Has и have в английском: правила использования для точной речи

Для кого эта статья:

Изучающие английский язык на уровне начинающих и выше

Преподаватели английского языка

Люди, желающие улучшить навыки грамматики и коммуникации на английском Попадали ли вы в ситуацию, когда нужно быстро сформулировать мысль на английском, но в голове возникает сомнение — has или have? Этот грамматический нюанс может поставить в тупик даже тех, кто регулярно практикует язык. Путаница в использовании форм глагола to have не только замедляет речь, но и может изменить смысл высказывания. Освоив эти правила однажды, вы навсегда избавитесь от неуверенности и сможете сосредоточиться на содержании своего сообщения, а не на грамматической форме. Давайте разберемся в тонкостях использования has и have раз и навсегда! 🔍

Has и have: основные правила использования в английском

Глагол to have — один из фундаментальных в английском языке. Он выполняет несколько важных функций: обозначает обладание чем-либо, используется как вспомогательный глагол и входит в состав устойчивых выражений. Успешное овладение формами has и have определяет базовый уровень грамматической точности в речи и на письме.

Основное правило использования форм has и have связано с лицом и числом подлежащего:

Have используется с местоимениями I, you, we, they и существительными во множественном числе

используется с местоимениями I, you, we, they и существительными во множественном числе Has используется с местоимениями he, she, it и существительными в единственном числе

Проиллюстрируем это примерами:

Местоимение/Существительное Форма глагола Пример I have I have a cat. You have You have a new car. We have We have time. They have They have many questions. Dogs (мн. число) have Dogs have four legs. He has He has a sister. She has She has blue eyes. It has It has a strange smell. John (ед. число) has John has a new bike.

Важно помнить, что has — это не произвольный вариант have, а грамматически обусловленная форма для конкретных случаев. Запомнив это базовое правило, вы заложите фундамент для дальнейшего освоения более сложных конструкций с этими формами. 💡

Анна Петрова, преподаватель английского языка На первом занятии с новой группой я всегда провожу небольшой тест. Один из вопросов звучит так: "My brother ___ a new laptop" с вариантами "have" и "has". Удивительно, но даже студенты с хорошим словарным запасом часто выбирают неверный вариант. Проблема в том, что многие запоминают отдельные слова, но не уделяют должного внимания грамматическим связям. Я разработала мнемоническое правило для своих учеников: "He, She, It — HaS, а всё остальное — HaVe". Рифма помогает закрепить правило, и уже через неделю большинство студентов перестают делать эту ошибку.

Грамматические различия между has и have в Present Simple

В Present Simple тонкости использования has и have проявляются наиболее отчетливо, поскольку именно в этом времени происходит изменение формы глагола в зависимости от лица и числа. Понимание этого аспекта критично для построения грамматически верных предложений.

Как уже было отмечено, has используется с подлежащими в третьем лице единственного числа (он, она, оно), а have — со всеми остальными формами. Рассмотрим особенности употребления в различных типах предложений:

1. Утвердительные предложения

I have a meeting at 3 PM. (У меня встреча в 3 часа дня.)

She has a beautiful voice. (У неё красивый голос.)

2. Отрицательные предложения В отрицательных предложениях в Present Simple используется вспомогательный глагол do/does, при этом сам глагол have возвращается к базовой форме:

I do not have enough time. (У меня недостаточно времени.)

She does not have a car. (У неё нет машины.)

Обратите внимание: несмотря на то, что подлежащее в третьем лице ед. числа, после вспомогательного глагола does используется have, а не has!

3. Вопросительные предложения В вопросах также используется вспомогательный глагол do/does:

Do you have any siblings? (У тебя есть братья или сестры?)

Does he have your phone number? (У него есть твой номер телефона?)

В британском английском допускается опускать вспомогательный глагол в некоторых вопросах и отрицаниях с глаголом have, когда он обозначает обладание:

Have you any money? (У тебя есть деньги?) — британский вариант

Do you have any money? (У тебя есть деньги?) — американский вариант

I haven't a clue. (Я понятия не имею.) — британский вариант

I don't have a clue. (Я понятия не имею.) — американский вариант

Также стоит учитывать разницу в использовании has и have в составе конструкции have got, популярной в британском английском:

I have got a new phone. = I have a new phone. (У меня новый телефон.)

He has got two sisters. = He has two sisters. (У него две сестры.)

