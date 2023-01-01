Лучшие подкасты для изучения английского: от новичка до эксперта

Для кого эта статья:

Люди, изучающие английский язык на разных уровнях (начальный, средний, продвинутый).

Любители аудио-контента, заинтересованные в эффективных методах изучения языка.

Преподаватели английского языка и методисты, ищущие новые ресурсы для своих студентов. Учить английский, слушая радио? Сухо и скучно. А что насчёт аудиокниг? Слишком сложно для новичков и утомительно. Но есть золотая середина — подкасты! Этот формат совмещает доступность и увлекательность, предлагая аудио-материалы на любой вкус и уровень подготовки. От простейших диалогов для начинающих до глубоких дискуссий на сложные темы — подкасты помогают осваивать язык естественным путём, не отрываясь от повседневных дел. Давайте разберёмся, какие из них действительно заслуживают вашего внимания и как извлечь из них максимальную пользу для языкового прогресса. 🎧

Почему подкасты — идеальный инструмент для изучения английского

Погружение в языковую среду — главный ключ к успеху при изучении любого языка. Подкасты создают эту среду, где бы вы ни находились: в пробке, на пробежке или за готовкой ужина. И это только первое из множества преимуществ.

Подкасты развивают навык восприятия разговорной речи — того самого, с которым у большинства изучающих английский возникают сложности. В отличие от учебных аудио, где дикторы говорят нарочито медленно и чётко, в подкастах вы слышите естественную речь с её особенностями: сленгом, сокращениями, различными акцентами.

Анна Петрова, преподаватель английского языка с 12-летним стажем Одна из моих студенток, Марина, приехав в Лондон, не могла понять продавцов в магазинах, хотя прекрасно читала литературу и писала эссе. После трёх месяцев ежедневного прослушивания британских подкастов по дороге на работу она не только стала свободно общаться в бытовых ситуациях, но и начала замечать нюансы произношения и интонации, которые раньше ускользали от её внимания. "Словно пелена спала с ушей," — так описывала Марина свой прогресс.

Гибкость формата позволяет выбрать подходящий именно вам темп и сложность. Вы можете:

Замедлить воспроизведение (большинство плееров поддерживают эту функцию)

Перематывать сложные места для повторного прослушивания

Использовать транскрипты для лучшего понимания (многие образовательные подкасты их предоставляют)

Выбирать темы, соответствующие вашим интересам

Регулярность — ещё одно преимущество подкастов. Новые эпизоды выходят по расписанию, создавая структуру для ваших занятий и формируя привычку постоянной языковой практики.

Навык Как подкасты помогают Преимущество перед другими форматами Аудирование Регулярное восприятие живой речи Разнообразие акцентов и стилей речи Словарный запас Контекстное изучение новых слов Актуальная лексика из разных сфер Грамматика Восприятие грамматических конструкций в естественной речи Понимание реального использования правил Произношение Имитация носителей языка Возможность повторять за ведущими

5 лучших подкастов для начинающих изучать английский

Для тех, кто только начинает осваивать английский, ключевым критерием выбора подкаста должны быть понятность и доступность материала. Не стоит сразу погружаться в сложный контент — это может демотивировать. Вот пять проверенных подкастов, которые идеально подходят для начального уровня (A1-A2).

1. "English Learning for Beginners" — подкаст с короткими эпизодами (5-7 минут), где ведущие говорят медленно и чётко. Каждый выпуск посвящен базовой теме: знакомство, покупки, путешествия. К каждому эпизоду прилагается транскрипт и список ключевых слов.

2. "Easy English" — диалоги на повседневные темы с объяснением простых грамматических конструкций. Особенность этого подкаста — повторение одной и той же фразы разными способами, что помогает лучше запомнить типовые выражения.

3. "Coffee Break English" — популярный подкаст в формате уроков по 15-20 минут. Ведущие разбирают базовую лексику и грамматику, используя метод постепенного наращивания сложности. Платформа предлагает дополнительные материалы для закрепления.

