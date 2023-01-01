Личные и притяжательные местоимения в английском языке: полное руководство

Для кого эта статья:

Люди, изучающие английский язык на уровне начинающего или среднего.

Преподаватели английского языка, ищущие объяснения и примеры для улучшения своих уроков.

Подготовленные к международным экзаменам, желающие усовершенствовать свои знания грамматики. Путешествие в мир английской грамматики — словно встреча с давними друзьями, которые не всегда ведут себя так, как ожидаешь. Личные и притяжательные местоимения — те самые маленькие слова, которые способны полностью изменить смысл предложения, вызвать непонимание или, наоборот, помочь блистательно выразить мысль. Независимо от того, готовитесь ли вы к международному экзамену, или просто хотите перестать путать "his" и "he's" — эта статья раскроет все секреты местоимений, сделав их вашими надежными союзниками в английском языке. 🌟

Личные местоимения в английском: основы и классификация

Личные местоимения в английском языке — это фундаментальная часть речи, заменяющая существительные и позволяющая избегать повторений в тексте. Без них речь становится громоздкой и неестественной. Представьте, как бы звучало предложение: "John went to the store because John needed to buy groceries for John's family" вместо элегантного "John went to the store because he needed to buy groceries for his family".

Английские личные местоимения классифицируются по нескольким параметрам:

По лицу (1-е, 2-е, 3-е)

По числу (единственное, множественное)

По роду (мужской, женский, средний — только в 3-м лице единственного числа)

По падежу (именительный/субъектный и объектный)

Эта система может показаться сложной на первый взгляд, но на практике она интуитивно понятна и логична. Давайте рассмотрим полную классификацию:

Лицо Единственное число Множественное число 1-е лицо I (я) we (мы) 2-е лицо you (ты) you (вы) 3-е лицо he, she, it (он, она, оно) they (они)

Важно отметить, что в английском, в отличие от русского языка, местоимения не изменяются по падежам так разнообразно. Есть всего две формы — субъектная (когда местоимение выступает подлежащим) и объектная (когда местоимение выступает дополнением). Это значительно упрощает систему по сравнению с шестью падежами в русском языке.

Особенность английских местоимений также заключается в том, что личное местоимение "I" всегда пишется с заглавной буквы, независимо от его положения в предложении. Это одно из тех правил, которые нужно просто запомнить. 📝

Анна Викторовна, преподаватель английского языка с 15-летним стажем

Когда я только начинала учить английский, путаница с местоимениями была моим кошмаром. Особенно запомнился случай во время поездки в Лондон. В ресторане я хотела сказать, что мой друг будет платить за себя, но вместо "He will pay for himself" сказала "He will pay for him", что полностью изменило смысл — будто он оплатит счёт какого-то третьего человека! Официант был сбит с толку, а я поняла, насколько важно чёткое понимание местоимений. Теперь, обучая студентов, я всегда начинаю с базовой классификации и обязательно привожу подобные примеры из жизни, демонстрирующие, как маленькие слова могут создать большую путаницу.

Субъектные и объектные формы личных местоимений

Выбор между субъектной и объектной формами местоимений в английском — это не просто вопрос грамматики, а вопрос точности передачи смысла. Субъектные местоимения используются, когда местоимение выполняет роль подлежащего (делает действие), а объектные — когда местоимение выступает в роли дополнения (принимает действие на себя). 🔄

Рассмотрим полный список этих форм:

Лицо Субъектная форма Объектная форма 1-е лицо ед. ч. I me 2-е лицо ед. ч. you you 3-е лицо ед. ч. he, she, it him, her, it 1-е лицо мн. ч. we us 2-е лицо мн. ч. you you 3-е лицо мн. ч. they them

На практике эти формы используются следующим образом:

Субъектная форма используется, когда местоимение является подлежащим: " I speak English." (Я говорю по-английски.)

используется, когда местоимение является подлежащим: " speak English." (Я говорю по-английски.) Объектная форма используется:

используется: После предлогов: "He gave it to me ." (Он дал это мне.)

." (Он дал это мне.) Как прямое дополнение: "She invited him to the party." (Она пригласила его на вечеринку.)

to the party." (Она пригласила его на вечеринку.) Как косвенное дополнение: "They wrote us a letter." (Они написали нам письмо.)