Важно отметить, что путаница между has и have в Present Simple — одна из самых распространенных грамматических ошибок среди изучающих английский язык. Регулярная практика и внимательность помогут избежать этих ошибок. 🎯

Использование has и have в составных временах и конструкциях

Помимо основной функции обозначения обладания в Present Simple, глаголы has и have активно используются в составных временах и специальных конструкциях. Здесь они выступают в роли вспомогательных глаголов, помогающих формировать различные временные формы.

1. Present Perfect В Present Perfect has и have используются как вспомогательные глаголы в сочетании с причастием прошедшего времени (Participle II):

I have finished my homework. (Я закончил свою домашнюю работу.)

She has lived here for ten years. (Она живёт здесь десять лет.)

They have never been to Paris. (Они никогда не были в Париже.)

2. Present Perfect Continuous В этом времени has/have используются вместе с been и причастием настоящего времени (Participle I):

I have been working on this project for three months. (Я работаю над этим проектом три месяца.)

He has been sleeping since morning. (Он спит с утра.)

3. Past Perfect и Past Perfect Continuous В этих временах используется форма had для всех лиц и чисел:

I had finished the task before she called. (Я закончил задание до того, как она позвонила.)

They had been discussing this issue for hours. (Они обсуждали этот вопрос в течение нескольких часов.)

4. Future Perfect и Future Perfect Continuous В этих временах используется конструкция will have:

By next month, I will have completed my thesis. (К следующему месяцу я закончу свою диссертацию.)

By the end of the year, she will have been teaching for ten years. (К концу года она будет преподавать уже десять лет.)

5. Модальные конструкции Have также входит в состав модальных конструкций:

You have to submit this form by Friday. (Вы должны подать эту форму до пятницы.) – обязательство

I might have forgotten about our meeting. (Возможно, я забыл о нашей встрече.) – предположение о прошлом

Время/Конструкция Форма глагола have Пример Present Simple have/has I have a dog. / She has a dog. Present Perfect have/has + причастие II I have seen this movie. / He has seen this movie. Present Perfect Continuous have/has been + причастие I We have been waiting. / She has been waiting. Past Perfect had + причастие II I had finished before you arrived. Future Perfect will have + причастие II They will have arrived by 5 PM. Модальная конструкция (обязательство) have/has to + инфинитив I have to go. / He has to go.

Понимание этих конструкций значительно расширяет возможности выражения мыслей на английском языке. Правильное использование has и have в составных временах — признак продвинутого уровня владения языком. 📚

Михаил Соколов, лингвистический консультант Одна из моих клиенток — руководитель крупного международного отдела — обратилась ко мне с необычной просьбой. На важных переговорах она постоянно путалась с формами have и has, особенно в Perfect tenses, что подрывало её уверенность. Мы разработали систему визуализации: для Present Perfect она представляла мост, соединяющий прошлое с настоящим, где have/has выступали опорами моста. Через месяц она сообщила, что во время переговоров в Лондоне не допустила ни одной ошибки с этими формами. Этот случай подтвердил мою теорию: даже сложные грамматические конструкции можно освоить через понятные образы и ассоциации, превращая абстрактные правила в конкретные ментальные модели.

Особые случаи и исключения при использовании has и have

Хотя основные правила использования has и have достаточно ясны, существует ряд особых случаев и исключений, которые могут вызвать затруднения даже у опытных изучающих английский язык.

1. Коллективные существительные В английском языке коллективные существительные (team, family, group, government и др.) могут употребляться как с has, так и с have, в зависимости от того, рассматриваем мы их как единое целое или как группу отдельных индивидов:

The team has won the championship. (Команда как единый организм)

The team have different opinions about the new coach. (Члены команды как отдельные личности)

Отметим, что американский английский тяготеет к использованию has с коллективными существительными, а британский допускает более гибкий подход.

2. Существительные, оканчивающиеся на -s Некоторые существительные, оканчивающиеся на -s, могут выглядеть как множественное число, но на самом деле требуют has, поскольку являются единственным числом:

Physics has always been my favorite subject. (Физика всегда была моим любимым предметом.)

The news has shocked everyone. (Новость шокировала всех.)

Другие примеры: mathematics, economics, politics, statistics.

3. Составные подлежащие Когда подлежащее состоит из нескольких элементов, соединенных союзом "и", используется have:

Tom and Mary have three children. (У Тома и Мэри трое детей.)

Однако если части составного подлежащего воспринимаются как единое целое, может использоваться has:

Fish and chips is a traditional British dish and has become popular worldwide. (Рыба с жареной картошкой — традиционное британское блюдо, ставшее популярным во всем мире.)

