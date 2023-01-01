Лучшие книги для начинающих учить английский: как выбрать

Для кого эта статья:

Начинающие изучающие английский язык

Преподаватели английского языка на начальных уровнях

Родители, помогающие детям в изучении языка через литературу Погружение в английский через книги открывает двери в новый мир возможностей даже для тех, кто только делает первые шаги в изучении языка. Правильно подобранная литература способна превратить утомительную зубрежку в увлекательное приключение и значительно ускорить прогресс. Многие останавливаются на пороге, опасаясь, что чтение на английском — это непреодолимый барьер. Но существует целый пласт специально созданной и адаптированной литературы, которая сделает ваше знакомство с языком приятным и эффективным. Давайте разберемся, как найти те самые книги, которые станут надежными проводниками в мир английского языка. 📚

Почему литература на английском важна для начинающих

Чтение на английском языке — это не просто способ скоротать время, а мощный инструмент для овладения языком. Для начинающих этот метод особенно эффективен по нескольким причинам.

Во-первых, регулярное чтение значительно расширяет словарный запас. Исследования показывают, что встреча со словом в контексте увеличивает шансы его запоминания на 40% по сравнению с изолированным изучением. При этом важно не количество прочитанных страниц, а регулярность практики — достаточно 15-20 минут ежедневного чтения для заметного прогресса.

Во-вторых, литература демонстрирует живой язык в действии. Начинающие получают наглядные примеры применения грамматических конструкций, что делает абстрактные правила осязаемыми и понятными.

Елена Соколова, преподаватель английского языка с 12-летним опытом Помню случай с моей ученицей Ириной, которая никак не могла освоить времена в английском. Грамматические упражнения вызывали у неё панику, а прогресс был минимальным. Всё изменилось, когда я предложила ей адаптированную версию "Алисы в Стране чудес" уровня A2. Через месяц регулярного чтения Ирина не только перестала путать Present Simple и Present Continuous, но и начала интуитивно чувствовать разницу между временами. "Я просто вспоминаю, как это было в книге", — объяснила она. Литература дала ей то, чего не могли дать учебники — языковое чутьё.

Третье преимущество — формирование языкового мышления. При чтении мозг постепенно привыкает воспринимать английскую речь напрямую, без перевода на родной язык. Это критически важный навык для свободного владения языком.

Усвоение языковых шаблонов и устойчивых выражений

Развитие беглости чтения и скорости обработки информации

Погружение в культурный контекст языка

Повышение мотивации через удовольствие от чтения

Важно понимать, что эффективность чтения напрямую зависит от выбора правильной литературы. Книга должна быть достаточно простой, чтобы не вызывать фрустрацию, но при этом содержать небольшое количество незнакомых слов для обеспечения языкового роста. Оптимальным считается текст, где знакомо около 95% лексики.

Уровень владения языком Оптимальный процент знакомых слов Рекомендуемое количество новых слов на странице Начинающий (A1) 98-100% 0-2 Элементарный (A2) 95-98% 2-5 Средний (B1) 90-95% 5-10

Адаптированные книги: первый шаг в мир английского

Адаптированные книги — настоящий спасательный круг для начинающих изучать английский. Это специально переработанные версии литературных произведений, где сложные грамматические конструкции заменены более простыми, а словарный запас ограничен определенным количеством слов в зависимости от уровня.

Процесс адаптации включает не только упрощение языка, но и сохранение ключевых сюжетных линий и атмосферы оригинального произведения. Это позволяет читателям наслаждаться классическими историями, не сталкиваясь с непреодолимыми языковыми барьерами.

Ключевые преимущества адаптированных книг:

Контролируемый словарный запас — от 300 слов для уровня A1 до 1500 для уровня B1

Постепенное введение новой лексики с повторениями для закрепления

Упрощенные синтаксические структуры, соответствующие уровню читателя

Сохранение основной сюжетной линии оригинальных произведений

Часто включают иллюстрации, глоссарии и упражнения для проверки понимания

Большинство адаптированных книг маркируются в соответствии с Общеевропейской шкалой языковой компетенции (CEFR), что значительно облегчает выбор подходящей литературы. 📖

Михаил Петров, методист по английскому языку Когда я только начинал работать с группами начального уровня, я совершал одну и ту же ошибку — давал студентам слишком сложные тексты, наивно полагая, что трудности мотивируют. Результат был предсказуем: разочарование, потеря интереса и высокий процент отсева. Всё изменилось, когда я открыл для себя серию Oxford Bookworms. Помню группу из пяти взрослых учеников, которые после двух месяцев обучения были на грани того, чтобы бросить занятия. Я раздал им адаптированную версию "Шерлока Холмса" уровня Starter (A1). Через неделю они вернулись воодушевленными — впервые им удалось прочитать целую книгу на английском! Это был переломный момент. Постепенно мы переходили к более сложным уровням, и через полгода они уже справлялись с книгами уровня B1. Главный секрет был в том, что мы начали с текстов, где они понимали почти всё, а не с тех, где им приходилось останавливаться на каждом предложении.

