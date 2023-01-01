Топ-10 стандартов тестирования ПО: основы для QA-специалиста

Студенты и обучающиеся по специальностям, связанным с тестированием ПО Стандарты тестирования ПО — это не просто набор скучных документов, а мощный фундамент для построения качественных процессов в IT. Они помогают тестировщикам говорить на одном языке, избегать типичных ошибок и создавать надежные продукты. Знание ключевых стандартов — ваш козырь при собеседовании, основа для профессионального роста и путь к созданию действительно работающих процессов тестирования. Давайте разберем топ-10 стандартов, без которых современному QA-специалисту просто не обойтись! 🧠

Ключевые стандарты тестирования: от ISO до ISTQB

Стандарты тестирования ПО — это своего рода карта сокровищ для QA-специалистов. Они показывают проверенные пути к качественному продукту и помогают избежать ловушек, в которые попадали другие. Рассмотрим топ-10 международных и отраслевых стандартов, которые задают тон в мире тестирования программного обеспечения.

ISO/IEC/IEEE 29119 — "Библия" тестирования программного обеспечения, состоящая из нескольких частей, охватывающих концепции, определения, процессы, документацию и методы тестирования. ISO/IEC 25010 (преемник ISO 9126) — стандарт, определяющий модели качества программного продукта и качества при использовании. ISTQB (International Software Testing Qualifications Board) — хотя это не стандарт в чистом виде, его глоссарий и учебная программа стали де-факто стандартом терминологии в тестировании. IEEE 829 — стандарт для документации тестирования программного обеспечения, описывающий набор документов, используемых на разных уровнях и стадиях тестирования. ISO/IEC 33063 — модель оценки процессов тестирования программного обеспечения. ГОСТ Р 56920-2016 — российский стандарт, представляющий собой адаптацию международного стандарта ISO/IEC/IEEE 29119. TMMi (Test Maturity Model integration) — модель оценки зрелости процессов тестирования. ISO/IEC/IEEE 12207 — стандарт для процессов жизненного цикла ПО, включая аспекты тестирования. DO-178C — стандарт для разработки программного обеспечения авиационных систем с особым акцентом на тестирование и верификацию. IEC 62304 — стандарт для жизненного цикла программного обеспечения медицинских устройств, включая требования к тестированию.

Стандарт Основное назначение Ключевые преимущества ISO/IEC/IEEE 29119 Комплексное руководство по тестированию Единый словарь, определённые процессы, документация ISO/IEC 25010 Модель качества ПО Структурированный подход к оценке качества ISTQB Сертификация специалистов Международное признание, стандартизация знаний IEEE 829 Документация тестирования Четкие шаблоны, единый формат документов ГОСТ Р 56920-2016 Адаптация ISO 29119 для РФ Соответствие российским требованиям

Выбор конкретного стандарта для внедрения зависит от нескольких факторов:

Масштаб и специфика проекта

Требования регуляторов и заказчиков

Зрелость команды и организации

Доступные ресурсы и время

Ирина Соколова, Lead QA Engineer Мой первый опыт внедрения стандартов был болезненным. Я пришла в команду, где царил полный хаос — никакой документации, тесткейсы в заметках на телефоне, а баг-репорты в виде скриншотов с кружочками. Решила с энтузиазмом внедрить IEEE 829 целиком... Через неделю разработчики объявили "бунт" — они тонули в документах и не понимали, зачем нужны все эти формальности. Пришлось признать ошибку и пересмотреть подход. Мы начали постепенно — сначала стандартизировали только баг-репорты и тест-планы, используя упрощённые шаблоны из IEEE 829. Через три месяца разработчики сами попросили более детальные тест-кейсы, потому что увидели, насколько это упрощает их работу. Ещё через полгода мы уже использовали 70% стандарта, но адаптированного под наши нужды. Главный урок — стандарты должны помогать, а не усложнять работу. Внедряйте их постепенно, показывая пользу каждого элемента.

Фундаментальные основы: ISO/IEC/IEEE 29119

ISO/IEC/IEEE 29119 — это международный стандарт тестирования программного обеспечения, который является фундаментом для построения эффективных процессов обеспечения качества. Он разработан совместными усилиями трёх авторитетных организаций: ISO (International Organization for Standardization), IEC (International Electrotechnical Commission) и IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers). 🏆

Стандарт состоит из нескольких частей, каждая из которых фокусируется на определенном аспекте тестирования:

Часть 1 (ISO/IEC/IEEE 29119-1): Концепции и определения — создает единый словарь тестирования Часть 2 (ISO/IEC/IEEE 29119-2): Процессы тестирования — описывает модель процессов от организационного уровня до выполнения тестов Часть 3 (ISO/IEC/IEEE 29119-3): Документация тестирования — определяет шаблоны и содержание документов Часть 4 (ISO/IEC/IEEE 29119-4): Методы тестирования — предоставляет информацию о техниках тестирования Часть 5 (ISO/IEC/IEEE 29119-5): Тестирование на основе ключевых слов — описывает подход к автоматизации тестирования

Ключевая ценность этого стандарта заключается в том, что он предлагает целостный подход к тестированию, который можно адаптировать под проекты любого масштаба и сложности. ISO/IEC/IEEE 29119 определяет не только то, что нужно делать, но и как это делать эффективно.

