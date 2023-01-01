Сторисмейкер: как создавать контент для соцсетей и на этом зарабатывать

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Профессионалы и начинающие сторисмейкеры, заинтересованные в развитии карьеры в создании контента для социальных сетей

Маркетологи и SMM-специалисты, желающие углубить свои знания о современном контент-менеджменте и сторителлинге

Владельцы бизнеса и предприниматели, стремящиеся улучшить свои навыки в эффективном продвижении своих брендов в социальных платформах Каждую минуту пользователи пролистывают миллионы историй в соцсетях, задерживаясь лишь на тех, что цепляют с первой секунды. За этими яркими, запоминающимися сторис стоят профессионалы, о которых многие даже не слышали — сторисмейкеры. Эти специалисты превращают 15-секундные вертикальные видео в мощный маркетинговый инструмент, способный выделить бренд в бесконечном информационном потоке. Но кто они такие? Какими навыками обладают? И как развиваться в этой востребованной нише цифрового контента? Давайте разбираться вместе. 📱✨

Сторисмейкер: профессия на стыке творчества и маркетинга

Сторисмейкер — это специалист, создающий контент для раздела "Истории" в различных социальных платформах. Изначально формат временных, исчезающих через 24 часа публикаций появился в Snapchat, но позже был адаптирован другими площадками и превратился в один из основных каналов коммуникации с аудиторией.

Сторисмейкер — не просто человек, снимающий случайные моменты на телефон. Это профессионал, совмещающий в себе навыки:

Фотографа и видеооператора

Монтажера и графического дизайнера

Копирайтера и сценариста

Маркетолога и аналитика

За последние 5 лет профессия эволюционировала от простого публикатора контента до полноценного стратега, умеющего управлять вниманием аудитории и конвертировать его в конкретные бизнес-показатели.

Екатерина Соловьева, руководитель контент-студии Когда я только начинала заниматься сторисмейкингом в 2018 году, мои клиенты часто спрашивали: "А зачем вообще нужны эти исчезающие видео?" Помню одного скептика-ресторатора, который сомневался в эффективности формата. Мы запустили серию закулисных историй с кухни, показывая процесс приготовления фирменных блюд. Через две недели количество запросов на бронирование выросло на 34%. Клиенты приходили и просили "то самое блюдо из сторис". Тогда я поняла: хорошо сделанные истории работают не хуже, а иногда и эффективнее традиционной рекламы.

Важно понимать различие между сторисмейкером и SMM-специалистом. Если SMM-щик отвечает за общую стратегию продвижения в соцсетях, то сторисмейкер фокусируется именно на создании историй, делая их максимально эффективными для достижения конкретных целей.

Параметр Сторисмейкер SMM-специалист Основной фокус Создание коротких вертикальных историй Полное ведение аккаунтов в соцсетях Навыки Видеосъемка, монтаж, работа со звуком Стратегия, планирование, аналитика Инструменты Мобильные приложения для съемки и обработки, графические редакторы Планировщики постов, сервисы аналитики Периодичность работы Ежедневно или несколько раз в неделю Постоянно, с планированием на недели вперед

С развитием алгоритмов социальных платформ, отдающих приоритет коротким вертикальным видео, роль сторисмейкера становится все более значимой. Это уже не опциональный специалист, а необходимый элемент маркетинговой стратегии для брендов, стремящихся оставаться релевантными в цифровой среде. 🚀

Ключевые обязанности сторисмейкера в социальных сетях

Работа сторисмейкера многогранна и выходит далеко за рамки простого создания контента. Рассмотрим основные задачи, которые выполняет этот специалист в повседневной работе:

Планирование контент-стратегии для историй — разработка концепций, форматов и рубрик с учетом особенностей бренда и целевой аудитории. Создание контент-плана — распределение материалов по дням и времени с учетом активности подписчиков. Съемка и подготовка визуальных материалов — фото- и видеосъемка, подбор готовых изображений, создание графических элементов. Монтаж и обработка контента — работа со светом, цветокоррекция, добавление эффектов, текста, стикеров, музыки. Разработка интерактивных механик — опросы, викторины, голосования, игры для вовлечения аудитории. Анализ эффективности — отслеживание охватов, просмотров, ответов на интерактивы, конверсий. Коммуникация с аудиторией — ответы на вопросы, обработка реакций.

