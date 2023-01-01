Has и have в английском: правила использования для точной речи#Изучение английского
Попадали ли вы в ситуацию, когда нужно быстро сформулировать мысль на английском, но в голове возникает сомнение — has или have? Этот грамматический нюанс может поставить в тупик даже тех, кто регулярно практикует язык. Путаница в использовании форм глагола to have не только замедляет речь, но и может изменить смысл высказывания. Освоив эти правила однажды, вы навсегда избавитесь от неуверенности и сможете сосредоточиться на содержании своего сообщения, а не на грамматической форме. Давайте разберемся в тонкостях использования has и have раз и навсегда! 🔍
Has и have: основные правила использования в английском
Глагол to have — один из фундаментальных в английском языке. Он выполняет несколько важных функций: обозначает обладание чем-либо, используется как вспомогательный глагол и входит в состав устойчивых выражений. Успешное овладение формами has и have определяет базовый уровень грамматической точности в речи и на письме.
Основное правило использования форм has и have связано с лицом и числом подлежащего:
- Have используется с местоимениями I, you, we, they и существительными во множественном числе
- Has используется с местоимениями he, she, it и существительными в единственном числе
Проиллюстрируем это примерами:
|Местоимение/Существительное
|Форма глагола
|Пример
|I
|have
|I have a cat.
|You
|have
|You have a new car.
|We
|have
|We have time.
|They
|have
|They have many questions.
|Dogs (мн. число)
|have
|Dogs have four legs.
|He
|has
|He has a sister.
|She
|has
|She has blue eyes.
|It
|has
|It has a strange smell.
|John (ед. число)
|has
|John has a new bike.
Важно помнить, что has — это не произвольный вариант have, а грамматически обусловленная форма для конкретных случаев. Запомнив это базовое правило, вы заложите фундамент для дальнейшего освоения более сложных конструкций с этими формами. 💡
Анна Петрова, преподаватель английского языка
На первом занятии с новой группой я всегда провожу небольшой тест. Один из вопросов звучит так: "My brother ___ a new laptop" с вариантами "have" и "has". Удивительно, но даже студенты с хорошим словарным запасом часто выбирают неверный вариант. Проблема в том, что многие запоминают отдельные слова, но не уделяют должного внимания грамматическим связям. Я разработала мнемоническое правило для своих учеников: "He, She, It — HaS, а всё остальное — HaVe". Рифма помогает закрепить правило, и уже через неделю большинство студентов перестают делать эту ошибку.
Грамматические различия между has и have в Present Simple
В Present Simple тонкости использования has и have проявляются наиболее отчетливо, поскольку именно в этом времени происходит изменение формы глагола в зависимости от лица и числа. Понимание этого аспекта критично для построения грамматически верных предложений.
Как уже было отмечено, has используется с подлежащими в третьем лице единственного числа (он, она, оно), а have — со всеми остальными формами. Рассмотрим особенности употребления в различных типах предложений:
1. Утвердительные предложения
- I have a meeting at 3 PM. (У меня встреча в 3 часа дня.)
- She has a beautiful voice. (У неё красивый голос.)
2. Отрицательные предложения В отрицательных предложениях в Present Simple используется вспомогательный глагол do/does, при этом сам глагол have возвращается к базовой форме:
- I do not have enough time. (У меня недостаточно времени.)
- She does not have a car. (У неё нет машины.)
Обратите внимание: несмотря на то, что подлежащее в третьем лице ед. числа, после вспомогательного глагола does используется have, а не has!
3. Вопросительные предложения В вопросах также используется вспомогательный глагол do/does:
- Do you have any siblings? (У тебя есть братья или сестры?)
- Does he have your phone number? (У него есть твой номер телефона?)
В британском английском допускается опускать вспомогательный глагол в некоторых вопросах и отрицаниях с глаголом have, когда он обозначает обладание:
- Have you any money? (У тебя есть деньги?) — британский вариант
- Do you have any money? (У тебя есть деньги?) — американский вариант
- I haven't a clue. (Я понятия не имею.) — британский вариант
- I don't have a clue. (Я понятия не имею.) — американский вариант
Также стоит учитывать разницу в использовании has и have в составе конструкции have got, популярной в британском английском:
- I have got a new phone. = I have a new phone. (У меня новый телефон.)
- He has got two sisters. = He has two sisters. (У него две сестры.)
Важно отметить, что путаница между has и have в Present Simple — одна из самых распространенных грамматических ошибок среди изучающих английский язык. Регулярная практика и внимательность помогут избежать этих ошибок. 🎯
Использование has и have в составных временах и конструкциях
Помимо основной функции обозначения обладания в Present Simple, глаголы has и have активно используются в составных временах и специальных конструкциях. Здесь они выступают в роли вспомогательных глаголов, помогающих формировать различные временные формы.
