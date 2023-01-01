Личные и притяжательные местоимения в русском языке: гид грамотности

Для кого эта статья:

Для студентов, изучающих русский язык как иностранный

Для родителей, помогающих детям с домашними заданиями по русскому языку

Для всех желающих улучшить свои навыки грамотного общения на русском языке Русская грамматика порой напоминает лабиринт, где неопытные путники часто теряются среди падежей, склонений и спряжений. Местоимения — те маленькие слова-хамелеоны, которые могут заменить практически любую часть речи — оказываются одним из самых коварных участков этого лабиринта. Знаете ли вы, что согласно исследованиям лингвистов, ошибки в использовании местоимений входят в топ-5 самых распространенных грамматических ошибок как у школьников, так и у изучающих русский как иностранный? 🔍 Независимо от того, готовитесь ли вы к экзаменам, помогаете детям с домашним заданием или просто хотите говорить грамотнее, этот гид поможет вам раз и навсегда разобраться с личными и притяжательными местоимениями.

Что такое местоимения и какую функцию они выполняют

Местоимения — это особая часть речи, которая не называет предметы, признаки или количества, а лишь указывает на них. Функционально местоимения работают как "словесные джокеры", заменяя существительные, прилагательные, числительные и другие части речи в предложении. Без местоимений наша речь звучала бы невыносимо тяжеловесно и монотонно. Представьте текст, где приходится постоянно повторять одни и те же существительные! 😱

Анна Сергеевна, преподаватель кафедры русского языка Однажды ко мне на занятие пришел студент из Японии, который уже неплохо говорил по-русски, но категорически избегал использования местоимений. Всякий раз, рассказывая о себе, он говорил: "Тошио идет в магазин. Тошио покупает хлеб. Продавец дает Тошио сдачу." Когда я спросила, почему он так говорит, выяснилось, что в японском языке личные местоимения используются гораздо реже, и ему казалось неестественным постоянное "я" в русской речи. Мы потратили целое занятие на то, чтобы показать, как меняется речь с правильным использованием местоимений. После этого его рассказы превратились из роботоподобных конструкций в живую речь: "Я иду в магазин. Покупаю хлеб. Продавец дает мне сдачу." Этот случай прекрасно показывает, насколько важны местоимения для естественности нашей речи.

Основные функции местоимений:

Заместительная — замена других слов для избегания повторов

Указательная — указание на предметы, признаки, количества

Связующая — соединение частей сложных предложений

Вопросительная — формирование вопросов

Обобщающая — обозначение обобщенных понятий

В русском языке местоимения делятся на 9 разрядов: личные, возвратные, притяжательные, указательные, определительные, вопросительные, относительные, отрицательные и неопределённые. Сегодня мы сосредоточимся на двух наиболее употребительных типах: личных и притяжательных местоимениях. 🧩

Классификация личных местоимений в русском языке

Личные местоимения указывают на участников речи или на лица/предметы, о которых идет речь. Они чётко разделяются по лицам и числам, создавая стройную систему.

Лицо Единственное число Множественное число 1-е лицо я мы 2-е лицо ты вы 3-е лицо он, она, оно они

Эта система на первый взгляд кажется простой, но имеет несколько важных нюансов:

Местоимение "я" обозначает говорящего, того, кто производит речь.

обозначает говорящего, того, кто производит речь. Местоимение "ты" указывает на собеседника в неформальной обстановке.

указывает на собеседника в неформальной обстановке. Местоимение "вы" используется при обращении к группе людей или к одному человеку в формальной ситуации (вежливая форма). В последнем случае принято писать "Вы" с большой буквы в личной переписке.

используется при обращении к группе людей или к одному человеку в формальной ситуации (вежливая форма). В последнем случае принято писать "Вы" с большой буквы в личной переписке. Местоимения третьего лица (он, она, оно, они) указывают на тех, кто не участвует непосредственно в разговоре.

