Какие экзамены сдавать на графического дизайнера: гид поступления

Мечтаете создавать визуальные шедевры и превращать идеи в яркие образы? Карьера графического дизайнера открывает эти возможности, но путь к профессии начинается с правильно выбранных экзаменов. Ошибка в выборе предметов ЕГЭ может стоить года подготовки и места в желаемом вузе. Давайте разберемся, какие испытания ждут будущих дизайнеров при поступлении и как к ним подготовиться, чтобы поступить на бюджет в ведущие творческие вузы страны. 🎨

Обязательные предметы ЕГЭ для графических дизайнеров

Набор предметов ЕГЭ для поступления на графического дизайнера зависит от конкретного вуза и направления подготовки. Однако существуют стандартные требования, которые предъявляют большинство высших учебных заведений.

Основные направления подготовки, на которых можно получить профессию графического дизайнера:

54.03.01 «Дизайн» (профиль «Графический дизайн»)

54.05.03 «Графика»

09.03.03 «Прикладная информатика» (профиль «Дизайн цифровых продуктов»)

В зависимости от выбранного направления набор предметов ЕГЭ может различаться.

Направление подготовки Обязательные предметы ЕГЭ Дополнительные предметы на выбор 54.03.01 «Дизайн» Русский язык, Литература Обществознание или История 54.05.03 «Графика» Русский язык, Литература История 09.03.03 «Прикладная информатика» Русский язык, Математика (профиль) Информатика или Физика

Для классических дизайнерских специальностей русский язык является обязательным предметом, так как коммуникация — важнейший навык дизайнера при работе с заказчиком и представлении концепций. Литература требуется для развития образного мышления и понимания культурного контекста.

Если вы выбираете более техническое направление, связанное с веб-дизайном и цифровыми продуктами, вам потребуется сдать математику профильного уровня и информатику — эти предметы помогут вам освоить технические аспекты профессии.

Анна Меркулова, приёмная комиссия МГХПА им. С.Г. Строганова: Помню абитуриентку Марину, которая год готовилась к поступлению, выбрав неверный набор предметов. Она ориентировалась на устаревшую информацию и готовилась к сдаче физики вместо литературы. Когда до экзаменов оставалось три месяца, выяснилось, что для поступления на графический дизайн в нашем вузе нужна литература. Пришлось экстренно менять стратегию подготовки. В итоге Марина сдала литературу на 67 баллов, что оказалось недостаточно для бюджетного места. Рекомендую всегда проверять актуальные требования на официальных сайтах вузов не позднее сентября предыдущего года.

Особый случай — это целевое обучение, при котором будущий работодатель оплачивает ваше образование. В таком случае список предметов определяется договором с компанией и вузом. При целевом наборе конкурс часто ниже, но после окончания вуза придётся отработать в компании определённый срок.

Творческие испытания при поступлении на дизайнера

Одной сдачи ЕГЭ для поступления на графического дизайнера недостаточно. Ключевую роль играют дополнительные творческие испытания, которые проводит сам вуз. Именно они часто становятся решающими при зачислении. 🖌️

Наиболее распространённые творческие испытания:

Академический рисунок — проверяет навыки построения композиции, перспективы, светотени, умение передать объём и форму предметов

— проверяет навыки построения композиции, перспективы, светотени, умение передать объём и форму предметов Композиция — оценивает способность создавать гармоничные и выразительные произведения

— оценивает способность создавать гармоничные и выразительные произведения Живопись — демонстрирует понимание цвета, колористики и техники работы с красками

— демонстрирует понимание цвета, колористики и техники работы с красками Творческое портфолио — собрание ваших лучших работ, демонстрирующих разносторонний опыт и стиль

В зависимости от вуза, творческое испытание может проходить в один или несколько этапов. Например, в ведущих художественных вузах абитуриенты проходят сразу три испытания: рисунок, живопись и композицию.

Задания на творческом экзамене могут включать:

Натюрморт из геометрических тел или предметов быта

Создание графической композиции на заданную тему

Разработка логотипа или фирменного стиля

Стилизация предметов или объектов

Создание иллюстрации к литературному произведению

Важно знать, что творческие экзамены проводятся в определённые даты, и они могут пересекаться между разными вузами. Поэтому заранее планируйте, в какие учебные заведения вы будете подавать документы.

