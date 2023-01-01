Как достичь целей в маркетинге: стратегии, инструменты, кейсы

Для кого эта статья:

Маркетологи и специалисты по рекламе

Владельцы и управляющие бизнесами

Студенты и обучающиеся в области маркетинга Правильные маркетинговые цели могут стать разницей между процветающим бизнесом и компанией на грани выживания. За каждым успешным брендом стоит продуманная маркетинговая стратегия с чётко определёнными целями, которые трансформируют расплывчатые амбиции в конкретные, измеримые результаты. Неудивительно, что 70% компаний, достигших лидирующих позиций в своих нишах, имеют детально разработанные маркетинговые цели с конкретными KPI, в то время как их менее успешные конкуренты оперируют размытыми формулировками и общими намерениями. 🎯

Сущность маркетинговых целей в современном бизнесе

Маркетинговые цели представляют собой конкретные показатели и результаты, которых компания стремится достичь в определённый промежуток времени. Они являются фундаментальным элементом маркетинговой стратегии и прямо влияют на операционные решения, бюджетирование и распределение ресурсов.

Квалифицированно разработанные маркетинговые цели выполняют несколько критических функций:

Обеспечивают направление развития и фокусировку маркетинговых активностей

Создают основу для измерения эффективности маркетинговых кампаний

Способствуют координации между различными отделами компании

Мотивируют команду и создают чёткие ориентиры

Позволяют оптимизировать распределение бюджета

Классификация маркетинговых целей позволяет структурировать их по различным параметрам, что облегчает процесс их формулирования и отслеживания.

Критерий классификации Типы целей Примеры Временной горизонт Краткосрочные (до 1 года)<br>Среднесрочные (1-3 года)<br>Долгосрочные (3+ лет) Увеличить продажи на 15% в следующем квартале<br>Достичь доли рынка в 20% за 2 года<br>Стать лидером отрасли за 5 лет Природа целей Количественные<br>Качественные Привлечь 1000 новых клиентов<br>Повысить лояльность к бренду Функциональная сфера Продуктовые<br>Ценовые<br>Сбытовые<br>Коммуникационные Запустить 3 новых продукта<br>Увеличить среднюю маржу до 30%<br>Расширить дистрибуцию на 5 регионов<br>Достичь 100 000 подписчиков

Важно отметить, что эффективные маркетинговые цели напрямую связаны со стратегическими бизнес-целями компании. При разработке маркетинговых целей необходимо учитывать текущие рыночные условия, потребительское поведение и конкурентный анализ. 📊

Александр Ветров, директор по маркетингу: Когда я пришел в компанию по производству спортивного питания, их маркетинговые цели звучали как "увеличить продажи" и "повысить узнаваемость". Такие расплывчатые формулировки приводили к хаотичным активностям без измеримых результатов. Мы начали с полного пересмотра целеполагания. Провели глубокий анализ целевой аудитории, изучили потребительское поведение и конкурентное окружение. На основе этого сформулировали конкретные маркетинговые цели: "Увеличить долю рынка в сегменте протеиновых коктейлей с 7% до 12% за 1 год", "Достичь узнаваемости бренда среди активных спортсменов на уровне 60% к концу года", "Увеличить средний чек на 25% за счет кросс-продаж". Результаты не заставили себя ждать – через 9 месяцев мы не только достигли большинства целей, но и получили четкую картину эффективности каждого маркетингового канала. Теперь я начинаю любой проект с установления четких, измеримых целей – это экономит ресурсы и многократно повышает результативность.

SMART-подход к формулированию маркетинговых целей

SMART-методология является одним из наиболее эффективных подходов к формулированию маркетинговых целей. Этот акроним расшифровывается как Specific (конкретный), Measurable (измеримый), Achievable (достижимый), Relevant (релевантный) и Time-bound (ограниченный по времени). Использование этого подхода позволяет трансформировать абстрактные желания в конкретные, реализуемые задачи. 🎯

Specific (Конкретность) – цель должна быть четко сформулирована и отвечать на вопросы: что именно нужно достичь, кто ответственен, какие ресурсы потребуются.

– цель должна быть четко сформулирована и отвечать на вопросы: что именно нужно достичь, кто ответственен, какие ресурсы потребуются. Measurable (Измеримость) – цель должна содержать количественные показатели, которые можно измерить для определения прогресса и факта достижения.

