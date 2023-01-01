Maven не видит JUnit тесты: 5 способов исправить проблему

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Java-разработчики

Инженеры тестирования и DevOps

Студенты и начинающие программисты, изучающие JUnit и Maven 🧪 Ощущение беспомощности, когда видишь сообщение "No tests executed" после тщательной работы над JUnit тестами — знакомо многим Java-разработчикам. Причины могут варьироваться от неправильной структуры проекта до конфликтов версий Maven и JUnit. Особенно обидно, когда локально тесты работают, а в CI-среде внезапно перестают запускаться. Разберемся, почему Maven иногда "не видит" ваши JUnit тесты и как это исправить пятью проверенными способами.

Проблема «No tests executed» при запуске JUnit в Maven

Сообщение "No tests executed" при запуске команды mvn test указывает на то, что Maven не смог найти и выполнить ни один тестовый класс в вашем проекте. Это не обязательно означает, что тесты не существуют — просто Maven их "не видит" из-за различных конфигурационных проблем.

Основные причины, по которым Maven может пропускать тесты:

Неверное размещение тестовых классов в структуре проекта

Несоответствие нейминг-паттернам, которые Maven использует для идентификации тестов

Проблемы в конфигурации maven-surefire-plugin

Отсутствие или несовместимость зависимостей JUnit

Кэширование или конфликты версий

Диагностировать проблему можно, запустив Maven в режиме отладки:

mvn -X test

Это предоставит подробный лог, который поможет определить, почему тесты не выполняются. Обратите внимание на разделы, связанные с surefire-plugin и поиском тестовых классов.

Признак проблемы Возможная причина Решение No tests to run Maven не нашёл классы, соответствующие тестовым шаблонам Проверить структуру проекта и нейминг тестов No test compiled Проблемы с компиляцией тестовых классов Проверить зависимости JUnit и совместимость версий Tests run: 0, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0 Тесты найдены, но ни один не соответствует критериям запуска Настроить корректные include/exclude паттерны в maven-surefire-plugin

Александр Петров, ведущий DevOps-инженер Недавно наша команда столкнулась с проблемой при интеграции проекта в Jenkins-пайплайн. Билд проходил успешно, но тесты не выполнялись — Maven сообщал "No tests executed". Локально всё работало отлично. После часов отладки мы выяснили, что CI-сервер использовал кэшированные зависимости с устаревшей версией JUnit, несовместимой с нашими тестами. Решение оказалось простым: мы добавили этап очистки кэша Maven перед сборкой. Мораль: никогда не доверяйте кэшу в автоматизированных системах сборки.

Структура проекта Maven для правильного размещения тестов

Первый шаг к решению проблемы "No tests executed" — проверка структуры проекта. Maven следует принципу "Convention over Configuration", ожидая определённое расположение файлов. 📁

Стандартная структура Maven-проекта для тестов:

src/main/java — исходный код приложения

— исходный код приложения src/test/java — код тестов (JUnit и другие тесты)

— код тестов (JUnit и другие тесты) src/test/resources — ресурсы, необходимые для тестирования

Одна из самых распространённых ошибок — помещение тестовых классов в src/main/java вместо src/test/java . В этом случае Maven не будет рассматривать их как тесты, даже если они содержат аннотации JUnit.

Важно также соблюдать правильную структуру пакетов. Тестовые классы должны быть в тех же пакетах, что и тестируемые классы, но в директории src/test/java . Например, если класс находится в src/main/java/com/example/MyClass.java , его тест должен быть в src/test/java/com/example/MyClassTest.java .

Конвенции именования тестовых классов:

Шаблон имени Поддержка по умолчанию Примечание *Test.java Да Класс должен заканчиваться на "Test", например, UserServiceTest.java Test*.java Да Класс должен начинаться с "Test", например, TestUserService.java *Tests.java Нет Требует дополнительной конфигурации surefire-plugin *TestCase.java Да Класс должен заканчиваться на "TestCase", например, UserServiceTestCase.java

Пример правильной структуры проекта:

project-root/ ├── pom.xml ├── src/ │ ├── main/ │ │ ├── java/ │ │ │ └── com/example/ │ │ │ ├── service/ │ │ │ │ └── UserService.java │ │ │ └── model/ │ │ │ └── User.java │ │ └── resources/ │ └── test/ │ ├── java/ │ │ └── com/example/ │ │ ├── service/ │ │ │ └── UserServiceTest.java │ │ └── model/ │ │ └── UserTest.java │ └── resources/ │ └── test-data.json └── target/

Для проверки корректности структуры проекта используйте команду:

mvn help:effective-pom

Это покажет эффективную конфигурацию POM, учитывающую все наследования и дополнения, что поможет выявить возможные проблемы с директориями.

