Клише и шаблоны для ЕГЭ по английскому: секреты высоких баллов
Задача написания сочинения на ЕГЭ по английскому языку часто вызывает панику у выпускников – ограниченное время, строгие критерии оценивания и необходимость демонстрировать высокий уровень владения языком создают серьезное давление. Но существует "секретное оружие", которое значительно облегчает эту задачу – готовые клише и шаблонные выражения. Эти языковые конструкции не только помогают структурировать текст, но и позволяют сконцентрироваться на содержании, а не на форме. Давайте разберемся, как грамотное использование клише может поднять ваш балл на экзамене и снабдим вас арсеналом проверенных фраз для каждого раздела сочинения. 📝
Почему важны клише в сочинении ЕГЭ по английскому языку
Многие учащиеся ошибочно считают, что использование клише – признак шаблонного мышления и отсутствия творческого подхода. Однако в контексте ЕГЭ по английскому языку ситуация прямо противоположная: эксперты, проверяющие работы, позитивно оценивают грамотное использование устойчивых выражений.
Клише выполняют несколько критически важных функций:
- Демонстрируют экзаменаторам владение формальным стилем письма
- Помогают логично структурировать текст и обеспечивать плавные переходы между идеями
- Экономят драгоценное время на экзамене, избавляя от необходимости "изобретать велосипед"
- Снижают вероятность грамматических и лексических ошибок
- Увеличивают шансы получить высокий балл за организацию текста
Елена Сергеевна, преподаватель английского языка с 15-летним опытом подготовки к ЕГЭ
Помню случай с моей ученицей Анной. Она прекрасно знала грамматику, имела богатый словарный запас, но постоянно получала низкие баллы за письменную часть на пробных экзаменах. Проблема заключалась в том, что её тексты выглядели как поток сознания – без чёткой структуры и логических связок.
Мы разработали для неё персональный "банк клише", который она заучила наизусть. Результат превзошёл все ожидания: на реальном ЕГЭ она получила 19 из 20 баллов за сочинение! Экзаменаторы отметили логичность изложения и уместное использование средств логической связи. А самое важное – Анна призналась, что написание сочинения заняло у неё вдвое меньше времени, чем обычно, и она даже успела перепроверить работу.
Стоит отметить, что использование клише – это не попытка "обмануть систему", а демонстрация владения академическим английским языком. В англоязычных странах определённая шаблонность характерна для формальных письменных работ, особенно в образовательной сфере. 🎓
|Критерий оценивания ЕГЭ
|Как помогают клише
|Решение коммуникативной задачи
|Помогают чётко сформулировать проблему, мнение, аргументы
|Организация текста
|Обеспечивают структурированность и логичность изложения
|Лексика
|Демонстрируют владение формальным стилем и академической лексикой
|Грамматика
|Заученные конструкции снижают риск грамматических ошибок
|Орфография и пунктуация
|Готовые фразы обычно запоминаются с правильным написанием
Готовые фразы для вступления: как начать уверенно
Первые несколько предложений сочинения имеют решающее значение – они формируют впечатление эксперта о вашей работе и задают тон всему тексту. Грамотное вступление должно выполнять три основные функции: перефразировать тему, обозначить проблему и представить вашу позицию или план рассуждения.
Вот набор универсальных клише для вступительной части сочинения:
- Для перефразирования темы: "The issue of... is a highly debated one", "The question whether... has always been a controversial issue", "Recently the problem of... has been widely discussed"
- Для обозначения актуальности: "This issue affects many people nowadays", "This topic has sparked heated debates among experts", "This question is of paramount importance in the modern society"
- Для представления своей позиции: "In my opinion, this matter requires a balanced approach", "I firmly believe that...", "From my perspective, there are several aspects to consider"
- Для обозначения структуры эссе: "In this essay, I will explore both sides of this issue", "In the following paragraphs, I will outline the main arguments for and against", "This essay will examine the advantages and disadvantages of..."
