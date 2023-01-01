Топ-10 стандартов тестирования ПО: основы для QA-специалиста
Для кого эта статья:
- QA-специалисты и тестировщики программного обеспечения
- Менеджеры и руководители проектов в области IT
Студенты и обучающиеся по специальностям, связанным с тестированием ПО
Стандарты тестирования ПО — это не просто набор скучных документов, а мощный фундамент для построения качественных процессов в IT. Они помогают тестировщикам говорить на одном языке, избегать типичных ошибок и создавать надежные продукты. Знание ключевых стандартов — ваш козырь при собеседовании, основа для профессионального роста и путь к созданию действительно работающих процессов тестирования. Давайте разберем топ-10 стандартов, без которых современному QA-специалисту просто не обойтись! 🧠
Ключевые стандарты тестирования: от ISO до ISTQB
Стандарты тестирования ПО — это своего рода карта сокровищ для QA-специалистов. Они показывают проверенные пути к качественному продукту и помогают избежать ловушек, в которые попадали другие. Рассмотрим топ-10 международных и отраслевых стандартов, которые задают тон в мире тестирования программного обеспечения.
ISO/IEC/IEEE 29119 — "Библия" тестирования программного обеспечения, состоящая из нескольких частей, охватывающих концепции, определения, процессы, документацию и методы тестирования.
ISO/IEC 25010 (преемник ISO 9126) — стандарт, определяющий модели качества программного продукта и качества при использовании.
ISTQB (International Software Testing Qualifications Board) — хотя это не стандарт в чистом виде, его глоссарий и учебная программа стали де-факто стандартом терминологии в тестировании.
IEEE 829 — стандарт для документации тестирования программного обеспечения, описывающий набор документов, используемых на разных уровнях и стадиях тестирования.
ISO/IEC 33063 — модель оценки процессов тестирования программного обеспечения.
ГОСТ Р 56920-2016 — российский стандарт, представляющий собой адаптацию международного стандарта ISO/IEC/IEEE 29119.
TMMi (Test Maturity Model integration) — модель оценки зрелости процессов тестирования.
ISO/IEC/IEEE 12207 — стандарт для процессов жизненного цикла ПО, включая аспекты тестирования.
DO-178C — стандарт для разработки программного обеспечения авиационных систем с особым акцентом на тестирование и верификацию.
IEC 62304 — стандарт для жизненного цикла программного обеспечения медицинских устройств, включая требования к тестированию.
|Стандарт
|Основное назначение
|Ключевые преимущества
|ISO/IEC/IEEE 29119
|Комплексное руководство по тестированию
|Единый словарь, определённые процессы, документация
|ISO/IEC 25010
|Модель качества ПО
|Структурированный подход к оценке качества
|ISTQB
|Сертификация специалистов
|Международное признание, стандартизация знаний
|IEEE 829
|Документация тестирования
|Четкие шаблоны, единый формат документов
|ГОСТ Р 56920-2016
|Адаптация ISO 29119 для РФ
|Соответствие российским требованиям
Выбор конкретного стандарта для внедрения зависит от нескольких факторов:
- Масштаб и специфика проекта
- Требования регуляторов и заказчиков
- Зрелость команды и организации
- Доступные ресурсы и время
Ирина Соколова, Lead QA Engineer
Мой первый опыт внедрения стандартов был болезненным. Я пришла в команду, где царил полный хаос — никакой документации, тесткейсы в заметках на телефоне, а баг-репорты в виде скриншотов с кружочками. Решила с энтузиазмом внедрить IEEE 829 целиком... Через неделю разработчики объявили "бунт" — они тонули в документах и не понимали, зачем нужны все эти формальности.
Пришлось признать ошибку и пересмотреть подход. Мы начали постепенно — сначала стандартизировали только баг-репорты и тест-планы, используя упрощённые шаблоны из IEEE 829. Через три месяца разработчики сами попросили более детальные тест-кейсы, потому что увидели, насколько это упрощает их работу. Ещё через полгода мы уже использовали 70% стандарта, но адаптированного под наши нужды.