Настройка maven-surefire-plugin для обнаружения тестов

Maven использует плагин surefire для запуска JUnit тестов. Если тесты не выполняются, возможно, требуется дополнительная настройка этого плагина в файле pom.xml. 🔧

Базовая конфигурация maven-surefire-plugin выглядит так:

<plugin> <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId> <artifactId>maven-surefire-plugin</artifactId> <version>3.1.2</version> </plugin>

Если ваши тесты не соответствуют стандартным нейминг-паттернам, необходимо указать их явно:

<plugin> <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId> <artifactId>maven-surefire-plugin</artifactId> <version>3.1.2</version> <configuration> <includes> <include>**/*Tests.java</include> <include>**/*Spec.java</include> <!-- Стандартные паттерны будут добавлены автоматически --> </includes> </configuration> </plugin>

Для исключения определённых тестов используйте паттерны exclude:

<configuration> <excludes> <exclude>**/integration/**/*.java</exclude> <exclude>**/*IntegrationTest.java</exclude> </excludes> </configuration>

Если вы используете JUnit 5 (Jupiter), необходимо убедиться в наличии соответствующего провайдера для surefire:

<plugin> <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId> <artifactId>maven-surefire-plugin</artifactId> <version>3.1.2</version> <dependencies> <dependency> <groupId>org.junit.jupiter</groupId> <artifactId>junit-jupiter-engine</artifactId> <version>5.9.2</version> </dependency> </dependencies> </plugin>

Распространённые проблемы и их решения:

Отсутствие JUnit в classpath : убедитесь, что зависимости JUnit добавлены в секцию dependencies pom.xml

: убедитесь, что зависимости JUnit добавлены в секцию dependencies pom.xml Смешивание разных версий JUnit : используйте одну версию JUnit во всем проекте

: используйте одну версию JUnit во всем проекте Тайм-ауты тестов: увеличьте тайм-ауты, если ваши тесты требуют больше времени:

<configuration> <forkedProcessTimeoutInSeconds>300</forkedProcessTimeoutInSeconds> </configuration>

Ограничения памяти: настройте параметры JVM, если ваши тесты требуют больше памяти:

<configuration> <argLine>-Xmx1024m -XX:MaxPermSize=256m</argLine> </configuration>

Для отладки конфигурации surefire можно использовать параметр printSummary :

<configuration> <printSummary>true</printSummary> </configuration>

Наталья Соколова, TeamLead Java-разработки Разрабатывая микросервисную архитектуру, мы столкнулись с проблемой — интеграционные тесты не запускались на CI-сервере, хотя все модульные тесты работали корректно. Maven выдавал "No tests executed" для определённых модулей. Выяснилось, что наш подход к именованию был нестандартным — мы использовали суффикс "IT" для интеграционных тестов. После добавления соответствующего include-паттерна в maven-surefire-plugin, проблема исчезла. Этот опыт научил нас всегда явно конфигурировать паттерны для тестовых классов, особенно в проектах с нестандартными соглашениями об именовании.

Типичные ошибки в зависимостях JUnit в pom.xml

Неправильные или отсутствующие зависимости JUnit в файле pom.xml — частая причина сообщения "No tests executed". Maven должен знать, какую версию JUnit использовать и как запускать тесты. 📚

Для JUnit 4 необходимо добавить следующую зависимость:

<dependency> <groupId>junit</groupId> <artifactId>junit</artifactId> <version>4.13.2</version> <scope>test</scope> </dependency>

Для JUnit 5 (Jupiter) конфигурация будет другой:

<dependency> <groupId>org.junit.jupiter</groupId> <artifactId>junit-jupiter-api</artifactId> <version>5.9.2</version> <scope>test</scope> </dependency> <dependency> <groupId>org.junit.jupiter</groupId> <artifactId>junit-jupiter-engine</artifactId> <version>5.9.2</version> <scope>test</scope> </dependency>

Особое внимание стоит уделить атрибуту scope . Для тестовых зависимостей он должен быть установлен как test , чтобы Maven понимал, что эти библиотеки используются только для тестирования.

