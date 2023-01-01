5 эффективных способов преобразования строки в long в Java

Для кого эта статья:

Java-разработчики, стремящиеся улучшить навыки работы с конвертацией типов данных

Специалисты по программированию, интересующиеся оптимизацией кода и обработкой исключений

Преобразование строк в числовые значения — ежедневная задача Java-разработчика, которую легко выполнить неправильно. Когда дело касается конвертации String в long, простая операция может превратиться в источник труднообнаруживаемых ошибок, влияющих на производительность всего приложения. Пять проверенных методов, которые я покажу, помогут вам преодолеть распространённые ловушки и сделать ваш код более надежным. Вы узнаете не только как выполнять конвертацию, но и как делать это максимально безопасно даже при работе с ненадежными источниками данных. 🔍

Что важно знать при конвертации строки в long в Java

Прежде чем погрузиться в конкретные методы, важно понимать, что преобразование строки в long имеет ряд нюансов, которые могут влиять на корректность и безопасность вашего кода. Тип long в Java представляет 64-битное целое число со знаком, и его диапазон — от -9,223,372,036,854,775,808 до 9,223,372,036,854,775,807. Это означает, что любая строка, которую вы пытаетесь преобразовать, должна содержать число в этом диапазоне.

При работе с преобразованием строк в числа в Java необходимо учитывать несколько ключевых моментов:

Формат входной строки — строка должна содержать только цифры с возможным знаком в начале

— строка должна содержать только цифры с возможным знаком в начале Диапазон значений — результирующее число должно помещаться в диапазон типа long

— результирующее число должно помещаться в диапазон типа long Обработка исключений — код должен корректно обрабатывать некорректные входные данные

— код должен корректно обрабатывать некорректные входные данные Производительность — в высоконагруженных системах важна оптимальность выбранного метода

— в высоконагруженных системах важна оптимальность выбранного метода Поддержка различных систем счисления — иногда требуется преобразование из двоичных, восьмеричных или шестнадцатеричных строк

Александр Петров, Java Tech Lead В одном из наших высоконагруженных микросервисов мы столкнулись с проблемой: приложение выбрасывало NumberFormatException при обработке ID пользователей, поступающих из внешнего API в виде строк. Проблема состояла в том, что мы использовали прямой вызов Long.parseLong() без проверок и обработки ошибок. Первой нашей реакцией было добавить try-catch блок, но это не решило проблему полностью — приложение перестало падать, но теперь тихо игнорировало некорректные значения, что приводило к логическим ошибкам в бизнес-процессах. В конечном итоге мы перешли на паттерн с предварительной валидацией строки через регулярное выражение и использование Optional для представления возможного отсутствия корректного результата. Это решение не только устранило ошибки, но и сделало код более читаемым и поддерживаемым.

Вот таблица распространённых проблем при преобразовании строк в long и способы их решения:

Проблема Пример некорректного ввода Решение Нечисловые символы "123a456" Предварительная валидация регулярным выражением Переполнение типа "9223372036854775808" Обработка NumberFormatException, проверка границ Пустая строка "" Проверка на пустоту перед преобразованием Десятичные разделители "123.456" Удаление/замена десятичной части или использование Double.parseLong с последующим приведением Пробелы " 123 " Использование String.trim() перед преобразованием

Long.parseLong() — основной метод парсинга строки в long

Метод Long.parseLong() является самым прямым и часто используемым способом преобразования строки в примитивный тип long. Этот статический метод имеет несколько перегруженных вариантов, что делает его гибким инструментом для различных сценариев.

Базовый синтаксис использования метода выглядит так:

String numberAsString = "123456789"; long number = Long.parseLong(numberAsString); System.out.println(number); // Выводит: 123456789

Метод Long.parseLong() также позволяет указать систему счисления (от 2 до 36), что делает его универсальным для работы с числами в различных форматах:

// Преобразование двоичного числа String binaryString = "1010101"; long binaryValue = Long.parseLong(binaryString, 2); System.out.println(binaryValue); // Выводит: 85 // Преобразование шестнадцатеричного числа String hexString = "1A"; long hexValue = Long.parseLong(hexString, 16); System.out.println(hexValue); // Выводит: 26

Важно отметить, что Long.parseLong() выбрасывает два типа исключений:

NumberFormatException — если строка не может быть преобразована в long (содержит некорректные символы или пуста)

— если строка не может быть преобразована в long (содержит некорректные символы или пуста) IllegalArgumentException — если система счисления выходит за допустимые пределы (2-36)

Вот пример обработки этих исключений:

String input = "abc123"; try { long value = Long.parseLong(input); System.out.println("Converted value: " + value); } catch (NumberFormatException e) { System.out.println("Cannot parse '" + input + "' to long: " + e.getMessage()); }

Long.parseLong() особенно эффективен в сценариях, где вам нужен именно примитивный тип long, а не объект-обертка Long. Это экономит память и повышает производительность, особенно в критичных к производительности частях кода. 🚀

Long.valueOf() — альтернативный способ конвертации

Метод Long.valueOf() представляет собой альтернативный подход к преобразованию строки в число. В отличие от Long.parseLong(), который возвращает примитивный тип long, Long.valueOf() возвращает объект-обертку Long. Эта разница критична для понимания того, когда использовать каждый метод.