– цель должна содержать количественные показатели, которые можно измерить для определения прогресса и факта достижения. Achievable (Достижимость) – цель должна быть реалистичной с учетом имеющихся ресурсов, компетенций и ограничений.

– цель должна быть реалистичной с учетом имеющихся ресурсов, компетенций и ограничений. Relevant (Релевантность) – цель должна соответствовать общей стратегии компании и способствовать достижению ее бизнес-задач.

– цель должна соответствовать общей стратегии компании и способствовать достижению ее бизнес-задач. Time-bound (Ограниченность во времени) – цель должна иметь четкие временные рамки для достижения.

Рассмотрим, как трансформировать общую маркетинговую цель в SMART-формат:

Общая цель SMART-цель Увеличить продажи Увеличить объем онлайн-продаж товарной категории А на 25% в течение следующих 6 месяцев за счет оптимизации конверсии сайта и запуска таргетированной рекламной кампании с бюджетом 300 000 рублей. Повысить узнаваемость бренда Достичь 70% узнаваемости бренда среди мужчин 25-40 лет в городах-миллионниках к концу 2023 года, используя комплекс digital-каналов и offline-активаций с общим бюджетом 5 млн рублей. Расширить клиентскую базу Привлечь 5000 новых клиентов в сегменте МСБ в течение Q2-Q3 2023 года через партнерскую программу и контент-маркетинговую стратегию с CAC не более 1200 рублей. Улучшить удовлетворенность клиентов Повысить показатель NPS с текущих 63 до 75 пунктов к концу Q4 2023 путем внедрения новой системы поддержки клиентов и оптимизации процесса доставки.

При разработке SMART-целей критически важно опираться на релевантные данные и аналитику. Анализ исторических показателей, изучение потребительского поведения, конкурентный анализ и рыночные тенденции должны служить основой для формулирования достижимых целей.

Следует также помнить о иерархии маркетинговых целей. Обычно выделяют стратегические цели верхнего уровня, тактические цели среднего уровня и операционные цели. Все они должны быть согласованы между собой и работать на достижение общих бизнес-результатов.

Базовые стратегии достижения маркетинговых целей

После определения четких и измеримых маркетинговых целей, следующим шагом является выбор оптимальной стратегии для их достижения. Маркетинговая стратегия представляет собой комплексный план действий, направленный на реализацию поставленных целей с учетом имеющихся ресурсов и рыночных условий.

Существует несколько базовых маркетинговых стратегий, каждая из которых может быть эффективна в определенных условиях:

Стратегия рыночного лидера – подходит для компаний, занимающих доминирующее положение на рынке и стремящихся защитить или расширить свою долю.

– подходит для компаний, занимающих доминирующее положение на рынке и стремящихся защитить или расширить свою долю. Стратегия претендента – направлена на атаку позиций лидера рынка и увеличение собственной доли через агрессивные маркетинговые кампании.

– направлена на атаку позиций лидера рынка и увеличение собственной доли через агрессивные маркетинговые кампании. Стратегия последователя – заключается в следовании за лидером рынка, избегая прямой конфронтации и фокусируясь на отдельных сегментах.

– заключается в следовании за лидером рынка, избегая прямой конфронтации и фокусируясь на отдельных сегментах. Нишевая стратегия – предполагает концентрацию усилий на узкоспециализированных сегментах рынка, где компания может предложить уникальную ценность.

– предполагает концентрацию усилий на узкоспециализированных сегментах рынка, где компания может предложить уникальную ценность. Стратегия дифференциации – основана на создании и продвижении уникальных продуктовых характеристик, значимых для целевой аудитории.

– основана на создании и продвижении уникальных продуктовых характеристик, значимых для целевой аудитории. Стратегия низких издержек – фокусируется на оптимизации затрат для предложения более конкурентоспособных цен.

– фокусируется на оптимизации затрат для предложения более конкурентоспособных цен. Стратегия роста – включает в себя различные подходы к увеличению рыночного присутствия (проникновение на рынок, развитие рынка, развитие продукта, диверсификация).