Для самостоятельного обучения особенно полезны адаптированные книги с аудиосопровождением. Они позволяют одновременно развивать навыки чтения и аудирования, а также работать над произношением через повторение за диктором.

Издательство Серия адаптированной литературы Особенности Oxford Bookworms Library Широкий выбор жанров, аудиоприложения, упражнения Cambridge Cambridge English Readers Современные сюжеты, оригинальные истории Penguin Penguin Readers Классическая литература, культурные заметки Macmillan Macmillan Readers Биографии известных людей, межкультурные темы Black Cat Reading & Training Подробные глоссарии, активные упражнения

Простые произведения для уровня А1-А2: от чего начать

Начало чтения на английском языке — это момент, который требует особой тщательности в выборе литературы. Для уровней A1-A2 существует целый арсенал произведений, которые позволят вам погрузиться в языковую среду без риска утонуть в непонимании.

На уровне A1 (Beginner) оптимально начинать с книг, специально созданных для изучающих язык, а не с адаптированной классики. Такие произведения изначально пишутся с учетом ограниченного словарного запаса и простых грамматических конструкций.

Топ-5 рекомендаций для абсолютных новичков (A1):

"The Elephant Man" (Oxford Bookworms, Level 1) — история, основанная на реальных событиях, с простым языком и эмоциональным сюжетом

"Lisa's Song" (Cambridge English Readers, Level 1) — современная новелла о молодой певице с повторяющейся лексикой

"The Adventures of Tom Sawyer" (Penguin Readers, Level 1) — классическая история с иллюстрациями и понятным сюжетом

"The Last Photo" (Macmillan Readers, Starter) — детективная история с ограниченным набором слов и короткими предложениями

"Big Hair Day" (Cambridge English Readers, Starter) — юмористический рассказ о происшествиях в парикмахерской, идеальный для начинающих

Для уровня A2 (Elementary) можно постепенно расширять горизонты. На этом этапе уже доступны более сложные сюжеты и немного более разнообразная лексика.

Рекомендации для уровня A2:

"The Monkey's Paw" (Oxford Bookworms, Level 1) — классический рассказ ужасов с неожиданным финалом

"A Little Princess" (Penguin Readers, Level 1) — трогательная история о силе воображения и внутренней стойкости

"The President's Murderer" (Oxford Bookworms, Level 1) — захватывающий триллер с элементами детектива

"Different Worlds" (Cambridge English Readers, Level 2) — романтическая история о преодолении культурных различий

"Matilda" от Roald Dahl в адаптации для начинающих — любимая многими история о девочке с необычными способностями

Помимо адаптированной литературы, для уровня A2 можно рассмотреть некоторые оригинальные произведения, написанные простым языком:

"The Cat in the Hat" от Dr. Seuss — классическая детская книга с ограниченным словарным запасом и повторяющимися структурами

"The House on Mango Street" от Sandra Cisneros — короткие виньетки о жизни девочки в латиноамериканском районе Чикаго

"Frog and Toad" series от Arnold Lobel — серия коротких историй о дружбе с простым языком и понятным сюжетом

Важно помнить, что эффективное чтение на начальном уровне — это не столько объем прочитанного, сколько регулярность практики и правильно подобранный материал. 📘 Начните с очень простых текстов, где вы понимаете практически всё, и постепенно повышайте планку.

Эффективные серии книг для изучающих английский

Выбор правильной серии книг может существенно повлиять на ваш прогресс в изучении английского. Ведущие издательства разработали целые линейки литературы, специально адаптированной для различных уровней владения языком, с учетом методических требований.

Oxford Bookworms Library — одна из самых уважаемых серий с шестиуровневой градацией сложности. Отличительная особенность — тщательная адаптация, сохраняющая авторский стиль оригинала. Каждая книга включает глоссарий и упражнения на понимание текста. Для начинающих особенно рекомендуются уровни Starter и Level 1.

