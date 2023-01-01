Как ускорить сборку Maven: пропуск тестов в Java-проектах

Для кого эта статья:

Java-разработчики

Специалисты по DevOps и CI/CD

Студенты и профессионалы, стремящиеся улучшить навыки работы с Maven и тестированием Работа с Maven — это ежедневная реальность для Java-разработчиков. Но когда 300 автотестов выполняются 15 минут, а вам нужно быстро развернуть приложение для демонстрации новой функциональности, время становится критическим ресурсом. В этом руководстве я расскажу, как оптимизировать сборку Maven, пропуская тесты — без ущерба для процесса разработки. Эти приемы экономят драгоценные минуты и позволяют сконцентрироваться на основной задаче: доставке рабочего кода в нужное время. 🚀

Сборка Maven без запуска тестов: обзор доступных методов

Maven — это инструмент сборки, который по умолчанию запускает тесты на фазе test , что происходит перед фазами package и install . Несмотря на важность тестирования, существуют ситуации, когда необходимо пропустить этот этап — от неработающих тестов до необходимости быстрой сборки во время разработки.

Для пропуска тестирования в Maven существует несколько методов с разными уровнями воздействия:

-DskipTests — компилирует, но не запускает тесты

— компилирует, но не запускает тесты -Dmaven.test.skip=true — полностью пропускает компиляцию и запуск тестов

— полностью пропускает компиляцию и запуск тестов maven-surefire-plugin конфигурация — позволяет настроить пропуск тестов в pom.xml

— позволяет настроить пропуск тестов в pom.xml Профили Maven — создает отдельные конфигурации сборки с разными настройками тестирования

Сравним основные методы по их характеристикам:

Метод Компилирует тесты Запускает тесты Применение Сложность -DskipTests Да Нет Разовая сборка Низкая -Dmaven.test.skip=true Нет Нет Максимальная скорость Низкая surefire-plugin Настраиваемо Настраиваемо Постоянная конфигурация Средняя Профили Maven Настраиваемо Настраиваемо Гибкие сценарии Высокая

Каждый метод имеет свои преимущества и ограничения. Выбор зависит от конкретных требований проекта и процесса разработки.

Алексей Кузнецов, DevOps-инженер

В одном из наших проектов мы столкнулись с интеграционными тестами, которые занимали около 40 минут. Это было неприемлемо для регулярных сборок во время разработки. Мы начали использовать флаг -DskipTests для локальных сборок, но быстро поняли, что это приводит к проблемам — разработчики забывали запускать тесты перед коммитами. Тогда мы реорганизовали подход: настроили плагин surefire для запуска только модульных тестов локально, а для полного тестирования создали отдельный профиль Maven. В CI-системе полные тесты запускались автоматически. Это сократило время локальной сборки до 3 минут, не жертвуя качеством — ведь полное тестирование все равно происходило, просто в другой среде.

Команда mvn install с флагом skipTests: быстрая установка

Самый простой и быстрый способ пропустить тесты при сборке — использовать флаг -DskipTests в команде Maven. Этот параметр компилирует тестовые классы, но не запускает их, что позволяет значительно сократить время сборки.

Базовое использование выглядит так:

mvn clean install -DskipTests

Эта команда проходит все стандартные фазы жизненного цикла Maven до install включительно, пропуская только выполнение тестов. Важно отметить, что тестовые классы всё равно компилируются, что может быть полезно для проверки отсутствия ошибок компиляции в тестовом коде.

Если вам нужно полностью пропустить даже компиляцию тестов, используйте более мощный параметр:

mvn clean install -Dmaven.test.skip=true

Сравнение производительности на примере типичного проекта:

Полная сборка с тестами: ~5-15 минут (зависит от проекта)

Сборка с -DskipTests : ~1-3 минуты

: ~1-3 минуты Сборка с -Dmaven.test.skip=true : ~45-150 секунд

Флаг -DskipTests работает с плагином Maven Surefire, который отвечает за запуск модульных тестов. Если в вашем проекте используется также плагин Failsafe для интеграционных тестов, вам потребуется дополнительный параметр:

mvn clean install -DskipTests -DskipITs

Где -DskipITs пропускает интеграционные тесты, управляемые плагином Failsafe.

