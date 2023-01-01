Личные местоимения в английском языке: полное руководство и правила

Для кого эта статья:

  • Учащиеся, изучающие английский язык на начальном или среднем уровне
  • Преподаватели английского языка, желающие улучшить свои методики обучения

  • Интересующиеся углубленным пониманием грамматики английского языка

    Личные местоимения — невидимые герои английской речи, без которых невозможно построить ни одно внятное предложение. От простого "I am" до сложных конструкций "He gave it to them" — местоимения формируют скелет языка, заменяя существительные и делая речь плавной. Без понимания их функций и правил использования вы рискуете звучать как робот или персонаж пещерного человека из анекдотов. Это руководство раскроет все тайны английских личных местоимений, которые помогут вам говорить уверенно и грамотно — как настоящий носитель языка. 🔍

Что такое личные местоимения в английском языке

Личные местоимения в английском языке — это слова, которые заменяют имена существительные, обозначающие людей, предметы или явления. Они позволяют избежать повторения одних и тех же существительных в речи, делая её более гладкой и естественной.

Английские личные местоимения делятся на три группы:

  • Местоимения 1-го лица (говорящий о себе): I, we
  • Местоимения 2-го лица (обращение к собеседнику): you
  • Местоимения 3-го лица (указание на других лиц или предметы): he, she, it, they

Важная особенность английских местоимений — они изменяются по падежам, выполняя разные функции в предложении. Например, "I" в именительном падеже становится "me" в объектном падеже: "I see him" и "He sees me".

Анна Петрова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем

Однажды у меня была ученица Марина, которая постоянно путалась в местоимениях. Она говорила: "Me go to work", "Him like coffee". Когда я спросила, почему она так говорит, она ответила: "Мне кажется, так звучит более по-английски". Мы разработали мнемоническую систему: представляли местоимения в именительном падеже как "командиров", которые всегда стоят перед глаголом. Через месяц Марина полностью избавилась от этой ошибки и начала правильно строить предложения с местоимениями.

Личные местоимения несут в себе информацию о:

  • Лице (1-е, 2-е, 3-е)
  • Числе (единственное или множественное)
  • Роде (в 3-м лице ед. числа: мужской, женский, средний)
  • Падеже (именительный или объектный)

Без правильного использования личных местоимений невозможно грамотно выражать мысли на английском языке. Они являются базовым элементом грамматики, который необходимо освоить на ранних этапах изучения языка. 🧩

Таблица личных местоимений в разных падежах

В английском языке местоимения имеют различные формы в зависимости от их функции в предложении. Рассмотрим основные падежные формы:

Лицо Именительный падеж (Subject Pronouns) Объектный падеж (Object Pronouns) Притяжательные местоимения (Possessive Pronouns) Притяжательные прилагательные (Possessive Adjectives)
1-е лицо ед. ч. I me mine my
2-е лицо ед./мн. ч. you you yours your
3-е лицо ед. ч. (муж.) he him his his
3-е лицо ед. ч. (жен.) she her hers her
3-е лицо ед. ч. (средн.) it it its its
1-е лицо мн. ч. we us ours our
3-е лицо мн. ч. they them theirs their

Именительный падеж (Subject Pronouns) используется, когда местоимение выступает в роли подлежащего:

  • I speak English. (Я говорю по-английски.)
  • They live in London. (Они живут в Лондоне.)

Объектный падеж (Object Pronouns) применяется, когда местоимение выступает как дополнение:

  • Please give it to me. (Пожалуйста, дай это мне.)
  • I saw her yesterday. (Я видел её вчера.)

Притяжательные местоимения (Possessive Pronouns) указывают на принадлежность и используются самостоятельно:

  • This book is mine. (Эта книга — моя.)
  • The blue car is theirs. (Синяя машина — их.)

Притяжательные прилагательные (Possessive Adjectives) также указывают на принадлежность, но всегда стоят перед существительным:

  • This is my book. (Это моя книга.)
  • Their house is very big. (Их дом очень большой.)

