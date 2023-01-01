Настройка логирования HTTP-запросов в Spring Boot: полное руководство

Для кого эта статья:

Разработчики, использующие Spring Boot для создания приложений

Специалисты по DevOps, заинтересованные в настройке логирования

Студенты и начинающие разработчики, стремящиеся улучшить свои навыки в Java-разработке Отладка Spring Boot приложения без правильного логирования — всё равно что искать иголку в стоге сена с завязанными глазами. Когда ваше приложение выходит из строя в production, а логи ограничиваются сухим "Internal Server Error", начинается настоящий кошмар для разработчика. Подробное логирование HTTP-запросов и ответов — это ваши глаза и уши в мире Spring Boot приложений, позволяющие быстро выявлять проблемы, анализировать поведение пользователей и обеспечивать стабильную работу системы даже при высокой нагрузке. 🔍

Механизмы логирования HTTP-трафика в Spring Boot

Spring Boot предоставляет несколько механизмов для логирования HTTP-трафика, каждый из которых имеет свои преимущества и ограничения. Понимание этих механизмов критически важно для выбора оптимального решения под конкретные задачи вашего приложения.

Основные механизмы включают:

Встроенные возможности логирования (application.properties/yml)

Фильтры Servlet для перехвата запросов/ответов

Spring MVC интерцепторы

AOP (Аспектно-ориентированное программирование)

Специализированные библиотеки (например, Spring Cloud Sleuth)

Рассмотрим базовую настройку через application.properties , которая позволяет активировать встроенное логирование без написания дополнительного кода:

properties Скопировать код # Логирование веб-запросов logging.level.org.springframework.web=DEBUG # Логирование запросов к БД logging.level.org.hibernate.SQL=DEBUG logging.level.org.hibernate.type.descriptor.sql.BasicBinder=TRACE

Эта конфигурация активирует логирование базовой информации о запросах, но не включает полное содержимое тела запроса или ответа. Для более детального логирования требуются дополнительные инструменты.

Сравнение основных механизмов логирования в Spring Boot:

Механизм Преимущества Ограничения Подходит для Встроенное логирование Простота настройки, минимум кода Ограниченная детализация, нет доступа к телу запроса/ответа Базовая отладка, разработка Servlet фильтры Полный контроль над запросом/ответом, низкоуровневый доступ Требует дополнительной обработки тела запроса Детальное логирование в production MVC интерцепторы Интеграция с Spring MVC, доступ к обработанным данным Работает только с MVC, не перехватывает исключения Логирование бизнес-логики AOP Разделение логики логирования от бизнес-логики Сложность настройки, возможные проблемы с прокси Сложные сценарии логирования

Александр Петров, Lead Backend Developer В одном из наших высоконагруженных проектов мы столкнулись с периодическими таймаутами, которые невозможно было воспроизвести в тестовой среде. Настройка детального логирования HTTP-запросов стала ключом к решению проблемы. Внедрив комбинацию Servlet-фильтра для логирования запросов и @ControllerAdvice для перехвата исключений, мы обнаружили, что определенные комбинации параметров вызывали неоптимальные запросы к базе данных. Самым сложным было организовать логирование так, чтобы оно не влияло на производительность системы, обрабатывающей более 500 запросов в секунду. Мы реализовали асинхронную запись логов и выборочное логирование только проблемных эндпоинтов. В итоге время отклика сократилось на 40%, а количество инцидентов уменьшилось в 5 раз.

Реализация фильтра для захвата запросов и ответов

Servlet фильтры — наиболее гибкий способ логирования HTTP-трафика, поскольку они перехватывают запрос до его обработки контроллером и ответ после формирования. Это позволяет зафиксировать абсолютно все детали коммуникации. 📊

Основная проблема при реализации фильтра — HTTP запросы и ответы могут быть прочитаны только один раз. Поэтому необходимо создать обертки, которые позволят многократно читать содержимое.