Применяйте эти флаги с осторожностью — регулярный пропуск тестов может привести к накоплению незамеченных ошибок. Оптимальная стратегия — использовать пропуск тестов только во время активной разработки, но обязательно запускать полное тестирование перед коммитом в репозиторий. 🛠️

Настройка maven.test.skip в конфигурации проекта

Если вам часто требуется пропускать тесты или вы хотите формализовать эту практику в проекте, имеет смысл включить соответствующие настройки непосредственно в файл pom.xml . Это избавит от необходимости постоянно указывать параметры в командной строке.

Существует два основных подхода к настройке пропуска тестов в pom.xml:

Через свойства проекта (properties) Через конфигурацию плагина maven-surefire-plugin

Настройка через свойства проекта:

<properties> <skipTests>true</skipTests> <!-- или --> <maven.test.skip>true</maven.test.skip> </properties>

Конфигурация через плагин surefire:

<build> <plugins> <plugin> <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId> <artifactId>maven-surefire-plugin</artifactId> <version>3.1.2</version> <configuration> <skipTests>true</skipTests> </configuration> </plugin> </plugins> </build>

Разница между этими методами может быть неочевидной, поэтому давайте сравним их:

Параметр Действие Преимущества Недостатки skipTests Компилирует, но не запускает тесты Можно проверить компиляцию тестов Тратит время на компиляцию maven.test.skip Пропускает компиляцию и запуск тестов Максимальное ускорение сборки Не видно ошибок компиляции в тестах Конфигурация surefire Гибкие настройки пропуска тестов Дополнительные опции фильтрации Более сложная настройка

Помимо полного пропуска тестов, плагин surefire предлагает гибкие возможности для выборочного запуска или исключения тестов:

<configuration> <!-- Запустить только указанные тесты --> <includes> <include>**/Fast*.java</include> </includes> <!-- Исключить медленные тесты --> <excludes> <exclude>**/Slow*.java</exclude> <exclude>**/IntegrationTest*.java</exclude> </excludes> </configuration>

Важно отметить, что настройки в pom.xml могут быть переопределены параметрами командной строки. Например, даже если в pom.xml установлен skipTests=true , вы всегда можете запустить тесты явно:

mvn test -DskipTests=false

Такой подход обеспечивает гибкость при настройке процесса сборки и тестирования проекта. 📝

Профили Maven для гибкого управления пропуском тестов

Профили Maven представляют собой мощный механизм для создания различных конфигураций сборки в рамках одного проекта. Они позволяют определить разные наборы настроек, которые активируются в зависимости от условий или явно указанных параметров. Для управления тестированием профили — это идеальное решение.

Основной принцип использования профилей для пропуска тестов заключается в создании отдельных конфигураций для разных сценариев сборки:

<profiles> <profile> <id>skip-tests</id> <properties> <skipTests>true</skipTests> </properties> </profile> <profile> <id>unit-only</id> <build> <plugins> <plugin> <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId> <artifactId>maven-failsafe-plugin</artifactId> <configuration> <skipITs>true</skipITs> </configuration> </plugin> </plugins> </build> </profile> </profiles>

Для активации профиля используйте параметр -P в командной строке:

mvn clean install -Pskip-tests

Или для запуска только модульных тестов без интеграционных:

mvn clean install -Punit-only

Екатерина Соколова, Lead Java Developer

В нашем микросервисном приложении тестирование было настоящей проблемой: 20+ сервисов, каждый с десятками интеграционных тестов. Полный цикл тестирования занимал около часа, что было неприемлемо для ежедневной работы. Я создала систему профилей в Maven, которая трансформировала наш процесс. Разработчики использовали профиль dev , который запускал только юнит-тесты для их конкретного модуля. Для предварительной проверки перед PR существовал профиль pre-commit , запускавший полные тесты только для измененных модулей. А в CI-среде профиль full-test выполнял полное тестирование всей системы. Результат превзошел ожидания: время сборки для разработчиков сократилось до 2-3 минут, при этом качество не пострадало — полный набор тестов всегда выполнялся в CI. Эта стратегия позволила нам масштабироваться до 30+ микросервисов без снижения продуктивности команды.

