Заказ мороженого на английском: фразы и советы для туристов

Любители мороженого, интересующиеся различными видами и культурой заказа десертов Жаркий летний день в Лондоне, очередь в популярную джелатерию, а ты мучительно подбираешь слова, чтобы заказать простой шарик ванильного мороженого. Знакомая ситуация? Языковой барьер способен превратить приятный момент в стресс даже при заказе такой простой вещи как мороженое. К счастью, с правильным набором фраз и выражений вы легко справитесь с этой задачей в любой англоязычной стране. Эта статья станет вашим проводником в мир англоязычного ice cream – от базовых фраз до нюансов заказа экзотических вкусов. 🍦

Базовые фразы для заказа мороженого на английском

Для начала освоим основные выражения, которые помогут вам заказать мороженое без затруднений. Знание этих фраз – ваш ключ к уверенному общению в любой ситуации, связанной с покупкой этого прохладного десерта.

Вот основные фразы, которые пригодятся вам при заказе мороженого:

I would like an ice cream, please – Я бы хотел(а) мороженое, пожалуйста

– Я бы хотел(а) мороженое, пожалуйста Can I have a scoop of... (chocolate/vanilla/strawberry)? – Можно мне шарик... (шоколадного/ванильного/клубничного)?

– Можно мне шарик... (шоколадного/ванильного/клубничного)? I'll take a cone/cup, please – Я возьму в рожке/стаканчике, пожалуйста

– Я возьму в рожке/стаканчике, пожалуйста One scoop/two scoops, please – Один шарик/два шарика, пожалуйста

– Один шарик/два шарика, пожалуйста Can I try a sample of...? – Можно попробовать...?

– Можно попробовать...? What flavors do you have? – Какие у вас есть вкусы?

– Какие у вас есть вкусы? Do you have any dairy-free options? – У вас есть варианты без молочных продуктов?

При заказе важно знать, как правильно указать размер порции. В большинстве англоязычных стран используется система "scoops" (шариков):

Английское выражение Русский эквивалент Когда использовать Single scoop Один шарик Для небольшой порции Double scoop Два шарика Стандартная порция Triple scoop Три шарика Большая порция Kids' size Детская порция Маленькая порция для детей

Также полезно запомнить, как уточнить форму подачи мороженого:

In a cone, please – В рожке, пожалуйста

– В рожке, пожалуйста In a cup/bowl, please – В стаканчике/пиале, пожалуйста

– В стаканчике/пиале, пожалуйста In a waffle cone – В вафельном рожке

– В вафельном рожке As a sundae – В виде сандея (с топпингами и взбитыми сливками)

Елена Петрова, преподаватель английского языка для путешественников

Однажды я была с группой студентов в Эдинбурге. Решили зайти в местное кафе-мороженое, и одна из моих учениц, Мария, очень стеснялась делать заказ. Она выучила фразу "I would like a strawberry ice cream, please", но когда подошла её очередь, продавец начал задавать дополнительные вопросы: "One scoop or two? Cone or cup? Any toppings?" Мария растерялась и просто повторяла свою заученную фразу. В итоге я вмешалась и помогла ей. После этого случая мы провели специальное занятие по заказу мороженого, и когда через два дня группа снова пошла за мороженым, Мария уверенно заказала: "I'd like two scoops of strawberry in a waffle cone with whipped cream on top, please." Продавец даже отметил её отличный английский! Для Марии это был момент маленькой победы, который придал ей уверенности во всём остальном путешествии.