(он, она, оно, они) указывают на тех, кто не участвует непосредственно в разговоре. Местоимение "мы" может обозначать как группу, включающую говорящего, так и использоваться в значении "авторского мы" в научных работах или "царского мы" как формы величия.

Интересный факт: в некоторых языках, например в японском или корейском, система личных местоимений значительно сложнее и включает учёт социального статуса собеседников. В русском языке эту роль частично выполняет оппозиция "ты-вы". 🌍

Склонение и особенности использования личных местоимений

Личные местоимения в русском языке изменяются по падежам, причём их склонение имеет ряд уникальных особенностей, которые часто вызывают затруднения. В отличие от существительных, при склонении личных местоимений происходит супплетивизм — полное изменение основы слова (я — меня, мы — нас и т.д.).

Падеж 1-е л. ед.ч. 2-е л. ед.ч. 3-е л. ед.ч. (м/с) 3-е л. ед.ч. (ж) 1-е л. мн.ч. 2-е л. мн.ч. 3-е л. мн.ч. Им. я ты он, оно она мы вы они Род. меня тебя его её нас вас их Дат. мне тебе ему ей нам вам им Вин. меня тебя его её нас вас их Твор. мной тобой им ей нами вами ими Предл. обо мне о тебе о нём о ней о нас о вас о них

Важные особенности при склонении и использовании личных местоимений:

Приставное "н": Местоимения 3-го лица после большинства предлогов приобретают начальное "н": у него, к нему, с ними. Исключения: предлоги, оканчивающиеся на согласные звуки в некоторых устойчивых сочетаниях: без него, для неё. Вариативность форм творительного падежа: допустимы формы "мной" и "мною", "тобой" и "тобою", причём вторые формы считаются более книжными. Изменение предлогов: Перед некоторыми местоимениями предлоги могут менять форму: со мной (не "с мной"), обо мне (не "о мне"), ко мне (не "к мне"). Ударение: В косвенных падежах ударение обычно падает на окончание: менЯ, тебЯ, за негО.

При использовании личных местоимений важно следить за их соответствием контексту. Часто возникают двусмысленности при неаккуратном использовании местоимений 3-го лица: "Иван встретил Петра, он был рад" — непонятно, кто именно был рад. В таких случаях лучше заменить местоимение на имя или использовать уточнение. 🧠

Притяжательные местоимения: виды и правильное употребление

Притяжательные местоимения указывают на принадлежность предмета какому-либо лицу или предмету. Они отвечают на вопросы "чей?", "чья?", "чьё?", "чьи?" и согласуются с определяемым словом в роде, числе и падеже — как прилагательные.

В русском языке выделяют следующие притяжательные местоимения:

Мой, моя, моё, мои — указывают на принадлежность говорящему (1-е лицо ед. числа)

— указывают на принадлежность говорящему (1-е лицо ед. числа) Твой, твоя, твоё, твои — указывают на принадлежность собеседнику (2-е лицо ед. числа)

— указывают на принадлежность собеседнику (2-е лицо ед. числа) Его, её, их — указывают на принадлежность тому, о ком говорят (3-е лицо). Эти местоимения не изменяются по родам и числам.

— указывают на принадлежность тому, о ком говорят (3-е лицо). Эти местоимения не изменяются по родам и числам. Наш, наша, наше, наши — указывают на принадлежность группе, включающей говорящего (1-е лицо мн. числа)

— указывают на принадлежность группе, включающей говорящего (1-е лицо мн. числа) Ваш, ваша, ваше, ваши — указывают на принадлежность нескольким собеседникам или одному собеседнику при вежливом обращении (2-е лицо мн. числа)

— указывают на принадлежность нескольким собеседникам или одному собеседнику при вежливом обращении (2-е лицо мн. числа) Свой, своя, своё, свои — указывают на принадлежность подлежащему

