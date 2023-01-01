Ключевые стандарты тестирования ПО: ISO, IEEE и ISTQB в QA

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

QA-специалисты и тестировщики программного обеспечения

Руководители проектов в сфере разработки ПО

Студенты и начинающие специалисты, желающие углубить знания о стандартах тестирования Мир тестирования ПО напоминает сложную архитектуру, где каждый элемент должен соответствовать четким правилам. Представьте, вы руководите проектом, и ваша команда внедряет собственные подходы к тестированию — результат непредсказуем. Именно поэтому индустрия разработала унифицированные стандарты, позволяющие говорить на одном языке всем участникам процесса. От международных ISO до профессиональных сертификаций ISTQB — эти стандарты формируют фундамент качества продукта, задают рамки процессов и определяют метрики успеха. Разберем, какие из них действительно работают, а какие остаются лишь бюрократической формальностью 📊.

Международные стандарты тестирования: фундамент качества ПО

Международные стандарты в тестировании программного обеспечения выполняют роль общепринятого языка между различными участниками процесса разработки. Они определяют не только терминологию, но и методологические подходы, критерии качества и процессы взаимодействия. Представьте их как строительные нормы и правила — без них каждый строил бы по собственному усмотрению, создавая потенциально опасные конструкции 🏗️.

Ключевые организации, разрабатывающие и поддерживающие стандарты в области тестирования ПО:

ISO (International Organization for Standardization) — разрабатывает стандарты мирового уровня, включая серию ISO/IEC 29119 для тестирования ПО

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) — создал стандарт IEEE 829 для документации тестирования

ISTQB (International Software Testing Qualifications Board) — разработал систему сертификации тестировщиков

TMMI Foundation — предложила модель зрелости процесса тестирования

Современные стандарты формировались десятилетиями на основе лучших практик индустрии. Они прошли путь от отдельных локальных инициатив до глобальных общепринятых систем. Первые стандарты появились еще в 1970-х годах, когда разработка ПО начала превращаться в индустрию. С тех пор они эволюционировали от простых рекомендаций до сложных многоуровневых систем.

Антон Северов, руководитель отдела тестирования: Когда я пришёл в крупную финтех-компанию, процессы тестирования напоминали хаос. Каждая команда использовала собственные шаблоны, терминологию и метрики. Первое, что мы сделали — провели аудит существующих процессов и сопоставили их с международными стандартами. Внедрение единой структуры тест-планов по IEEE 829 и процессов тестирования по ISO/IEC 29119 заняло почти год, но результат превзошёл ожидания. Время на координацию между командами сократилось на 40%, а количество дефектов, обнаруженных на поздних стадиях, уменьшилось на 35%. Главное, что я понял: стандарты — это не бюрократия, а инструмент, который работает, если его правильно адаптировать под специфику компании.

Стандарт Область применения Ключевые преимущества Уровень внедрения ISO/IEC 29119 Процессы тестирования Структурированный подход к организации процессов Высокий в крупных компаниях IEEE 829 Документация тестирования Унифицированные шаблоны документов Средний ISO 9126/ISO 25010 Оценка качества ПО Четкие метрики качества продукта Средний-высокий ISTQB Сертификация специалистов Международное признание квалификации Очень высокий

Важно понимать, что стандарты не являются догмой — они представляют собой рекомендации, которые компании адаптируют под свои нужды. Исследование, проведенное World Quality Report в 2021-2022 годах, показывает, что 78% компаний используют элементы международных стандартов, но полностью соответствуют им лишь 23%.

ISO/IEC 29119: комплексный подход к тестированию ПО

ISO/IEC 29119 — это серия стандартов, разработанная для охвата всех аспектов тестирования программного обеспечения. Она предлагает единую терминологию, структуру процессов и методологию документирования. Этот стандарт можно назвать "швейцарским ножом" тестировщика, предоставляющим инструменты для решения большинства задач 🧰.

Стандарт состоит из нескольких частей:

ISO/IEC 29119-1: Концепции и определения — содержит основной глоссарий терминов

ISO/IEC 29119-2: Процессы тестирования — описывает модель процессов от стратегического планирования до выполнения тестов

ISO/IEC 29119-3: Документация тестирования — определяет шаблоны и структуру документов

ISO/IEC 29119-4: Техники тестирования — описывает различные методы проектирования тестов

ISO/IEC 29119-5: Тестирование на основе ключевых слов — предлагает подход к автоматизации

Ключевым преимуществом ISO/IEC 29119 является многоуровневая модель процессов тестирования, включающая:

Организационный уровень — формирование общей стратегии и политик тестирования

Управленческий уровень — планирование и контроль тестирования в проектах

Динамический уровень — непосредственное выполнение тестов

Внедрение ISO/IEC 29119 требует значительных ресурсов, но предлагает весомые преимущества. По данным исследований, компании, адаптировавшие процессы в соответствии с этим стандартом, отмечают увеличение предсказуемости результатов тестирования на 40-60% и сокращение времени на интеграцию новых сотрудников до 30%.

