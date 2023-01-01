Личные и притяжательные местоимения в русском языке: гид грамотности#Лингвистика и текст
Для кого эта статья:
- Для студентов, изучающих русский язык как иностранный
- Для родителей, помогающих детям с домашними заданиями по русскому языку
Для всех желающих улучшить свои навыки грамотного общения на русском языке
Русская грамматика порой напоминает лабиринт, где неопытные путники часто теряются среди падежей, склонений и спряжений. Местоимения — те маленькие слова-хамелеоны, которые могут заменить практически любую часть речи — оказываются одним из самых коварных участков этого лабиринта. Знаете ли вы, что согласно исследованиям лингвистов, ошибки в использовании местоимений входят в топ-5 самых распространенных грамматических ошибок как у школьников, так и у изучающих русский как иностранный? 🔍 Независимо от того, готовитесь ли вы к экзаменам, помогаете детям с домашним заданием или просто хотите говорить грамотнее, этот гид поможет вам раз и навсегда разобраться с личными и притяжательными местоимениями.
Что такое местоимения и какую функцию они выполняют
Местоимения — это особая часть речи, которая не называет предметы, признаки или количества, а лишь указывает на них. Функционально местоимения работают как "словесные джокеры", заменяя существительные, прилагательные, числительные и другие части речи в предложении. Без местоимений наша речь звучала бы невыносимо тяжеловесно и монотонно. Представьте текст, где приходится постоянно повторять одни и те же существительные! 😱
Анна Сергеевна, преподаватель кафедры русского языка
Однажды ко мне на занятие пришел студент из Японии, который уже неплохо говорил по-русски, но категорически избегал использования местоимений. Всякий раз, рассказывая о себе, он говорил: "Тошио идет в магазин. Тошио покупает хлеб. Продавец дает Тошио сдачу." Когда я спросила, почему он так говорит, выяснилось, что в японском языке личные местоимения используются гораздо реже, и ему казалось неестественным постоянное "я" в русской речи. Мы потратили целое занятие на то, чтобы показать, как меняется речь с правильным использованием местоимений. После этого его рассказы превратились из роботоподобных конструкций в живую речь: "Я иду в магазин. Покупаю хлеб. Продавец дает мне сдачу." Этот случай прекрасно показывает, насколько важны местоимения для естественности нашей речи.
Основные функции местоимений:
- Заместительная — замена других слов для избегания повторов
- Указательная — указание на предметы, признаки, количества
- Связующая — соединение частей сложных предложений
- Вопросительная — формирование вопросов
- Обобщающая — обозначение обобщенных понятий
В русском языке местоимения делятся на 9 разрядов: личные, возвратные, притяжательные, указательные, определительные, вопросительные, относительные, отрицательные и неопределённые. Сегодня мы сосредоточимся на двух наиболее употребительных типах: личных и притяжательных местоимениях. 🧩
Классификация личных местоимений в русском языке
Личные местоимения указывают на участников речи или на лица/предметы, о которых идет речь. Они чётко разделяются по лицам и числам, создавая стройную систему.
|Лицо
|Единственное число
|Множественное число
|1-е лицо
|я
|мы
|2-е лицо
|ты
|вы
|3-е лицо
|он, она, оно
|они
Эта система на первый взгляд кажется простой, но имеет несколько важных нюансов:
- Местоимение "я" обозначает говорящего, того, кто производит речь.
- Местоимение "ты" указывает на собеседника в неформальной обстановке.
- Местоимение "вы" используется при обращении к группе людей или к одному человеку в формальной ситуации (вежливая форма). В последнем случае принято писать "Вы" с большой буквы в личной переписке.
- Местоимения третьего лица (он, она, оно, они) указывают на тех, кто не участвует непосредственно в разговоре.
- Местоимение "мы" может обозначать как группу, включающую говорящего, так и использоваться в значении "авторского мы" в научных работах или "царского мы" как формы величия.