Важно отметить, что хороший сторисмейкер должен быть в некотором смысле журналистом — замечать интересные детали, оперативно реагировать на события и уметь рассказывать истории, которые вызывают эмоциональный отклик. В отличие от постов в ленте, истории позволяют создавать более живой, непринужденный и аутентичный контент. 📲

Необходимые навыки для успешной работы со сторис

Чтобы стать востребованным сторисмейкером, необходимо развивать комплекс навыков, охватывающих как технические аспекты, так и творческий потенциал. Рассмотрим ключевые компетенции подробнее:

Технические навыки:

Видеосъемка — умение работать с мобильной камерой, понимание основ композиции, освещения, ракурсов.

— умение работать с мобильной камерой, понимание основ композиции, освещения, ракурсов. Базовый видеомонтаж — нарезка фрагментов, добавление переходов, работа со скоростью воспроизведения.

— нарезка фрагментов, добавление переходов, работа со скоростью воспроизведения. Работа с графикой — создание и адаптация визуальных элементов, анимации, текстовых блоков.

— создание и адаптация визуальных элементов, анимации, текстовых блоков. Работа со звуком — подбор музыки, звуковых эффектов, балансировка громкости.

— подбор музыки, звуковых эффектов, балансировка громкости. Понимание технических требований платформ — знание ограничений по длительности, форматам, разрешению.

Творческие и коммуникативные навыки:

Сторителлинг — умение выстраивать повествование, создавать драматургию даже в коротких форматах.

— умение выстраивать повествование, создавать драматургию даже в коротких форматах. Копирайтинг — способность писать краткие, цепляющие тексты для подписей и призывов к действию.

— способность писать краткие, цепляющие тексты для подписей и призывов к действию. Креативность — генерация оригинальных идей, следование трендам и создание уникального контента.

— генерация оригинальных идей, следование трендам и создание уникального контента. Коммуникабельность — способность взаимодействовать с аудиторией, понимать ее потребности и интересы.

— способность взаимодействовать с аудиторией, понимать ее потребности и интересы. Эмпатия — понимание эмоциональных триггеров аудитории и умение вызывать нужные реакции.

Маркетинговые и аналитические навыки:

Понимание бренд-стратегии — способность транслировать ценности и голос бренда через истории.

— способность транслировать ценности и голос бренда через истории. Анализ метрик — умение интерпретировать данные об охватах, просмотрах, вовлеченности.

— умение интерпретировать данные об охватах, просмотрах, вовлеченности. A/B-тестирование — тестирование различных форматов, времени публикации, подходов к контенту.

— тестирование различных форматов, времени публикации, подходов к контенту. Таргетирование — знание основ рекламы для продвижения историй.

— знание основ рекламы для продвижения историй. Трендвотчинг — отслеживание новых форматов, фишек, вирусного контента.

Особо ценным навыком современного сторисмейкера становится способность быстро переключаться между разными типами контента и оперативно реагировать на изменения в информационном поле. Профессиональный сторисмейкер может за считанные минуты создать качественный контент, используя подручные средства — в этом и заключается его основное преимущество. 🔥

Важно отметить, что набор необходимых навыков постоянно эволюционирует вместе с развитием платформ. То, что было актуально год назад, сегодня может уже не работать — поэтому ключевым метанавыком становится адаптивность и готовность постоянно учиться.

Инструменты и программы в арсенале сторисмейкера

Профессиональный сторисмейкер ежедневно использует десятки приложений и сервисов для создания качественного контента. Рассмотрим основные категории инструментов, необходимых для эффективной работы:

Инструменты для съемки и обработки видео:

Мобильные приложения для съемки — VSCO, FilmicPro, ProCamera (расширенные возможности камеры).

— VSCO, FilmicPro, ProCamera (расширенные возможности камеры). Приложения для монтажа — InShot, CapCut, Splice (нарезка, склейка, добавление эффектов).

— InShot, CapCut, Splice (нарезка, склейка, добавление эффектов). Десктопные редакторы — Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro, DaVinci Resolve (для более сложного монтажа).

Инструменты для работы с графикой и дизайном:

Графические редакторы — Canva, Adobe Photoshop, Figma (создание шаблонов, обработка фото).

— Canva, Adobe Photoshop, Figma (создание шаблонов, обработка фото). Приложения для анимации — Adobe After Effects, Animate, Procreate (анимированные элементы и текст).

— Adobe After Effects, Animate, Procreate (анимированные элементы и текст). Библиотеки стоковых материалов — Unsplash, Freepik, Shutterstock (готовые изображения и графика).

Инструменты для работы со звуком:

Библиотеки музыки — Epidemic Sound, Artlist, PremiumBeat (легальная музыка для коммерческого использования).

— Epidemic Sound, Artlist, PremiumBeat (легальная музыка для коммерческого использования). Аудиоредакторы — Audacity, Adobe Audition, GarageBand (обработка звука, создание звуковых эффектов).