Типичные ошибки с зависимостями:

Отсутствие явного указания версии : всегда указывайте версию JUnit, чтобы избежать использования неподходящей версии из родительского POM

: всегда указывайте версию JUnit, чтобы избежать использования неподходящей версии из родительского POM Использование устаревших версий : обновляйте JUnit до актуальных версий (4.13.2 для JUnit 4 или 5.9.2+ для JUnit 5)

: обновляйте JUnit до актуальных версий (4.13.2 для JUnit 4 или 5.9.2+ для JUnit 5) Смешивание JUnit 4 и JUnit 5: это может привести к конфликтам. Если необходимо использовать оба, примените специальный мост:

<dependency> <groupId>org.junit.vintage</groupId> <artifactId>junit-vintage-engine</artifactId> <version>5.9.2</version> <scope>test</scope> </dependency>

Отсутствие junit-engine : для JUnit 5 недостаточно только junit-jupiter-api, нужен также junit-jupiter-engine

: для JUnit 5 недостаточно только junit-jupiter-api, нужен также junit-jupiter-engine Конфликты с другими тестовыми фреймворками: если вы используете TestNG или другие фреймворки, могут возникнуть конфликты

Проверка и устранение проблем с зависимостями:

mvn dependency:tree

Эта команда отобразит дерево зависимостей проекта, помогая выявить конфликты или отсутствующие библиотеки. Обратите внимание на предупреждения о дублировании или исключении зависимостей.

Для управления версиями зависимостей в многомодульных проектах рекомендуется использовать управление зависимостями:

<dependencyManagement> <dependencies> <dependency> <groupId>org.junit.jupiter</groupId> <artifactId>junit-jupiter</artifactId> <version>5.9.2</version> <scope>import</scope> <type>pom</type> </dependency> </dependencies> </dependencyManagement>

Это обеспечит согласованность версий JUnit во всех модулях проекта.

Сброс кэша Maven и решение конфликтов версий

Иногда проблема "No tests executed" возникает из-за кэшированных зависимостей или конфликтов версий в локальном репозитории Maven. В таких случаях требуется сброс кэша и чистая сборка. 🧹

Основные команды для сброса кэша Maven:

mvn clean

Удаляет директорию target/ с скомпилированными классами

mvn dependency:purge-local-repository

Удаляет кэшированные зависимости проекта из локального репозитория

mvn clean install -U

Флаг -U заставляет Maven проверять обновления для всех зависимостей

В некоторых случаях может потребоваться полная очистка локального репозитория Maven. Это радикальная мера, которую следует использовать с осторожностью:

rm -rf ~/.m2/repository/

Linux/MacOS

rd /s /q %USERPROFILE%\.m2\repository

Windows

Более безопасный подход — удалить только проблемные зависимости:

rm -rf ~/.m2/repository/org/junit

Распространённые проблемы с кэшем и версиями:

Поврежденные JAR-файлы : иногда файлы в кэше могут быть загружены не полностью или повреждены

: иногда файлы в кэше могут быть загружены не полностью или повреждены "Застрявшие" SNAPSHOT-версии : Maven может использовать устаревшие SNAPSHOT-версии вместо обновления

: Maven может использовать устаревшие SNAPSHOT-версии вместо обновления Конфликты версий транзитивных зависимостей : когда разные библиотеки требуют разных версий одной зависимости

: когда разные библиотеки требуют разных версий одной зависимости Проблемы с сетевыми прокси или зеркалами репозиториев: могут привести к неполной загрузке зависимостей

Для выявления конфликтов версий используйте плагин enforcer:

<plugin> <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId> <artifactId>maven-enforcer-plugin</artifactId> <version>3.3.0</version> <executions> <execution> <id>enforce</id> <goals> <goal>enforce</goal> </goals> <configuration> <rules> <dependencyConvergence/> </rules> </configuration> </execution> </executions> </plugin>

Запустите его командой:

mvn enforcer:enforce

Для исключения транзитивных зависимостей, вызывающих конфликты, используйте элемент exclusions:

<dependency> <groupId>org.example</groupId> <artifactId>library</artifactId> <version>1.0.0</version> <exclusions> <exclusion> <groupId>junit</groupId> <artifactId>junit</artifactId> </exclusion> </exclusions> </dependency>

Создание профиля Maven для тестирования может помочь изолировать проблемы с тестами:

<profiles> <profile> <id>clean-tests</id> <build> <plugins> <plugin> <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId> <artifactId>maven-antrun-plugin</artifactId> <version>3.1.0</version> <executions> <execution> <phase>initialize</phase> <goals> <goal>run</goal> </goals> <configuration> <target> <delete dir="${user.home}/.m2/repository/org/junit" /> </target> </configuration> </execution> </executions> </plugin> </plugins> </build> </profile> </profiles>

Затем активировать профиль:

mvn clean test -Pclean-tests