Особую сложность для изучающих английский представляют случаи, когда местоимение выступает частью составного подлежащего. Например, часто можно услышать ошибочную фразу "Me and John went to the cinema". Правильно будет сказать: "John and I went to the cinema", где используется субъектная форма "I", поскольку местоимение является частью подлежащего.

Ещё один нюанс — это использование местоимений после "to be". Здесь также следует использовать субъектную форму: "It is I ", а не "It is me", хотя в разговорной речи второй вариант встречается часто, особенно в американском английском.

Интересно, что объектные формы местоимений часто используются в сравнительных конструкциях с "than" и "as": "She is taller than I " (формально верно) vs. "She is taller than me " (разговорный вариант). Формальное правило гласит, что нужно мысленно завершить предложение: "She is taller than I [am]". Однако в современном английском объектная форма в таких случаях стала общепринятой.

Притяжательные местоимения: абсолютная и зависимая формы

Притяжательные местоимения в английском языке выполняют функцию, схожую с родительным падежом в русском — они указывают на принадлежность. Однако английская система притяжательных местоимений имеет интересную особенность: они делятся на две формы — зависимую (conjoint) и абсолютную (absolute). ✨

Зависимая форма (my, your, his, her, its, our, their) всегда стоит перед существительным и выполняет функцию определения: "This is my book."

(my, your, his, her, its, our, their) всегда стоит перед существительным и выполняет функцию определения: "This is book." Абсолютная форма (mine, yours, his, hers, its, ours, theirs) используется самостоятельно, без следующего за ней существительного: "This book is mine ."

Сравнение зависимых и абсолютных форм:

Местоимение Зависимая форма Абсолютная форма Пример 1-е лицо ед. ч. my mine This is my pen. The pen is mine. 2-е лицо your yours Is this your book? Yes, it's yours. 3-е лицо ед. ч. (м.р.) his his That is his car. The car is his. 3-е лицо ед. ч. (ж.р.) her hers These are her glasses. The glasses are hers. 3-е лицо ед. ч. (ср.р.) its its The dog wagged its tail. That tail is its. 1-е лицо мн. ч. our ours This is our house. The house is ours. 3-е лицо мн. ч. their theirs Those are their toys. The toys are theirs.

Важно помнить, что притяжательные местоимения в абсолютной форме никогда не используются с апострофом! Ошибки вроде "her's" или "our's" очень распространены среди изучающих язык, но они неверны. Апостроф используется для притяжательных форм существительных (John's book) или в сокращениях (it's = it is/it has).

Также стоит обратить внимание на разницу между "its" (притяжательное местоимение) и "it's" (сокращение от "it is" или "it has"). Это одна из наиболее частых ошибок даже среди носителей языка.

Примеры использования в контексте:

"I have lost my keys. Have you seen them ?" (зависимая форма + объектное местоимение)

keys. Have you seen ?" (зависимая форма + объектное местоимение) "Those aren't your glasses, yours are on the table." (зависимая и абсолютная формы)

glasses, are on the table." (зависимая и абсолютная формы) "This project is ours , we won't let them take credit for it ." (абсолютная форма + объектные местоимения)

В некоторых случаях притяжательные местоимения могут использоваться с предлогом "of" для усиления притяжательного значения: "a friend of mine ", "a colleague of ours ". Это означает "один из моих друзей", "один из наших коллег" соответственно.

Особенности употребления местоимений в разговорной речи

Разговорная английская речь имеет свои нюансы в использовании местоимений, которые могут отличаться от правил, изучаемых в учебниках. Понимание этих особенностей поможет вам не только лучше воспринимать английскую речь на слух, но и звучать естественнее в повседневном общении. 🗣️

Вот ключевые особенности употребления местоимений в разговорной речи:

Объектные формы после "be": Несмотря на то, что формально правильно говорить "It is I", в разговорной речи почти всегда используется "It's me". Аналогично: "It was them who called" вместо формального "It was they who called".

Местоимения в сравнительных конструкциях: В разговорной речи после "than" и "as" чаще используются объектные формы: "She runs faster than me" вместо "She runs faster than I [do]".

Универсальное "they": В современном английском всё чаще используется "they" в единственном числе как гендерно-нейтральное местоимение: "Someone left their umbrella" вместо "Someone left his or her umbrella".