Главный урок — стандарты должны помогать, а не усложнять работу. Внедряйте их постепенно, показывая пользу каждого элемента.
Фундаментальные основы: ISO/IEC/IEEE 29119
ISO/IEC/IEEE 29119 — это международный стандарт тестирования программного обеспечения, который является фундаментом для построения эффективных процессов обеспечения качества. Он разработан совместными усилиями трёх авторитетных организаций: ISO (International Organization for Standardization), IEC (International Electrotechnical Commission) и IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers). 🏆
Стандарт состоит из нескольких частей, каждая из которых фокусируется на определенном аспекте тестирования:
- Часть 1 (ISO/IEC/IEEE 29119-1): Концепции и определения — создает единый словарь тестирования
- Часть 2 (ISO/IEC/IEEE 29119-2): Процессы тестирования — описывает модель процессов от организационного уровня до выполнения тестов
- Часть 3 (ISO/IEC/IEEE 29119-3): Документация тестирования — определяет шаблоны и содержание документов
- Часть 4 (ISO/IEC/IEEE 29119-4): Методы тестирования — предоставляет информацию о техниках тестирования
- Часть 5 (ISO/IEC/IEEE 29119-5): Тестирование на основе ключевых слов — описывает подход к автоматизации тестирования
Ключевая ценность этого стандарта заключается в том, что он предлагает целостный подход к тестированию, который можно адаптировать под проекты любого масштаба и сложности. ISO/IEC/IEEE 29119 определяет не только то, что нужно делать, но и как это делать эффективно.
Стандарт описывает трехуровневую архитектуру процессов тестирования:
- Организационные процессы — стратегия и политика тестирования на уровне компании
- Процессы управления тестированием — планирование, мониторинг и контроль
- Динамические процессы тестирования — непосредственное проведение тестов
Важно понимать, что ISO/IEC/IEEE 29119 не является жестким предписанием. Он представляет собой гибкую основу, которую можно и нужно адаптировать под конкретную организацию и проект. В стандарте прямо указывается, что не все его элементы могут быть применимы в каждом конкретном случае.
Для небольших проектов или agile-команд можно выбрать только те аспекты стандарта, которые принесут наибольшую пользу. Например, сосредоточиться на части 3 (документация) и части 4 (методы тестирования), игнорируя более формальные организационные процессы.
|Уровень зрелости организации
|Рекомендуемые части ISO/IEC/IEEE 29119
|Ожидаемые результаты
|Начальный (процессы не формализованы)
|Части 1 и 3 (концепции и документация)
|Единое понимание терминологии, базовые шаблоны документов
|Средний (базовые процессы внедрены)
|Части 1, 3, 4 (добавляются методы тестирования)
|Структурированные тесты, улучшенное покрытие, эффективная документация
|Высокий (формализованные процессы)
|Части 1-4 (добавляются процессы)
|Системный подход к тестированию, измеримые показатели качества
|Оптимизирующий (постоянное улучшение)
|Все части 1-5
|Полная интеграция тестирования, автоматизация, предсказуемое качество
Практические шаги для внедрения ISO/IEC/IEEE 29119:
- Провести оценку текущих процессов тестирования
- Определить пробелы и области для улучшения
- Выбрать релевантные части стандарта для внедрения
- Создать план поэтапного внедрения
- Адаптировать выбранные практики под особенности организации
- Обучить команду новым процессам
- Регулярно оценивать эффективность внедрения и корректировать подход
Оценка качества ПО через призму ISO 9126
Стандарт ISO 9126 (впоследствии эволюционировавший в ISO/IEC 25010) — это фундаментальная модель, позволяющая оценивать качество программного обеспечения на основе измеримых характеристик. Он даёт QA-специалистам и менеджерам проектов чёткую структуру для анализа того, насколько хорошо программное обеспечение соответствует ожиданиям и требованиям. 📊
В основе ISO 9126 лежит шестифакторная модель качества программного обеспечения:
- Функциональность — способность ПО выполнять требуемые функции
- Надежность — способность ПО поддерживать определенный уровень работоспособности при заданных условиях
- Удобство использования (юзабилити) — лёгкость изучения и использования ПО
- Эффективность — соотношение между уровнем производительности ПО и объёмом используемых ресурсов
- Сопровождаемость — лёгкость модификации, исправления ошибок и адаптации ПО
- Переносимость — способность ПО работать в различных средах
Каждая из этих характеристик разбивается на подхарактеристики, что позволяет проводить детальную оценку качества программного продукта. Например, функциональность включает подхарактеристики: пригодность, точность, способность к взаимодействию, соответствие стандартам и безопасность.
