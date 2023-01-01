Личные местоимения в английском языке: полное руководство и правила

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Учащиеся, изучающие английский язык на начальном или среднем уровне

Преподаватели английского языка, желающие улучшить свои методики обучения

Интересующиеся углубленным пониманием грамматики английского языка Личные местоимения — невидимые герои английской речи, без которых невозможно построить ни одно внятное предложение. От простого "I am" до сложных конструкций "He gave it to them" — местоимения формируют скелет языка, заменяя существительные и делая речь плавной. Без понимания их функций и правил использования вы рискуете звучать как робот или персонаж пещерного человека из анекдотов. Это руководство раскроет все тайны английских личных местоимений, которые помогут вам говорить уверенно и грамотно — как настоящий носитель языка. 🔍

Что такое личные местоимения в английском языке

Личные местоимения в английском языке — это слова, которые заменяют имена существительные, обозначающие людей, предметы или явления. Они позволяют избежать повторения одних и тех же существительных в речи, делая её более гладкой и естественной.

Английские личные местоимения делятся на три группы:

Местоимения 1-го лица (говорящий о себе): I, we

Местоимения 2-го лица (обращение к собеседнику): you

Местоимения 3-го лица (указание на других лиц или предметы): he, she, it, they

Важная особенность английских местоимений — они изменяются по падежам, выполняя разные функции в предложении. Например, "I" в именительном падеже становится "me" в объектном падеже: "I see him" и "He sees me".

Анна Петрова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Однажды у меня была ученица Марина, которая постоянно путалась в местоимениях. Она говорила: "Me go to work", "Him like coffee". Когда я спросила, почему она так говорит, она ответила: "Мне кажется, так звучит более по-английски". Мы разработали мнемоническую систему: представляли местоимения в именительном падеже как "командиров", которые всегда стоят перед глаголом. Через месяц Марина полностью избавилась от этой ошибки и начала правильно строить предложения с местоимениями.

Личные местоимения несут в себе информацию о:

Лице (1-е, 2-е, 3-е)

Числе (единственное или множественное)

Роде (в 3-м лице ед. числа: мужской, женский, средний)

Падеже (именительный или объектный)

Без правильного использования личных местоимений невозможно грамотно выражать мысли на английском языке. Они являются базовым элементом грамматики, который необходимо освоить на ранних этапах изучения языка. 🧩

Таблица личных местоимений в разных падежах

В английском языке местоимения имеют различные формы в зависимости от их функции в предложении. Рассмотрим основные падежные формы:

Лицо Именительный падеж (Subject Pronouns) Объектный падеж (Object Pronouns) Притяжательные местоимения (Possessive Pronouns) Притяжательные прилагательные (Possessive Adjectives) 1-е лицо ед. ч. I me mine my 2-е лицо ед./мн. ч. you you yours your 3-е лицо ед. ч. (муж.) he him his his 3-е лицо ед. ч. (жен.) she her hers her 3-е лицо ед. ч. (средн.) it it its its 1-е лицо мн. ч. we us ours our 3-е лицо мн. ч. they them theirs their

Именительный падеж (Subject Pronouns) используется, когда местоимение выступает в роли подлежащего:

I speak English. (Я говорю по-английски.)

They live in London. (Они живут в Лондоне.)

Объектный падеж (Object Pronouns) применяется, когда местоимение выступает как дополнение:

Please give it to me. (Пожалуйста, дай это мне.)

I saw her yesterday. (Я видел её вчера.)

Притяжательные местоимения (Possessive Pronouns) указывают на принадлежность и используются самостоятельно:

This book is mine. (Эта книга — моя.)

The blue car is theirs. (Синяя машина — их.)

Притяжательные прилагательные (Possessive Adjectives) также указывают на принадлежность, но всегда стоят перед существительным:

This is my book. (Это моя книга.)

Their house is very big. (Их дом очень большой.)

Важно отметить, что в английском языке, в отличие от русского, нет падежной системы как таковой. Термины "именительный" и "объектный" падежи используются для удобства объяснения. 📊

Правила употребления местоимений в предложениях

Корректное использование местоимений — один из маркеров грамотной английской речи. Следуйте этим правилам для безупречного употребления личных местоимений:

1. Местоимения в роли подлежащего

Используйте местоимения в именительном падеже (I, you, he, she, it, we, they), когда они выполняют функцию подлежащего:

I want to learn English. (Я хочу учить английский.)

They are coming tomorrow. (Они приедут завтра.)

2. Местоимения в роли дополнения

Используйте объектные формы местоимений (me, you, him, her, it, us, them) после глаголов и предлогов:

John gave me a book. (Джон дал мне книгу.)

We talked about them. (Мы говорили о них.)

3. Согласование местоимений с антецедентом

Местоимение должно согласовываться с существительным (антецедентом), которое оно заменяет:

Mary said she would come. (Мэри сказала, что она придёт.)

The dogs have their own beds. (У собак есть свои собственные лежанки.)

4. Использование "it" для неодушевлённых предметов и животных

В английском языке для неодушевлённых предметов и (обычно) для животных используется местоимение "it":

I bought a car. It is very fast. (Я купил машину. Она очень быстрая.)

The cat is sleeping. It looks peaceful. (Кот спит. Он выглядит умиротворённым.)

5. Местоимения с инфинитивами

После инфинитива используйте объектный падеж:

The teacher asked John and me to help. (Учитель попросил Джона и меня помочь.)

