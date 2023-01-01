Преобразование Unix timestamp в JavaScript: методы и оптимизации

Для кого эта статья:

Начинающие веб-разработчики, изучающие JavaScript и работу с датами

Опытные разработчики, желающие оптимизировать работу с временными данными

Специалисты по интеграции API, которым необходимо преобразование временных меток для пользовательских интерфейсов Работа с Unix timestamp — это как рукопожатие между бэкендом и фронтендом. API дарит вам число 1639553700 , а пользователь ждет «15 декабря 2021, 12:35». Разрыв между машинным языком и человеческим восприятием может выглядеть устрашающе, особенно когда дело касается разных часовых поясов и форматов. Но не беспокойтесь — JavaScript предлагает элегантные решения для трансформации этих загадочных чисел в понятные даты, и я покажу, как это делать эффективно и с минимальными усилиями. 🕒

Что такое Unix-время и почему его нужно преобразовывать

Unix-время (или Unix timestamp) — это система исчисления времени, которая считает количество секунд, прошедших с полуночи 1 января 1970 года по UTC. Это своеобразный "день сотворения мира" в компьютерной вселенной, точка отсчета, которую договорились использовать инженеры.

Почему именно эта дата? Просто так исторически сложилось — операционная система Unix была разработана примерно в это время, и инженеры выбрали этот момент как "эпоху" (epoch) для своей системы исчисления.

Timestamp (сек) Дата и время (UTC) Событие 0 1 января 1970, 00:00:00 Начало эпохи Unix 1000000000 9 сентября 2001, 01:46:40 Миллиардная секунда 1500000000 14 июля 2017, 02:40:00 Полтора миллиарда секунд 2147483647 19 января 2038, 03:14:07 Максимум для 32-битных систем

Существует несколько веских причин, почему Unix-время так популярно в программировании:

Однозначность : одно число представляет точный момент времени без путаницы с форматами и часовыми поясами

: одно число представляет точный момент времени без путаницы с форматами и часовыми поясами Компактность : для хранения требуется только одно целое число

: для хранения требуется только одно целое число Простота вычислений : легко добавлять и вычитать интервалы времени

: легко добавлять и вычитать интервалы времени Универсальность: понимается всеми компьютерными системами

Но несмотря на все преимущества для машин, для людей Unix-время абсолютно нечитаемо. Кто скажет, что означает число 1643734800? А ведь это всего лишь 1 февраля 2022 года. Отсюда и возникает необходимость преобразовывать его в понятный человеку формат.

Дмитрий, senior frontend-разработчик Столкнулся с Unix-временем еще в начале своей карьеры, когда подключал API платежной системы. Бэкенд возвращал временные метки для всех транзакций, а на фронте нужно было показывать пользователям понятные даты. Первое решение было наивным — я написал собственную функцию конвертации, которая учитывала все високосные годы, месяцы разной длины и прочие календарные нюансы. Спустя 200 строк кода я понял, что изобретаю велосипед, и обратился к встроенным методам JavaScript. Конструктор Date превратил мой монстр в элегантную однострочную функцию. Главный урок: никогда не пытайтесь самостоятельно реализовать то, что уже встроено в язык — особенно когда речь идет о времени и датах.

Базовые способы конвертации Unix timestamp в JavaScript

JavaScript предлагает несколько встроенных способов преобразования Unix-времени в читаемый формат. Рассмотрим базовые подходы, начиная с самого простого.

Важно понимать, что в JavaScript конструктор Date ожидает миллисекунды, а не секунды, как в классическом Unix-времени. Поэтому не забывайте умножать timestamp на 1000.

Метод 1: Использование конструктора Date

Самый прямолинейный подход — создать объект Date на основе Unix-времени:

JS Скопировать код // Unix-время в секундах (например, 1 января 2022 года) const unixTimestamp = 1640995200; // Создание объекта Date (не забываем умножить на 1000) const dateObject = new Date(unixTimestamp * 1000); // Вывод в стандартном формате console.log(dateObject.toString()); // "Sat Jan 01 2022 03:00:00 GMT+0300 (Moscow Standard Time)"

Этот метод дает нам объект Date, с которым можно дальше работать, используя его встроенные методы.