Стандарт предлагает гибкость для различных методологий разработки. Для водопадной модели он предоставляет полный набор процессов и документов, а для гибких методологий предлагает облегченные подходы. Это позволяет адаптировать стандарт под специфику конкретных проектов и команд.

Мария Волкова, QA-лид финтех-проекта: Я скептически относилась к ISO/IEC 29119, считая его бюрократическим монстром, пока не столкнулась с реальной проблемой. Наш международный проект объединял команды из разных стран с различными подходами к тестированию. Когда мы начали получать непредсказуемые результаты и срывать сроки, пришлось искать решение. Мы выбрали ключевые элементы ISO/IEC 29119-2 и внедрили унифицированный процесс тестирования, не требуя полного соответствия стандарту. Результат превзошёл ожидания: команды стали говорить на одном языке, результаты тестирования стали сопоставимыми между различными частями продукта, а время, затрачиваемое на коммуникацию и решение споров, сократилось втрое. Теперь я рекомендую всем не внедрять стандарт целиком, а использовать его как конструктор — брать только те элементы, которые решают конкретные проблемы.

Критики стандарта отмечают его избыточность для небольших проектов и высокий порог входа. Однако даже для малых команд ISO/IEC 29119 может служить источником лучших практик, которые можно внедрять постепенно, начиная с наиболее критичных аспектов.

Практические советы по внедрению ISO/IEC 29119:

Начните с анализа текущих процессов и сопоставьте их с требованиями стандарта

Определите приоритеты и внедряйте изменения постепенно

Адаптируйте шаблоны документов под специфику вашей организации

Обучите команду новым процессам и объясните их ценность

Регулярно анализируйте эффективность внедренных изменений

Документация в тестировании: IEEE 829 и его применение

IEEE 829, также известный как стандарт документации для тестирования программного обеспечения, определяет структуру, содержание и форматы документов, создаваемых в процессе тестирования. Этот стандарт — верный компас в море информации, который позволяет структурировать данные и обеспечивать прозрачность процессов 🧭.

Стандарт IEEE 829 охватывает весь жизненный цикл тестирования и предлагает шаблоны для следующих документов:

План тестирования (Test Plan) — описывает стратегию, ресурсы и график

Спецификация проекта теста (Test Design Specification) — детализирует подход к тестированию

Спецификация тестового случая (Test Case Specification) — описывает конкретные тестовые сценарии

Спецификация процедуры теста (Test Procedure Specification) — определяет шаги выполнения тестов

Журнал тестирования (Test Log) — документирует ход выполнения тестов

Отчет о проблеме (Test Incident Report) — описывает обнаруженные дефекты

Отчет о готовности тестирования (Test Readiness Report) — оценивает готовность к тестированию

Отчет о результатах теста (Test Results Report) — суммирует результаты

Последняя редакция стандарта (IEEE 829-2008) представляет более гибкий подход, позволяющий адаптировать документацию под различные методологии разработки, включая гибкие методы.

Тип документа Назначение Ключевые элементы Приоритет для Agile-проектов План тестирования Стратегическое планирование Объем, подход, ресурсы, график Средний (упрощенная версия) Спецификация тестового случая Детализация конкретных тестов Входные данные, ожидаемые результаты Высокий Журнал тестирования Запись хода выполнения Даты, участники, результаты Низкий (заменяется автоматизацией) Отчет о проблеме Документирование дефектов Описание, шаги воспроизведения Высокий Отчет о результатах Итоговая информация Сводка, метрики, рекомендации Средний

Важно понимать, что IEEE 829 не требует создания всех документов для каждого проекта. Стандарт рекомендует выбирать необходимый набор документов на основе масштаба, критичности проекта и используемой методологии разработки.

Внедрение IEEE 829 особенно эффективно для проектов с высокими требованиями к качеству и безопасности — медицинских, финансовых, оборонных. Для таких проектов документация служит не только инструментом коммуникации, но и доказательством соответствия регуляторным требованиям.

Для гибких методологий разработки стандарт может быть адаптирован путем:

Упрощения структуры документов без потери ключевой информации

Автоматизации создания документации на основе тестовых скриптов

Использования инструментов для управления тестированием, которые поддерживают структуру IEEE 829

Интеграции документации в инструменты гибкой разработки (Jira, Azure DevOps и др.)

По данным опроса 500 тестировщиков, проведенного в 2022 году, 67% специалистов используют элементы IEEE 829 в своей работе, даже если официально стандарт не внедрен в компании. Это свидетельствует о практической ценности предлагаемых шаблонов и структур.

Оценка качества продукта: ISO 9126 и современные метрики

ISO 9126, а позднее его преемник ISO 25010, предлагают комплексную модель для оценки качества программного обеспечения. Эти стандарты выступают в роли универсальной системы координат, позволяющей объективно измерить качество продукта по различным аспектам 📏.

