Личные местоимения в английском: правила употребления и нюансы

Для кого эта статья:

Изучающие английский язык

Преподаватели английского языка

Люди, стремящиеся улучшить навыки коммуникации на английском языке Вы когда-нибудь замечали, как часто в английском языке встречаются слова "I", "you", "he", "she", "it", "we" и "they"? Эти маленькие, но могущественные слова — личные местоимения — составляют основу повседневного общения и могут стать либо вашими верными помощниками, либо источником постоянных ошибок. Освоить их правильное использование — всё равно что получить ключи от города: двери к грамотной речи и письму распахнутся перед вами. Давайте разберемся, как использовать эти ключи максимально эффективно и избежать распространенных грамматических ловушек! 🔑

Что такое личные местоимения в английском языке

Личные местоимения — это слова, которые заменяют имена существительные, обозначающие конкретных людей, предметы или явления. Они позволяют избегать повторений и делают речь более гладкой и естественной.

В английском языке личные местоимения делятся на две основные категории:

(Object pronouns): me, you, him, her, it, us, them

Разница между ними заключается в их функции в предложении. Субъектные местоимения выполняют роль подлежащего (кто совершает действие), а объектные местоимения выступают в роли дополнения (на кого направлено действие).

Сравните:

I called her yesterday. (Я позвонил ей вчера.) — "I" — субъектное местоимение, "her" — объектное.

(Я позвонил ей вчера.) — "I" — субъектное местоимение, "her" — объектное. She invited me to dinner. (Она пригласила меня на ужин.) — "She" — субъектное местоимение, "me" — объектное.

Мария Петрова, преподаватель английского языка Когда я только начинала обучать студентов, многие из них жаловались на путаницу с местоимениями. Один из моих первых учеников, Сергей, постоянно использовал "me" вместо "I" в начале предложений. "Me go to shop" вместо "I go to shop". Чтобы помочь ему, я придумала простое правило: "Если ты делаешь что-то — используй I, если что-то делают с тобой — используй me". Мы составили список из 20 повседневных действий, и Сергей практиковался, составляя предложения с обоими местоимениями. Через две недели ошибки исчезли полностью. Иногда самые простые объяснения работают лучше всего! 📚

Следует помнить, что личные местоимения в английском языке имеют фиксированные формы для единственного и множественного числа. Они также различаются по роду, но только в третьем лице единственного числа (he, she, it).

Субъектные и объектные формы местоимений в английском

Правильное использование субъектных и объектных форм местоимений — одна из основ грамматически правильной английской речи. Давайте детально разберемся, как и когда применять каждую форму. 🧩

Субъектные местоимения (Subject pronouns)

Субъектные местоимения используются в качестве подлежащего в предложении — то есть для обозначения того, кто выполняет действие. Они отвечают на вопрос "кто?".

Основные случаи использования:

В начале предложения, перед глаголом: She plays tennis every weekend.

После связки "to be" в конструкциях типа "It is I/he/she": The winner is he. (формальный стиль)

(формальный стиль) В сравнительных конструкциях с "than": She runs faster than he. (формальный стиль)

Объектные местоимения (Object pronouns)

Объектные местоимения используются, когда местоимение выступает в роли прямого или косвенного дополнения, а также после предлогов. Они отвечают на вопросы "кого?" или "что?".

Основные случаи использования:

После глагола в качестве прямого дополнения: I saw him yesterday.

После предлогов: She spoke to me about it.

В качестве косвенного дополнения: They gave us presents.

Тип использования Субъектные местоимения Объектные местоимения Подлежащее I like coffee. ✓ Me like coffee. ✗ После глагола They invited I. ✗ They invited me. ✓ После предлога Between he and she. ✗ Between him and her. ✓ В сложных подлежащих She and I went there. ✓ Her and me went there. ✗

Важно помнить, что в разговорной речи некоторые правила могут нарушаться, особенно в отношении сравнительных конструкций и ответов на вопросы. Например, на вопрос "Who is it?" в разговорной речи чаще ответят "It's me" вместо формально правильного "It is I".

Таблица всех личных местоимений с контекстами

Ниже представлена полная таблица личных местоимений в английском языке с примерами их использования в различных контекстах. Эта таблица поможет вам увидеть, как одни и те же местоимения меняют форму в зависимости от их роли в предложении. 📊

Лицо Субъектные Пример Объектные Пример 1 лицо ед. ч. I I study English. me She called me. 2 лицо ед. ч. you You look great. you I'll help you. 3 лицо ед. ч. (муж.) he He works hard. him We trust him. 3 лицо ед. ч. (жен.) she She reads books. her I met her yesterday. 3 лицо ед. ч. (ср.) it It looks expensive. it Take it home. 1 лицо мн. ч. we We are friends. us They invited us. 2 лицо мн. ч. you You all passed the test. you I saw you in the park. 3 лицо мн. ч. they They live in London. them I know them well.

Как видно из таблицы, местоимения второго лица (you) имеют одинаковую форму как для субъекта, так и для объекта. То же самое относится к среднему роду третьего лица (it).

