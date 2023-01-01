Преобразование Unix timestamp в JavaScript: методы и оптимизации
Для кого эта статья:
- Начинающие веб-разработчики, изучающие JavaScript и работу с датами
- Опытные разработчики, желающие оптимизировать работу с временными данными
Специалисты по интеграции API, которым необходимо преобразование временных меток для пользовательских интерфейсов
Работа с Unix timestamp — это как рукопожатие между бэкендом и фронтендом. API дарит вам число
1639553700, а пользователь ждет «15 декабря 2021, 12:35». Разрыв между машинным языком и человеческим восприятием может выглядеть устрашающе, особенно когда дело касается разных часовых поясов и форматов. Но не беспокойтесь — JavaScript предлагает элегантные решения для трансформации этих загадочных чисел в понятные даты, и я покажу, как это делать эффективно и с минимальными усилиями. 🕒
Что такое Unix-время и почему его нужно преобразовывать
Unix-время (или Unix timestamp) — это система исчисления времени, которая считает количество секунд, прошедших с полуночи 1 января 1970 года по UTC. Это своеобразный "день сотворения мира" в компьютерной вселенной, точка отсчета, которую договорились использовать инженеры.
Почему именно эта дата? Просто так исторически сложилось — операционная система Unix была разработана примерно в это время, и инженеры выбрали этот момент как "эпоху" (epoch) для своей системы исчисления.
|Timestamp (сек)
|Дата и время (UTC)
|Событие
|0
|1 января 1970, 00:00:00
|Начало эпохи Unix
|1000000000
|9 сентября 2001, 01:46:40
|Миллиардная секунда
|1500000000
|14 июля 2017, 02:40:00
|Полтора миллиарда секунд
|2147483647
|19 января 2038, 03:14:07
|Максимум для 32-битных систем
Существует несколько веских причин, почему Unix-время так популярно в программировании:
- Однозначность: одно число представляет точный момент времени без путаницы с форматами и часовыми поясами
- Компактность: для хранения требуется только одно целое число
- Простота вычислений: легко добавлять и вычитать интервалы времени
- Универсальность: понимается всеми компьютерными системами
Но несмотря на все преимущества для машин, для людей Unix-время абсолютно нечитаемо. Кто скажет, что означает число 1643734800? А ведь это всего лишь 1 февраля 2022 года. Отсюда и возникает необходимость преобразовывать его в понятный человеку формат.
Дмитрий, senior frontend-разработчик Столкнулся с Unix-временем еще в начале своей карьеры, когда подключал API платежной системы. Бэкенд возвращал временные метки для всех транзакций, а на фронте нужно было показывать пользователям понятные даты. Первое решение было наивным — я написал собственную функцию конвертации, которая учитывала все високосные годы, месяцы разной длины и прочие календарные нюансы. Спустя 200 строк кода я понял, что изобретаю велосипед, и обратился к встроенным методам JavaScript. Конструктор Date превратил мой монстр в элегантную однострочную функцию. Главный урок: никогда не пытайтесь самостоятельно реализовать то, что уже встроено в язык — особенно когда речь идет о времени и датах.
Базовые способы конвертации Unix timestamp в JavaScript
JavaScript предлагает несколько встроенных способов преобразования Unix-времени в читаемый формат. Рассмотрим базовые подходы, начиная с самого простого.
Важно понимать, что в JavaScript конструктор
Date ожидает миллисекунды, а не секунды, как в классическом Unix-времени. Поэтому не забывайте умножать timestamp на 1000.
Метод 1: Использование конструктора Date
Самый прямолинейный подход — создать объект Date на основе Unix-времени:
// Unix-время в секундах (например, 1 января 2022 года)
const unixTimestamp = 1640995200;
// Создание объекта Date (не забываем умножить на 1000)
const dateObject = new Date(unixTimestamp * 1000);
// Вывод в стандартном формате
console.log(dateObject.toString());
// "Sat Jan 01 2022 03:00:00 GMT+0300 (Moscow Standard Time)"
Этот метод дает нам объект Date, с которым можно дальше работать, используя его встроенные методы.