Важно помнить, что вступление должно быть лаконичным (3-4 предложения) и содержательным. Избегайте слишком общих фраз вроде "Since the dawn of time..." или "In the history of mankind..." – они звучат неестественно и занимают драгоценное место. ⏱️
Рассмотрим примеры вступлений для разных типов эссе:
|Тип сочинения
|Пример вступления
|Opinion Essay
|The question whether social media has more positive or negative impacts on teenagers is widely discussed nowadays. Many experts argue that excessive use of social platforms may harm young people's mental health. In my opinion, while social media offers certain benefits, its disadvantages significantly outweigh the advantages.
|For and Against Essay
|The issue of online education versus traditional schooling has become especially relevant in recent years. This topic has generated considerable debate among educators and parents alike. In this essay, I will examine both perspectives and provide my own view on the matter.
|Problem and Solution Essay
|Environmental pollution represents one of the most pressing challenges facing humanity today. This problem affects virtually every country and threatens the well-being of future generations. In the following paragraphs, I will analyze the main causes of this issue and suggest several viable solutions.
Шаблонные выражения для основной части сочинения
Основная часть сочинения – это фундамент вашей аргументации, место, где вы демонстрируете глубину мышления и умение структурировать идеи. Для получения высокого балла критически важно обеспечить плавные переходы между абзацами и логические связки внутри них.
Антон Владимирович, эксперт ЕГЭ по английскому языку
Проверяя сочинения выпускников, я всегда обращаю особое внимание на когезию текста – то, насколько плавно одна мысль перетекает в другую. Помню работу талантливого ученика, который привел блестящие аргументы по теме технологий в образовании, но представил их как разрозненные факты без связок и переходов.
Мне пришлось снизить оценку по критерию "организация текста", хотя содержательно работа была сильной. Когда этот же ученик пришел на апелляцию, мы разобрали его ошибки. На следующем пробном экзамене он применил рекомендованные мной клише для связи абзацев и внутри них – результат улучшился на 4 балла! Небольшие языковые "мостики" превратили набор хороших мыслей в стройное, убедительное сочинение.
Для основной части необходимо использовать несколько типов клише:
- Для введения первого аргумента: "First and foremost", "To begin with", "The main advantage/disadvantage of... is", "One of the strongest arguments in favor of... is"
- Для введения второго/последующего аргумента: "Furthermore", "Moreover", "In addition to this", "Another significant point to consider is", "Equally important is the fact that..."
- Для противопоставления: "On the other hand", "However", "Nevertheless", "Despite this", "Although some people claim that..., it cannot be denied that..."
- Для приведения примера: "For instance", "To illustrate this point", "A clear example of this is", "This can be exemplified by the fact that..."
- Для подчеркивания важности: "It is worth emphasizing that", "Particularly significant is", "What needs to be highlighted is"
При написании основной части избегайте двух распространенных ошибок: механического использования связок без реального логического перехода и злоупотребления одними и теми же выражениями. Разнообразие клише – показатель богатого словарного запаса. 📚
Аргументация в сочинении: клише для мнений и фактов
Качественная аргументация – ключ к высокому баллу за решение коммуникативной задачи. Эксперты ЕГЭ ценят не только наличие аргументов, но и их убедительность, разнообразие и уместность. Правильные клише помогут вам четко разграничить факты и мнения, что критически важно в академическом письме.
Выбор клише зависит от типа представляемой информации:
- Для представления общепризнанных фактов: "Research has consistently shown that...", "According to recent statistics...", "It is a well-established fact that...", "Scientific evidence suggests that..."
- Для выражения личного мнения: "From my perspective", "In my view", "As I see it", "I am convinced that", "It seems to me that"
- Для ссылки на мнение экспертов: "Experts in this field argue that...", "Many specialists believe that...", "According to leading researchers..."
- Для представления распространенного мнения: "It is widely believed that...", "Many people support the idea that...", "Public opinion tends to favor..."