Стандарт описывает трехуровневую архитектуру процессов тестирования:

Организационные процессы — стратегия и политика тестирования на уровне компании Процессы управления тестированием — планирование, мониторинг и контроль Динамические процессы тестирования — непосредственное проведение тестов

Важно понимать, что ISO/IEC/IEEE 29119 не является жестким предписанием. Он представляет собой гибкую основу, которую можно и нужно адаптировать под конкретную организацию и проект. В стандарте прямо указывается, что не все его элементы могут быть применимы в каждом конкретном случае.

Для небольших проектов или agile-команд можно выбрать только те аспекты стандарта, которые принесут наибольшую пользу. Например, сосредоточиться на части 3 (документация) и части 4 (методы тестирования), игнорируя более формальные организационные процессы.

Уровень зрелости организации Рекомендуемые части ISO/IEC/IEEE 29119 Ожидаемые результаты Начальный (процессы не формализованы) Части 1 и 3 (концепции и документация) Единое понимание терминологии, базовые шаблоны документов Средний (базовые процессы внедрены) Части 1, 3, 4 (добавляются методы тестирования) Структурированные тесты, улучшенное покрытие, эффективная документация Высокий (формализованные процессы) Части 1-4 (добавляются процессы) Системный подход к тестированию, измеримые показатели качества Оптимизирующий (постоянное улучшение) Все части 1-5 Полная интеграция тестирования, автоматизация, предсказуемое качество

Практические шаги для внедрения ISO/IEC/IEEE 29119:

Провести оценку текущих процессов тестирования Определить пробелы и области для улучшения Выбрать релевантные части стандарта для внедрения Создать план поэтапного внедрения Адаптировать выбранные практики под особенности организации Обучить команду новым процессам Регулярно оценивать эффективность внедрения и корректировать подход

Оценка качества ПО через призму ISO 9126

Стандарт ISO 9126 (впоследствии эволюционировавший в ISO/IEC 25010) — это фундаментальная модель, позволяющая оценивать качество программного обеспечения на основе измеримых характеристик. Он даёт QA-специалистам и менеджерам проектов чёткую структуру для анализа того, насколько хорошо программное обеспечение соответствует ожиданиям и требованиям. 📊

В основе ISO 9126 лежит шестифакторная модель качества программного обеспечения:

Функциональность — способность ПО выполнять требуемые функции Надежность — способность ПО поддерживать определенный уровень работоспособности при заданных условиях Удобство использования (юзабилити) — лёгкость изучения и использования ПО Эффективность — соотношение между уровнем производительности ПО и объёмом используемых ресурсов Сопровождаемость — лёгкость модификации, исправления ошибок и адаптации ПО Переносимость — способность ПО работать в различных средах

Каждая из этих характеристик разбивается на подхарактеристики, что позволяет проводить детальную оценку качества программного продукта. Например, функциональность включает подхарактеристики: пригодность, точность, способность к взаимодействию, соответствие стандартам и безопасность.

Антон Михайлов, QA Lead В 2018 году наша команда столкнулась с непростой задачей — нам поручили разработать внутреннюю метрику качества для оценки всех продуктов компании. У нас было 12 разных приложений, от мобильных до десктопных, и руководство хотело какой-то "единый индекс качества". Я предложил использовать ISO 9126 как базовую модель. Мы выбрали по 3-4 ключевые метрики для каждой из шести характеристик и разработали систему взвешенной оценки. Например, для банковского приложения безопасность имела коэффициент 2.0, а для внутреннего HR-инструмента — всего 0.5. Первые три месяца система вызывала скептицизм — цифры казались абстрактными. Но затем произошёл случай, который всё изменил: индекс надёжности одного из продуктов упал на 30% за две недели до релиза. Мы настояли на дополнительном тестировании, и действительно обнаружили критическую проблему с обработкой исключений. После этого случая наш "индекс качества" стал важнейшим KPI для всех команд. За два года мы сократили количество инцидентов в продакшене на 68%, а удовлетворенность пользователей выросла с 3.7 до 4.6 из 5. ISO 9126 из скучного документа превратился в реальный инструмент управления качеством.