4. Конструкции "either... or" и "neither... nor" В этих конструкциях форма глагола обычно согласуется с ближайшим существительным или местоимением:

Either John or his friends have the keys. (Либо у Джона, либо у его друзей есть ключи.)

Neither the teacher nor the students have found the solution. (Ни учитель, ни ученики не нашли решение.)

Either his sisters or he has to attend the meeting. (Либо его сестры, либо он должен присутствовать на собрании.)

5. Устойчивые выражения с have и has Существует множество устойчивых выражений с глаголом have, где выбор между has и have по-прежнему зависит от лица и числа подлежащего:

I have breakfast at 7 AM. / She has breakfast at 7 AM.

We have a good time. / He has a good time.

They have no idea. / The government has no idea.

6. Различия в британском и американском английском В британском английском в некоторых случаях have может использоваться без вспомогательного глагола do в отрицательных и вопросительных предложениях, особенно когда речь идет о владении чем-либо:

Have you any siblings? (британский вариант)

Do you have any siblings? (американский вариант)

I haven't a car. (британский вариант)

I don't have a car. (американский вариант)

Понимание этих особых случаев и исключений поможет вам использовать has и have с большей уверенностью и точностью, адаптируясь к различным контекстам и диалектам английского языка. 🌍

Практические упражнения для закрепления правил has и have

Теория без практики малоэффективна. Предлагаю серию упражнений для закрепления правил использования has и have на разных уровнях сложности. Выполняйте их последовательно, уделяя внимание каждому примеру. ✏️

Упражнение 1: Базовое использование has/have в Present Simple Заполните пропуски, используя has или have:

I _ a new laptop. She _ three brothers. The cat _ green eyes. We _ many questions. They _ a beautiful garden.

Ответы: 1. have 2. has 3. has 4. have 5. have

Упражнение 2: Has/have в отрицательных и вопросительных предложениях Преобразуйте следующие утвердительные предложения в отрицательные и вопросительные:

I have enough time. She has a new car. They have interesting ideas.

Возможные ответы:

Отрицательное: I do not (don't) have enough time. Вопросительное: Do I have enough time? Отрицательное: She does not (doesn't) have a new car. Вопросительное: Does she have a new car? Отрицательное: They do not (don't) have interesting ideas. Вопросительное: Do they have interesting ideas?

Упражнение 3: Has/have в составных временах Заполните пропуски, используя правильную форму have в составных временах:

I _ never seen this movie before. (Present Perfect) She _ been studying for three hours. (Present Perfect Continuous) By the time we arrived, they _ already left. (Past Perfect) We _ completed the project by next month. (Future Perfect)

Ответы: 1. have 2. has 3. had 4. will have

Упражнение 4: Особые случаи использования has/have Выберите правильную форму has или have в следующих предложениях:

Either my parents or my sister _ the keys. The United States _ a diverse population. The team _ won five matches in a row. (рассматриваем как единое целое) Mathematics _ always been challenging for me. Neither the manager nor the employees _ approved the new policy.

Ответы: 1. has 2. has 3. has 4. has 5. have

Упражнение 5: Смешанное упражнение на все правила Исправьте ошибки в следующих предложениях (не все предложения содержат ошибки):

My brother have a collection of rare coins. We has been waiting for an hour. The news have shocked everyone. She don't have enough experience for this position. The children has been playing in the garden all morning.

Исправленные предложения:

My brother has a collection of rare coins. We have been waiting for an hour. The news has shocked everyone. She doesn't have enough experience for this position. The children have been playing in the garden all morning.

Дополнительные советы по запоминанию правил:

Создавайте ассоциации : "HAS" содержит букву "S", что можно ассоциировать с третьим лицом единственного числа (He/She/It).

: "HAS" содержит букву "S", что можно ассоциировать с третьим лицом единственного числа (He/She/It). Регулярная практика : Ежедневно составляйте по 5 предложений с has и have в различных контекстах.

: Ежедневно составляйте по 5 предложений с has и have в различных контекстах. Аудирование : Слушайте аутентичные материалы, обращая внимание на использование has и have носителями языка.

: Слушайте аутентичные материалы, обращая внимание на использование has и have носителями языка. Метод самоисправления: Записывайте свою речь и анализируйте правильность использования has и have.

Выполнение этих упражнений и следование советам поможет вам автоматизировать навык правильного использования has и have во всех контекстах. Помните, что регулярная практика — ключ к успеху в освоении любого грамматического аспекта. 🚀