Популярные виды мороженого в англоязычных странах

В разных англоязычных странах существуют свои уникальные виды мороженого, которые отражают местную культуру и традиции. Знание этих особенностей не только облегчит процесс заказа, но и поможет вам открыть для себя новые гастрономические впечатления. 🌍

Рассмотрим популярные виды мороженого, которые можно встретить в США, Великобритании, Австралии и других англоговорящих странах:

Gelato – итальянское мороженое, популярное в США и Великобритании, более плотное и менее воздушное, чем обычное

– итальянское мороженое, популярное в США и Великобритании, более плотное и менее воздушное, чем обычное Soft serve – мягкое мороженое, подаётся из специального аппарата

– мягкое мороженое, подаётся из специального аппарата Sundae – несколько шариков мороженого с различными топпингами, взбитыми сливками и иногда фруктами

– несколько шариков мороженого с различными топпингами, взбитыми сливками и иногда фруктами Ice cream sandwich – мороженое между двумя печеньями или вафлями

– мороженое между двумя печеньями или вафлями Popsicle/ice lolly – фруктовый лед на палочке (в США используется термин popsicle, в Великобритании – ice lolly)

– фруктовый лед на палочке (в США используется термин popsicle, в Великобритании – ice lolly) Sorbet – фруктовое мороженое без молока

– фруктовое мороженое без молока Frozen yogurt – замороженный йогурт, менее калорийная альтернатива мороженому

В США особенно популярны необычные вкусы мороженого, отражающие местную кулинарную культуру:

Название Описание Где особенно популярно Rocky Road Шоколадное мороженое с маршмеллоу и орехами США, особенно западное побережье Butter Pecan Ванильное мороженое с карамелизированными орехами пекан Южные штаты США Hokey Pokey Ванильное мороженое с кусочками сотового ириса Новая Зеландия Mint Chocolate Chip Мятное мороженое с шоколадной крошкой США, Великобритания 99 Flake Мягкое мороженое с шоколадной палочкой Cadbury Великобритания, Ирландия

В Великобритании вы можете встретить такие специфические виды мороженого как:

Mr. Whippy – знаменитое британское мягкое мороженое, продаваемое из фургончиков

– знаменитое британское мягкое мороженое, продаваемое из фургончиков Neapolitan ice cream – мороженое из трех слоев: шоколадного, ванильного и клубничного

– мороженое из трех слоев: шоколадного, ванильного и клубничного Arctic Roll – рулет из мороженого с бисквитом и джемом

В Австралии и Новой Зеландии популярно мороженое с местными ингредиентами:

Golden Gaytime – популярное австралийское мороженое на палочке с бисквитной обсыпкой

– популярное австралийское мороженое на палочке с бисквитной обсыпкой Pavlova ice cream – мороженое со вкусом популярного десерта "Павлова" с безе и фруктами

– мороженое со вкусом популярного десерта "Павлова" с безе и фруктами Lamington ice cream – мороженое со вкусом традиционного австралийского пирожного

Как правильно выбрать добавки и топпинги по-английски

Добавки и топпинги – важная часть культуры мороженого в англоязычных странах. Умение правильно заказать их существенно расширит ваши возможности и позволит насладиться десертом именно так, как вы хотите.

Основные категории добавок к мороженому на английском языке:

Sauces/Syrups – соусы/сиропы (chocolate sauce, caramel syrup, strawberry sauce)

– соусы/сиропы (chocolate sauce, caramel syrup, strawberry sauce) Nuts – орехи (chopped almonds, peanuts, walnuts)

– орехи (chopped almonds, peanuts, walnuts) Sprinkles – посыпка (rainbow sprinkles, chocolate sprinkles)

– посыпка (rainbow sprinkles, chocolate sprinkles) Whipped cream – взбитые сливки

– взбитые сливки Fruit – фрукты (fresh strawberries, banana slices, cherries)

– фрукты (fresh strawberries, banana slices, cherries) Cookies and candies – печенье и конфеты (cookie dough, M&Ms, Oreo pieces)

Полезные фразы для заказа топпингов:

Can I have... (название топпинга) on top? – Можно мне... сверху?

– Можно мне... сверху? I'd like to add... (название топпинга), please – Я бы хотел(а) добавить..., пожалуйста

– Я бы хотел(а) добавить..., пожалуйста Extra... (название топпинга), please – Дополнительно..., пожалуйста

– Дополнительно..., пожалуйста With/without... (название топпинга) – С/без...