Cambridge English Readers фокусируется на оригинальных историях, специально написанных для изучающих английский. Эта серия предлагает современные сюжеты и актуальные темы, что делает чтение более увлекательным для взрослой аудитории. Большим плюсом является аудиосопровождение к каждой книге.

Penguin Readers недавно обновили свою линейку, приведя ее в соответствие с уровнями CEFR. Их адаптации отличаются бережным отношением к оригинальному тексту и включают культурологические заметки, что помогает лучше понять контекст произведения.

Macmillan Readers предлагает разнообразие жанров с акцентом на биографии известных личностей и межкультурную тематику. Эта серия особенно полезна для расширения кругозора одновременно с изучением языка.

Для цифрового поколения отличным выбором станет Pearson English Readers, предлагающая доступ к электронным версиям книг и интерактивным упражнениям через приложение.

Сравнение популярных серий для начинающих:

Название серии Количество уровней Количество наименований Наличие аудио Особенности Oxford Bookworms 7 (Starter – Level 6) 200+ Да Классическая литература, нон-фикшн Cambridge Readers 7 (Starter – Level 6) 100+ Да Современные оригинальные истории Penguin Readers 8 (Starter – Level 7) 150+ Частично Культурологические заметки Macmillan Readers 6 (Starter – Upper) 170+ Да Биографии, фильмы, комиксы Pearson English Readers 7 (Easystarts – Level 6) 200+ Да Цифровой доступ, интерактивность

Помимо традиционных серий, стоит обратить внимание на специализированные издания для конкретных целей:

English in Mind Readers — для подростков с современными темами

Oxford Dominoes — с визуальным сторителлингом и комиксами

Reading English News — для тех, кто интересуется актуальными событиями

TOEIC Stories — для готовящихся к сдаче международных экзаменов

National Geographic Readers — для любителей научно-популярной тематики

Независимо от выбранной серии, ключом к успеху является систематическое чтение и постепенное повышение уровня сложности. 🔍 Начните с нескольких книг одного уровня, и только освоив их с комфортом, переходите к следующему.

Как выбрать подходящую литературу для начинающего

Выбор подходящей литературы для начинающего изучать английский язык — это процесс, требующий стратегического подхода. Правильно подобранная книга способна значительно ускорить прогресс, в то время как неудачный выбор может привести к разочарованию и потере мотивации.

Первый и самый важный критерий — соответствие вашему текущему уровню владения языком. Оптимальная книга для начинающего должна содержать не более 5-7% незнакомых слов. Проведите простой тест: откройте случайную страницу и подсчитайте количество неизвестных слов в первых 100 словах текста. Если их больше 7, книга пока слишком сложная.

Второй критерий — ваши интересы. Выбирайте темы, которые вас действительно увлекают. Даже самая методически выверенная книга не принесет пользы, если вы будете заставлять себя её читать. Любите детективы? Обратите внимание на адаптированные произведения Агаты Кристи. Увлекаетесь историей? Попробуйте биографические серии.

Третий важный аспект — формат издания. Для начинающих особенно полезны книги, включающие:

Глоссарий с пояснениями сложных слов и выражений

Иллюстрации, помогающие понять контекст

Аудиосопровождение для одновременного развития навыков аудирования

Вопросы для самопроверки после каждой главы

QR-коды с дополнительными материалами или переводом сложных мест

Не менее важен объем произведения. На начальном этапе лучше выбирать короткие тексты — от 30 до 50 страниц. Это позволит получить удовлетворение от завершения книги целиком и избежать ощущения бесконечного процесса.

При выборе конкретного издания обратите внимание на год публикации. Современные адаптации (выпущенные после 2010 года) обычно лучше соответствуют актуальным методикам преподавания языка и содержат более современную лексику.

Практический алгоритм выбора книги для начинающего:

Определите свой уровень по шкале CEFR (A1, A2 и т.д.) Выберите серию адаптированной литературы от проверенного издательства Отберите 3-5 книг соответствующего уровня по интересующей тематике Проведите тест на количество незнакомых слов для каждой из них Просмотрите первые 1-2 страницы, оцените комфортность чтения Проверьте наличие аудиосопровождения (особенно важно для начинающих)

Стоит помнить, что изучение языка — это марафон, а не спринт. Начните с очень простых текстов и постепенно повышайте планку. Лучше прочитать 5 книг уровня A1 с удовольствием и пониманием, чем мучительно преодолевать одну книгу уровня B1, заглядывая в словарь каждую минуту. 🌱