Метод 2: Использование toLocaleString()

Для более гибкого форматирования можно использовать метод toLocaleString() :

JS Скопировать код const unixTimestamp = 1640995200; const dateObject = new Date(unixTimestamp * 1000); // Форматирование с учетом локали const readableDate = dateObject.toLocaleString('ru-RU', { year: 'numeric', month: 'long', day: 'numeric', hour: '2-digit', minute: '2-digit' }); console.log(readableDate); // "1 января 2022 г., 03:00"

Метод toLocaleString() особенно полезен, когда нужно учитывать языковые и региональные особенности отображения дат. 🌐

Метод 3: Использование отдельных методов для извлечения компонентов

Иногда требуется больше контроля над форматированием. В этом случае можно извлечь отдельные компоненты даты:

JS Скопировать код const unixTimestamp = 1640995200; const date = new Date(unixTimestamp * 1000); const year = date.getFullYear(); const month = date.getMonth() + 1; // Месяцы начинаются с 0 const day = date.getDate(); const hours = date.getHours(); const minutes = date.getMinutes(); // Форматируем с ведущими нулями где нужно const formattedDate = `${day.toString().padStart(2, '0')}.${month.toString().padStart(2, '0')}.${year} ${hours.toString().padStart(2, '0')}:${minutes.toString().padStart(2, '0')}`; console.log(formattedDate); // "01.01.2022 03:00"

Такой подход дает максимальную гибкость, но требует больше кода.

Метод Преимущества Недостатки Когда использовать Date конструктор Простота использования Ограниченное форматирование Для быстрых прототипов toLocaleString() Локализация, гибкость Разное поведение в браузерах Для пользовательских интерфейсов Извлечение компонентов Полный контроль Многословность Для специфических требований toISOString() Стандартизированный формат Только UTC Для API и обмена данными

Форматирование даты и времени после преобразования

После преобразования Unix-времени в объект Date следующий шаг — форматирование результата в удобочитаемом виде. JavaScript предоставляет несколько методов для этого, каждый со своими особенностями.

Интернационализация с Intl.DateTimeFormat

API интернационализации (Intl) предоставляет мощные инструменты для форматирования дат с учетом локали:

JS Скопировать код const unixTimestamp = 1640995200; const date = new Date(unixTimestamp * 1000); const formatter = new Intl.DateTimeFormat('ru-RU', { weekday: 'long', year: 'numeric', month: 'long', day: 'numeric', hour: 'numeric', minute: 'numeric', second: 'numeric', timeZoneName: 'short' }); console.log(formatter.format(date)); // "суббота, 1 января 2022 г., 3:00:00 GMT+3"

Преимущество этого метода — богатые возможности локализации и форматирования. 🌍

Пользовательские форматы с шаблонными строками

Для создания собственных форматов удобно использовать шаблонные строки и методы объекта Date:

JS Скопировать код const unixTimestamp = 1640995200; const date = new Date(unixTimestamp * 1000); const months = [ 'января', 'февраля', 'марта', 'апреля', 'мая', 'июня', 'июля', 'августа', 'сентября', 'октября', 'ноября', 'декабря' ]; const formatted = `${date.getDate()} ${months[date.getMonth()]} ${date.getFullYear()} г., ${date.getHours()}:${String(date.getMinutes()).padStart(2, '0')}`; console.log(formatted); // "1 января 2022 г., 3:00"

Этот подход дает полный контроль над форматом, но требует ручной локализации.

Относительное форматирование

Иногда пользователю удобнее видеть время в относительном формате — «5 минут назад», «вчера» и т.д.

JS Скопировать код function getRelativeTimeString(timestamp) { const now = new Date(); const date = new Date(timestamp * 1000); const diff = Math.floor((now – date) / 1000); // разница в секундах if (diff < 60) return 'только что'; if (diff < 3600) return `${Math.floor(diff / 60)} минут назад`; if (diff < 86400) return `${Math.floor(diff / 3600)} часов назад`; if (diff < 2592000) return `${Math.floor(diff / 86400)} дней назад`; // Для более старых дат возвращаем полную дату return date.toLocaleDateString('ru-RU'); } console.log(getRelativeTimeString(Date.now() / 1000 – 3600)); // "1 часов назад"

Такой формат особенно полезен для социальных приложений и комментариев.

Учет часовых поясов

При работе с датами всегда нужно помнить о часовых поясах. Unix-время по определению представлено в UTC, но пользователи находятся в разных часовых поясах.

getUTC*() методы возвращают компоненты даты в UTC

возвращают компоненты даты в UTC get*() методы возвращают компоненты даты в локальном часовом поясе пользователя

возвращают компоненты даты в локальном часовом поясе пользователя Метод toLocaleString() по умолчанию использует локальный часовой пояс

Выбор правильного подхода зависит от требований проекта и целевой аудитории.