Выбор конкретной стратегии должен основываться на комплексном анализе внутренних и внешних факторов, включая ресурсы компании, поведение конкурентов, потребности целевой аудитории и рыночные тренды. 📈

Рассмотрим, какие стратегии наиболее релевантны для различных маркетинговых целей:

Мария Соколова, руководитель отдела стратегического маркетинга: Один из наших клиентов, сеть ресторанов быстрого питания, столкнулся с ситуацией, когда после 5 лет успешной работы рост выручки практически остановился, несмотря на продолжающиеся инвестиции в маркетинг. Проанализировав ситуацию, мы обнаружили, что компания использовала одну и ту же стратегию проникновения на рынок, которая прекрасно работала на этапе становления, но исчерпала себя, когда бренд достиг определенного уровня насыщения в своих локациях. Мы провели сегментацию аудитории и выявили две перспективные группы: офисных работников, заказывающих еду в обеденный перерыв, и семьи с детьми, посещающие заведения в выходные. Для первой группы мы разработали стратегию развития продукта – запустили специальные бизнес-ланчи и сервис доставки в офисы с корпоративными программами лояльности. Для второй группы применили стратегию дифференциации – создали семейные комбо-наборы, детское меню и зоны развлечений для детей. Результаты превзошли ожидания: выручка в будние дни выросла на 34% за счет офисной аудитории, а субботние и воскресные продажи увеличились на 47% благодаря притоку семейных клиентов. Этот опыт наглядно показал, что своевременная смена маркетинговой стратегии в соответствии с изменением условий рынка и этапом жизненного цикла бизнеса – критически важный фактор для поддержания роста.

После выбора базовой стратегии необходимо разработать тактический план ее реализации. Этот план должен включать:

Конкретные маркетинговые мероприятия и кампании

Распределение бюджета по каналам и активностям

Временные рамки и календарный план

Назначение ответственных исполнителей

Определение KPI для контроля эффективности

Важно помнить, что маркетинговая стратегия не является статичным документом. Она должна регулярно пересматриваться и адаптироваться в соответствии с изменениями рыночных условий, потребительского поведения и конкурентной среды. Гибкость и способность быстро корректировать курс являются ключевыми факторами успеха в современных условиях.

Цифровые инструменты реализации маркетинговых стратегий

Цифровые технологии кардинально трансформировали инструментарий маркетолога, предоставив беспрецедентные возможности для точного таргетирования, персонализации коммуникаций и измерения эффективности. Современные маркетинговые стратегии невозможно эффективно реализовать без интеграции цифровых инструментов, которые позволяют достигать целей с максимальной эффективностью. 💻

Рассмотрим ключевые цифровые инструменты и их роль в достижении различных маркетинговых целей:

Категория инструментов Примеры Применимость для маркетинговых целей Системы аналитики и BI Google Analytics, Яндекс.Метрика, PowerBI, Tableau Измерение эффективности кампаний, анализ пользовательского поведения, отслеживание конверсий и ROI Инструменты управления контент-маркетингом WordPress, HubSpot CMS, ContentCal, BuzzSumo Создание контента для повышения узнаваемости бренда, генерации лидов и образовательного маркетинга Платформы email-маркетинга MailChimp, Sendinblue, Unisender, SendPulse Нуртуринг лидов, повышение лояльности, реактивация клиентов, прямые продажи Системы управления рекламой Google Ads, Яндекс.Директ, MyTarget, TikTok Ads Manager Привлечение целевого трафика, генерация лидов, увеличение продаж, ремаркетинг CRM-системы Salesforce, Bitrix24, amoCRM, HubSpot CRM Управление клиентскими отношениями, автоматизация продаж, повышение LTV Инструменты автоматизации маркетинга Marketo, HubSpot Marketing, ActiveCampaign Создание комплексных автоматизированных воронок, лид-скоринг, персонализация Системы управления социальными медиа Hootsuite, Buffer, SMMplanner, Popsters Планирование публикаций, анализ эффективности, мониторинг упоминаний

При внедрении цифровых инструментов в маркетинговую стратегию необходимо учитывать несколько ключевых аспектов:

Интеграция данных – обеспечение единого потока информации между различными системами для создания целостного представления о клиенте и эффективности маркетинговых активностей. Масштабируемость – выбор решений, которые смогут расти вместе с бизнесом и адаптироваться к увеличению объема данных и расширению маркетинговой активности. Соответствие GDPR и другим регуляторным требованиям – обеспечение легального сбора и использования пользовательских данных. Кадровые ресурсы – наличие специалистов, способных эффективно работать с выбранными инструментами или возможность их обучения. ROI инструментов – оценка окупаемости инвестиций в каждый инструмент с учетом его стоимости и потенциального вклада в достижение маркетинговых целей.

