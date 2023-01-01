7 эффективных способов запомнить три формы английских глаголов

Для кого эта статья:

Студенты, изучающие английский язык

Преподаватели английского языка

Люди, готовящиеся к международным экзаменам (IELTS, TOEFL и т.д.) Борьба с неправильными глаголами английского языка знакома каждому изучающему этот язык. Те самые коварные «three forms of the verb» часто превращаются в непреодолимый барьер даже для усердных студентов. «Swim-swam-swum», «break-broke-broken» — как это запомнить и не путаться? 🤔 Я протестировала десятки методик запоминания на сотнях студентов и выбрала семь действительно работающих способов, которые помогут вам раз и навсегда покорить три формы английского глагола. Эти приемы не просто облегчают процесс заучивания — они превращают его в увлекательное и эффективное занятие.

Почему важно знать все три формы неправильных глаголов

Знание всех трех форм неправильных глаголов — это не просто требование учителей или экзаменаторов. Это основа грамматической компетенции, без которой невозможно свободное владение английским языком. 📚

Первая форма (инфинитив) используется в настоящем времени, будущем времени и многих конструкциях. Вторая форма (Past Simple) необходима для рассказов о прошлом. Третья форма (причастие прошедшего времени) применяется в Perfect Tenses и пассивном залоге.

Ольга Петрова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Помню студентку Марину, готовившуюся к собеседованию на позицию в международной компании. Она отлично знала профессиональную лексику, но постоянно спотыкалась на грамматике из-за незнания форм неправильных глаголов. На занятиях мы специально работали над этим аспектом, используя группировку глаголов и мнемонические приемы. Через три недели интенсивной практики Марина уже свободно использовала Perfect Tenses и пассивные конструкции. На собеседовании она произвела впечатление на HR-менеджера, свободно рассказав о своем опыте работы на безупречном английском. Именно грамматическая точность часто становится решающим фактором, когда работодатель выбирает между равноценными кандидатами.

Незнание правильных форм глаголов приводит к серьезным последствиям:

Неправильное понимание временного контекста собеседником

Потеря доверия в деловых коммуникациях из-за грамматических ошибок

Снижение баллов на экзаменах IELTS, TOEFL, Cambridge English

Ограничение возможности понимать аутентичные тексты и аудиоматериалы

Давайте взглянем на то, насколько часто встречаются неправильные глаголы в повседневной речи:

Частотность использования Доля в повседневной речи Примеры глаголов Высокочастотные (ТОП-20) 65% всех случаев употребления be, have, do, say, get, make, go Среднечастотные (ТОП 21-50) 20% всех случаев употребления know, take, see, come, think, find Низкочастотные (остальные) 15% всех случаев употребления arise, bind, slay, strive, weave

Статистика показывает, что уверенное знание даже 50 наиболее употребительных неправильных глаголов позволяет правильно использовать 85% всех неправильных глагольных форм в речи. Это отличный аргумент в пользу целенаправленного изучения трех форм глагола. 💪

Группировка английских глаголов по сходству форм

Один из самых логичных и систематичных подходов к запоминанию трех форм глагола — это группировка их по сходству образования форм. Вместо хаотичного заучивания разрозненных глаголов, вы можете изучать их группами, где действуют схожие правила трансформации. 🧩

Выделяют несколько основных типов изменения форм:

Группа "одинаковые три формы" : cut-cut-cut, put-put-put, set-set-set

: cut-cut-cut, put-put-put, set-set-set Группа "одинаковые вторая и третья формы" : bring-brought-brought, buy-bought-bought

: bring-brought-brought, buy-bought-bought Группа "три разные формы" : begin-began-begun, drink-drank-drunk

: begin-began-begun, drink-drank-drunk Группа "гласная i-a-u" : begin-began-begun, drink-drank-drunk, sing-sang-sung

: begin-began-begun, drink-drank-drunk, sing-sang-sung Группа "гласная i-ou-i": find-found-found, bind-bound-bound

Вот более детальная таблица для нескольких важных групп:

Тип группировки Инфинитив Past Simple Past Participle Примеры глаголов i → a → u begin, drink, swim began, drank, swam begun, drunk, swum ring, sing, spring ea → o → o break, speak broke, spoke broken, spoken freeze, steal, weave ee → ew → n grow, know grew, knew grown, known blow, throw, fly Без изменений cut, hit, put cut, hit, put cut, hit, put cost, hurt, let