Замена "whom" на "who": В разговорной речи "whom" (объектная форма от "who") практически вытеснена формой "who": "Who did you talk to?" вместо формального "Whom did you talk to?" или "To whom did you talk?".

Опущение местоимений: В неформальной речи и текстовых сообщениях часто опускаются подлежащие в начале предложения, особенно "I": "[I] Hope you're doing well" или "[I] Can't wait to see you".

Михаил Петрович, переводчик-синхронист

Однажды во время переговоров между российской и британской делегациями я столкнулся с интересным лингвистическим казусом. Российский представитель, говоря на английском, последовательно использовал формальные конструкции: "It is we who propose...", "The problem is not as critical for you as for us". Британцы, слушая это грамматически безупречное, но неестественное для разговорной речи выражение, испытывали дискомфорт — их собеседник звучал словно учебник. В перерыве я посоветовал нашему делегату смягчить тон и использовать более разговорные формы: "It's us who propose...", "The problem isn't as critical for you as for us". Атмосфера переговоров сразу изменилась — британцы почувствовали себя комфортнее и начали воспринимать российского коллегу как "своего". Этот случай показал мне, насколько важно не только знать формальные правила, но и понимать разговорные нюансы языка для эффективной коммуникации.

Интересно отметить, что в американском варианте английского разговорные формы часто используются шире, чем в британском, где больше сохраняется приверженность формальным правилам. Однако общая тенденция в обоих вариантах — упрощение и движение в сторону более естественного, менее формального использования местоимений.

В повседневном общении носители языка часто используют сокращённые формы с местоимениями, такие как:

"I'm", "you're", "we're", "they're" (с глаголом "be")

"I've", "you've", "we've", "they've" (с "have")

"I'll", "you'll", "we'll", "they'll" (с "will")

Эти сокращения делают речь более беглой и естественной. Их использование — признак хорошего владения разговорным английским.

Типичные ошибки при использовании местоимений в английском

Даже опытные изучающие английский язык порой сталкиваются с трудностями при использовании местоимений. Понимание типичных ошибок поможет вам избежать их в собственной речи и письме. ⚠️

Вот наиболее распространённые ошибки и способы их исправления:

Путаница между "its" и "it's" Неверно: The dog wagged it's tail.

Верно: The dog wagged its tail. (притяжательное местоимение без апострофа)

(притяжательное местоимение без апострофа) Верно: It's a beautiful day today. (сокращение от "it is") Использование апострофа в абсолютных притяжательных местоимениях Неверно: The book is her's. That pen is your's.

Верно: The book is hers. That pen is yours. Неправильный выбор между субъектной и объектной формами Неверно: Me and my friends went to the cinema.

Верно: My friends and I went to the cinema. (субъектная форма в роли подлежащего)

(субъектная форма в роли подлежащего) Неверно: John invited my wife and I to dinner.

Верно: John invited my wife and me to dinner. (объектная форма после глагола) Согласование местоимений с антецедентами Неверно: Each student must bring their own materials. (в традиционной грамматике; сейчас допустимо)

(в традиционной грамматике; сейчас допустимо) Верно (формально): Each student must bring his or her own materials.

Верно (современно): Students must bring their own materials. (множественное число) Двойное использование местоимений Неверно: My brother he works in London.

Верно: My brother works in London. или He works in London. Путаница с местоимением "who"/"whom" Неверно (формально): Who did you give the book to?

Верно (формально): To whom did you give the book? или Whom did you give the book to?

или Примечание: в разговорной речи "who" часто заменяет "whom"

Ещё одна область, где часто возникают ошибки, — это использование возвратных местоимений (myself, yourself, himself и т.д.). Их следует использовать только в двух случаях:

Для усиления: I myself saw it happen.

Для указания, что действие направлено на того же человека, который его совершает: She hurt herself.

Неверным является употребление возвратных местоимений вместо личных:

Неверно: Please give it to myself. или John and myself went to the store.

или Верно: Please give it to me. или John and I went to the store.

Проблемы также возникают при выборе местоимения в сравнительных конструкциях:

Неверно (формально): She is smarter than me.

Верно (формально): She is smarter than I (am).

Примечание: в разговорном английском первый вариант широко распространён.

Помните, что некоторые из этих "ошибок" становятся всё более приемлемыми в современном английском, особенно в разговорной речи. Однако для формального письма и академических ситуаций важно придерживаться традиционных правил.