- Для выражения причинно-следственных связей: "As a result of", "This leads to", "Consequently", "This results in", "Due to", "Owing to"
Особенно эффективно работает комбинация разных типов аргументации: приведение статистики, затем пример из жизни, затем логическое обоснование. Такой подход демонстрирует ваше умение анализировать проблему с разных сторон. 🔍
Примеры использования клише в аргументации:
|Тип аргумента
|Пример использования клише
|Статистический аргумент
|According to recent statistics published by Oxford University, over 70% of teenagers who spend more than four hours daily on social media report symptoms of anxiety and depression. This clearly demonstrates the negative impact of excessive online presence.
|Логический аргумент
|It stands to reason that learning multiple languages enhances cognitive abilities. When a person switches between different linguistic systems, their brain develops greater flexibility and problem-solving capacity. As a result, bilingual individuals often demonstrate superior performance in tasks requiring mental agility.
|Пример из жизни
|To illustrate this point, we can consider the case of Finland, which revolutionized its educational system by reducing homework and increasing creative activities. Consequently, Finnish students consistently rank among the top performers in international assessments while reporting higher levels of satisfaction.
|Экспертное мнение
|Leading psychologists argue that constant exposure to carefully curated social media content creates unrealistic expectations about life. This viewpoint is supported by numerous studies linking Instagram usage to reduced self-esteem among young adults.
Финальные штрихи: клише для эффектного завершения текста
Заключение сочинения – это последнее, что увидит эксперт перед выставлением оценки, поэтому оно должно оставить сильное впечатление. Грамотное заключение не просто повторяет сказанное ранее, но подводит итог рассуждениям и предлагает финальную мысль, которая останется с читателем.
Для эффективного заключения используйте следующие клише:
- Для подведения итогов: "To sum up", "In conclusion", "To summarize the above", "Taking everything into account"
- Для подтверждения собственной позиции: "I would like to reiterate my view that...", "Based on the arguments presented, I maintain that...", "For the reasons mentioned above, I firmly believe that..."
- Для балансировки мнений: "While there are valid arguments on both sides, I believe that...", "Despite the counterarguments, the evidence clearly suggests that..."
- Для указания на перспективы: "Looking ahead, it seems likely that...", "This issue will undoubtedly remain significant in the future", "The long-term implications of this matter cannot be overstated"
- Для предложения решения: "A possible solution to this problem might be...", "To address this issue effectively, we should consider...", "The situation could be improved by..."
Избегайте введения новых аргументов в заключении – это распространенная ошибка, которая нарушает структуру текста. Также не стоит использовать слишком категоричные выражения вроде "The only correct solution is..." или "There can be no doubt that..." – они могут звучать слишком догматично. 🚫
Длина заключения должна быть соразмерна вступлению – обычно достаточно 3-4 предложений. Убедитесь, что ваше заключение перекликается с вступлением, создавая ощущение завершенности и цельности текста.
Примеры эффективных заключений:
Для Opinion Essay: "To sum up, while social media offers certain benefits such as connecting people across distances, its negative impact on mental health and productivity cannot be overlooked. Based on the evidence presented, I firmly believe that we need stricter regulations and better education about responsible social media use, especially for younger generations."
Для For and Against Essay: "Taking everything into account, both online and traditional education have their advantages and disadvantages. However, I am convinced that a blended approach, combining digital flexibility with face-to-face interaction, represents the most effective educational model for the future. This would allow students to benefit from technological advantages while maintaining crucial social development."
Для Problem and Solution Essay: "In conclusion, environmental pollution poses a serious threat that requires immediate attention. While individual actions such as recycling and reducing consumption are important, lasting change will only come through governmental regulations and corporate responsibility. Looking ahead, sustainable technologies offer promising solutions, but their implementation demands collective effort from all sectors of society."
Использование шаблонных выражений в сочинении ЕГЭ – не просто удобный инструмент, а стратегический подход к демонстрации вашего языкового мастерства. Помните, что клише служат лишь каркасом, который нужно наполнить качественным содержанием. Баланс между заученными фразами и личными идеями – ключ к высоким баллам. Освойте представленные в статье выражения, адаптируйте их под свой стиль письма и используйте осознанно. Результаты не заставят себя ждать – ваши сочинения приобретут профессиональное звучание, а процесс их написания станет более уверенным и эффективным.