Особое внимание следует уделить возможностям персонализации маркетинговых коммуникаций, которые предоставляют современные цифровые инструменты. Использование больших данных и искусственного интеллекта позволяет создавать высокорелевантные предложения для каждого сегмента аудитории и даже для отдельных клиентов, что значительно повышает конверсию и возврат инвестиций в маркетинг.

Важно также отметить, что эффективное использование цифровых инструментов требует постоянного тестирования и оптимизации. A/B-тестирование различных элементов маркетинговых кампаний, анализ пользовательского поведения и адаптация стратегии на основе полученных данных должны стать неотъемлемой частью работы маркетинговой команды.

От теории к практике: разбор успешных кейсов

Теоретические знания о маркетинговых целях и стратегиях обретают истинную ценность только когда подкреплены практическим опытом их применения. Анализ реальных кейсов позволяет увидеть, как концепции работают в бизнес-контексте, и извлечь ценные уроки для собственных маркетинговых инициатив. 🔍

Кейс 1: Ребрендинг и репозиционирование B2B-компании

Компания, специализирующаяся на корпоративных IT-решениях, столкнулась с замедлением роста и усилением конкуренции. Анализ показал, что бренд воспринимался как устаревший и недостаточно инновационный, что не соответствовало фактическому уровню технологического развития их продуктов.

Маркетинговая цель: Увеличить количество квалифицированных лидов на 35% и повысить конверсию в продажи на 20% в течение 12 месяцев за счет обновления позиционирования бренда и оптимизации маркетинговых коммуникаций.

Выбранная стратегия: Дифференциация с фокусом на технологическое лидерство и отраслевую экспертизу.

Реализация:

Проведение глубинного исследования восприятия бренда существующими клиентами и потенциальными покупателями

Разработка нового визуального стиля и коммуникационной платформы бренда

Создание контентной стратегии с акцентом на экспертный контент (отраслевые исследования, white papers, вебинары)

Полное обновление веб-сайта с внедрением интеллектуальных форм и персонализированного контента

Запуск таргетированных ABM-кампаний для ключевых аккаунтов

Организация серии отраслевых мероприятий для демонстрации экспертизы

Результаты:

Рост количества квалифицированных лидов на 42% (превышение цели на 7%)

Увеличение конверсии в продажи на 23% (превышение цели на 3%)

Сокращение среднего цикла продаж на 15%

Повышение NPS с 23 до 47 пунктов

Кейс 2: Вывод нового продукта на массовый рынок

Производитель товаров для дома разработал инновационное устройство для умного дома с уникальными функциями энергосбережения, но столкнулся с проблемой вывода продукта на массовый рынок, где потребители не были знакомы с данной категорией.

Маркетинговая цель: Достичь узнаваемости продукта на уровне 50% среди целевой аудитории и продать 100 000 устройств в течение первого года после запуска.

Выбранная стратегия: Стратегия создания нового рынка с элементами образовательного маркетинга.

Реализация:

Проведение маркетингового исследования для выявления ключевых потребностей и болей целевой аудитории

Разработка подробного customer journey map для определения точек контакта

Создание серии образовательных видеоматериалов о преимуществах технологии

Запуск программы с лидерами мнений и технологическими блогерами

Организация демонстрационных зон в крупных розничных сетях

Интеграция с популярными экосистемами умного дома для обеспечения совместимости

Запуск программы пробного использования с возможностью возврата

Результаты:

Узнаваемость продукта достигла 63% в целевой аудитории через 12 месяцев

Продажи составили 138 000 устройств в первый год

Уровень удержания клиентов составил 92% (только 8% воспользовались программой возврата)

Средний NPS продукта — 72 пункта

Ключевые выводы из рассмотренных кейсов:

Глубокое понимание целевой аудитории является фундаментом успешной маркетинговой стратегии. Инвестиции в исследования окупаются многократно. Интеграция онлайн и офлайн каналов создает синергетический эффект, особенно при выводе инновационных продуктов. Образовательный контент играет критически важную роль при формировании новых категорий и изменении потребительского поведения. Измеримость результатов и готовность корректировать стратегию на основе данных позволяют достигать и превосходить поставленные цели. Последовательность и согласованность всех маркетинговых активностей усиливает восприятие бренда и повышает эффективность коммуникаций.