В 2011 году стандарт ISO 9126 был заменён на ISO/IEC 25010, который развил и усовершенствовал предыдущую модель. В новой версии стандарта были добавлены две характеристики: совместимость и безопасность. Также были пересмотрены некоторые подхарактеристики для лучшего отражения современных требований к программному обеспечению.

Для QA-специалистов этот стандарт особенно ценен, поскольку он:

Предоставляет систематический подход к оценке качества

Позволяет формализовать нефункциональные требования

Помогает создавать тестовые сценарии для проверки всех аспектов качества

Облегчает коммуникацию между заинтересованными сторонами проекта

Даёт основу для создания метрик качества

Практическое применение стандарта ISO 9126 (ISO/IEC 25010) в тестировании:

Разработка тестовой стратегии — стандарт помогает определить, какие аспекты качества должны быть протестированы в первую очередь Создание тест-кейсов — для каждой характеристики и подхарактеристики можно разработать специфические тесты Определение метрик — стандарт предлагает основу для создания измеримых показателей качества Оценка рисков — модель позволяет выявить области, где проблемы с качеством могут иметь наиболее серьёзные последствия Приоритизация дефектов — баги можно классифицировать по тому, какую характеристику качества они затрагивают

Одно из главных достоинств этого стандарта — его универсальность. Он применим к программному обеспечению любого типа: от встроенных систем до мобильных приложений и корпоративных решений.

Отраслевые практики: ГОСТ Р 56920 и IEEE 829

Наряду с международными стандартами ISO, в области тестирования программного обеспечения существуют отраслевые практики и стандарты, которые имеют важное значение для QA-специалистов. Особое место среди них занимают ГОСТ Р 56920 и IEEE 829, каждый из которых решает специфические задачи обеспечения качества. ⚙️

ГОСТ Р 56920-2016 — это российский национальный стандарт, который по сути является адаптированной версией международного стандарта ISO/IEC/IEEE 29119. Он был введен в действие в 2017 году и представляет собой первый полноценный стандарт в области тестирования ПО в России.

Ключевые особенности ГОСТ Р 56920:

Регламентирует процессы тестирования программного обеспечения для российских компаний

Устанавливает термины и определения в области тестирования ПО на русском языке

Описывает требования к документации по тестированию

Соответствует международным практикам, но учитывает специфику российской регуляторной среды

Особенно важен для компаний, работающих с государственными заказчиками или в регулируемых отраслях

Применение ГОСТ Р 56920 дает российским компаниям ряд преимуществ:

Соответствие требованиям российских регуляторов

Упрощение процедур сертификации программного обеспечения

Единый профессиональный язык для специалистов по тестированию

Более структурированный подход к обеспечению качества

IEEE 829, также известный как "Standard for Software and System Test Documentation" (Стандарт документации для тестирования программного обеспечения и систем), был разработан Институтом инженеров электротехники и электроники (IEEE). Впервые опубликованный в 1983 году, он прошел несколько обновлений, последняя версия — IEEE 829-2008.

Основной фокус стандарта IEEE 829 — документация процесса тестирования. Он определяет набор из восьми типов документов, которые охватывают весь жизненный цикл тестирования:

Общий план тестирования (Test Plan) — описывает общий подход, ресурсы и график тестирования Спецификация проекта теста (Test Design Specification) — определяет функциональность, которая будет тестироваться, и подход к тестированию Спецификация тестового сценария (Test Case Specification) — детализирует конкретные тестовые случаи Спецификация процедуры теста (Test Procedure Specification) — описывает шаги для выполнения тестов Журнал выполнения теста (Test Log) — хронологическая запись событий во время тестирования Отчет о дефекте (Test Incident Report) — документирует любые события, требующие исследования Промежуточный отчет о тестировании (Test Status Report) — обобщает результаты тестирования на определенный момент Итоговый отчет о тестировании (Test Summary Report) — окончательный отчет о результатах тестирования

Сравнение ГОСТ Р 56920 и IEEE 829:

Параметр ГОСТ Р 56920 IEEE 829 Фокус Комплексный подход к тестированию Документация процесса тестирования Охват Процессы, документация, методы тестирования Только документация Источник Адаптация ISO/IEC/IEEE 29119 Разработан IEEE Географическая релевантность Преимущественно Россия и страны СНГ Международный стандарт (особенно США) Актуальность Более современный (2016) Последняя версия от 2008 года

Практические рекомендации по использованию этих стандартов:

Для российских компаний: использовать ГОСТ Р 56920 как основу, особенно при работе с государственными заказчиками