Алексей, fullstack-разработчик Разрабатывал приложение для международной команды, где пользователи находились в разных часовых поясах. Все шло гладко, пока один клиент не сообщил об ошибке: встречи, запланированные на утро, отображались как вечерние, что приводило к путанице. Оказалось, я использовал локальное время сервера для формирования дат вместо учета часового пояса пользователя. Решение пришло в виде двойного подхода: на сервере все даты хранились в Unix-формате (UTC), а клиентский код преобразовывал их с учетом часового пояса браузера. Для особо важных случаев мы добавили явное указание часового пояса рядом с датой. После этой доработки путаница прекратилась, а я навсегда запомнил: когда работаешь с временем, всегда явно указывай, в каком часовом поясе оно представлено.

Использование библиотек для работы с Unix-временем

Хотя встроенные методы JavaScript вполне справляются с базовыми задачами преобразования времени, для сложных сценариев часто удобнее использовать специализированные библиотеки. Они предлагают более богатый API и избавляют от необходимости писать собственные функции для типичных операций с датами.

Moment.js: классика жанра

Долгое время moment.js была стандартом де-факто для работы с датами в JavaScript:

JS Скопировать код // Установка: npm install moment const moment = require('moment'); moment.locale('ru'); // Установка русской локали const unixTimestamp = 1640995200; const formattedDate = moment.unix(unixTimestamp).format('DD MMMM YYYY, HH:mm'); console.log(formattedDate); // "01 января 2022, 03:00" // Относительное время console.log(moment.unix(unixTimestamp).fromNow()); // "2 года назад" (зависит от текущей даты)

Преимущества moment.js — богатая функциональность и отличная локализация. Однако сейчас библиотека находится в режиме поддержки (без активной разработки), и команда рекомендует переходить на более современные решения. 📦

date-fns: современная альтернатива

date-fns — модульная библиотека, которая следует функциональному подходу и лучше оптимизирована для tree-shaking:

JS Скопировать код // Установка: npm install date-fns const { fromUnixTime, format } = require('date-fns'); const { ru } = require('date-fns/locale'); const unixTimestamp = 1640995200; const date = fromUnixTime(unixTimestamp); const formatted = format(date, 'dd MMMM yyyy, HH:mm', { locale: ru }); console.log(formatted); // "01 января 2022, 03:00"

Преимущества date-fns — модульность и отсутствие мутаций (immutability), что делает её хорошим выбором для современных приложений.

Luxon: наследник Moment.js

Luxon разработан одним из создателей moment.js и учитывает недостатки своего предшественника:

JS Скопировать код // Установка: npm install luxon const { DateTime } = require('luxon'); const unixTimestamp = 1640995200; const dt = DateTime.fromSeconds(unixTimestamp).setLocale('ru'); console.log(dt.toFormat('dd MMMM yyyy, HH:mm')); // "01 января 2022, 03:00" // Относительное время console.log(dt.toRelative()); // "2 года назад" (зависит от текущей даты)

Luxon имеет более современный API, лучше работает с часовыми поясами и более эффективен с точки зрения размера бандла.

Day.js: легковесная альтернатива

Day.js — минималистичная библиотека с API, похожим на moment.js , но с гораздо меньшим размером:

JS Скопировать код // Установка: npm install dayjs const dayjs = require('dayjs'); require('dayjs/locale/ru'); // Подключение русской локали const relativeTime = require('dayjs/plugin/relativeTime'); dayjs.extend(relativeTime); dayjs.locale('ru'); const unixTimestamp = 1640995200; const formattedDate = dayjs.unix(unixTimestamp).format('DD MMMM YYYY, HH:mm'); console.log(formattedDate); // "01 января 2022, 03:00" console.log(dayjs.unix(unixTimestamp).fromNow()); // "2 года назад"

Если вам нужна легковесная библиотека с хорошей совместимостью с moment.js , Day.js — отличный выбор.

Библиотека Размер (минифицированный) Модульность Иммутабельность Активная разработка Moment.js ~66 KB Нет Нет Только поддержка date-fns ~13 KB (только используемые функции) Да Да Да Luxon ~20 KB Частично Да Да Day.js ~2 KB (базовый) + плагины Да (плагины) Да Да

Выбор библиотеки зависит от конкретных требований проекта: размера бандла, необходимых функций и совместимости с существующим кодом.