Игорь Петрович, лингвист-методист Работая с иностранными студентами, я заметил, что одной из самых сложных тем для них становится использование местоимения "свой". Помню случай с немецкой студенткой Мартой, которая писала в эссе фразы вроде: "Мария взяла её книгу и пошла домой". Когда я спросил, о чьей книге идёт речь, оказалось, что Мария взяла свою собственную книгу. В немецком языке нет прямого аналога нашему "свой", поэтому Марта использовала прямой перевод немецкой конструкции. Мы придумали для неё мнемоническое правило: если предмет принадлежит подлежащему предложения — используем "свой". Через две недели практики ошибки почти исчезли. А потом она сама начала замечать, как часто наши "свой" переводится на другие языки притяжательными местоимениями соответствующего лица, и это стало для неё настоящим лингвистическим открытием.

Особое внимание следует уделить правильному использованию местоимения "свой". Оно употребляется, когда предмет принадлежит подлежащему предложения:

"Я взял свою книгу." (= мою книгу) "Ты забыл свой зонт." (= твой зонт) "Он читает свою почту." (= его почту)

Важно: Местоимения "его", "её", "их" в притяжательном значении, в отличие от личных местоимений в родительном и винительном падежах, не приобретают начальное "н" после предлогов:

Сравните: "Я подошёл к нему." (личное местоимение в дат. падеже) "Я подошёл к его дому." (притяжательное местоимение)

При этом в разговорной речи встречаются ошибочные формы вроде "у ихнего соседа", "ихние вещи", которые считаются просторечными и недопустимы в литературном языке. 🚫

Типичные ошибки при работе с местоимениями и как их избежать

Даже носители языка часто допускают ошибки при использовании местоимений. Вот наиболее распространённые из них и способы их избежать:

Неправильное использование "свой" и притяжательных местоимений Ошибка: "Он взял его книгу" (когда имеется в виду своя книга). Правильно: "Он взял свою книгу". Как избежать: Задайте вопрос "Кому принадлежит предмет?" Если подлежащему — используйте "свой". Нарушение согласования местоимений Ошибка: "Каждый студент должны сдать их работы". Правильно: "Каждый студент должен сдать свою работу". Как избежать: Проверяйте согласование местоимений с теми словами, которые они заменяют или определяют. Двусмысленность при использовании местоимений 3-го лица Ошибка: "Виктор попросил Сергея зайти к нему домой" (неясно, к кому). Правильно: "Виктор попросил Сергея зайти к нему (Виктору) домой" или "Виктор попросил Сергея зайти к себе домой" (если к Сергею). Как избежать: При возможной двусмысленности используйте имя вместо местоимения или добавляйте уточнение. Неправильное употребление приставного "н" с предлогами Ошибка: "Благодаря него" (вместо "благодаря ему"). Ошибка: "У нее мамы" (вместо "у её мамы"). Как избежать: Запомните правило: личное местоимение 3-го лица получает "н" после предлогов, притяжательное — нет. Просторечные формы местоимений Ошибка: "Ихние вещи", "евоный портфель". Правильно: "Их вещи", "его портфель". Как избежать: Запомните, что местоимения "его", "её", "их" в притяжательном значении не изменяются.

Отдельно стоит упомянуть об ошибках в письменной речи:

Путаница между "не" и "ни" в отрицательных местоимениях: "никто" (но "не кто иной, как"), "ничто" (но "не что иное, как").

Слитное/раздельное написание "не" и "ни" с отрицательными местоимениями: слитно без предлогов (никто, ничей), раздельно с предлогами (ни у кого, ни с чем).

Пропуск местоимения "я" в официальных документах: "Прошу предоставить отпуск" (без "я").

Важно помнить, что правильное использование местоимений — это не просто соблюдение грамматических правил, но и забота о ясности вашей речи. Неправильно употреблённое местоимение может полностью исказить смысл высказывания или создать комический эффект. 😅