Можно создавать более сложные профили, которые комбинируют разные настройки тестирования. Например, профиль для быстрой разработки, который пропускает интеграционные тесты и запускает только критические модульные тесты:

<profile> <id>fast-dev</id> <build> <plugins> <plugin> <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId> <artifactId>maven-surefire-plugin</artifactId> <configuration> <includes> <include>**/Critical*.java</include> </includes> </configuration> </plugin> <plugin> <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId> <artifactId>maven-failsafe-plugin</artifactId> <configuration> <skipITs>true</skipITs> </configuration> </plugin> </plugins> </build> </profile>

Профили могут активироваться автоматически на основе различных условий:

По наличию файла или директории

По значению свойства системы

По наличию определенной версии JDK

По операционной системе

Например, активация профиля для пропуска тестов на Windows:

<profile> <id>windows-config</id> <activation> <os> <family>windows</family> </os> </activation> <properties> <skipITs>true</skipITs> </properties> </profile>

Профили Maven обеспечивают чистый и структурированный подход к управлению тестированием, делая процесс сборки более предсказуемым и адаптируемым к различным сценариям разработки. 🔄

Сценарии применения установки без тестирования в CI/CD

В контексте непрерывной интеграции и доставки (CI/CD) стратегическое использование пропуска тестов может значительно оптимизировать процессы. Однако это требует продуманного подхода, чтобы не пожертвовать качеством кода.

Вот несколько сценариев, когда пропуск тестов в CI/CD является оправданным:

Многоуровневое тестирование — разные этапы CI выполняют разные наборы тестов

— разные этапы CI выполняют разные наборы тестов Промежуточные сборки — быстрые сборки для частой обратной связи во время разработки

— быстрые сборки для частой обратной связи во время разработки Отладочные сборки — для быстрой проверки конкретных изменений без полного цикла тестирования

— для быстрой проверки конкретных изменений без полного цикла тестирования Сборки документации/метаданных — когда изменения не затрагивают основной код

Рассмотрим типичную настройку многоуровневого CI-пайплайна с различными стратегиями тестирования:

Стадия CI Команда Maven Тесты Назначение Быстрая проверка (PR) mvn compile -Pfast-checks Только критические тесты Быстрая обратная связь для разработчика Основная проверка mvn verify Полный набор юнит-тестов Проверка перед мержем в основную ветку Nightly build mvn verify -Pintegration-tests Юнит + интеграционные тесты Полное тестирование по ночам Release build mvn deploy -Pfull-testing Все тесты + дополнительные проверки Окончательная проверка перед релизом

В Jenkins-пайплайне это может выглядеть так:

pipeline { agent any stages { stage('Fast Build') { steps { sh 'mvn clean compile -Pfast-checks -DskipTests' } } stage('Unit Tests') { when { expression { return env.BRANCH_NAME == 'main' || env.CHANGE_TARGET == 'main' } } steps { sh 'mvn test' } } stage('Integration Tests') { when { expression { return env.BRANCH_NAME == 'main' } } steps { sh 'mvn verify -Pintegration-tests' } } stage('Deploy') { when { expression { return env.BRANCH_NAME == 'main' } } steps { sh 'mvn deploy -DskipTests' } } } }

Для более сложных проектов можно использовать матричные сборки, где различные комбинации параметров тестируются параллельно. В таких случаях пропуск определенных типов тестов на определенных матрицах может значительно сократить время выполнения.

Важные практики при использовании пропуска тестов в CI/CD:

Документируйте стратегию — четко определите, какие тесты выполняются на каких этапах Следите за метриками — отслеживайте покрытие кода и скорость обнаружения дефектов Автоматизируйте решения — используйте инкрементальное тестирование, запуская только тесты, связанные с измененным кодом Балансируйте скорость и надежность — определите минимальный набор тестов, который должен выполняться всегда

Оптимальная стратегия тестирования в CI/CD балансирует между скоростью получения обратной связи и надежностью проверки качества. Пропуск тестов — это инструмент, который следует применять с осторожностью и в рамках общей стратегии обеспечения качества. 🔄