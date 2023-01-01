Личные местоимения в английском языке: полное руководство и правила#Изучение английского
Для кого эта статья:
- Учащиеся, изучающие английский язык на начальном или среднем уровне
- Преподаватели английского языка, желающие улучшить свои методики обучения
Интересующиеся углубленным пониманием грамматики английского языка
Личные местоимения — невидимые герои английской речи, без которых невозможно построить ни одно внятное предложение. От простого "I am" до сложных конструкций "He gave it to them" — местоимения формируют скелет языка, заменяя существительные и делая речь плавной. Без понимания их функций и правил использования вы рискуете звучать как робот или персонаж пещерного человека из анекдотов. Это руководство раскроет все тайны английских личных местоимений, которые помогут вам говорить уверенно и грамотно — как настоящий носитель языка. 🔍
Что такое личные местоимения в английском языке
Личные местоимения в английском языке — это слова, которые заменяют имена существительные, обозначающие людей, предметы или явления. Они позволяют избежать повторения одних и тех же существительных в речи, делая её более гладкой и естественной.
Английские личные местоимения делятся на три группы:
- Местоимения 1-го лица (говорящий о себе): I, we
- Местоимения 2-го лица (обращение к собеседнику): you
- Местоимения 3-го лица (указание на других лиц или предметы): he, she, it, they
Важная особенность английских местоимений — они изменяются по падежам, выполняя разные функции в предложении. Например, "I" в именительном падеже становится "me" в объектном падеже: "I see him" и "He sees me".
Анна Петрова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем
Однажды у меня была ученица Марина, которая постоянно путалась в местоимениях. Она говорила: "Me go to work", "Him like coffee". Когда я спросила, почему она так говорит, она ответила: "Мне кажется, так звучит более по-английски". Мы разработали мнемоническую систему: представляли местоимения в именительном падеже как "командиров", которые всегда стоят перед глаголом. Через месяц Марина полностью избавилась от этой ошибки и начала правильно строить предложения с местоимениями.
Личные местоимения несут в себе информацию о:
- Лице (1-е, 2-е, 3-е)
- Числе (единственное или множественное)
- Роде (в 3-м лице ед. числа: мужской, женский, средний)
- Падеже (именительный или объектный)
Без правильного использования личных местоимений невозможно грамотно выражать мысли на английском языке. Они являются базовым элементом грамматики, который необходимо освоить на ранних этапах изучения языка. 🧩
Таблица личных местоимений в разных падежах
В английском языке местоимения имеют различные формы в зависимости от их функции в предложении. Рассмотрим основные падежные формы:
|Лицо
|Именительный падеж (Subject Pronouns)
|Объектный падеж (Object Pronouns)
|Притяжательные местоимения (Possessive Pronouns)
|Притяжательные прилагательные (Possessive Adjectives)
|1-е лицо ед. ч.
|I
|me
|mine
|my
|2-е лицо ед./мн. ч.
|you
|you
|yours
|your
|3-е лицо ед. ч. (муж.)
|he
|him
|his
|his
|3-е лицо ед. ч. (жен.)
|she
|her
|hers
|her
|3-е лицо ед. ч. (средн.)
|it
|it
|its
|its
|1-е лицо мн. ч.
|we
|us
|ours
|our
|3-е лицо мн. ч.
|they
|them
|theirs
|their
Именительный падеж (Subject Pronouns) используется, когда местоимение выступает в роли подлежащего:
- I speak English. (Я говорю по-английски.)
- They live in London. (Они живут в Лондоне.)
Объектный падеж (Object Pronouns) применяется, когда местоимение выступает как дополнение:
- Please give it to me. (Пожалуйста, дай это мне.)
- I saw her yesterday. (Я видел её вчера.)
Притяжательные местоимения (Possessive Pronouns) указывают на принадлежность и используются самостоятельно:
- This book is mine. (Эта книга — моя.)
- The blue car is theirs. (Синяя машина — их.)
Притяжательные прилагательные (Possessive Adjectives) также указывают на принадлежность, но всегда стоят перед существительным:
- This is my book. (Это моя книга.)