Вот пример реализации фильтра для логирования:

Java Скопировать код @Component @Order(Ordered.HIGHEST_PRECEDENCE) public class RequestResponseLoggingFilter implements Filter { private static final Logger log = LoggerFactory.getLogger(RequestResponseLoggingFilter.class); @Override public void doFilter(ServletRequest request, ServletResponse response, FilterChain chain) throws IOException, ServletException { HttpServletRequest httpRequest = (HttpServletRequest) request; HttpServletResponse httpResponse = (HttpServletResponse) response; // Создаем обертки для запроса и ответа CachedBodyHttpServletRequest cachedRequest = new CachedBodyHttpServletRequest(httpRequest); ContentCachingResponseWrapper responseWrapper = new ContentCachingResponseWrapper(httpResponse); long startTime = System.currentTimeMillis(); // Логируем запрос logRequest(cachedRequest); // Передаем обертки дальше по цепочке фильтров chain.doFilter(cachedRequest, responseWrapper); // Логируем ответ logResponse(responseWrapper, System.currentTimeMillis() – startTime); // Важно! Копируем данные из обертки обратно в оригинальный ответ responseWrapper.copyBodyToResponse(); } private void logRequest(CachedBodyHttpServletRequest request) throws IOException { String requestBody = new String(request.getCachedBody(), StandardCharsets.UTF_8); log.info("REQUEST [{}] {} {} – Headers: {}, Body: {}", request.getRemoteAddr(), request.getMethod(), request.getRequestURI(), getHeadersAsString(request), requestBody); } private void logResponse(ContentCachingResponseWrapper response, long executionTime) { String responseBody = new String(response.getContentAsByteArray(), StandardCharsets.UTF_8); log.info("RESPONSE – Status: {}, Time: {}ms, Body: {}", response.getStatus(), executionTime, responseBody); } private String getHeadersAsString(HttpServletRequest request) { StringBuilder headers = new StringBuilder(); Enumeration<String> headerNames = request.getHeaderNames(); while (headerNames.hasMoreElements()) { String headerName = headerNames.nextElement(); headers.append(headerName).append("=").append(request.getHeader(headerName)).append(", "); } return headers.toString(); } }

Также необходимо реализовать класс CachedBodyHttpServletRequest :

Java Скопировать код public class CachedBodyHttpServletRequest extends HttpServletRequestWrapper { private byte[] cachedBody; public CachedBodyHttpServletRequest(HttpServletRequest request) throws IOException { super(request); this.cachedBody = StreamUtils.copyToByteArray(request.getInputStream()); } @Override public ServletInputStream getInputStream() throws IOException { return new CachedServletInputStream(cachedBody); } @Override public BufferedReader getReader() throws IOException { return new BufferedReader(new InputStreamReader(getInputStream(), StandardCharsets.UTF_8)); } public byte[] getCachedBody() { return cachedBody; } // Дополнительный класс для обертки массива байтов в ServletInputStream private static class CachedServletInputStream extends ServletInputStream { private final ByteArrayInputStream inputStream; public CachedServletInputStream(byte[] cachedBody) { this.inputStream = new ByteArrayInputStream(cachedBody); } @Override public int read() throws IOException { return inputStream.read(); } @Override public boolean isFinished() { return inputStream.available() == 0; } @Override public boolean isReady() { return true; } @Override public void setReadListener(ReadListener readListener) { throw new UnsupportedOperationException("setReadListener is not implemented"); } } }

Существуют случаи, когда логирование запросов может быть критичным с точки зрения безопасности или производительности. Вот список типов запросов, которые часто исключают из логирования:

Запросы, содержащие конфиденциальные данные (пароли, токены авторизации)

Здоровье проверки (health checks), которые выполняются часто и создают шум в логах

Запросы к статическим ресурсам (изображения, CSS, JavaScript)

Запросы с большими бинарными данными (загрузка файлов)

Дополните фильтр логикой для избирательного логирования:

Java Скопировать код private boolean shouldLogRequest(HttpServletRequest request) { String path = request.getRequestURI(); // Пропускаем health checks и статические ресурсы return !path.contains("/actuator/health") && !path.endsWith(".css") && !path.endsWith(".js") && !path.endsWith(".png") && !path.endsWith(".jpg") && !path.endsWith(".ico"); }

Настройка интерцепторов в Spring MVC для логирования

В отличие от фильтров, которые действуют на уровне Servlet API, интерцепторы Spring MVC интегрируются непосредственно в цикл обработки запросов Spring. Это дает доступ к обработанным данным и позволяет логировать информацию, специфичную для Spring MVC. 🛠️

Интерцепторы особенно полезны, когда требуется доступ к контексту выполнения Spring или когда необходимо логировать только определенные аспекты запроса без полного захвата тела запроса/ответа.