Важно отметить, что в английском языке, в отличие от русского, нет падежной системы как таковой. Термины "именительный" и "объектный" падежи используются для удобства объяснения. 📊

Правила употребления местоимений в предложениях

Корректное использование местоимений — один из маркеров грамотной английской речи. Следуйте этим правилам для безупречного употребления личных местоимений:

1. Местоимения в роли подлежащего

Используйте местоимения в именительном падеже (I, you, he, she, it, we, they), когда они выполняют функцию подлежащего:

  • I want to learn English. (Я хочу учить английский.)
  • They are coming tomorrow. (Они приедут завтра.)

2. Местоимения в роли дополнения

Используйте объектные формы местоимений (me, you, him, her, it, us, them) после глаголов и предлогов:

  • John gave me a book. (Джон дал мне книгу.)
  • We talked about them. (Мы говорили о них.)

3. Согласование местоимений с антецедентом

Местоимение должно согласовываться с существительным (антецедентом), которое оно заменяет:

  • Mary said she would come. (Мэри сказала, что она придёт.)
  • The dogs have their own beds. (У собак есть свои собственные лежанки.)

4. Использование "it" для неодушевлённых предметов и животных

В английском языке для неодушевлённых предметов и (обычно) для животных используется местоимение "it":

  • I bought a car. It is very fast. (Я купил машину. Она очень быстрая.)
  • The cat is sleeping. It looks peaceful. (Кот спит. Он выглядит умиротворённым.)

5. Местоимения с инфинитивами

После инфинитива используйте объектный падеж:

  • The teacher asked John and me to help. (Учитель попросил Джона и меня помочь.)

Михаил Соколов, лингвист-методист

Когда я только начинал работать с группами студентов-международников, заметил интересную тенденцию: русскоговорящие студенты часто допускали ошибку, используя местоимение "I" в конце перечисления. Один из моих студентов постоянно говорил: "My brother and I went to the cinema", что грамматически правильно, но "John and me were invited", что неверно. Я придумал простой метод: предложил мысленно убирать второе лицо и проверять, как звучит предложение с одним местоимением. Так, "Me were invited" явно ошибочно, нужно "I was invited", поэтому правильно "John and I were invited". Этот приём стал спасением для многих моих учеников и помог им избавиться от подобных ошибок.

6. Употребление "it" как формального подлежащего

В английском языке "it" может использоваться как формальное подлежащее:

  • It is raining. (Идёт дождь.)
  • It is important to study. (Важно учиться.)

Применение этих правил позволит вам грамотно строить предложения с местоимениями и избегать распространённых ошибок. 🔤

Особые случаи использования личных местоимений

В английском языке существует ряд особых случаев и нюансов при использовании личных местоимений, которые часто вызывают затруднения у изучающих язык:

1. Местоимения в эмфатических конструкциях

Для усиления значения в английском используются возвратные местоимения:

  • I myself saw it happen. (Я сам видел, как это произошло.)
  • The president himself attended the meeting. (Сам президент присутствовал на встрече.)

2. Использование "they" в единственном числе

В современном английском "they" всё чаще используется как гендерно-нейтральное местоимение единственного числа:

  • If someone calls, tell them I'll call back. (Если кто-то позвонит, скажи им, что я перезвоню.)
  • Each student should submit their assignment by Friday. (Каждый студент должен сдать своё задание к пятнице.)

3. Использование "one" как безличного местоимения

В формальной речи часто используется местоимение "one" для обозначения неопределённого лица:

  • One should always be polite. (Следует всегда быть вежливым.)
  • One never knows what might happen. (Никогда не знаешь, что может случиться.)

4. Местоимения в сравнительных конструкциях

После "than" и "as" используется объектный падеж местоимений в неформальной речи и именительный — в формальной:

Неформально Формально
She is taller than me. She is taller than I (am).
They work harder than us. They work harder than we (do).
He runs as fast as her. He runs as fast as she (does).