Дмитрий Лаврентьев, член приёмной комиссии ВШЭ: К нам поступал Александр, который набрал высокие баллы ЕГЭ, но никогда серьёзно не занимался рисунком. Он был уверен, что его природного таланта и недельной подготовки будет достаточно для сдачи творческого испытания. На экзамене ему досталось задание нарисовать натюрморт с гипсовой головой. Стало очевидно, что Александр не владеет базовыми принципами построения перспективы и передачи светотени. Его работу оценили всего на 43 балла из 100, что закрыло ему путь на бюджет. Год спустя он вернулся после системного обучения в художественной студии и блестяще сдал все испытания. Эта история доказывает: к творческим экзаменам нужно готовиться не меньше года, даже если вы считаете себя талантливым.

Некоторые вузы (например, НИУ ВШЭ, МГХПА им. С.Г. Строганова) проводят предварительные просмотры портфолио, которые могут повысить ваши шансы на поступление. Подготовка качественного портфолио должна начинаться за 1-2 года до поступления.

Минимальные баллы ЕГЭ для бюджетных мест

Конкуренция за бюджетные места на специальностях, связанных с графическим дизайном, остаётся высокой. Для успешного поступления недостаточно просто преодолеть минимальные пороги — необходимо набрать конкурентное количество баллов. 🏆

Важно различать два понятия:

Минимальный порог — установленный Министерством образования минимум баллов, необходимый для участия в конкурсе

— установленный Министерством образования минимум баллов, необходимый для участия в конкурсе Проходной балл — сумма баллов последнего абитуриента, поступившего на бюджет в предыдущем году

Минимальные пороги для участия в конкурсе на 2023-2024 учебный год:

Русский язык — 40 баллов

Литература — 40 баллов

Математика (профильная) — 39 баллов

История — 35 баллов

Обществознание — 45 баллов

Информатика — 44 балла

Однако реальные проходные баллы значительно выше минимальных порогов. Рассмотрим проходные баллы (сумма ЕГЭ и творческих испытаний) на бюджетные места в ведущих вузах за последний год:

ВУЗ Направление Проходной балл на бюджет Количество бюджетных мест МГХПА им. С.Г. Строганова Графический дизайн 345 из 400 15 ВШЭ Дизайн 376 из 400 45 СПбГУПТД Графический дизайн 338 из 400 25 СПГХПА им. А.Л. Штиглица Графический дизайн 356 из 400 20 РГУ им. А.Н. Косыгина Дизайн 325 из 400 30

При этом максимальные баллы распределяются следующим образом:

ЕГЭ по русскому языку — 100 баллов

ЕГЭ по литературе/математике/обществознанию — 100 баллов

Творческое испытание — 100 или 200 баллов (в зависимости от количества этапов)

Важно понимать, что при равенстве баллов преимущество получают абитуриенты с более высоким результатом творческого испытания. Поэтому многие вузы рекомендуют сосредоточиться именно на подготовке к творческому экзамену.

Если вы не проходите на бюджет, существуют альтернативные варианты:

Платное отделение (стоимость от 150 000 до 450 000 рублей в год)

Целевое обучение от компании

Образовательный кредит с господдержкой

Поступление в колледж с последующим переходом в вуз

Дополнительные требования вузов к будущим дизайнерам

Помимо основных экзаменов, вузы могут устанавливать дополнительные требования, которые повышают шансы на поступление или являются обязательными для участия в конкурсе. Знание этих нюансов может дать вам существенное преимущество. 🔍

Рассмотрим наиболее распространённые дополнительные требования:

Предварительные курсы — некоторые вузы отдают предпочтение абитуриентам, прошедшим их подготовительные курсы

— некоторые вузы отдают предпочтение абитуриентам, прошедшим их подготовительные курсы Портфолио работ — подборка ваших лучших проектов, демонстрирующая разносторонние навыки

— подборка ваших лучших проектов, демонстрирующая разносторонние навыки Мотивационное письмо — объяснение, почему вы выбрали именно эту специальность и вуз

— объяснение, почему вы выбрали именно эту специальность и вуз Собеседование — личная встреча с представителями приёмной комиссии

— личная встреча с представителями приёмной комиссии Документы об участии в конкурсах — дипломы и грамоты профильных творческих состязаний

Важно отметить, что наличие специальной подготовки (художественная школа, колледж) не является обязательным требованием, но значительно повышает шансы на успешное прохождение творческих испытаний.