Такой подход позволяет значительно сократить когнитивную нагрузку. Вместо запоминания 150+ отдельных глаголов, вы работаете примерно с 10-15 группами, где действуют схожие принципы. 🧠

Помимо группировки по типу изменения форм, можно также объединять глаголы по тематическим группам:

Глаголы движения : go, come, run, swim, fly

: go, come, run, swim, fly Глаголы мышления : think, know, understand, mean

: think, know, understand, mean Глаголы коммуникации : say, tell, speak, write

: say, tell, speak, write Глаголы физического воздействия: break, cut, hit, tear

Сочетая тематическую группировку с группировкой по типу изменения форм, вы создаете дополнительные связи в памяти, что усиливает эффект запоминания. 👍

Мнемонические техники и ассоциации для запоминания

Мнемонические техники — это настоящее секретное оружие полиглотов и преподавателей языков. Они позволяют превратить абстрактные языковые конструкции в яркие, запоминающиеся образы, которые легко удерживаются в памяти. 🔍

Александр Соколов, методист языковой школы В моей практике был случай с группой взрослых студентов-инженеров, которые никак не могли запомнить формы неправильных глаголов традиционными методами. Мы попробовали метод ассоциативных историй. Например, для глагола "drink-drank-drunk" мы придумали историю: "Инженер DRINK кофе каждый день. Вчера он DRANK так много кофе, что сегодня выглядит DRUNK (пьяным)". Студенты сами придумывали подобные истории для других глаголов. Через две недели тестирование показало, что группа усвоила на 78% больше неправильных глаголов по сравнению с контрольной группой, использовавшей только стандартное заучивание. Самое удивительное, что многие инженеры до сих пор помнят эти ассоциации и безошибочно используют глаголы в речи, хотя прошло уже больше года.

Вот несколько эффективных мнемонических техник для запоминания форм глаголов:

Метод фонетических ассоциаций : связывание звучания английского слова со словами родного языка. Например, "took" (взял) похоже на русское "тук" (постучал и взял)

: связывание звучания английского слова со словами родного языка. Например, "took" (взял) похоже на русское "тук" (постучал и взял) Метод историй : создание мини-историй, включающих все три формы глагола в логической последовательности

: создание мини-историй, включающих все три формы глагола в логической последовательности Метод рифм : создание рифмованных строк или стишков с формами глаголов

: создание рифмованных строк или стишков с формами глаголов Метод образов: визуализация трех форм глагола в виде ярких, необычных картинок

Особенно эффективен метод создания "абсурдных ассоциаций" — чем более неожиданная, смешная или странная ассоциация, тем лучше она запоминается. Например:

"Drink-drank-drunk" — представьте себе, как вы DRINK (пьете) воду, но вода имеет странный вкус. Вчера вы DRANK (выпили) что-то подозрительное и теперь выглядите DRUNK (пьяным).

"Break-broke-broken" — представьте, что вы пытаетесь BREAK (разбить) крепкий орех. Вчера вы наконец BROKE (разбили) его, но молоток оказался BROKEN (сломанным).

Для усиления эффекта добавляйте в ассоциации элементы всех сенсорных систем:

Визуальные образы (яркие, цветные, движущиеся)

Звуки (как глагол звучит, с чем рифмуется)

Тактильные ощущения (представьте, как это чувствуется)

Эмоции (добавьте юмор, удивление, другие сильные эмоции)

Такой многосенсорный подход активирует различные участки мозга, создавая множественные нейронные связи и значительно повышая вероятность успешного вспоминания. 🧠

Визуальные методы запоминания неправильных глаголов

Визуальные методы запоминания опираются на тот факт, что человеческий мозг обрабатывает визуальную информацию гораздо эффективнее, чем текстовую. Около 65% людей — визуалы, которые лучше всего учатся через изображения и диаграммы. 👁️

Вот несколько проверенных визуальных методик:

Карточки с цветовой кодировкой — каждая форма глагола выделяется своим цветом (например, инфинитив — зеленый, Past Simple — красный, Past Participle — синий)

— каждая форма глагола выделяется своим цветом (например, инфинитив — зеленый, Past Simple — красный, Past Participle — синий) Интеллект-карты (mind maps) — создание ветвящихся диаграмм, где от центрального понятия отходят связи к группам глаголов