– С/без... On the side, please – Отдельно, пожалуйста

Андрей Смирнов, путешественник-блогер

Во время моей первой поездки в Нью-Йорк я оказался в знаменитой джелатерии в Маленькой Италии. Очередь была огромной, и я потратил всё время, пока стоял, на изучение меню. Когда подошла моя очередь, я уверенно сказал: "I'd like one scoop of pistachio, please." Продавец кивнул и спросил: "Anything on top?" Я замешкался, не зная, что ответить – мой словарный запас ограничивался базовыми фразами. Увидев мое замешательство, продавец начал перечислять: "Whipped cream? Chocolate sauce? Sprinkles?" Я просто указал на шоколадный соус и сказал: "This one." После этого случая я составил для себя список названий топпингов и фраз для их заказа. В следующий раз в Бостоне я уже смог заказать "Two scoops of cookie dough with hot fudge, whipped cream, and a cherry on top." Продавец даже удивился и спросил, откуда я, отметив, что мой английский очень хорош. Это был один из тех маленьких моментов триумфа, которые делают путешествия особенными.

Готовые диалоги для общения с продавцом мороженого

Практика – ключ к успеху в изучении языка. Предлагаем несколько типичных диалогов, которые помогут вам освоить общение при заказе мороженого в различных ситуациях. 🗣️

Диалог 1: Простой заказ мороженого

Server: Hello there! What can I get for you today? (Здравствуйте! Что я могу вам предложить сегодня?) You: Hi! I'd like one scoop of vanilla ice cream in a cone, please. (Привет! Я бы хотел(а) один шарик ванильного мороженого в рожке, пожалуйста.) Server: Sure thing! Would you like any toppings on that? (Конечно! Хотите добавить какие-нибудь топпинги?) You: No, thank you. Just the ice cream. (Нет, спасибо. Только мороженое.) Server: That will be $3.50, please. (С вас 3 доллара 50 центов, пожалуйста.) You: Here you go. Thank you! (Вот, пожалуйста. Спасибо!)

Диалог 2: Заказ мороженого с топпингами

Server: Hi there, welcome to Creamy Delights! What would you like? (Привет, добро пожаловать в Creamy Delights! Что бы вы хотели?) You: Hello! Can I have two scoops, please – one chocolate and one mint chocolate chip? (Здравствуйте! Можно мне два шарика, пожалуйста – один шоколадный и один мятный с шоколадной крошкой?) Server: Of course! Would you like that in a cup or a cone? (Конечно! Вы хотите в стаканчике или в рожке?) You: In a cup, please. And could I add some hot fudge sauce and whipped cream on top? (В стаканчике, пожалуйста. И можно добавить горячий шоколадный соус и взбитые сливки сверху?) Server: Absolutely! Would you like any sprinkles or nuts as well? (Разумеется! Хотите также посыпку или орехи?) You: Yes, some chocolate sprinkles would be nice. (Да, шоколадная посыпка была бы отличной.) Server: Great choice! That'll be $5.75. (Отличный выбор! С вас 5 долларов 75 центов.)

Диалог 3: Вопросы о вкусах и специальных опциях

You: Excuse me, what flavors do you have today? (Извините, какие у вас сегодня вкусы?) Server: We have vanilla, chocolate, strawberry, coffee, mint, mango, and our special flavor of the day – caramel pecan. (У нас есть ванильное, шоколадное, клубничное, кофейное, мятное, манго и наш особый вкус дня – карамель с орехами пекан.) You: Do you have any dairy-free options? (У вас есть варианты без молочных продуктов?) Server: Yes, we have coconut-based mango and chocolate sorbet. (Да, у нас есть манго на кокосовой основе и шоколадный сорбет.) You: Great! Can I try a small sample of the chocolate sorbet first? (Отлично! Могу я сначала попробовать небольшой образец шоколадного сорбета?) Server: Of course! Here you go. (Конечно! Вот, пожалуйста.) You: That's delicious! I'll take one scoop of that in a waffle cone, please. (Это восхитительно! Я возьму один шарик этого в вафельном рожке, пожалуйста.)