4. "Speak English Now" — подкаст, построенный по методу "слушай и повторяй". Ведущая Джорджиана делает паузы после фраз, давая слушателю возможность проговорить их вслух, что особенно полезно для развития навыков говорения.

5. "Slow and Clear" — как следует из названия, здесь говорят очень медленно и внятно. Каждый эпизод сопровождается переводом сложных слов, а темы подобраны таким образом, чтобы расширять базовый словарный запас.

Для эффективного использования этих подкастов рекомендую следующую стратегию:

Начните с прослушивания без транскрипта, пытаясь уловить общий смысл Прослушайте ещё раз с опорой на текст Выпишите незнакомые слова и фразы Прослушайте в третий раз, уже понимая содержание полностью

5 подкастов средней сложности для уверенных пользователей

Когда базовые навыки уже освоены, и вы можете уверенно поддержать простую беседу на английском, пора переходить к более насыщенному контенту. Для уровней B1-B2 подойдут подкасты, где говорят в естественном темпе, но на доступные темы. 🚀

1. "6 Minute English" от BBC — идеальный переходный мостик от начинающего к среднему уровню. Каждый шестиминутный эпизод посвящен интересной теме из современной жизни, науки или культуры. Ведущие обсуждают тему в достаточно динамичном темпе, но с чёткой артикуляцией.

2. "Luke's English Podcast" — создан опытным преподавателем английского Люком Томпсоном. Этот подкаст отлично подходит для расширения словарного запаса, так как Люк часто объясняет идиомы, фразовые глаголы и сленговые выражения, которые используются в живом общении.

3. "The English We Speak" — короткие эпизоды (3-4 минуты), каждый из которых посвящён одному выражению или идиоме. Ведущие объясняют происхождение выражения, его значение и приводят примеры использования в контексте.

4. "Culips English Podcast" — фокусируется на разговорном английском. В серии "Catch Word" разбираются современные выражения, в "Chatterbox" ведущие непринужденно беседуют на различные темы, а "Real Talk" представляет собой записи реальных разговоров с подробным разбором.

Дмитрий Соколов, методист языковых курсов Когда я начал готовить своих студентов к международным экзаменам, я столкнулся с проблемой: в стандартных учебниках не хватало актуальной лексики. Мой студент Алексей, IT-специалист, готовился к собеседованию в международной компании и жаловался на непонимание технического жаргона на английском. Я порекомендовал ему "Culips English Podcast" и специализированные подкасты о технологиях. Через два месяца ежедневной практики он не только успешно прошёл собеседование, но и отметил, что коллеги оценили его понимание нюансов профессиональной коммуникации, которые не встретишь в учебниках.

5. "All Ears English" — подкаст с девизом "Connection not Perfection". Ведущие Линдси и Мишель делают акцент на коммуникативных навыках, которые помогут не просто говорить грамматически правильно, но и звучать естественно. Они разбирают американские культурные особенности и нюансы общения.

Для промежуточного уровня особенно важно:

Вести словарик с новыми выражениями из каждого эпизода

Пробовать использовать новые фразы в собственной речи

Периодически возвращаться к уже прослушанным эпизодам для закрепления

Постепенно увеличивать скорость воспроизведения (от 0.8x до 1x)

5 подкастов для продвинутого уровня владения английским

Для тех, кто уверенно владеет английским (уровни C1-C2), подкасты становятся не столько инструментом базового обучения, сколько способом погружения в языковые тонкости и культурные реалии. На этом этапе стоит выбирать подкасты, предназначенные для носителей языка. 🎓

1. "This American Life" — культовый подкаст, каждый выпуск которого построен вокруг определённой темы и состоит из нескольких историй. Здесь вы услышите разнообразные акценты, интервью с людьми из разных слоёв общества и погрузитесь в реальный американский английский во всём его многообразии.

2. "The Daily" от New York Times — ежедневный 20-минутный подкаст о наиболее важных событиях в мире. Профессиональные журналисты используют богатый язык, разнообразную лексику и сложные грамматические конструкции, что делает этот подкаст отличным ресурсом для расширения словарного запаса на продвинутом уровне.