Метод 2: Использование toLocaleString()
Для более гибкого форматирования можно использовать метод
toLocaleString():
const unixTimestamp = 1640995200;
const dateObject = new Date(unixTimestamp * 1000);
// Форматирование с учетом локали
const readableDate = dateObject.toLocaleString('ru-RU', {
year: 'numeric',
month: 'long',
day: 'numeric',
hour: '2-digit',
minute: '2-digit'
});
console.log(readableDate);
// "1 января 2022 г., 03:00"
Метод
toLocaleString() особенно полезен, когда нужно учитывать языковые и региональные особенности отображения дат. 🌐
Метод 3: Использование отдельных методов для извлечения компонентов
Иногда требуется больше контроля над форматированием. В этом случае можно извлечь отдельные компоненты даты:
const unixTimestamp = 1640995200;
const date = new Date(unixTimestamp * 1000);
const year = date.getFullYear();
const month = date.getMonth() + 1; // Месяцы начинаются с 0
const day = date.getDate();
const hours = date.getHours();
const minutes = date.getMinutes();
// Форматируем с ведущими нулями где нужно
const formattedDate = `${day.toString().padStart(2, '0')}.${month.toString().padStart(2, '0')}.${year} ${hours.toString().padStart(2, '0')}:${minutes.toString().padStart(2, '0')}`;
console.log(formattedDate);
// "01.01.2022 03:00"
Такой подход дает максимальную гибкость, но требует больше кода.
|Метод
|Преимущества
|Недостатки
|Когда использовать
|Date конструктор
|Простота использования
|Ограниченное форматирование
|Для быстрых прототипов
|toLocaleString()
|Локализация, гибкость
|Разное поведение в браузерах
|Для пользовательских интерфейсов
|Извлечение компонентов
|Полный контроль
|Многословность
|Для специфических требований
|toISOString()
|Стандартизированный формат
|Только UTC
|Для API и обмена данными
Форматирование даты и времени после преобразования
После преобразования Unix-времени в объект Date следующий шаг — форматирование результата в удобочитаемом виде. JavaScript предоставляет несколько методов для этого, каждый со своими особенностями.
Интернационализация с Intl.DateTimeFormat
API интернационализации (Intl) предоставляет мощные инструменты для форматирования дат с учетом локали:
const unixTimestamp = 1640995200;
const date = new Date(unixTimestamp * 1000);
const formatter = new Intl.DateTimeFormat('ru-RU', {
weekday: 'long',
year: 'numeric',
month: 'long',
day: 'numeric',
hour: 'numeric',
minute: 'numeric',
second: 'numeric',
timeZoneName: 'short'
});
console.log(formatter.format(date));
// "суббота, 1 января 2022 г., 3:00:00 GMT+3"
Преимущество этого метода — богатые возможности локализации и форматирования. 🌍
Пользовательские форматы с шаблонными строками
Для создания собственных форматов удобно использовать шаблонные строки и методы объекта Date:
const unixTimestamp = 1640995200;
const date = new Date(unixTimestamp * 1000);
const months = [
'января', 'февраля', 'марта', 'апреля', 'мая', 'июня',
'июля', 'августа', 'сентября', 'октября', 'ноября', 'декабря'
];
const formatted = `${date.getDate()} ${months[date.getMonth()]} ${date.getFullYear()} г., ${date.getHours()}:${String(date.getMinutes()).padStart(2, '0')}`;
console.log(formatted);
// "1 января 2022 г., 3:00"
Этот подход дает полный контроль над форматом, но требует ручной локализации.
Относительное форматирование
Иногда пользователю удобнее видеть время в относительном формате — «5 минут назад», «вчера» и т.д.
function getRelativeTimeString(timestamp) {
const now = new Date();
const date = new Date(timestamp * 1000);
const diff = Math.floor((now – date) / 1000); // разница в секундах
if (diff < 60) return 'только что';
if (diff < 3600) return `${Math.floor(diff / 60)} минут назад`;
if (diff < 86400) return `${Math.floor(diff / 3600)} часов назад`;
if (diff < 2592000) return `${Math.floor(diff / 86400)} дней назад`;
// Для более старых дат возвращаем полную дату
return date.toLocaleDateString('ru-RU');
}
console.log(getRelativeTimeString(Date.now() / 1000 – 3600)); // "1 часов назад"
Такой формат особенно полезен для социальных приложений и комментариев.
Учет часовых поясов
При работе с датами всегда нужно помнить о часовых поясах. Unix-время по определению представлено в UTC, но пользователи находятся в разных часовых поясах.
- getUTC*() методы возвращают компоненты даты в UTC
- get*() методы возвращают компоненты даты в локальном часовом поясе пользователя
- Метод toLocaleString() по умолчанию использует локальный часовой пояс
Выбор правильного подхода зависит от требований проекта и целевой аудитории.
Алексей, fullstack-разработчик Разрабатывал приложение для международной команды, где пользователи находились в разных часовых поясах. Все шло гладко, пока один клиент не сообщил об ошибке: встречи, запланированные на утро, отображались как вечерние, что приводило к путанице. Оказалось, я использовал локальное время сервера для формирования дат вместо учета часового пояса пользователя.