5. Использование "it" и "they" для указания на расстояние

Интересная особенность: когда говорят о расстоянии, времени или погоде, в английском часто используют "it", даже если существительное во множественном числе:

  • It's five miles to London. (До Лондона пять миль.)
  • It's three hours until the meeting. (До встречи три часа.)

6. "You" в обобщающем значении

В разговорной речи "you" может использоваться в обобщающем значении:

  • You never know what's around the corner. (Никогда не знаешь, что ждёт за углом.)
  • When you're tired, you don't think clearly. (Когда устаёшь, не мыслишь ясно.)

7. Местоимения в разделительных вопросах

В разделительных вопросах (tag questions) местоимение должно соответствовать подлежащему главного предложения:

  • You are coming, aren't you? (Ты придёшь, не так ли?)
  • The car was expensive, wasn't it? (Машина была дорогой, не так ли?)

Знание этих особых случаев поможет вам звучать более естественно и уверенно при общении на английском языке. 🌟

Типичные ошибки при работе с английскими местоимениями

Даже опытные изучающие английский язык нередко допускают ошибки при использовании личных местоимений. Рассмотрим наиболее распространённые из них и способы их избежать:

1. Неправильный выбор падежа

Одна из самых частых ошибок — использование именительного падежа вместо объектного и наоборот:

  • ❌ Me and John went to the park. (Неправильно)
  • ✅ John and I went to the park. (Правильно)
  • ❌ She gave the book to my brother and I. (Неправильно)
  • ✅ She gave the book to my brother and me. (Правильно)

2. Неправильный порядок местоимений

В английском принято ставить себя на последнее место в перечислении:

  • ❌ I and my friends are going to the cinema. (Неправильно)
  • ✅ My friends and I are going to the cinema. (Правильно)

3. Путаница между "its" и "it's"

Многие смешивают притяжательное прилагательное "its" с сокращением "it's" (it is/it has):

  • ❌ The dog wagged it's tail. (Неправильно, если имеется в виду хвост собаки)
  • ✅ The dog wagged its tail. (Правильно)
  • ✅ It's a beautiful day today. (Правильно, если имеется в виду "It is")

4. Неверное согласование местоимений с антецедентом

Часто возникают проблемы с согласованием местоимений в роде и числе:

  • ❌ Everyone should bring their books. (Спорно, но всё чаще принимается)
  • ✅ Everyone should bring his or her book. (Традиционно правильно, но громоздко)
  • ✅ All students should bring their books. (Правильно)

5. Неправильное использование возвратных местоимений

Возвратные местоимения (myself, yourself и т.д.) часто используются неверно:

  • ❌ My husband and myself went to the party. (Неправильно)
  • ✅ My husband and I went to the party. (Правильно)
  • ❌ Please contact myself with any questions. (Неправильно)
  • ✅ Please contact me with any questions. (Правильно)

6. Путаница между "who" и "whom"

Хотя строго говоря "who" и "whom" — это относительные местоимения, ошибки с ними очень распространены:

  • ❌ Who did you give the book to? (Неформально допустимо, формально неправильно)
  • ✅ To whom did you give the book? (Формально правильно)

7. Неверное использование "they" для компаний и организаций

В американском английском компании обычно рассматриваются как единое целое (it), а в британском могут рассматриваться как коллектив (they):

  • 🇺🇸 Apple has announced that it will release a new product. (США)
  • 🇬🇧 Apple have announced that they will release a new product. (Великобритания)

Чтобы избежать этих ошибок, полезно регулярно практиковаться, обращать внимание на использование местоимений в аутентичных источниках и не стесняться проверять себя в случае сомнений. 📝

Освоение английских личных местоимений открывает дверь к более свободному и естественному владению языком. Местоимения — это не просто заменители существительных, а тонкий инструмент, позволяющий передавать оттенки смысла, отношений и контекста. Практика их правильного использования в разных речевых ситуациях со временем формирует языковую интуицию, помогающую избегать большинства ошибок автоматически. Совершенствуйте эти навыки постепенно, и вы заметите, как ваша речь становится всё более беглой и грамматически безупречной.

