Как задавать вопросы на английском: четыре типа и их применение

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Студенты, изучающие английский язык на уровне А2 и выше

Профессионалы, готовящиеся к международным переговорам или собеседованиям

Люди, желающие улучшить свои навыки общения на английском языке во время путешествий или в повседневной жизни Умение задавать вопросы на английском языке — это мощный инструмент, открывающий двери к полноценному общению, успешным переговорам и глубокому взаимопониманию. Независимо от того, готовитесь ли вы к международному экзамену, деловой встрече или просто хотите уверенно чувствовать себя в путешествии, знание четырех типов вопросов и правил их построения превратит ваш английский из набора заученных фраз в гибкий инструмент коммуникации. Давайте разберемся, как формулировать вопросы грамотно и использовать их в нужном контексте, чтобы ваш английский звучал естественно и профессионально. 🔍

Основные правила построения вопросов в английском языке

Построение корректных вопросов в английском языке следует четкой логике и структуре. В отличие от русского языка, где вопрос часто формируется с помощью интонации, в английском решающую роль играет порядок слов и использование вспомогательных глаголов.

Главный принцип построения большинства английских вопросов — инверсия подлежащего и вспомогательного глагола. Проще говоря, в вопросительном предложении вспомогательный глагол ставится перед подлежащим, а не после него, как в утвердительном предложении.

Например:

Утверждение: You are working. (Ты работаешь.)

working. (Ты работаешь.) Вопрос: Are you working? (Ты работаешь?)

Вспомогательные глаголы выполняют ключевую функцию при формировании вопросов. К ним относятся:

be (am, is, are, was, were) — для времен группы Continuous и Passive Voice

(am, is, are, was, were) — для времен группы Continuous и Passive Voice have (have, has, had) — для времен группы Perfect

(have, has, had) — для времен группы Perfect do (do, does, did) — для Present и Past Simple

(do, does, did) — для Present и Past Simple Модальные глаголы: can, could, will, would, shall, should, may, might, must

Если в утвердительном предложении уже есть вспомогательный глагол, он просто меняется местами с подлежащим. Если вспомогательного глагола нет (как в Present Simple и Past Simple), добавляется вспомогательный глагол do/does/did.

Время Утверждение Вопрос Present Simple She works hard. Does she work hard? Past Simple They visited Paris. Did they visit Paris? Present Continuous He is sleeping. Is he sleeping? Present Perfect We have finished. Have we finished? Future Simple You will help. Will you help?

Александр Петров, преподаватель английского языка с 12-летним стажем Помню случай с моей студенткой Анной, которая готовилась к собеседованию в международной компании. Она отлично знала лексику, но постоянно путалась в построении вопросов, особенно в Present Perfect. Мы работали над этим две недели, используя технику "трех шагов": 1) идентифицировать время, 2) выбрать правильный вспомогательный глагол, 3) поставить его перед подлежащим. Во время интервью ей задали вопрос: "What projects have you managed?" и попросили задать встречный вопрос интервьюеру. Она без запинки спросила: "Have you ever managed international teams?" Этот момент стал переломным в интервью — работодатель оценил её уверенное владение грамматикой. Сейчас Анна работает в Лондоне и говорит, что именно понимание структуры вопросов дало ей уверенность в повседневном общении с коллегами.

Общие вопросы: структура и особенности использования

Общие вопросы (Yes/No questions) — это вопросы, на которые можно ответить "да" или "нет". Они не требуют развернутой информации, а лишь подтверждения или отрицания. Эти вопросы начинаются с вспомогательного или модального глагола.

Структура общего вопроса:

Вспомогательный/модальный глагол Подлежащее (кто или что) Основной глагол (в базовой форме) Остальная часть предложения

Примеры общих вопросов:

Do you speak Spanish? (Ты говоришь по-испански?)

you speak Spanish? (Ты говоришь по-испански?) Is she reading a book? (Она читает книгу?)

she reading a book? (Она читает книгу?) Have they finished the project? (Они закончили проект?)

they finished the project? (Они закончили проект?) Can we meet tomorrow? (Мы можем встретиться завтра?)