- Their house is very big. (Их дом очень большой.)
Важно отметить, что в английском языке, в отличие от русского, нет падежной системы как таковой. Термины "именительный" и "объектный" падежи используются для удобства объяснения. 📊
Правила употребления местоимений в предложениях
Корректное использование местоимений — один из маркеров грамотной английской речи. Следуйте этим правилам для безупречного употребления личных местоимений:
1. Местоимения в роли подлежащего
Используйте местоимения в именительном падеже (I, you, he, she, it, we, they), когда они выполняют функцию подлежащего:
- I want to learn English. (Я хочу учить английский.)
- They are coming tomorrow. (Они приедут завтра.)
2. Местоимения в роли дополнения
Используйте объектные формы местоимений (me, you, him, her, it, us, them) после глаголов и предлогов:
- John gave me a book. (Джон дал мне книгу.)
- We talked about them. (Мы говорили о них.)
3. Согласование местоимений с антецедентом
Местоимение должно согласовываться с существительным (антецедентом), которое оно заменяет:
- Mary said she would come. (Мэри сказала, что она придёт.)
- The dogs have their own beds. (У собак есть свои собственные лежанки.)
4. Использование "it" для неодушевлённых предметов и животных
В английском языке для неодушевлённых предметов и (обычно) для животных используется местоимение "it":
- I bought a car. It is very fast. (Я купил машину. Она очень быстрая.)
- The cat is sleeping. It looks peaceful. (Кот спит. Он выглядит умиротворённым.)
5. Местоимения с инфинитивами
После инфинитива используйте объектный падеж:
- The teacher asked John and me to help. (Учитель попросил Джона и меня помочь.)
Михаил Соколов, лингвист-методист
Когда я только начинал работать с группами студентов-международников, заметил интересную тенденцию: русскоговорящие студенты часто допускали ошибку, используя местоимение "I" в конце перечисления. Один из моих студентов постоянно говорил: "My brother and I went to the cinema", что грамматически правильно, но "John and me were invited", что неверно. Я придумал простой метод: предложил мысленно убирать второе лицо и проверять, как звучит предложение с одним местоимением. Так, "Me were invited" явно ошибочно, нужно "I was invited", поэтому правильно "John and I were invited". Этот приём стал спасением для многих моих учеников и помог им избавиться от подобных ошибок.
6. Употребление "it" как формального подлежащего
В английском языке "it" может использоваться как формальное подлежащее:
- It is raining. (Идёт дождь.)
- It is important to study. (Важно учиться.)
Применение этих правил позволит вам грамотно строить предложения с местоимениями и избегать распространённых ошибок. 🔤
Особые случаи использования личных местоимений
В английском языке существует ряд особых случаев и нюансов при использовании личных местоимений, которые часто вызывают затруднения у изучающих язык:
1. Местоимения в эмфатических конструкциях
Для усиления значения в английском используются возвратные местоимения:
- I myself saw it happen. (Я сам видел, как это произошло.)
- The president himself attended the meeting. (Сам президент присутствовал на встрече.)
2. Использование "they" в единственном числе
В современном английском "they" всё чаще используется как гендерно-нейтральное местоимение единственного числа:
- If someone calls, tell them I'll call back. (Если кто-то позвонит, скажи им, что я перезвоню.)
- Each student should submit their assignment by Friday. (Каждый студент должен сдать своё задание к пятнице.)
3. Использование "one" как безличного местоимения
В формальной речи часто используется местоимение "one" для обозначения неопределённого лица:
- One should always be polite. (Следует всегда быть вежливым.)
- One never knows what might happen. (Никогда не знаешь, что может случиться.)
4. Местоимения в сравнительных конструкциях
После "than" и "as" используется объектный падеж местоимений в неформальной речи и именительный — в формальной:
|Неформально
|Формально
|She is taller than me.
|She is taller than I (am).
|They work harder than us.
|They work harder than we (do).
|He runs as fast as her.
|He runs as fast as she (does).