Решение пришло в виде двойного подхода: на сервере все даты хранились в Unix-формате (UTC), а клиентский код преобразовывал их с учетом часового пояса браузера. Для особо важных случаев мы добавили явное указание часового пояса рядом с датой. После этой доработки путаница прекратилась, а я навсегда запомнил: когда работаешь с временем, всегда явно указывай, в каком часовом поясе оно представлено.
Использование библиотек для работы с Unix-временем
Хотя встроенные методы JavaScript вполне справляются с базовыми задачами преобразования времени, для сложных сценариев часто удобнее использовать специализированные библиотеки. Они предлагают более богатый API и избавляют от необходимости писать собственные функции для типичных операций с датами.
Moment.js: классика жанра
Долгое время
moment.js была стандартом де-факто для работы с датами в JavaScript:
// Установка: npm install moment
const moment = require('moment');
moment.locale('ru'); // Установка русской локали
const unixTimestamp = 1640995200;
const formattedDate = moment.unix(unixTimestamp).format('DD MMMM YYYY, HH:mm');
console.log(formattedDate);
// "01 января 2022, 03:00"
// Относительное время
console.log(moment.unix(unixTimestamp).fromNow());
// "2 года назад" (зависит от текущей даты)
Преимущества
moment.js — богатая функциональность и отличная локализация. Однако сейчас библиотека находится в режиме поддержки (без активной разработки), и команда рекомендует переходить на более современные решения. 📦
date-fns: современная альтернатива
date-fns — модульная библиотека, которая следует функциональному подходу и лучше оптимизирована для tree-shaking:
// Установка: npm install date-fns
const { fromUnixTime, format } = require('date-fns');
const { ru } = require('date-fns/locale');
const unixTimestamp = 1640995200;
const date = fromUnixTime(unixTimestamp);
const formatted = format(date, 'dd MMMM yyyy, HH:mm', { locale: ru });
console.log(formatted);
// "01 января 2022, 03:00"
Преимущества
date-fns — модульность и отсутствие мутаций (immutability), что делает её хорошим выбором для современных приложений.
Luxon: наследник Moment.js
Luxon разработан одним из создателей
moment.js и учитывает недостатки своего предшественника:
// Установка: npm install luxon
const { DateTime } = require('luxon');
const unixTimestamp = 1640995200;
const dt = DateTime.fromSeconds(unixTimestamp).setLocale('ru');
console.log(dt.toFormat('dd MMMM yyyy, HH:mm'));
// "01 января 2022, 03:00"
// Относительное время
console.log(dt.toRelative());
// "2 года назад" (зависит от текущей даты)
Luxon имеет более современный API, лучше работает с часовыми поясами и более эффективен с точки зрения размера бандла.
Day.js: легковесная альтернатива
Day.js — минималистичная библиотека с API, похожим на
moment.js, но с гораздо меньшим размером:
// Установка: npm install dayjs
const dayjs = require('dayjs');
require('dayjs/locale/ru'); // Подключение русской локали
const relativeTime = require('dayjs/plugin/relativeTime');
dayjs.extend(relativeTime);
dayjs.locale('ru');
const unixTimestamp = 1640995200;
const formattedDate = dayjs.unix(unixTimestamp).format('DD MMMM YYYY, HH:mm');
console.log(formattedDate);
// "01 января 2022, 03:00"
console.log(dayjs.unix(unixTimestamp).fromNow());
// "2 года назад"
Если вам нужна легковесная библиотека с хорошей совместимостью с
moment.js,
Day.js — отличный выбор.
|Библиотека
|Размер (минифицированный)
|Модульность
|Иммутабельность
|Активная разработка
|Moment.js
|~66 KB
|Нет
|Нет
|Только поддержка
|date-fns
|~13 KB (только используемые функции)
|Да
|Да
|Да
|Luxon
|~20 KB
|Частично
|Да
|Да
|Day.js
|~2 KB (базовый) + плагины
|Да (плагины)
|Да
|Да
Выбор библиотеки зависит от конкретных требований проекта: размера бандла, необходимых функций и совместимости с существующим кодом.
Оптимизация кода при преобразовании Unix-времени
При работе с Unix-временем в реальных приложениях важно не только правильно преобразовать его, но и сделать это эффективно. Рассмотрим несколько подходов к оптимизации такого кода.