Реализация интерцептора для логирования запросов:

Java Скопировать код @Component public class LoggingInterceptor implements HandlerInterceptor { private static final Logger log = LoggerFactory.getLogger(LoggingInterceptor.class); @Override public boolean preHandle(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response, Object handler) { // Сохраняем время начала обработки запроса request.setAttribute("startTime", System.currentTimeMillis()); if (handler instanceof HandlerMethod) { HandlerMethod handlerMethod = (HandlerMethod) handler; log.info("Handling request [{}] to {}.{}", request.getMethod(), handlerMethod.getBeanType().getSimpleName(), handlerMethod.getMethod().getName()); } return true; } @Override public void postHandle(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response, Object handler, ModelAndView modelAndView) { // Логирование после обработки контроллером, но до рендеринга представления if (modelAndView != null) { log.info("View name: {}", modelAndView.getViewName()); log.info("Model attributes: {}", modelAndView.getModel()); } } @Override public void afterCompletion(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response, Object handler, Exception ex) { // Вычисляем время выполнения запроса long startTime = (Long) request.getAttribute("startTime"); long executionTime = System.currentTimeMillis() – startTime; log.info("Request completed with status {} in {}ms", response.getStatus(), executionTime); if (ex != null) { log.error("Exception during request processing: ", ex); } } }

После создания интерцептора его нужно зарегистрировать в конфигурации Spring MVC:

Java Скопировать код @Configuration public class WebMvcConfig implements WebMvcConfigurer { private final LoggingInterceptor loggingInterceptor; public WebMvcConfig(LoggingInterceptor loggingInterceptor) { this.loggingInterceptor = loggingInterceptor; } @Override public void addInterceptors(InterceptorRegistry registry) { registry.addInterceptor(loggingInterceptor) .addPathPatterns("/**") // Применяем ко всем путям .excludePathPatterns("/static/**"); // Исключаем статические ресурсы } }

Марина Соколова, DevOps Engineer Работая в финтех-стартапе, мы столкнулись с необходимостью аудита всех финансовых операций для соответствия регуляторным требованиям. Нам нужно было не просто логировать запросы, а создавать структурированные журналы с возможностью быстрого поиска и анализа. Мы создали специальный интерцептор, который извлекал бизнес-идентификаторы из запросов (номера счетов, ID транзакций) и добавлял их к MDC (Mapped Diagnostic Context). Это позволило нам связывать все логи, относящиеся к одной бизнес-операции, даже если они распределены между микросервисами. Самым важным решением стало разделение технических логов и бизнес-аудита. Технические детали запросов шли в Elasticsearch для оперативного мониторинга, а бизнес-события — в специализированную систему аудита с долгосрочным хранением. После внедрения этой системы время расследования инцидентов сократилось с нескольких дней до нескольких часов.

Интерцепторы и фильтры можно комбинировать для получения максимальной информации о запросах. Рассмотрим их сравнение по ключевым характеристикам:

Характеристика Servlet Фильтр MVC Интерцептор Уровень выполнения Servlet API (низкий уровень) Spring MVC (высокий уровень) Доступ к телу запроса/ответа Полный доступ (требует кастомной обертки) Ограниченный доступ Доступ к handler методу Нет Да (HandlerMethod) Перехват исключений Только в рамках фильтра Да (afterCompletion) Доступ к данным модели Нет Да (ModelAndView) URL-маппинг Базовый (на уровне URL) Расширенный (интеграция с маппингом Spring)

Конфигурация логирования исключений через @ControllerAdvice

Централизованная обработка исключений — ключевой аспект логирования в Spring Boot приложениях. С помощью @ControllerAdvice можно перехватывать и логировать все исключения, возникающие в контроллерах, обеспечивая единый подход к обработке ошибок. ⚠️

Создание глобального обработчика исключений:

Java Скопировать код @ControllerAdvice public class GlobalExceptionHandler { private static final Logger log = LoggerFactory.getLogger(GlobalExceptionHandler.class); /** * Обработка специфических бизнес-исключений */ @ExceptionHandler(BusinessException.class) public ResponseEntity<ErrorResponse> handleBusinessException(BusinessException ex, WebRequest request) { log.warn("Business exception: {} for request {}", ex.getMessage(), getRequestDetails(request), ex); ErrorResponse errorResponse = new ErrorResponse( HttpStatus.BAD_REQUEST.value(), ex.getMessage(), generateErrorId() ); return new ResponseEntity<>(errorResponse, HttpStatus.BAD_REQUEST); } /** * Обработка ValidationException */ @ExceptionHandler(MethodArgumentNotValidException.class) public ResponseEntity<ErrorResponse> handleValidationException( MethodArgumentNotValidException ex, WebRequest request) { List<String> validationErrors = ex.getBindingResult() .getFieldErrors() .stream() .map(error -> error.getField() + ": " + error.getDefaultMessage()) .collect(Collectors.toList()); String errorMessage = "Validation failed: " + String.join(", ", validationErrors); log.warn("Validation failed for request {}: {}", getRequestDetails(request), validationErrors, ex); ErrorResponse errorResponse = new ErrorResponse( HttpStatus.BAD_REQUEST.value(), errorMessage, generateErrorId() ); return new ResponseEntity<>(errorResponse, HttpStatus.BAD_REQUEST); } /** * Обработка всех остальных исключений */ @ExceptionHandler(Exception.class) public ResponseEntity<ErrorResponse> handleAllExceptions(Exception ex, WebRequest request) { String errorId = generateErrorId(); log.error("Unexpected error occurred (ID: {}): {} for request {}", errorId, ex.getMessage(), getRequestDetails(request), ex); ErrorResponse errorResponse = new ErrorResponse( HttpStatus.INTERNAL_SERVER_ERROR.value(), "An unexpected error occurred. Reference: " + errorId, errorId ); return new ResponseEntity<>(errorResponse, HttpStatus.INTERNAL_SERVER_ERROR); } /** * Создание уникального ID для отслеживания ошибки */ private String generateErrorId() { return UUID.randomUUID().toString(); } /** * Извлечение деталей запроса для логирования */ private String getRequestDetails(WebRequest request) { if (request instanceof ServletWebRequest) { ServletWebRequest servletRequest = (ServletWebRequest) request; HttpServletRequest httpRequest = servletRequest.getNativeRequest(HttpServletRequest.class); if (httpRequest != null) { return httpRequest.getMethod() + " " + httpRequest.getRequestURI(); } } return request.getDescription(false); } /** * Класс для структурированного ответа об ошибке */ @Getter @AllArgsConstructor public static class ErrorResponse { private int status; private String message; private String errorId; } }

Ключевые принципы эффективного логирования исключений:

Используйте разные уровни логирования (ERROR, WARN, INFO) в зависимости от типа исключения

Создавайте уникальные ID для каждой ошибки, чтобы пользователи могли предоставить их в службу поддержки

Включайте контекст запроса (метод, URL, параметры) для упрощения отладки

Структурируйте ответы об ошибках для унификации пользовательского опыта

Скрывайте конфиденциальные данные и внутренние детали реализации в production-окружении

Для улучшения логирования исключений можно настроить MDC (Mapped Diagnostic Context) в фильтре, чтобы добавить контекст ко всем логам запроса:

Java Скопировать код @Component @Order(Ordered.HIGHEST_PRECEDENCE) public class MdcLoggingFilter implements Filter { @Override public void doFilter(ServletRequest request, ServletResponse response, FilterChain chain) throws IOException, ServletException { HttpServletRequest httpRequest = (HttpServletRequest) request; // Генерируем уникальный ID запроса String requestId = UUID.randomUUID().toString(); try { // Добавляем данные в MDC MDC.put("requestId", requestId); MDC.put("method", httpRequest.getMethod()); MDC.put("path", httpRequest.getRequestURI()); MDC.put("remoteAddr", httpRequest.getRemoteAddr()); // Извлекаем ID пользователя из JWT токена, если есть Optional.ofNullable(httpRequest.getHeader("Authorization")) .map(this::extractUserIdFromToken) .ifPresent(userId -> MDC.put("userId", userId)); // Продолжаем выполнение цепочки фильтров chain.doFilter(request, response); } finally { // Очищаем MDC после завершения запроса MDC.clear(); } } private String extractUserIdFromToken(String authHeader) { // Логика извлечения ID пользователя из JWT токена // В реальном приложении тут должна быть полноценная валидация токена if (authHeader.startsWith("Bearer ")) { try { String token = authHeader.substring(7); // Упрощенный пример, в реальности используйте проверенную библиотеку для JWT String payload = new String(Base64.getDecoder().decode(token.split("\\.")[1])); return new JSONObject(payload).getString("sub"); } catch (Exception e) { // Игнорируем ошибки парсинга return "unknown"; } } return "unknown"; } }