String numberAsString = "9876543210"; Long boxedLong = Long.valueOf(numberAsString); long primitiveLong = boxedLong.longValue(); // Распаковка при необходимости

Как и Long.parseLong(), метод valueOf() также поддерживает указание системы счисления:

// Восьмеричная система счисления String octalString = "777"; Long octalValue = Long.valueOf(octalString, 8); System.out.println(octalValue); // Выводит: 511

Long.valueOf() имеет дополнительное преимущество — он кэширует часто используемые значения. Java стандартно кэширует значения Long в диапазоне от -128 до 127, что может повысить производительность приложений, интенсивно использующих такие значения.

Михаил Соколов, Principal Java Engineer В проекте финансовой аналитики, над которым я работал, мы обрабатывали миллионы транзакций, хранящихся в текстовых логах. Изначально для извлечения идентификаторов транзакций мы использовали Long.parseLong(). Однако профилирование показало, что создание объектов Long становилось узким местом — мы преобразовывали примитивы обратно в объекты для использования в коллекциях. Переход на Long.valueOf() улучшил ситуацию благодаря кэшированию, но настоящий прорыв произошел, когда мы полностью перепроектировали логику для работы с примитивами, используя специализированные коллекции из библиотеки Trove. Интересно, что даже в контексте современных высокопроизводительных серверов разница в 50-100 наносекунд на операцию конвертации давала заметный выигрыш при масштабе в миллиарды вызовов. Это классический пример того, как понимание нюансов работы с типами данных и правильный выбор метода могут значительно влиять на производительность приложения.

Важно понимать различия между Long.parseLong() и Long.valueOf() для оптимального выбора:

Аспект Long.parseLong() Long.valueOf() Возвращаемый тип Примитивный long Объект Long Применение Когда нужен примитивный тип Когда нужен объект или значение будет использоваться в коллекциях Память Меньше (8 байт) Больше (объект + примитив) Кэширование Нет Да (для значений от -128 до 127) Производительность Выше для простых операций Может быть выше при повторном использовании кэшированных значений

Выбор между Long.parseLong() и Long.valueOf() должен основываться на конкретных требованиях вашего приложения, с учетом типа требуемого результата, потенциального кэширования и общей стратегии работы с данными. ⚖️

Обработка исключений при конвертации строк в Java

Корректная обработка исключений — ключевой аспект безопасной конвертации строк в числовые типы. При работе с методами преобразования String в long, основным исключением, которое необходимо обрабатывать, является NumberFormatException.

Вот основные стратегии обработки ошибок при конвертации:

Стандартный try-catch блок — базовый подход для обработки исключений Проверка валидности входных данных — предварительная валидация строки Использование Optional — современный подход с использованием функционального программирования Возврат значения по умолчанию — для случаев, когда допустимо использовать запасное значение Логирование и уведомление — для отслеживания проблем с данными

Рассмотрим каждый из подходов подробнее.

1. Стандартный try-catch блок:

public long convertSafely(String input) { try { return Long.parseLong(input); } catch (NumberFormatException e) { // Логирование ошибки logger.error("Failed to parse value: " + input, e); // Возможно перебрасывание исключения с дополнительной информацией throw new IllegalArgumentException("Invalid number format: " + input, e); } }

2. Проверка валидности входных данных:

public long convertWithValidation(String input) { if (input == null || input.isEmpty()) { throw new IllegalArgumentException("Input cannot be null or empty"); } // Валидация с помощью регулярного выражения if (!input.matches("-?\\d+")) { throw new IllegalArgumentException("Input must contain only digits with optional leading sign"); } try { return Long.parseLong(input); } catch (NumberFormatException e) { // Если мы здесь, это может быть из-за переполнения throw new IllegalArgumentException("Value out of range for long: " + input, e); } }

3. Использование Optional:

public Optional<Long> convertToOptional(String input) { try { return Optional.of(Long.parseLong(input)); } catch (NumberFormatException e) { return Optional.empty(); } } // Использование: Optional<Long> result = convertToOptional("123"); long value = result.orElse(0L); // Значение по умолчанию если конвертация не удалась