Антон Михайлов, QA Lead
В 2018 году наша команда столкнулась с непростой задачей — нам поручили разработать внутреннюю метрику качества для оценки всех продуктов компании. У нас было 12 разных приложений, от мобильных до десктопных, и руководство хотело какой-то "единый индекс качества".
Я предложил использовать ISO 9126 как базовую модель. Мы выбрали по 3-4 ключевые метрики для каждой из шести характеристик и разработали систему взвешенной оценки. Например, для банковского приложения безопасность имела коэффициент 2.0, а для внутреннего HR-инструмента — всего 0.5.
Первые три месяца система вызывала скептицизм — цифры казались абстрактными. Но затем произошёл случай, который всё изменил: индекс надёжности одного из продуктов упал на 30% за две недели до релиза. Мы настояли на дополнительном тестировании, и действительно обнаружили критическую проблему с обработкой исключений.
После этого случая наш "индекс качества" стал важнейшим KPI для всех команд. За два года мы сократили количество инцидентов в продакшене на 68%, а удовлетворенность пользователей выросла с 3.7 до 4.6 из 5. ISO 9126 из скучного документа превратился в реальный инструмент управления качеством.
В 2011 году стандарт ISO 9126 был заменён на ISO/IEC 25010, который развил и усовершенствовал предыдущую модель. В новой версии стандарта были добавлены две характеристики: совместимость и безопасность. Также были пересмотрены некоторые подхарактеристики для лучшего отражения современных требований к программному обеспечению.
Для QA-специалистов этот стандарт особенно ценен, поскольку он:
- Предоставляет систематический подход к оценке качества
- Позволяет формализовать нефункциональные требования
- Помогает создавать тестовые сценарии для проверки всех аспектов качества
- Облегчает коммуникацию между заинтересованными сторонами проекта
- Даёт основу для создания метрик качества
Практическое применение стандарта ISO 9126 (ISO/IEC 25010) в тестировании:
- Разработка тестовой стратегии — стандарт помогает определить, какие аспекты качества должны быть протестированы в первую очередь
- Создание тест-кейсов — для каждой характеристики и подхарактеристики можно разработать специфические тесты
- Определение метрик — стандарт предлагает основу для создания измеримых показателей качества
- Оценка рисков — модель позволяет выявить области, где проблемы с качеством могут иметь наиболее серьёзные последствия
- Приоритизация дефектов — баги можно классифицировать по тому, какую характеристику качества они затрагивают
Одно из главных достоинств этого стандарта — его универсальность. Он применим к программному обеспечению любого типа: от встроенных систем до мобильных приложений и корпоративных решений.
Отраслевые практики: ГОСТ Р 56920 и IEEE 829
Наряду с международными стандартами ISO, в области тестирования программного обеспечения существуют отраслевые практики и стандарты, которые имеют важное значение для QA-специалистов. Особое место среди них занимают ГОСТ Р 56920 и IEEE 829, каждый из которых решает специфические задачи обеспечения качества. ⚙️
ГОСТ Р 56920-2016 — это российский национальный стандарт, который по сути является адаптированной версией международного стандарта ISO/IEC/IEEE 29119. Он был введен в действие в 2017 году и представляет собой первый полноценный стандарт в области тестирования ПО в России.