Для форматирования логов с учетом MDC контекста, настройте logback.xml :

xml Скопировать код <configuration> <appender name="CONSOLE" class="ch.qos.logback.core.ConsoleAppender"> <encoder> <pattern>%d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS} [%thread] %-5level %logger{36} – [rid:%X{requestId}] [user:%X{userId}] [%X{method} %X{path}] %msg%n</pattern> </encoder> </appender> <root level="info"> <appender-ref ref="CONSOLE" /> </root> </configuration>

Оптимизация логирования для production-окружения

Эффективное логирование в production требует баланса между информативностью логов и производительностью системы. Неоптимизированное логирование может привести к значительному падению производительности и даже отказу приложения. 🏭

Ключевые стратегии оптимизации логирования:

Асинхронное логирование для минимизации воздействия на основной поток выполнения

Выборочное логирование для снижения объема данных

Ротация и архивация логов для управления дисковым пространством

Центральное хранение логов для распределенных систем

Структурированные логи (JSON) для упрощения анализа

Настройка асинхронного логирования в logback.xml :

xml Скопировать код <configuration> <appender name="ASYNC" class="ch.qos.logback.classic.AsyncAppender"> <discardingThreshold>0</discardingThreshold> <queueSize>256</queueSize> <appender-ref ref="FILE" /> </appender> <appender name="FILE" class="ch.qos.logback.core.rolling.RollingFileAppender"> <file>logs/application.log</file> <rollingPolicy class="ch.qos.logback.core.rolling.TimeBasedRollingPolicy"> <fileNamePattern>logs/application.%d{yyyy-MM-dd}.log</fileNamePattern> <maxHistory>30</maxHistory> <totalSizeCap>3GB</totalSizeCap> </rollingPolicy> <encoder class="net.logstash.logback.encoder.LogstashEncoder" /> </appender> <root level="info"> <appender-ref ref="ASYNC" /> </root> <!-- Повышенный уровень логирования для часто вызываемых классов --> <logger name="org.springframework.web.filter.CommonsRequestLoggingFilter" level="WARN" /> </configuration>

Для профилирования логирования в разных окру

жениях используйте Spring Profiles:

properties Скопировать код # application-dev.properties logging.level.root=INFO logging.level.com.myapp=DEBUG logging.level.org.springframework.web=DEBUG # application-prod.properties logging.level.root=WARN logging.level.com.myapp=INFO logging.level.org.springframework.web=WARN

В production особенно важно обеспечить отказоустойчивость системы логирования. Рассмотрим сравнение стратегий логирования для production:

Стратегия Преимущества Недостатки Рекомендуемое использование Локальные файлы + ротация Простота настройки, минимальная задержка Сложность централизованного анализа, риск потери при сбое сервера Небольшие приложения, один сервер ELK Stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana) Мощный поиск и визуализация, централизованное хранение Высокие требования к ресурсам, сложность настройки Средние и крупные распределенные приложения Cloud Logging Services (CloudWatch, Stackdriver) Масштабируемость, интеграция с облачной инфраструктурой Зависимость от провайдера, потенциально высокая стоимость Приложения, размещенные в облаке APM системы (AppDynamics, New Relic) Комплексный мониторинг с трассировкой, аналитика производительности Высокая стоимость, избыточность для простых задач Критически важные бизнес-приложения

Лучшие практики для оптимизации производительности логирования:

Используйте условную логику с проверкой уровня логирования: if (log.isDebugEnabled()) { log.debug("Complex " + expensiveOperation() + " log"); }

Применяйте параметризованное логирование вместо конкатенации строк: log.info("Processing user {}", userId)

Ограничивайте размер логируемых данных (особенно тел запросов)

Используйте выборочное семплирование для высоконагруженных систем

Настраивайте фильтры для чувствительных данных (PII, кредитные карты)

Для централизованного сбора логов в production можно использовать агенты, такие как Filebeat, Fluentd или Logstash, которые отправляют логи в центральное хранилище без существенной нагрузки на приложение.