Интересный факт: в некоторых языках, например в японском или корейском, система личных местоимений значительно сложнее и включает учёт социального статуса собеседников. В русском языке эту роль частично выполняет оппозиция "ты-вы". 🌍
Склонение и особенности использования личных местоимений
Личные местоимения в русском языке изменяются по падежам, причём их склонение имеет ряд уникальных особенностей, которые часто вызывают затруднения. В отличие от существительных, при склонении личных местоимений происходит супплетивизм — полное изменение основы слова (я — меня, мы — нас и т.д.).
|Падеж
|1-е л. ед.ч.
|2-е л. ед.ч.
|3-е л. ед.ч. (м/с)
|3-е л. ед.ч. (ж)
|1-е л. мн.ч.
|2-е л. мн.ч.
|3-е л. мн.ч.
|Им.
|я
|ты
|он, оно
|она
|мы
|вы
|они
|Род.
|меня
|тебя
|его
|её
|нас
|вас
|их
|Дат.
|мне
|тебе
|ему
|ей
|нам
|вам
|им
|Вин.
|меня
|тебя
|его
|её
|нас
|вас
|их
|Твор.
|мной
|тобой
|им
|ей
|нами
|вами
|ими
|Предл.
|обо мне
|о тебе
|о нём
|о ней
|о нас
|о вас
|о них
Важные особенности при склонении и использовании личных местоимений:
- Приставное "н": Местоимения 3-го лица после большинства предлогов приобретают начальное "н": у него, к нему, с ними. Исключения: предлоги, оканчивающиеся на согласные звуки в некоторых устойчивых сочетаниях: без него, для неё.
- Вариативность форм творительного падежа: допустимы формы "мной" и "мною", "тобой" и "тобою", причём вторые формы считаются более книжными.
- Изменение предлогов: Перед некоторыми местоимениями предлоги могут менять форму: со мной (не "с мной"), обо мне (не "о мне"), ко мне (не "к мне").
- Ударение: В косвенных падежах ударение обычно падает на окончание: менЯ, тебЯ, за негО.
При использовании личных местоимений важно следить за их соответствием контексту. Часто возникают двусмысленности при неаккуратном использовании местоимений 3-го лица: "Иван встретил Петра, он был рад" — непонятно, кто именно был рад. В таких случаях лучше заменить местоимение на имя или использовать уточнение. 🧠
Притяжательные местоимения: виды и правильное употребление
Притяжательные местоимения указывают на принадлежность предмета какому-либо лицу или предмету. Они отвечают на вопросы "чей?", "чья?", "чьё?", "чьи?" и согласуются с определяемым словом в роде, числе и падеже — как прилагательные.
В русском языке выделяют следующие притяжательные местоимения:
- Мой, моя, моё, мои — указывают на принадлежность говорящему (1-е лицо ед. числа)
- Твой, твоя, твоё, твои — указывают на принадлежность собеседнику (2-е лицо ед. числа)
- Его, её, их — указывают на принадлежность тому, о ком говорят (3-е лицо). Эти местоимения не изменяются по родам и числам.
- Наш, наша, наше, наши — указывают на принадлежность группе, включающей говорящего (1-е лицо мн. числа)
- Ваш, ваша, ваше, ваши — указывают на принадлежность нескольким собеседникам или одному собеседнику при вежливом обращении (2-е лицо мн. числа)
- Свой, своя, своё, свои — указывают на принадлежность подлежащему
Игорь Петрович, лингвист-методист
Работая с иностранными студентами, я заметил, что одной из самых сложных тем для них становится использование местоимения "свой". Помню случай с немецкой студенткой Мартой, которая писала в эссе фразы вроде: "Мария взяла её книгу и пошла домой". Когда я спросил, о чьей книге идёт речь, оказалось, что Мария взяла свою собственную книгу. В немецком языке нет прямого аналога нашему "свой", поэтому Марта использовала прямой перевод немецкой конструкции. Мы придумали для неё мнемоническое правило: если предмет принадлежит подлежащему предложения — используем "свой". Через две недели практики ошибки почти исчезли. А потом она сама начала замечать, как часто наши "свой" переводится на другие языки притяжательными местоимениями соответствующего лица, и это стало для неё настоящим лингвистическим открытием.