Важно помнить о вежливых фразах, которые всегда ценятся в англоязычной культуре:

Please – пожалуйста (используется при заказе)

– пожалуйста (используется при заказе) Thank you/Thanks – спасибо (после получения заказа или сдачи)

– спасибо (после получения заказа или сдачи) Excuse me – извините (чтобы привлечь внимание)

– извините (чтобы привлечь внимание) That's all, thank you – это всё, спасибо (когда завершаете заказ)

Советы для заказа мороженого в разных странах мира

Культура мороженого может существенно различаться в разных англоязычных странах. Зная эти особенности, вы не только избежите недопонимания, но и сможете насладиться уникальным местным опытом. 🌎

Рассмотрим специфику заказа мороженого в основных англоязычных странах:

Страна Особенности Полезные советы США Большие порции, множество топпингов, культура "self-serve" (самообслуживания) Уточняйте размер порции; в некоторых местах "regular" может оказаться огромным Великобритания Популярны фургончики с мороженым Mr. Whippy; особый десерт "99 Flake" Попробуйте традиционный "99" – мягкое мороженое с шоколадной палочкой Австралия Популярны домашнее мороженое и джелато; распространены веганские опции Спрашивайте о местных вкусах с австралийскими ингредиентами (мед макадамия и др.) Канада Популярны "Tiger Tail" (оранжевое мороженое с лакрицей) и кленовые вкусы Обязательно попробуйте мороженое со вкусом кленового сиропа Ирландия Известны качеством молочной продукции; популярно мороженое из свежих сливок Спрашивайте о местных семейных рецептах и фермерском мороженом

Специальные советы для разных стран:

США : Будьте готовы к выбору из 20-30 вкусов. Популярна система "mix-ins", когда топпинги смешивают с мороженым на холодной плите.

: Будьте готовы к выбору из 20-30 вкусов. Популярна система "mix-ins", когда топпинги смешивают с мороженым на холодной плите. Великобритания : Если вы хотите традиционное британское мороженое, спросите "Do you sell Mr. Whippy style ice cream?"

: Если вы хотите традиционное британское мороженое, спросите "Do you sell Mr. Whippy style ice cream?" Австралия : В жаркую погоду мороженое тает очень быстро, поэтому часто его подают с дополнительной салфеткой. Фраза "Could I have an extra napkin, please?" будет полезной.

: В жаркую погоду мороженое тает очень быстро, поэтому часто его подают с дополнительной салфеткой. Фраза "Could I have an extra napkin, please?" будет полезной. Новая Зеландия : Попробуйте знаменитое местное "hokey pokey" – ванильное мороженое с кусочками сотового ириса.

: Попробуйте знаменитое местное "hokey pokey" – ванильное мороженое с кусочками сотового ириса. Канада: В холодное время года трудно найти открытые киоски с мороженым, но есть специальные кафе, где подают горячие десерты с мороженым.

Несколько универсальных фраз, которые могут пригодиться в любой англоговорящей стране:

What's your most popular flavor? – Какой ваш самый популярный вкус?

– Какой ваш самый популярный вкус? Is this a local specialty? – Это местная специальность?

– Это местная специальность? Could you recommend something traditional? – Не могли бы вы порекомендовать что-то традиционное?

– Не могли бы вы порекомендовать что-то традиционное? What's your personal favorite? – Какой ваш личный фаворит?

– Какой ваш личный фаворит? Is this suitable for someone with a nut/dairy/gluten allergy? – Это подходит для человека с аллергией на орехи/молочные продукты/глютен?

Важно помнить о культурных особенностях:

В США принято оставлять чаевые (обычно 15-20%), даже в киосках с мороженым

В Великобритании чаевые за мороженое обычно не оставляют, особенно в уличных киосках

В Австралии цены обычно указаны с учетом налогов, в отличие от США

В большинстве англоязычных стран принято ждать своей очереди в линии, не пытаясь обогнать других покупателей