5. Использование "it" и "they" для указания на расстояние
Интересная особенность: когда говорят о расстоянии, времени или погоде, в английском часто используют "it", даже если существительное во множественном числе:
- It's five miles to London. (До Лондона пять миль.)
- It's three hours until the meeting. (До встречи три часа.)
6. "You" в обобщающем значении
В разговорной речи "you" может использоваться в обобщающем значении:
- You never know what's around the corner. (Никогда не знаешь, что ждёт за углом.)
- When you're tired, you don't think clearly. (Когда устаёшь, не мыслишь ясно.)
7. Местоимения в разделительных вопросах
В разделительных вопросах (tag questions) местоимение должно соответствовать подлежащему главного предложения:
- You are coming, aren't you? (Ты придёшь, не так ли?)
- The car was expensive, wasn't it? (Машина была дорогой, не так ли?)
Знание этих особых случаев поможет вам звучать более естественно и уверенно при общении на английском языке. 🌟
Типичные ошибки при работе с английскими местоимениями
Даже опытные изучающие английский язык нередко допускают ошибки при использовании личных местоимений. Рассмотрим наиболее распространённые из них и способы их избежать:
1. Неправильный выбор падежа
Одна из самых частых ошибок — использование именительного падежа вместо объектного и наоборот:
- ❌ Me and John went to the park. (Неправильно)
- ✅ John and I went to the park. (Правильно)
- ❌ She gave the book to my brother and I. (Неправильно)
- ✅ She gave the book to my brother and me. (Правильно)
2. Неправильный порядок местоимений
В английском принято ставить себя на последнее место в перечислении:
- ❌ I and my friends are going to the cinema. (Неправильно)
- ✅ My friends and I are going to the cinema. (Правильно)
3. Путаница между "its" и "it's"
Многие смешивают притяжательное прилагательное "its" с сокращением "it's" (it is/it has):
- ❌ The dog wagged it's tail. (Неправильно, если имеется в виду хвост собаки)
- ✅ The dog wagged its tail. (Правильно)
- ✅ It's a beautiful day today. (Правильно, если имеется в виду "It is")
4. Неверное согласование местоимений с антецедентом
Часто возникают проблемы с согласованием местоимений в роде и числе:
- ❌ Everyone should bring their books. (Спорно, но всё чаще принимается)
- ✅ Everyone should bring his or her book. (Традиционно правильно, но громоздко)
- ✅ All students should bring their books. (Правильно)
5. Неправильное использование возвратных местоимений
Возвратные местоимения (myself, yourself и т.д.) часто используются неверно:
- ❌ My husband and myself went to the party. (Неправильно)
- ✅ My husband and I went to the party. (Правильно)
- ❌ Please contact myself with any questions. (Неправильно)
- ✅ Please contact me with any questions. (Правильно)
6. Путаница между "who" и "whom"
Хотя строго говоря "who" и "whom" — это относительные местоимения, ошибки с ними очень распространены:
- ❌ Who did you give the book to? (Неформально допустимо, формально неправильно)
- ✅ To whom did you give the book? (Формально правильно)
7. Неверное использование "they" для компаний и организаций
В американском английском компании обычно рассматриваются как единое целое (it), а в британском могут рассматриваться как коллектив (they):
- 🇺🇸 Apple has announced that it will release a new product. (США)
- 🇬🇧 Apple have announced that they will release a new product. (Великобритания)
Чтобы избежать этих ошибок, полезно регулярно практиковаться, обращать внимание на использование местоимений в аутентичных источниках и не стесняться проверять себя в случае сомнений. 📝
Освоение английских личных местоимений открывает дверь к более свободному и естественному владению языком. Местоимения — это не просто заменители существительных, а тонкий инструмент, позволяющий передавать оттенки смысла, отношений и контекста. Практика их правильного использования в разных речевых ситуациях со временем формирует языковую интуицию, помогающую избегать большинства ошибок автоматически. Совершенствуйте эти навыки постепенно, и вы заметите, как ваша речь становится всё более беглой и грамматически безупречной.