3. "Radiolab" — научно-популярный подкаст, который исследует философские вопросы через призму науки и технологий. Здесь вы встретите сложную терминологию, тонкий юмор и многослойные дискуссии, требующие полного понимания нюансов языка.

4. "Intelligence Squared" — подкаст-дебаты, в котором эксперты обсуждают противоречивые вопросы современности. Ценность этого подкаста для продвинутого уровня в том, что вы слышите сложную аргументацию, академический английский и учитесь различать тонкие оттенки смысла.

5. "The Allusionist" — подкаст о языкознании и лингвистике. Ведущая Хелен Залцман исследует происхождение слов, особенности употребления языка в разных контекстах и то, как язык формирует наше мышление. Идеальный выбор для тех, кто интересуется не только практическим использованием английского, но и его теоретическими аспектами.

Название подкаста Особенности Рекомендуемая частота прослушивания This American Life Разнообразие акцентов и речевых стилей 1 эпизод в неделю The Daily Актуальная лексика из сферы политики и экономики 3-5 эпизодов в неделю Radiolab Научная терминология, креативные языковые конструкции 1-2 эпизода в неделю Intelligence Squared Формальный английский, сложная аргументация 1 эпизод в 2 недели The Allusionist Лингвистическая терминология, игра слов 1 эпизод в неделю

На продвинутом уровне особенно полезно:

Делать аудио-заметки после прослушивания, резюмируя основные идеи

Участвовать в онлайн-дискуссиях по темам подкастов

Анализировать структуру аргументации и риторические приёмы

Изучать транскрипты для понимания пунктуации и структуры письменного английского

Как эффективно использовать подкасты в обучении английскому

Просто слушать подкасты — это хорошо, но для максимальной эффективности нужен структурированный подход. Превратите пассивное прослушивание в активную практику языка с помощью следующих стратегий. 📝

Создайте систему регулярных занятий:

Выделите конкретное время для подкастов (например, утренняя поездка на работу)

Планируйте заранее, какие подкасты будете слушать в течение недели

Чередуйте подкасты разной тематики для расширения словарного запаса

Постепенно увеличивайте время прослушивания (начните с 10 минут, дойдите до часа)

Техники активного слушания:

Предварительное ознакомление — прочитайте описание эпизода перед прослушиванием Первое прослушивание — сконцентрируйтесь на понимании основной идеи Второе прослушивание — обратите внимание на детали и новые слова Заключительный этап — попробуйте пересказать содержание своими словами

Работа с новой лексикой: Создайте систему фиксации и повторения новых слов и выражений. Можно использовать цифровые инструменты типа Anki или Quizlet, или традиционные карточки. Важно не просто записывать слова, но и регулярно повторять их.

Обратите особое внимание на:

Фразовые глаголы и идиомы

Коллокации (устойчивые сочетания слов)

Специфические для темы подкаста термины

Разговорные выражения, которые редко встречаются в учебниках

Использование транскриптов: Многие качественные подкасты предлагают транскрипты эпизодов. Их можно использовать по-разному:

Читать параллельно с прослушиванием для улучшения восприятия на слух

Читать после прослушивания для проверки понимания

Практиковать "теневое чтение" (shadow reading) — читать текст вслух одновременно с аудио, имитируя произношение и интонацию

Интеграция с другими видами языковой практики: Используйте материалы подкастов как основу для других активностей:

Обсуждайте темы подкастов с партнёрами по изучению языка или преподавателем

Ведите дневник на английском, где будете отражать свои мысли по темам подкастов

Запишите свой ответ на поднятые в подкасте вопросы в формате аудио

Найдите статьи на ту же тему и сравните подачу информации

Отслеживание прогресса: Чтобы оставаться мотивированным, важно видеть своё развитие:

Ведите журнал прослушанных подкастов

Периодически возвращайтесь к подкастам, которые раньше казались сложными

Записывайте процент понимания для каждого эпизода

Отмечайте моменты, когда вы начали понимать подкасты без транскриптов