Особое внимание следует уделить портфолио. В него рекомендуется включать:

Рисунки с натуры (натюрморты, пейзажи, портреты)

Графические работы в различных техниках

Живописные работы (акварель, гуашь, акрил)

Проекты фирменного стиля, логотипы

Плакаты, афиши, иллюстрации

Цифровые работы (если имеются)

Для поступления на технические направления графического дизайна (09.03.03 «Прикладная информатика») могут учитываться индивидуальные достижения:

Победы в олимпиадах по математике и информатике

Участие в хакатонах и IT-соревнованиях

Наличие публикаций научных работ

Некоторые вузы проводят дополнительное тестирование на знание истории искусств и дизайна. Это характерно для таких учебных заведений, как МГХПА им. С.Г. Строганова и СПГХПА им. А.Л. Штиглица.

Не стоит пренебрегать и дополнительными баллами за индивидуальные достижения:

Аттестат с отличием — до 10 баллов

Золотая медаль ГТО — до 3 баллов

Волонтёрская деятельность — до 3 баллов

Победы в творческих конкурсах — до 10 баллов

Обратите внимание, что вузы самостоятельно определяют, какие индивидуальные достижения и в каком объёме учитывать при поступлении. Поэтому изучайте правила приёма конкретного учебного заведения.

Как подготовиться к поступлению на графический дизайн

Подготовка к поступлению на специальность графического дизайнера должна быть комплексной и начинаться заблаговременно. Идеальный срок — за 1-2 года до предполагаемой подачи документов. Разработайте чёткий план, который поможет вам структурировать подготовку. 📝

Этапы подготовки к поступлению:

Определитесь с вузами — составьте список из 3-5 учебных заведений, ранжированных по приоритету Изучите требования — соберите актуальную информацию о необходимых экзаменах и дополнительных испытаниях Составьте расписание подготовки — распределите время между ЕГЭ и творческими испытаниями Начните формировать портфолио — систематически создавайте работы для будущей презентации Найдите наставников — преподавателей, которые помогут вам с подготовкой

Для подготовки к ЕГЭ рекомендуется:

Регулярно решать тестовые задания из открытого банка ФИПИ

Использовать официальные пособия для подготовки к ЕГЭ

Посещать курсы подготовки или заниматься с репетитором

Писать пробные экзамены в условиях, приближенных к реальным

Для подготовки к творческим испытаниям:

Посещать подготовительные курсы при выбранном вузе

Заниматься в художественной студии или школе

Регулярно практиковаться в рисунке и композиции

Изучать работы признанных мастеров графического дизайна

Осваивать профессиональные программы (Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign)

Финансовая составляющая подготовки также важна. Примерные затраты на подготовку к поступлению:

Подготовительные курсы при вузе — от 25 000 до 80 000 рублей за год

Индивидуальные занятия с преподавателем — от 1 500 до 3 000 рублей за час

Художественные материалы — от 15 000 рублей на начальном этапе

Курсы по компьютерным программам — от 15 000 до 40 000 рублей

Не забывайте о психологической подготовке — творческие экзамены часто проходят в стрессовых условиях, под наблюдением преподавателей и с ограничением по времени. Практикуйтесь в создании работ в аналогичных условиях.

Важно также уделить внимание культурному развитию:

Посещать выставки современного и классического искусства

Читать специализированную литературу по истории искусств и дизайна

Следить за тенденциями в графическом дизайне

Участвовать в профессиональных конкурсах и фестивалях

Не стоит недооценивать значение самообразования — существует множество бесплатных онлайн-ресурсов, которые помогут вам развить необходимые навыки:

Обучающие видео на YouTube

Бесплатные курсы на образовательных платформах

Сообщества дизайнеров в социальных сетях

Профессиональные блоги и подкасты