Оптимизация кода при преобразовании Unix-времени

При работе с Unix-временем в реальных приложениях важно не только правильно преобразовать его, но и сделать это эффективно. Рассмотрим несколько подходов к оптимизации такого кода.

Кеширование результатов форматирования

Если вам нужно отображать одну и ту же дату в разных местах приложения, имеет смысл кешировать результаты форматирования:

JS Скопировать код const dateFormatCache = new Map(); function formatUnixTimestamp(timestamp, format) { const cacheKey = `${timestamp}_${format}`; if (dateFormatCache.has(cacheKey)) { return dateFormatCache.get(cacheKey); } const date = new Date(timestamp * 1000); let result; // Применяем нужный формат if (format === 'full') { result = date.toLocaleString('ru-RU'); } else if (format === 'date') { result = date.toLocaleDateString('ru-RU'); } else if (format === 'time') { result = date.toLocaleTimeString('ru-RU'); } // Сохраняем в кеш и возвращаем результат dateFormatCache.set(cacheKey, result); return result; }

Этот подход особенно полезен в компонентах, которые часто перерисовываются, например, в списках или таблицах. ⚡

Оптимизация с помощью мемоизации

Для функциональных компонентов React или Vue можно использовать мемоизацию:

JS Скопировать код // React пример с useMemo import { useMemo } from 'react'; function TimestampDisplay({ timestamp, format }) { const formattedDate = useMemo(() => { const date = new Date(timestamp * 1000); return date.toLocaleString('ru-RU'); }, [timestamp, format]); return <span>{formattedDate}</span>; }

Выборочное использование библиотек

При использовании библиотек важно импортировать только необходимые функции, чтобы не увеличивать размер бандла:

JS Скопировать код // Вместо этого import moment from 'moment'; // Используйте это import { fromUnixTime, format } from 'date-fns'; // Или с date-fns/esm для еще лучшего tree-shaking import fromUnixTime from 'date-fns/esm/fromUnixTime'; import format from 'date-fns/esm/format';

Использование единой функции-утилиты

Чтобы избежать дублирования кода и обеспечить единообразие форматирования, создайте единую утилиту для преобразования времени:

JS Скопировать код // dateUtils.js export function formatUnixTime(timestamp, type = 'default') { if (!timestamp) return ''; const date = new Date(timestamp * 1000); switch (type) { case 'short': return `${date.getDate()}.${date.getMonth() + 1}.${date.getFullYear()}`; case 'time': return date.toLocaleTimeString('ru-RU', { hour: '2-digit', minute: '2-digit' }); case 'datetime': return `${date.toLocaleDateString('ru-RU')} ${date.toLocaleTimeString('ru-RU', { hour: '2-digit', minute: '2-digit' })}`; case 'relative': return getRelativeTimeString(timestamp); case 'default': default: return date.toLocaleString('ru-RU'); } } function getRelativeTimeString(timestamp) { // Реализация относительного форматирования // ... }

Такая централизация упрощает поддержку кода и изменение форматов при необходимости.

Оптимизация для интернационализации

Если ваше приложение поддерживает несколько языков, оптимизируйте работу с Intl.DateTimeFormat:

JS Скопировать код // Кешируем форматтеры для разных локалей const formatters = {}; function getFormatter(locale, options) { const key = `${locale}_${JSON.stringify(options)}`; if (!formatters[key]) { formatters[key] = new Intl.DateTimeFormat(locale, options); } return formatters[key]; } function formatTimestamp(timestamp, locale = 'ru-RU') { const date = new Date(timestamp * 1000); const formatter = getFormatter(locale, { year: 'numeric', month: 'long', day: 'numeric', hour: '2-digit', minute: '2-digit' }); return formatter.format(date); }

Это позволяет избежать создания новых экземпляров форматтера при каждом вызове функции.

Используйте нативные методы вместо библиотек для простых случаев

вместо библиотек для простых случаев Минимизируйте зависимости от внешних библиотек, если не используете их широкую функциональность

от внешних библиотек, если не используете их широкую функциональность Форматируйте даты один раз и сохраняйте результат, а не форматируйте при каждом рендеринге

и сохраняйте результат, а не форматируйте при каждом рендеринге Предварительно вычисляйте часто используемые форматы , особенно если они не меняются

, особенно если они не меняются Учитывайте производительность при работе со списками, содержащими множество временных меток