Ключевые особенности ГОСТ Р 56920:
- Регламентирует процессы тестирования программного обеспечения для российских компаний
- Устанавливает термины и определения в области тестирования ПО на русском языке
- Описывает требования к документации по тестированию
- Соответствует международным практикам, но учитывает специфику российской регуляторной среды
- Особенно важен для компаний, работающих с государственными заказчиками или в регулируемых отраслях
Применение ГОСТ Р 56920 дает российским компаниям ряд преимуществ:
- Соответствие требованиям российских регуляторов
- Упрощение процедур сертификации программного обеспечения
- Единый профессиональный язык для специалистов по тестированию
- Более структурированный подход к обеспечению качества
IEEE 829, также известный как "Standard for Software and System Test Documentation" (Стандарт документации для тестирования программного обеспечения и систем), был разработан Институтом инженеров электротехники и электроники (IEEE). Впервые опубликованный в 1983 году, он прошел несколько обновлений, последняя версия — IEEE 829-2008.
Основной фокус стандарта IEEE 829 — документация процесса тестирования. Он определяет набор из восьми типов документов, которые охватывают весь жизненный цикл тестирования:
- Общий план тестирования (Test Plan) — описывает общий подход, ресурсы и график тестирования
- Спецификация проекта теста (Test Design Specification) — определяет функциональность, которая будет тестироваться, и подход к тестированию
- Спецификация тестового сценария (Test Case Specification) — детализирует конкретные тестовые случаи
- Спецификация процедуры теста (Test Procedure Specification) — описывает шаги для выполнения тестов
- Журнал выполнения теста (Test Log) — хронологическая запись событий во время тестирования
- Отчет о дефекте (Test Incident Report) — документирует любые события, требующие исследования
- Промежуточный отчет о тестировании (Test Status Report) — обобщает результаты тестирования на определенный момент
- Итоговый отчет о тестировании (Test Summary Report) — окончательный отчет о результатах тестирования
Сравнение ГОСТ Р 56920 и IEEE 829:
|Параметр
|ГОСТ Р 56920
|IEEE 829
|Фокус
|Комплексный подход к тестированию
|Документация процесса тестирования
|Охват
|Процессы, документация, методы тестирования
|Только документация
|Источник
|Адаптация ISO/IEC/IEEE 29119
|Разработан IEEE
|Географическая релевантность
|Преимущественно Россия и страны СНГ
|Международный стандарт (особенно США)
|Актуальность
|Более современный (2016)
|Последняя версия от 2008 года
Практические рекомендации по использованию этих стандартов:
- Для российских компаний: использовать ГОСТ Р 56920 как основу, особенно при работе с государственными заказчиками
- Для международных проектов: сочетать подходы из IEEE 829 для документации с процессами из ISO/IEC/IEEE 29119
- Для небольших и Agile-команд: адаптировать шаблоны документов из IEEE 829, упрощая их до необходимого минимума
- Для регулируемых отраслей: строго следовать соответствующему стандарту (ГОСТ в России, IEEE в США)
Важно понимать, что ни один из этих стандартов не является догмой. Их следует рассматривать как инструменты, которые нужно адаптировать под конкретные потребности проекта и организации.