Михаил Соколов, лингвист-методист Когда я только начинал работать с группами студентов-международников, заметил интересную тенденцию: русскоговорящие студенты часто допускали ошибку, используя местоимение "I" в конце перечисления. Один из моих студентов постоянно говорил: "My brother and I went to the cinema", что грамматически правильно, но "John and me were invited", что неверно. Я придумал простой метод: предложил мысленно убирать второе лицо и проверять, как звучит предложение с одним местоимением. Так, "Me were invited" явно ошибочно, нужно "I was invited", поэтому правильно "John and I were invited". Этот приём стал спасением для многих моих учеников и помог им избавиться от подобных ошибок.

6. Употребление "it" как формального подлежащего

В английском языке "it" может использоваться как формальное подлежащее:

It is raining. (Идёт дождь.)

It is important to study. (Важно учиться.)

Применение этих правил позволит вам грамотно строить предложения с местоимениями и избегать распространённых ошибок. 🔤

Особые случаи использования личных местоимений

В английском языке существует ряд особых случаев и нюансов при использовании личных местоимений, которые часто вызывают затруднения у изучающих язык:

1. Местоимения в эмфатических конструкциях

Для усиления значения в английском используются возвратные местоимения:

I myself saw it happen. (Я сам видел, как это произошло.)

The president himself attended the meeting. (Сам президент присутствовал на встрече.)

2. Использование "they" в единственном числе

В современном английском "they" всё чаще используется как гендерно-нейтральное местоимение единственного числа:

If someone calls, tell them I'll call back. (Если кто-то позвонит, скажи им, что я перезвоню.)

Each student should submit their assignment by Friday. (Каждый студент должен сдать своё задание к пятнице.)

3. Использование "one" как безличного местоимения

В формальной речи часто используется местоимение "one" для обозначения неопределённого лица:

One should always be polite. (Следует всегда быть вежливым.)

One never knows what might happen. (Никогда не знаешь, что может случиться.)

4. Местоимения в сравнительных конструкциях

После "than" и "as" используется объектный падеж местоимений в неформальной речи и именительный — в формальной:

Неформально Формально She is taller than me. She is taller than I (am). They work harder than us. They work harder than we (do). He runs as fast as her. He runs as fast as she (does).

5. Использование "it" и "they" для указания на расстояние

Интересная особенность: когда говорят о расстоянии, времени или погоде, в английском часто используют "it", даже если существительное во множественном числе:

It's five miles to London. (До Лондона пять миль.)

It's three hours until the meeting. (До встречи три часа.)

6. "You" в обобщающем значении

В разговорной речи "you" может использоваться в обобщающем значении:

You never know what's around the corner. (Никогда не знаешь, что ждёт за углом.)

When you're tired, you don't think clearly. (Когда устаёшь, не мыслишь ясно.)

7. Местоимения в разделительных вопросах

В разделительных вопросах (tag questions) местоимение должно соответствовать подлежащему главного предложения:

You are coming, aren't you? (Ты придёшь, не так ли?)

The car was expensive, wasn't it? (Машина была дорогой, не так ли?)

Знание этих особых случаев поможет вам звучать более естественно и уверенно при общении на английском языке. 🌟

Типичные ошибки при работе с английскими местоимениями

Даже опытные изучающие английский язык нередко допускают ошибки при использовании личных местоимений. Рассмотрим наиболее распространённые из них и способы их избежать:

1. Неправильный выбор падежа

Одна из самых частых ошибок — использование именительного падежа вместо объектного и наоборот:

❌ Me and John went to the park. (Неправильно)

✅ John and I went to the park. (Правильно)

❌ She gave the book to my brother and I. (Неправильно)

✅ She gave the book to my brother and me. (Правильно)

2. Неправильный порядок местоимений

В английском принято ставить себя на последнее место в перечислении:

❌ I and my friends are going to the cinema. (Неправильно)

✅ My friends and I are going to the cinema. (Правильно)

3. Путаница между "its" и "it's"

Многие смешивают притяжательное прилагательное "its" с сокращением "it's" (it is/it has):

❌ The dog wagged it's tail. (Неправильно, если имеется в виду хвост собаки)

✅ The dog wagged its tail. (Правильно)

✅ It's a beautiful day today. (Правильно, если имеется в виду "It is")

4. Неверное согласование местоимений с антецедентом

Часто возникают проблемы с согласованием местоимений в роде и числе:

❌ Everyone should bring their books. (Спорно, но всё чаще принимается)

✅ Everyone should bring his or her book. (Традиционно правильно, но громоздко)

✅ All students should bring their books. (Правильно)

5. Неправильное использование возвратных местоимений

Возвратные местоимения (myself, yourself и т.д.) часто используются неверно:

❌ My husband and myself went to the party. (Неправильно)

✅ My husband and I went to the party. (Правильно)

❌ Please contact myself with any questions. (Неправильно)

✅ Please contact me with any questions. (Правильно)

6. Путаница между "who" и "whom"

Хотя строго говоря "who" и "whom" — это относительные местоимения, ошибки с ними очень распространены:

❌ Who did you give the book to? (Неформально допустимо, формально неправильно)

✅ To whom did you give the book? (Формально правильно)

7. Неверное использование "they" для компаний и организаций

В американском английском компании обычно рассматриваются как единое целое (it), а в британском могут рассматриваться как коллектив (they):

🇺🇸 Apple has announced that it will release a new product. (США)

🇬🇧 Apple have announced that they will release a new product. (Великобритания)

Чтобы избежать этих ошибок, полезно регулярно практиковаться, обращать внимание на использование местоимений в аутентичных источниках и не стесняться проверять себя в случае сомнений. 📝