использовать ГОСТ Р 56920 как основу, особенно при работе с государственными заказчиками Для международных проектов: сочетать подходы из IEEE 829 для документации с процессами из ISO/IEC/IEEE 29119

сочетать подходы из IEEE 829 для документации с процессами из ISO/IEC/IEEE 29119 Для небольших и Agile-команд: адаптировать шаблоны документов из IEEE 829, упрощая их до необходимого минимума

адаптировать шаблоны документов из IEEE 829, упрощая их до необходимого минимума Для регулируемых отраслей: строго следовать соответствующему стандарту (ГОСТ в России, IEEE в США)

Важно понимать, что ни один из этих стандартов не является догмой. Их следует рассматривать как инструменты, которые нужно адаптировать под конкретные потребности проекта и организации.

Влияние стандартов на эффективность QA-процессов

Внедрение стандартов тестирования в рабочие процессы команды — это не просто формальное соответствие требованиям или галочка в документации. Правильное применение стандартов может значительно повысить эффективность QA-процессов, принести измеримую пользу бизнесу и увеличить качество конечного продукта. 🚀

Рассмотрим конкретные преимущества, которые дает внедрение стандартов тестирования:

Сокращение количества дефектов в продакшене — структурированный подход к тестированию помогает выявить больше проблем до выпуска Повышение предсказуемости процессов — стандартизированные методы делают результаты тестирования более стабильными и надёжными Улучшение коммуникации в команде — единая терминология и форматы документации устраняют недопонимание Оптимизация использования ресурсов — чёткое планирование и приоритизация тестов помогают сосредоточиться на наиболее важных аспектах Упрощение адаптации новых сотрудников — документированные процессы и методики ускоряют обучение новичков Измеримость процессов — стандарты предоставляют метрики для оценки качества процессов тестирования

Однако не все так однозначно. Внедрение стандартов может сталкиваться с определёнными вызовами:

Избыточная бюрократизация процессов

Сопротивление со стороны команды

Формальное соблюдение без понимания сути

Несовместимость с гибкими методологиями разработки

Высокие первоначальные затраты времени и ресурсов

Как избежать этих проблем и получить максимальную пользу от стандартов? Вот практические рекомендации:

Адаптируйте, а не копируйте — стандарты нужно настраивать под специфику вашего проекта и организации Внедряйте постепенно — начните с наиболее критичных аспектов и расширяйте охват со временем Объясняйте ценность — команда должна понимать, зачем нужен каждый элемент стандарта Измеряйте результаты — отслеживайте показатели до и после внедрения стандартов Регулярно пересматривайте — процессы должны эволюционировать вместе с проектом и технологиями

Многие организации отмечают значительные улучшения после внедрения стандартов тестирования. Согласно исследованию Capgemini, компании, следующие стандартам тестирования, демонстрируют на 15-30% меньше критических дефектов в продакшене и на 20-25% более быстрое время выхода на рынок благодаря более предсказуемым процессам разработки.

Интеграция стандартов с современными методологиями разработки:

Методология Особенности интеграции стандартов Рекомендуемый подход Scrum Краткие итерации, минимум документации Легковесные шаблоны, фокус на автоматизации, адаптация стандартных процессов Канбан Непрерывный поток, ограничение работы в процессе Встраивание проверок качества в каждый этап, четкие критерии готовности DevOps Автоматизация, непрерывная интеграция и доставка Стандарты автоматизации тестов, встроенное качество, мониторинг Waterfall Последовательные фазы, детальное планирование Полное применение стандартов, формализованная документация

При интеграции стандартов в QA-процессы важно помнить о следующих принципах:

Ценность для бизнеса — каждый элемент стандарта должен приносить реальную пользу

— каждый элемент стандарта должен приносить реальную пользу Баланс формальности и гибкости — слишком жёсткие процессы могут замедлять разработку

— слишком жёсткие процессы могут замедлять разработку Культура качества — стандарты должны поддерживать, а не заменять ответственное отношение к качеству

— стандарты должны поддерживать, а не заменять ответственное отношение к качеству Постоянное совершенствование — регулярный анализ и корректировка процессов

— регулярный анализ и корректировка процессов Технологическая поддержка — использование инструментов для автоматизации соблюдения стандартов

Внедрение стандартов тестирования — это инвестиция в качество и эффективность. Как и любая инвестиция, она требует первоначальных затрат, но при правильном подходе обеспечивает значительную отдачу в долгосрочной перспективе. Стандарты создают структуру, в рамках которой творческий потенциал тестировщиков может быть направлен на решение реальных проблем качества, а не на изобретение процессов с нуля.