Кеширование результатов форматирования
Если вам нужно отображать одну и ту же дату в разных местах приложения, имеет смысл кешировать результаты форматирования:
const dateFormatCache = new Map();
function formatUnixTimestamp(timestamp, format) {
const cacheKey = `${timestamp}_${format}`;
if (dateFormatCache.has(cacheKey)) {
return dateFormatCache.get(cacheKey);
}
const date = new Date(timestamp * 1000);
let result;
// Применяем нужный формат
if (format === 'full') {
result = date.toLocaleString('ru-RU');
} else if (format === 'date') {
result = date.toLocaleDateString('ru-RU');
} else if (format === 'time') {
result = date.toLocaleTimeString('ru-RU');
}
// Сохраняем в кеш и возвращаем результат
dateFormatCache.set(cacheKey, result);
return result;
}
Этот подход особенно полезен в компонентах, которые часто перерисовываются, например, в списках или таблицах. ⚡
Оптимизация с помощью мемоизации
Для функциональных компонентов React или Vue можно использовать мемоизацию:
// React пример с useMemo
import { useMemo } from 'react';
function TimestampDisplay({ timestamp, format }) {
const formattedDate = useMemo(() => {
const date = new Date(timestamp * 1000);
return date.toLocaleString('ru-RU');
}, [timestamp, format]);
return <span>{formattedDate}</span>;
}
Выборочное использование библиотек
При использовании библиотек важно импортировать только необходимые функции, чтобы не увеличивать размер бандла:
// Вместо этого
import moment from 'moment';
// Используйте это
import { fromUnixTime, format } from 'date-fns';
// Или с date-fns/esm для еще лучшего tree-shaking
import fromUnixTime from 'date-fns/esm/fromUnixTime';
import format from 'date-fns/esm/format';
Использование единой функции-утилиты
Чтобы избежать дублирования кода и обеспечить единообразие форматирования, создайте единую утилиту для преобразования времени:
// dateUtils.js
export function formatUnixTime(timestamp, type = 'default') {
if (!timestamp) return '';
const date = new Date(timestamp * 1000);
switch (type) {
case 'short':
return `${date.getDate()}.${date.getMonth() + 1}.${date.getFullYear()}`;
case 'time':
return date.toLocaleTimeString('ru-RU', {
hour: '2-digit',
minute: '2-digit'
});
case 'datetime':
return `${date.toLocaleDateString('ru-RU')} ${date.toLocaleTimeString('ru-RU', {
hour: '2-digit',
minute: '2-digit'
})}`;
case 'relative':
return getRelativeTimeString(timestamp);
case 'default':
default:
return date.toLocaleString('ru-RU');
}
}
function getRelativeTimeString(timestamp) {
// Реализация относительного форматирования
// ...
}
Такая централизация упрощает поддержку кода и изменение форматов при необходимости.
Оптимизация для интернационализации
Если ваше приложение поддерживает несколько языков, оптимизируйте работу с Intl.DateTimeFormat:
// Кешируем форматтеры для разных локалей
const formatters = {};
function getFormatter(locale, options) {
const key = `${locale}_${JSON.stringify(options)}`;
if (!formatters[key]) {
formatters[key] = new Intl.DateTimeFormat(locale, options);
}
return formatters[key];
}
function formatTimestamp(timestamp, locale = 'ru-RU') {
const date = new Date(timestamp * 1000);
const formatter = getFormatter(locale, {
year: 'numeric',
month: 'long',
day: 'numeric',
hour: '2-digit',
minute: '2-digit'
});
return formatter.format(date);
}
Это позволяет избежать создания новых экземпляров форматтера при каждом вызове функции.
- Используйте нативные методы вместо библиотек для простых случаев
- Минимизируйте зависимости от внешних библиотек, если не используете их широкую функциональность
- Форматируйте даты один раз и сохраняйте результат, а не форматируйте при каждом рендеринге
- Предварительно вычисляйте часто используемые форматы, особенно если они не меняются
- Учитывайте производительность при работе со списками, содержащими множество временных меток
Преобразование Unix-времени в JavaScript — задача, которую каждый разработчик решает многократно на протяжении карьеры. Изучив различные методы — от нативных функций Date до специализированных библиотек — вы теперь можете выбрать оптимальное решение для любого проекта. Помните: правильный выбор инструмента зависит от контекста. Для простых случаев достаточно встроенных методов JavaScript, а для сложных сценариев международных приложений стоит обратиться к современным библиотекам, таким как date-fns или Luxon. Независимо от выбора, всегда учитывайте производительность, размер бандла и удобство сопровождения кода. Время — критический аспект пользовательского опыта, и теперь у вас есть все необходимое, чтобы представлять его правильно.