4. Возврат значения по умолчанию:

public long convertWithDefault(String input, long defaultValue) { try { return Long.parseLong(input); } catch (NumberFormatException e) { return defaultValue; } } // Использование: long value = convertWithDefault("abc", 0L);

5. Логирование и уведомление:

public long convertWithLogging(String input, long defaultValue) { try { return Long.parseLong(input); } catch (NumberFormatException e) { // Детальное логирование для отслеживания проблем logger.warn("Invalid number format: {}. Using default value: {}", input, defaultValue, e); // Возможно, отправка метрики или уведомления для мониторинга metricsService.incrementCounter("parse_errors"); return defaultValue; } }

При выборе стратегии обработки ошибок при конвертации строк важно учитывать контекст использования. В критически важных системах более подходящим может быть строгий подход с выбрасыванием исключений, в то время как в системах обработки пользовательского ввода лучше использовать более гибкие подходы с валидацией и значениями по умолчанию. 🛡️

Сравнение эффективности 5 методов преобразования String в long

Помимо рассмотренных ранее Long.parseLong() и Long.valueOf(), существуют и другие способы преобразования строки в long в Java. Давайте сравним все 5 методов по скорости, надежности и удобству использования.

Вот полный список методов, которые мы рассмотрим:

Long.parseLong() — базовый метод для прямой конвертации в примитивный тип Long.valueOf() — метод, возвращающий объект-обертку с возможностью кэширования Использование конструктора Long(String) — устаревший подход Преобразование через Double.parseDouble() — для строк с десятичной точкой Ручной парсинг — посимвольная обработка строки

Метод 3: Использование конструктора Long(String)

String input = "123456789"; long value = new Long(input).longValue();

Этот подход устарел начиная с Java 9, и не рекомендуется к использованию. Вместо него следует использовать Long.valueOf().

Метод 4: Преобразование через Double.parseDouble()

String input = "123.45"; long value = (long) Double.parseDouble(input);

Этот метод полезен, когда входная строка может содержать десятичную точку, а вам нужно получить только целую часть. Обратите внимание, что происходит отбрасывание дробной части, а не округление.

Метод 5: Ручной парсинг

public static long parseManually(String s) { if (s == null || s.isEmpty()) { throw new NumberFormatException("Empty input"); } boolean negative = false; int i = 0; if (s.charAt(0) == '-') { negative = true; i = 1; } else if (s.charAt(0) == '+') { i = 1; } long result = 0; while (i < s.length()) { char c = s.charAt(i++); if (c < '0' || c > '9') { throw new NumberFormatException("Invalid digit: " + c); } int digit = c – '0'; // Проверка на переполнение if (result > Long.MAX_VALUE / 10 || (result == Long.MAX_VALUE / 10 && digit > 7)) { if (negative && digit == 8 && result == Long.MAX_VALUE / 10 && i == s.length()) { return Long.MIN_VALUE; // Special case for -9223372036854775808 } throw new NumberFormatException("Overflow"); } result = result * 10 + digit; } return negative ? -result : result; }

Ручной парсинг даёт максимальный контроль над процессом преобразования, но требует внимательной обработки всех краевых случаев, включая проверку переполнения и особые значения.

Сравнительный анализ всех методов:

Метод Скорость Надежность Удобство использования Особенности Long.parseLong() Высокая Высокая Очень удобный Оптимальный выбор для большинства случаев Long.valueOf() Высокая* Высокая Удобный Кэширование для чисел -128 до 127 new Long(String) Средняя Высокая Устарел Не рекомендуется с Java 9 Double.parseDouble() Низкая Средняя Средне удобный Подходит для строк с десятичной точкой Ручной парсинг Зависит от реализации Зависит от реализации Сложный Максимальный контроль, но трудоемкий

Скорость Long.valueOf() может быть выше Long.parseLong() при повторном использовании кэшированных значений

По результатам тестирования производительности на больших объемах данных, Long.parseLong() обычно является самым быстрым методом для преобразования строк в числа. Однако, при работе с небольшими числами в диапазоне от -128 до 127, Long.valueOf() может быть более эффективным благодаря кэшированию.

При выборе метода преобразования строки в long, следуйте этим рекомендациям:

Используйте Long.parseLong() как основной метод для большинства случаев

Применяйте Long.valueOf(), когда нужен объект Long и предполагается работа с небольшими числами

Используйте Double.parseDouble() только для строк с десятичной точкой, когда нужно преобразование в long

Избегайте использования конструктора new Long(String)

Рассматривайте ручной парсинг только для очень специфических случаев или для образовательных целей

Независимо от выбранного метода, всегда включайте соответствующую обработку исключений для создания надежного и устойчивого кода. 💪