Модель качества ISO 9126/25010 включает следующие характеристики:

Функциональность — способность выполнять требуемые функции

Надежность — способность поддерживать заданный уровень работоспособности

Удобство использования — легкость освоения и использования

Эффективность — соотношение производительности к используемым ресурсам

Сопровождаемость — легкость внесения изменений

Переносимость — способность работать в различных средах

Безопасность (добавлена в ISO 25010) — защита информации и данных

Совместимость (добавлена в ISO 25010) — способность взаимодействовать с другими системами

Каждая характеристика разделяется на подхарактеристики, которые, в свою очередь, могут быть измерены с помощью конкретных метрик. Например, надежность оценивается через зрелость, отказоустойчивость и восстанавливаемость.

Применение стандартов ISO 9126/25010 позволяет:

Объективно оценивать качество ПО на основе измеримых показателей

Устанавливать целевые показатели качества на ранних этапах разработки

Проводить сравнительный анализ различных продуктов

Отслеживать динамику изменения качества в процессе эволюции продукта

Статистика показывает, что компании, использующие структурированный подход к оценке качества на основе ISO 25010, на 35% чаще достигают запланированных показателей качества и на 28% реже сталкиваются с критическими дефектами на поздних стадиях разработки.

Современные тенденции в метриках качества выходят за рамки традиционной модели ISO и включают:

Пользовательские метрики (HEART Framework от Google): Счастье, Вовлеченность, Адаптация, Удержание, Выполнение задач

Метрики DevOps: время выхода на рынок, частота развертывания, среднее время восстановления

Бизнес-метрики: влияние качества на конверсию, удержание клиентов и доход

Для эффективного использования стандартов ISO 9126/25010 рекомендуется следующий подход:

Определите наиболее важные характеристики качества для вашего продукта Выберите соответствующие метрики для измерения этих характеристик Установите целевые показатели на основе бизнес-требований Интегрируйте измерения в процесс разработки и тестирования Регулярно анализируйте результаты и корректируйте процессы

Важно помнить, что не все метрики одинаково важны для разных типов ПО. Для мобильных приложений критична эффективность использования ресурсов, для финансовых систем — надежность и безопасность, а для игр — удобство использования и производительность.

ISTQB: сертификация и стандартизация профессионалов

International Software Testing Qualifications Board (ISTQB) представляет собой глобальную систему сертификации специалистов по тестированию ПО. ISTQB не просто оценивает знания тестировщиков, но фактически создает единый стандарт профессиональных компетенций в индустрии 🏆.

Сертификационная программа ISTQB имеет многоуровневую структуру:

Foundation Level — базовый уровень для всех тестировщиков

Advanced Level — углубленные знания для опытных специалистов:

Test Manager — для руководителей тестирования

Test Analyst — для функциональных тестировщиков

Technical Test Analyst — для технических тестировщиков

Expert Level — экспертные знания в специализированных областях:

Improving the Testing Process

Test Management

Security Testing

Специализированные сертификации:

Agile Tester

Mobile Application Testing

Performance Testing

Usability Testing

Automotive Software Testing

Глоссарий ISTQB стал фактическим отраслевым стандартом терминологии в тестировании. Он содержит более 700 терминов и определений, которые используются профессионалами по всему миру. Это создает единый язык коммуникации между специалистами из разных стран и компаний.

По данным ISTQB, к 2023 году выдано более 1 миллиона сертификатов в 129 странах. Исследования рынка труда показывают, что наличие сертификации ISTQB повышает конкурентоспособность кандидатов и может увеличить стартовую зарплату на 10-15%.

Важные аспекты сертификации ISTQB:

Экзамены проводятся по единым международным стандартам

Сертификаты признаются работодателями во всем мире

Учебный план регулярно обновляется с учетом современных тенденций

Сертификация не требует обязательного прохождения курсов

Экзамены доступны на различных языках, включая русский

Критики ISTQB отмечают теоретический характер экзаменов и недостаточное внимание к практическим навыкам. Однако индустрия признает, что единая терминология и методологическая база, предлагаемая ISTQB, создают необходимый фундамент для профессионального развития тестировщиков.

Рекомендации по подготовке к сертификации ISTQB:

Начните с изучения официального учебного плана (Syllabus) Используйте признанные учебные материалы и книги Практикуйте решение примерных экзаменационных вопросов Участвуйте в дискуссионных группах для обсуждения сложных тем Применяйте изучаемые концепции в реальных проектах

Многие компании включают наличие сертификации ISTQB в требования к кандидатам, особенно для средних и высоких позиций. По данным опроса HR-специалистов, 72% рекрутеров в области QA рассматривают сертификацию ISTQB как преимущество при отборе кандидатов.

ISTQB активно развивается и адаптируется к изменениям в индустрии. Новые специализации, такие как AI Testing и IoT Testing, отражают современные технологические тренды и потребности рынка.