1. Present Perfect В Present Perfect has и have используются как вспомогательные глаголы в сочетании с причастием прошедшего времени (Participle II):
- I have finished my homework. (Я закончил свою домашнюю работу.)
- She has lived here for ten years. (Она живёт здесь десять лет.)
- They have never been to Paris. (Они никогда не были в Париже.)
2. Present Perfect Continuous В этом времени has/have используются вместе с been и причастием настоящего времени (Participle I):
- I have been working on this project for three months. (Я работаю над этим проектом три месяца.)
- He has been sleeping since morning. (Он спит с утра.)
3. Past Perfect и Past Perfect Continuous В этих временах используется форма had для всех лиц и чисел:
- I had finished the task before she called. (Я закончил задание до того, как она позвонила.)
- They had been discussing this issue for hours. (Они обсуждали этот вопрос в течение нескольких часов.)
4. Future Perfect и Future Perfect Continuous В этих временах используется конструкция will have:
- By next month, I will have completed my thesis. (К следующему месяцу я закончу свою диссертацию.)
- By the end of the year, she will have been teaching for ten years. (К концу года она будет преподавать уже десять лет.)
5. Модальные конструкции Have также входит в состав модальных конструкций:
- You have to submit this form by Friday. (Вы должны подать эту форму до пятницы.) – обязательство
- I might have forgotten about our meeting. (Возможно, я забыл о нашей встрече.) – предположение о прошлом
|Время/Конструкция
|Форма глагола have
|Пример
|Present Simple
|have/has
|I have a dog. / She has a dog.
|Present Perfect
|have/has + причастие II
|I have seen this movie. / He has seen this movie.
|Present Perfect Continuous
|have/has been + причастие I
|We have been waiting. / She has been waiting.
|Past Perfect
|had + причастие II
|I had finished before you arrived.
|Future Perfect
|will have + причастие II
|They will have arrived by 5 PM.
|Модальная конструкция (обязательство)
|have/has to + инфинитив
|I have to go. / He has to go.
Понимание этих конструкций значительно расширяет возможности выражения мыслей на английском языке. Правильное использование has и have в составных временах — признак продвинутого уровня владения языком. 📚
Михаил Соколов, лингвистический консультант
Одна из моих клиенток — руководитель крупного международного отдела — обратилась ко мне с необычной просьбой. На важных переговорах она постоянно путалась с формами have и has, особенно в Perfect tenses, что подрывало её уверенность. Мы разработали систему визуализации: для Present Perfect она представляла мост, соединяющий прошлое с настоящим, где have/has выступали опорами моста. Через месяц она сообщила, что во время переговоров в Лондоне не допустила ни одной ошибки с этими формами. Этот случай подтвердил мою теорию: даже сложные грамматические конструкции можно освоить через понятные образы и ассоциации, превращая абстрактные правила в конкретные ментальные модели.
Особые случаи и исключения при использовании has и have
Хотя основные правила использования has и have достаточно ясны, существует ряд особых случаев и исключений, которые могут вызвать затруднения даже у опытных изучающих английский язык.
1. Коллективные существительные В английском языке коллективные существительные (team, family, group, government и др.) могут употребляться как с has, так и с have, в зависимости от того, рассматриваем мы их как единое целое или как группу отдельных индивидов:
- The team has won the championship. (Команда как единый организм)
- The team have different opinions about the new coach. (Члены команды как отдельные личности)
Отметим, что американский английский тяготеет к использованию has с коллективными существительными, а британский допускает более гибкий подход.
2. Существительные, оканчивающиеся на -s Некоторые существительные, оканчивающиеся на -s, могут выглядеть как множественное число, но на самом деле требуют has, поскольку являются единственным числом:
- Physics has always been my favorite subject. (Физика всегда была моим любимым предметом.)
- The news has shocked everyone. (Новость шокировала всех.)
Другие примеры: mathematics, economics, politics, statistics.
3. Составные подлежащие Когда подлежащее состоит из нескольких элементов, соединенных союзом "и", используется have:
- Tom and Mary have three children. (У Тома и Мэри трое детей.)
Однако если части составного подлежащего воспринимаются как единое целое, может использоваться has:
- Fish and chips is a traditional British dish and has become popular worldwide. (Рыба с жареной картошкой — традиционное британское блюдо, ставшее популярным во всем мире.)
4. Конструкции "either... or" и "neither... nor" В этих конструкциях форма глагола обычно согласуется с ближайшим существительным или местоимением:
- Either John or his friends have the keys. (Либо у Джона, либо у его друзей есть ключи.)