Особое внимание следует уделить правильному использованию местоимения "свой". Оно употребляется, когда предмет принадлежит подлежащему предложения:
"Я взял свою книгу." (= мою книгу) "Ты забыл свой зонт." (= твой зонт) "Он читает свою почту." (= его почту)
Важно: Местоимения "его", "её", "их" в притяжательном значении, в отличие от личных местоимений в родительном и винительном падежах, не приобретают начальное "н" после предлогов:
Сравните: "Я подошёл к нему." (личное местоимение в дат. падеже) "Я подошёл к его дому." (притяжательное местоимение)
При этом в разговорной речи встречаются ошибочные формы вроде "у ихнего соседа", "ихние вещи", которые считаются просторечными и недопустимы в литературном языке. 🚫
Типичные ошибки при работе с местоимениями и как их избежать
Даже носители языка часто допускают ошибки при использовании местоимений. Вот наиболее распространённые из них и способы их избежать:
Неправильное использование "свой" и притяжательных местоимений Ошибка: "Он взял его книгу" (когда имеется в виду своя книга). Правильно: "Он взял свою книгу". Как избежать: Задайте вопрос "Кому принадлежит предмет?" Если подлежащему — используйте "свой".
Нарушение согласования местоимений Ошибка: "Каждый студент должны сдать их работы". Правильно: "Каждый студент должен сдать свою работу". Как избежать: Проверяйте согласование местоимений с теми словами, которые они заменяют или определяют.
Двусмысленность при использовании местоимений 3-го лица Ошибка: "Виктор попросил Сергея зайти к нему домой" (неясно, к кому). Правильно: "Виктор попросил Сергея зайти к нему (Виктору) домой" или "Виктор попросил Сергея зайти к себе домой" (если к Сергею). Как избежать: При возможной двусмысленности используйте имя вместо местоимения или добавляйте уточнение.
Неправильное употребление приставного "н" с предлогами Ошибка: "Благодаря него" (вместо "благодаря ему"). Ошибка: "У нее мамы" (вместо "у её мамы"). Как избежать: Запомните правило: личное местоимение 3-го лица получает "н" после предлогов, притяжательное — нет.
Просторечные формы местоимений Ошибка: "Ихние вещи", "евоный портфель". Правильно: "Их вещи", "его портфель". Как избежать: Запомните, что местоимения "его", "её", "их" в притяжательном значении не изменяются.
Отдельно стоит упомянуть об ошибках в письменной речи:
- Путаница между "не" и "ни" в отрицательных местоимениях: "никто" (но "не кто иной, как"), "ничто" (но "не что иное, как").
- Слитное/раздельное написание "не" и "ни" с отрицательными местоимениями: слитно без предлогов (никто, ничей), раздельно с предлогами (ни у кого, ни с чем).
- Пропуск местоимения "я" в официальных документах: "Прошу предоставить отпуск" (без "я").
Важно помнить, что правильное использование местоимений — это не просто соблюдение грамматических правил, но и забота о ясности вашей речи. Неправильно употреблённое местоимение может полностью исказить смысл высказывания или создать комический эффект. 😅
Личные и притяжательные местоимения — это незаменимые помощники в построении ясной и лаконичной речи. Изучая их особенности, мы не просто запоминаем грамматические правила, но и учимся точнее выражать свои мысли, избегать двусмысленности и сохранять естественность речи. Овладев тонкостями использования местоимений, вы поднимете свою языковую компетенцию на качественно новый уровень. Ведь именно в таких, казалось бы, мелочах и проявляется истинное мастерство владения языком.