Обратите внимание на особые контексты использования:

Для обозначения обобщений: "You never know what will happen next." (общее "ты/вы")

"You never know what will happen next." (общее "ты/вы") Для неодушевленных предметов и животных: "The car is new. It runs smoothly." (использование "it")

"The car is new. It runs smoothly." (использование "it") В безличных конструкциях: "It's raining." или "It seems that..." (безличное "it")

"It's raining." или "It seems that..." (безличное "it") Для животных, к которым мы эмоционально привязаны: "This is my dog. He is very friendly." (использование "he/she" вместо "it")

Алексей Соколов, переводчик Однажды я переводил для британской делегации и столкнулся с интересной ситуацией. Один из британцев обращался к своей собаке по видеозвонку, используя "she": "Oh, there she is! Is she being a good girl?". Русские участники встречи были слегка сбиты с толку, не понимая, о ком идет речь. Я пояснил, что в английском часто используют "he/she" для домашних питомцев, подчеркивая эмоциональную связь. В русском мы обычно используем "он/она" в зависимости от рода существительного "собака" (она) или "пёс" (он), а не от пола животного. Это небольшое культурное различие вызвало интересную дискуссию о том, как местоимения отражают наше отношение к окружающему миру. Теперь я всегда обращаю внимание учеников на эту особенность языка. 🐶

Особые случаи употребления личных местоимений

Помимо стандартных правил, существуют особые случаи и нюансы в употреблении личных местоимений, которые могут вызывать затруднения даже у опытных изучающих английский язык. Рассмотрим наиболее важные из них. 🔍

1. Местоимения в императивных конструкциях

В повелительном наклонении подлежащее обычно опускается, но иногда для усиления используется "you":

Come here. (стандартная форма)

(стандартная форма) You come here right now! (эмоционально окрашенная форма)

2. Употребление "it" в безличных конструкциях

Местоимение "it" используется в безличных выражениях, где нет конкретного исполнителя действия:

Погода: It's raining. It's getting cold.

Время: It's 5 o'clock. It's late.

Расстояние: It's a long way to the station.

Вводные конструкции: It seems that... It appears that...

3. Местоимения после "than" и "as"

В сравнительных конструкциях после "than" и "as" используется форма в зависимости от структуры предложения:

Если опущен глагол: She runs faster than I. (формально) / She runs faster than me. (разговорно)

(формально) / (разговорно) Если глагол присутствует: She runs faster than I do.

4. "It is me" vs. "It is I"

Формально правильной формой является "It is I", но в разговорной речи почти всегда используется "It's me":

Who's there? It is I. (формально)

(формально) Who's there? It's me. (разговорно)

5. Местоимения в эмфатических конструкциях

Для усиления можно использовать конструкцию с "self":

I myself saw it happen.

The president himself attended the ceremony.

6. Гендерно-нейтральные местоимения

В современном английском всё чаще используются гендерно-нейтральные подходы:

Использование множественного числа: Everyone should bring their own lunch. (вместо his/her)

(вместо his/her) Использование "they/them" для отдельного человека, чей пол неизвестен или не бинарен: Alex said they would join us later.

7. Местоимения в официальной переписке

В формальной переписке могут использоваться более традиционные формы:

The undersigned wishes to express his gratitude... (формальный стиль)

(формальный стиль) We are pleased to inform you... (использование "we" даже от имени одного человека)

Распространенные ошибки при использовании местоимений

Даже опытные пользователи английского языка могут допускать ошибки при использовании личных местоимений. Давайте рассмотрим наиболее распространенные из них, чтобы вы могли их избежать. ⚠️

1. Использование субъектных местоимений вместо объектных (и наоборот)

Одна из самых частых ошибок — неправильный выбор формы местоимения.

❌ Between you and I (неверно)

(неверно) ✅ Between you and me (верно, так как предлог "between" требует объектного местоимения)

(верно, так как предлог "between" требует объектного местоимения) ❌ Him and her went to the store (неверно)

(неверно) ✅ He and she went to the store (верно, так как нужны субъектные местоимения)

2. Неправильный порядок местоимений

В английском языке существует определенный этикет при перечислении местоимений.

❌ Me and John went to the cinema (неверно)

(неверно) ✅ John and I went to the cinema (верно, "I" ставится последним)

(верно, "I" ставится последним) ❌ They gave it to I and him (неверно)

(неверно) ✅ They gave it to him and me (верно, правильные формы и порядок)

3. Ошибки с "it is" конструкциями

Путаница между формальным и разговорным стилями.

❌ It is me who is responsible (смешение стилей)

(смешение стилей) ✅ It is I who am responsible (формально верно)

(формально верно) ✅ It's me who's responsible (разговорный стиль)

4. Проблемы с согласованием в числе

❌ Everyone should bring their lunch with them (традиционно считалось ошибкой)

(традиционно считалось ошибкой) ✅ Everyone should bring his or her lunch (традиционно правильно)

(традиционно правильно) ✅ Everyone should bring their lunch (современное общепринятое использование)

5. Излишнее использование местоимений

❌ My brother he works in finance (избыточное местоимение)

(избыточное местоимение) ✅ My brother works in finance (верно)

6. Путаница с "who" и "whom"

Хотя это относительные местоимения, ошибки с ними очень распространены.

❌ Who did you give it to? (технически неверно в формальном стиле)

(технически неверно в формальном стиле) ✅ Whom did you give it to? (формально верно, "whom" — объектная форма)

(формально верно, "whom" — объектная форма) ✅ To whom did you give it? (еще более формальный вариант)

7. Проблемы с "they" как единственным числом

❌ The student forgot their book, didn't he? (несогласованность)

(несогласованность) ✅ The student forgot their book, didn't they? (согласованное использование)

8. Ошибки в вопросах с местоимениями

❌ Her went where? (неверно)

(неверно) ✅ Where did she go? (верно)