Инструменты для планирования и аналитики:

Планировщики контента — Notion, Trello, Asana (организация контент-плана).

— Notion, Trello, Asana (организация контент-плана). Сервисы аналитики — встроенная статистика соцсетей, Popsters, Hootsuite (анализ эффективности).

Тип задачи Бесплатное решение Платное профессиональное решение Особенности выбора Монтаж видео CapCut, InShot Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro Начинающие могут полноценно работать на бесплатных решениях Графический дизайн Canva (базовая версия), GIMP Adobe Photoshop, Illustrator Для историй часто достаточно мобильных приложений Планирование Notion, Google Sheets Asana, Monday.com Выбор зависит от масштаба проектов и команды Аналитика Встроенная статистика соцсетей Hootsuite, Brand24 Для глубокого анализа лучше использовать специализированные сервисы

Важно понимать, что набор инструментов сторисмейкера постоянно меняется, и важнее не количество освоенных программ, а умение быстро адаптироваться к новым инструментам. Многие профессионалы предпочитают использовать минимальный набор приложений, но делать это виртуозно. 🛠️

Отдельно стоит упомянуть, что значительная часть работы современного сторисмейкера может выполняться непосредственно в интерфейсе социальных платформ, которые постоянно добавляют новые возможности для создания и редактирования контента. Поэтому важно тщательно изучать встроенные функции и регулярно следить за их обновлениями.

Карьерные перспективы и заработок в профессии

Профессия сторисмейкера относительно новая на рынке, но уже сейчас можно проследить несколько карьерных траекторий и оценить потенциальный уровень дохода. Рассмотрим, какие возможности открываются перед специалистами в этой области:

Форматы трудоустройства сторисмейкера:

Штатный сотрудник — работа в компании, агентстве, издательстве (стабильный доход, социальные гарантии).

— работа в компании, агентстве, издательстве (стабильный доход, социальные гарантии). Фрилансер — работа с разными клиентами на проектной основе (гибкий график, разнообразие проектов).

— работа с разными клиентами на проектной основе (гибкий график, разнообразие проектов). Удаленный сотрудник — постоянная работа с 1-3 клиентами на дистанционной основе (баланс стабильности и свободы).

— постоянная работа с 1-3 клиентами на дистанционной основе (баланс стабильности и свободы). Предприниматель — создание контент-студии, найм команды, масштабирование бизнеса.

Уровни дохода в профессии (данные по России):

Начинающий сторисмейкер (опыт до года): 30 000 – 50 000 рублей в месяц.

(опыт до года): 30 000 – 50 000 рублей в месяц. Специалист среднего уровня (опыт 1-3 года): 60 000 – 120 000 рублей в месяц.

(опыт 1-3 года): 60 000 – 120 000 рублей в месяц. Эксперт (опыт более 3 лет, работа с крупными брендами): 120 000 – 250 000+ рублей в месяц.

(опыт более 3 лет, работа с крупными брендами): 120 000 – 250 000+ рублей в месяц. Руководитель контент-команды: от 200 000 рублей в месяц.

Доход сильно варьируется в зависимости от региона, ниши и формата работы. Сторисмейкеры, специализирующиеся на высококонкурентных нишах (бьюти, fashion, luxury) или работающие с крупными брендами, как правило, получают значительно выше среднего.

Карьерные перспективы и пути развития:

Горизонтальное развитие — расширение спектра услуг (видеопродакшн, таргетированная реклама, комплексное ведение соцсетей). Вертикальный рост — движение от исполнителя к руководителю контент-отдела или креативного направления. Создание контент-агентства — формирование команды и работа с более крупными проектами. Специализация — фокус на конкретной нише (например, сторисмейкер для ресторанного бизнеса или медицинских клиник). Обучение — создание курсов, мастер-классов, консультирование по сторисмейкингу.

Интересно, что многие успешные сторисмейкеры параллельно развивают собственные социальные аккаунты, превращая их в инструмент привлечения клиентов и дополнительный источник дохода. 💼

Для входа в профессию чаще всего не требуется формального образования — достаточно базовых навыков работы с фото и видео, желания учиться и понимания психологии аудитории. Многие сторисмейкеры начинают с ведения личных аккаунтов, затем переходят к работе с друзьями или небольшими локальными бизнесами и постепенно наращивают экспертизу и клиентскую базу.

Ключевой фактор роста в профессии — постоянное обучение и эксперименты с новыми форматами. Алгоритмы социальных платформ и предпочтения аудитории меняются так быстро, что успешными становятся те, кто умеет предвидеть тренды и быстро адаптировать под них свой контент.