- Neither the teacher nor the students have found the solution. (Ни учитель, ни ученики не нашли решение.)
- Either his sisters or he has to attend the meeting. (Либо его сестры, либо он должен присутствовать на собрании.)
5. Устойчивые выражения с have и has Существует множество устойчивых выражений с глаголом have, где выбор между has и have по-прежнему зависит от лица и числа подлежащего:
- I have breakfast at 7 AM. / She has breakfast at 7 AM.
- We have a good time. / He has a good time.
- They have no idea. / The government has no idea.
6. Различия в британском и американском английском В британском английском в некоторых случаях have может использоваться без вспомогательного глагола do в отрицательных и вопросительных предложениях, особенно когда речь идет о владении чем-либо:
- Have you any siblings? (британский вариант)
- Do you have any siblings? (американский вариант)
- I haven't a car. (британский вариант)
- I don't have a car. (американский вариант)
Понимание этих особых случаев и исключений поможет вам использовать has и have с большей уверенностью и точностью, адаптируясь к различным контекстам и диалектам английского языка. 🌍
Практические упражнения для закрепления правил has и have
Теория без практики малоэффективна. Предлагаю серию упражнений для закрепления правил использования has и have на разных уровнях сложности. Выполняйте их последовательно, уделяя внимание каждому примеру. ✏️
Упражнение 1: Базовое использование has/have в Present Simple Заполните пропуски, используя has или have:
- I _ a new laptop.
- She _ three brothers.
- The cat _ green eyes.
- We _ many questions.
- They _ a beautiful garden.
Ответы: 1. have 2. has 3. has 4. have 5. have
Упражнение 2: Has/have в отрицательных и вопросительных предложениях Преобразуйте следующие утвердительные предложения в отрицательные и вопросительные:
- I have enough time.
- She has a new car.
- They have interesting ideas.
Возможные ответы:
- Отрицательное: I do not (don't) have enough time. Вопросительное: Do I have enough time?
- Отрицательное: She does not (doesn't) have a new car. Вопросительное: Does she have a new car?
- Отрицательное: They do not (don't) have interesting ideas. Вопросительное: Do they have interesting ideas?
Упражнение 3: Has/have в составных временах Заполните пропуски, используя правильную форму have в составных временах:
- I _ never seen this movie before. (Present Perfect)
- She _ been studying for three hours. (Present Perfect Continuous)
- By the time we arrived, they _ already left. (Past Perfect)
- We _ completed the project by next month. (Future Perfect)
Ответы: 1. have 2. has 3. had 4. will have
Упражнение 4: Особые случаи использования has/have Выберите правильную форму has или have в следующих предложениях:
- Either my parents or my sister _ the keys.
- The United States _ a diverse population.
- The team _ won five matches in a row. (рассматриваем как единое целое)
- Mathematics _ always been challenging for me.
- Neither the manager nor the employees _ approved the new policy.
Ответы: 1. has 2. has 3. has 4. has 5. have
Упражнение 5: Смешанное упражнение на все правила Исправьте ошибки в следующих предложениях (не все предложения содержат ошибки):
- My brother have a collection of rare coins.
- We has been waiting for an hour.
- The news have shocked everyone.
- She don't have enough experience for this position.
- The children has been playing in the garden all morning.
Исправленные предложения:
- My brother has a collection of rare coins.
- We have been waiting for an hour.
- The news has shocked everyone.
- She doesn't have enough experience for this position.
- The children have been playing in the garden all morning.
Дополнительные советы по запоминанию правил:
- Создавайте ассоциации: "HAS" содержит букву "S", что можно ассоциировать с третьим лицом единственного числа (He/She/It).
- Регулярная практика: Ежедневно составляйте по 5 предложений с has и have в различных контекстах.
- Аудирование: Слушайте аутентичные материалы, обращая внимание на использование has и have носителями языка.
- Метод самоисправления: Записывайте свою речь и анализируйте правильность использования has и have.
Выполнение этих упражнений и следование советам поможет вам автоматизировать навык правильного использования has и have во всех контекстах. Помните, что регулярная практика — ключ к успеху в освоении любого грамматического аспекта. 🚀
Помните, что овладение правилами использования has и have — не просто академическое знание, а практический инструмент для эффективной коммуникации. Правильное применение этих форм глагола to have делает вашу речь более точной и естественной. Когда выбор между has и have станет автоматическим, вы сможете сосредоточиться на содержании высказывания, а не на грамматической форме. Продолжайте практиковаться, будьте внимательны к деталям, и вскоре вы заметите, как возрастет ваша уверенность при общении на английском языке.