— создание ветвящихся диаграмм, где от центрального понятия отходят связи к группам глаголов Инфографика — комбинирование текста и иллюстраций для запоминания

— комбинирование текста и иллюстраций для запоминания Временные линии — визуализация трех форм глагола как точек на временной шкале

— визуализация трех форм глагола как точек на временной шкале Комиксы и скетчноутинг — создание простых рисунков, иллюстрирующих глагол в разных временах

Особенно эффективным оказывается метод карточек, но с определенными улучшениями:

Двусторонние карточки с подсказками — на одной стороне инфинитив, на другой — остальные формы, но с визуальной подсказкой Анимированные карточки — использование цифровых карточек с анимацией, показывающей трансформацию глагола Ассоциативные карточки — добавление к формам глагола небольших рисунков-ассоциаций

Еще один мощный визуальный метод — создание "глагольных историй" в картинках:

Нарисуйте или найдите три картинки, иллюстрирующие действие глагола в трех формах

Соедините их в мини-историю или комикс

Подпишите каждую картинку соответствующей формой глагола

Регулярно просматривайте эти визуальные истории

Для цифровых энтузиастов существуют специальные приложения, использующие визуальные техники запоминания:

Quizlet — создание визуальных наборов карточек

Anki — система интервального повторения с возможностью добавления изображений

MindMeister — создание интеллект-карт для глагольных групп

Ключом к успеху при использовании визуальных методов является персонализация — создавайте образы, которые лично для вас имеют смысл и вызывают эмоции. Чем более личным и необычным будет визуальный образ, тем крепче он закрепится в вашей памяти. 🎨

Практические упражнения и ресурсы для закрепления

Теория без практики — это всего лишь половина успеха. Для действительно прочного усвоения трех форм глагола необходима регулярная практика с использованием различных упражнений и ресурсов. 🔄

Вот набор эффективных упражнений, отсортированных по уровню сложности:

Базовый уровень : заполнение пропусков в таблицах с формами глаголов

: заполнение пропусков в таблицах с формами глаголов Средний уровень : преобразование предложений из одного времени в другое

: преобразование предложений из одного времени в другое Продвинутый уровень: составление историй с использованием заданных неправильных глаголов во всех трех формах

Особенно эффективны упражнения на интервальное повторение — технику, основанную на кривой забывания Эббингауза. Суть метода заключается в повторении материала через оптимальные промежутки времени:

Повторение Когда проводить Что повторять Уровень сложности Первое В день изучения Базовое распознавание форм Низкий Второе На следующий день Использование в контексте Средний Третье Через 3 дня Активное использование в речи Высокий Четвертое Через неделю Комбинирование с другими глаголами Высокий Пятое Через месяц Проверка долговременного запоминания Высокий

Для эффективной практики можно использовать следующие ресурсы и инструменты:

Цифровые инструменты : Anki, Quizlet, Memrise — приложения для интервального повторения

: Anki, Quizlet, Memrise — приложения для интервального повторения Онлайн-тренажеры : EnglishClub Irregular Verbs Exercise, Perfect English Grammar

: EnglishClub Irregular Verbs Exercise, Perfect English Grammar Игровые ресурсы : Kahoot!, Wordwall — создание интерактивных игр для запоминания

: Kahoot!, Wordwall — создание интерактивных игр для запоминания Печатные материалы: рабочие тетради с упражнениями на неправильные глаголы

Отдельно стоит отметить эффективность метода "интенсивного погружения" — краткосрочных сессий, полностью посвященных неправильным глаголам:

Verb Challenge — попытка использовать как можно больше неправильных глаголов в течение одного дня

— попытка использовать как можно больше неправильных глаголов в течение одного дня Verb Marathon — интенсивное изучение 5-7 новых неправильных глаголов каждый день в течение недели

— интенсивное изучение 5-7 новых неправильных глаголов каждый день в течение недели Past Tense Day — целый день общения только в прошедшем времени

И наконец, очень важно регулярно проверять свои знания. Составьте график самопроверки — например, еженедельные мини-тесты на 10-15 глаголов. Это не только поможет закрепить материал, но и даст вам ощущение прогресса, что является мощным мотиватором для дальнейшего изучения. 📊