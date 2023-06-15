Конвертация Date в XMLGregorianCalendar: решение для Java-разработчиков

import java.util.Date; import java.util.GregorianCalendar; import java.util.TimeZone; import javax.xml.datatype.DatatypeConfigurationException; import javax.xml.datatype.DatatypeConstants; import javax.xml.datatype.DatatypeFactory; import javax.xml.datatype.XMLGregorianCalendar; public class DateXmlUtils { private static final DatatypeFactory datatypeFactory; static { try { datatypeFactory = DatatypeFactory.newInstance(); } catch (DatatypeConfigurationException e) { throw new RuntimeException("Failed to initialize DatatypeFactory", e); } } /** * Конвертирует Date в XMLGregorianCalendar с системным часовым поясом */ public static XMLGregorianCalendar toXmlGregorianCalendar(Date date) { if (date == null) { return null; } GregorianCalendar gregorianCalendar = new GregorianCalendar(); gregorianCalendar.setTime(date); return datatypeFactory.newXMLGregorianCalendar(gregorianCalendar); } /** * Конвертирует Date в XMLGregorianCalendar с указанным часовым поясом */ public static XMLGregorianCalendar toXmlGregorianCalendar(Date date, TimeZone timeZone) { if (date == null) { return null; } GregorianCalendar gregorianCalendar = new GregorianCalendar(timeZone); gregorianCalendar.setTime(date); return datatypeFactory.newXMLGregorianCalendar(gregorianCalendar); } /** * Конвертирует Date в XMLGregorianCalendar с часовым поясом UTC */ public static XMLGregorianCalendar toXmlGregorianCalendarUtc(Date date) { return toXmlGregorianCalendar(date, TimeZone.getTimeZone("UTC")); } /** * Конвертирует XMLGregorianCalendar в Date */ public static Date toDate(XMLGregorianCalendar xmlGregorianCalendar) { if (xmlGregorianCalendar == null) { return null; } return xmlGregorianCalendar.toGregorianCalendar().getTime(); } /** * Создает XMLGregorianCalendar только с датой (без времени) */ public static XMLGregorianCalendar createDateOnly(int year, int month, int day) { XMLGregorianCalendar xmlCal = datatypeFactory.newXMLGregorianCalendarDate( year, month, day, DatatypeConstants.FIELD_UNDEFINED); return xmlCal; } /** * Создает XMLGregorianCalendar с полной датой и временем в указанном часовом поясе */ public static XMLGregorianCalendar createDateTime( int year, int month, int day, int hour, int minute, int second, int millis, int timezoneOffset) { XMLGregorianCalendar xmlCal = datatypeFactory.newXMLGregorianCalendar( year, month, day, hour, minute, second, millis, timezoneOffset); return xmlCal; } /** * Проверяет, является ли дата пустой или неполной */ public static boolean isEmptyOrIncomplete(XMLGregorianCalendar xmlCal) { return xmlCal == null || xmlCal.getYear() == DatatypeConstants.FIELD_UNDEFINED || xmlCal.getMonth() == DatatypeConstants.FIELD_UNDEFINED || xmlCal.getDay() == DatatypeConstants.FIELD_UNDEFINED; } }