Влияние стандартов на эффективность QA-процессов
Внедрение стандартов тестирования в рабочие процессы команды — это не просто формальное соответствие требованиям или галочка в документации. Правильное применение стандартов может значительно повысить эффективность QA-процессов, принести измеримую пользу бизнесу и увеличить качество конечного продукта. 🚀
Рассмотрим конкретные преимущества, которые дает внедрение стандартов тестирования:
- Сокращение количества дефектов в продакшене — структурированный подход к тестированию помогает выявить больше проблем до выпуска
- Повышение предсказуемости процессов — стандартизированные методы делают результаты тестирования более стабильными и надёжными
- Улучшение коммуникации в команде — единая терминология и форматы документации устраняют недопонимание
- Оптимизация использования ресурсов — чёткое планирование и приоритизация тестов помогают сосредоточиться на наиболее важных аспектах
- Упрощение адаптации новых сотрудников — документированные процессы и методики ускоряют обучение новичков
- Измеримость процессов — стандарты предоставляют метрики для оценки качества процессов тестирования
Однако не все так однозначно. Внедрение стандартов может сталкиваться с определёнными вызовами:
- Избыточная бюрократизация процессов
- Сопротивление со стороны команды
- Формальное соблюдение без понимания сути
- Несовместимость с гибкими методологиями разработки
- Высокие первоначальные затраты времени и ресурсов
Как избежать этих проблем и получить максимальную пользу от стандартов? Вот практические рекомендации:
- Адаптируйте, а не копируйте — стандарты нужно настраивать под специфику вашего проекта и организации
- Внедряйте постепенно — начните с наиболее критичных аспектов и расширяйте охват со временем
- Объясняйте ценность — команда должна понимать, зачем нужен каждый элемент стандарта
- Измеряйте результаты — отслеживайте показатели до и после внедрения стандартов
- Регулярно пересматривайте — процессы должны эволюционировать вместе с проектом и технологиями
Многие организации отмечают значительные улучшения после внедрения стандартов тестирования. Согласно исследованию Capgemini, компании, следующие стандартам тестирования, демонстрируют на 15-30% меньше критических дефектов в продакшене и на 20-25% более быстрое время выхода на рынок благодаря более предсказуемым процессам разработки.
Интеграция стандартов с современными методологиями разработки:
|Методология
|Особенности интеграции стандартов
|Рекомендуемый подход
|Scrum
|Краткие итерации, минимум документации
|Легковесные шаблоны, фокус на автоматизации, адаптация стандартных процессов
|Канбан
|Непрерывный поток, ограничение работы в процессе
|Встраивание проверок качества в каждый этап, четкие критерии готовности
|DevOps
|Автоматизация, непрерывная интеграция и доставка
|Стандарты автоматизации тестов, встроенное качество, мониторинг
|Waterfall
|Последовательные фазы, детальное планирование
|Полное применение стандартов, формализованная документация
При интеграции стандартов в QA-процессы важно помнить о следующих принципах:
- Ценность для бизнеса — каждый элемент стандарта должен приносить реальную пользу
- Баланс формальности и гибкости — слишком жёсткие процессы могут замедлять разработку
- Культура качества — стандарты должны поддерживать, а не заменять ответственное отношение к качеству
- Постоянное совершенствование — регулярный анализ и корректировка процессов
- Технологическая поддержка — использование инструментов для автоматизации соблюдения стандартов
Внедрение стандартов тестирования — это инвестиция в качество и эффективность. Как и любая инвестиция, она требует первоначальных затрат, но при правильном подходе обеспечивает значительную отдачу в долгосрочной перспективе. Стандарты создают структуру, в рамках которой творческий потенциал тестировщиков может быть направлен на решение реальных проблем качества, а не на изобретение процессов с нуля.
Понимание и правильное применение стандартов тестирования — это то, что отличает профессионального QA-инженера от просто "тестировщика". Стандарты дают нам общий язык, проверенные методики и четкую структуру для обеспечения качества. Но помните: стандарт — это не догма, а инструмент. Используйте его с умом, адаптируйте под свои задачи и всегда задавайте вопрос "Какую ценность это принесет нашему продукту и пользователям?". В конечном счете, лучший стандарт — тот, который помогает создавать качественное ПО, а не тот, который строго соблюдается ради самого соблюдения.