное понимание правильного использования местоимений:

Оригинал: Mary gave Mary's book to John because John asked Mary for Mary's help with John's homework.

С местоимениями: Mary gave her book to John because he asked her for her help with his homework.

Регулярная практика с акцентом на указанные аспекты поможет довести использование местоимений до автоматизма. Особенно эффективны упражнения на перефразирование, чтение вслух и запись собственной речи с последующим анализом ошибок.