Общие вопросы особенно полезны в следующих ситуациях:

Когда нужно получить конкретное подтверждение или отрицание

При знакомстве и светской беседе

В деловой переписке и формальных ситуациях

Когда нужно проверить факты или информацию

При ответе на общие вопросы в английском языке принято использовать краткие формы:

Вопрос Положительный ответ Отрицательный ответ Do you like coffee? Yes, I do. No, I don't. Is she from London? Yes, she is. No, she isn't. Have they arrived? Yes, they have. No, they haven't. Can you help me? Yes, I can. No, I can't. Will you be there? Yes, I will. No, I won't.

Важно помнить, что в английском, в отличие от русского, двойное отрицание недопустимо. Например, нельзя сказать "I don't know nothing" — правильно будет "I don't know anything" или "I know nothing".

Специальные вопросы: вопросительные слова и порядок слов

Специальные вопросы (Wh-questions) требуют развернутой информации и начинаются с вопросительного слова. Они позволяют получить конкретные детали, а не просто ответ "да" или "нет". 🧐

Структура специального вопроса:

Вопросительное слово (Wh-word) Вспомогательный/модальный глагол Подлежащее Основной глагол Остальная часть предложения

Основные вопросительные слова и их функции:

What (что) — спрашивает о предмете, явлении, действии

(что) — спрашивает о предмете, явлении, действии Who (кто) — спрашивает о человеке

(кто) — спрашивает о человеке Where (где, куда) — спрашивает о месте

(где, куда) — спрашивает о месте When (когда) — спрашивает о времени

(когда) — спрашивает о времени Why (почему) — спрашивает о причине

(почему) — спрашивает о причине How (как) — спрашивает о способе или образе действия

(как) — спрашивает о способе или образе действия Which (который) — спрашивает о выборе из ограниченного количества

(который) — спрашивает о выборе из ограниченного количества Whose (чей) — спрашивает о принадлежности

Примеры специальных вопросов:

What do you do for a living? (Чем вы занимаетесь?)

do you do for a living? (Чем вы занимаетесь?) Who is coming to the party? (Кто придет на вечеринку?)

is coming to the party? (Кто придет на вечеринку?) Where did you go yesterday? (Куда ты ходил вчера?)

did you go yesterday? (Куда ты ходил вчера?) When will the meeting start? (Когда начнется собрание?)

will the meeting start? (Когда начнется собрание?) Why are you late? (Почему ты опоздал?)

are you late? (Почему ты опоздал?) How does this machine work? (Как работает эта машина?)

does this machine work? (Как работает эта машина?) Which option do you prefer? (Какой вариант ты предпочитаешь?)

option do you prefer? (Какой вариант ты предпочитаешь?) Whose book is this? (Чья это книга?)

Особенности специальных вопросов с "how":

How long — спрашивает о продолжительности (How long have you been waiting?)

— спрашивает о продолжительности (How long have you been waiting?) How far — спрашивает о расстоянии (How far is it to the station?)

— спрашивает о расстоянии (How far is it to the station?) How often — спрашивает о частоте (How often do you exercise?)

— спрашивает о частоте (How often do you exercise?) How much — спрашивает о количестве неисчисляемых существительных или цене (How much water do you need?)

— спрашивает о количестве неисчисляемых существительных или цене (How much water do you need?) How many — спрашивает о количестве исчисляемых существительных (How many people came?)

Марина Ковалева, руководитель языкового клуба В нашем разговорном клубе английского языка была участница Ирина, директор по маркетингу, которая великолепно владела профессиональным вокабуляром, но избегала задавать вопросы коллегам-иностранцам. На тренинге выяснилось, что она боялась ошибиться в порядке слов в специальных вопросах. Мы провели серию игр "Question Challenge", где участники соревновались, кто быстрее составит правильный вопрос по заданной ситуации. Вместо сложных схем я предложила ей мнемоническую формулу "QASI" (Question word – Auxiliary – Subject – Information). Через месяц практики Ирина провела свою первую международную презентацию, уверенно отвечая на вопросы и задавая встречные. Она рассказала, что формула "QASI" звучала в голове каждый раз перед тем, как задать вопрос, а сейчас это происходит автоматически.

Важное исключение: когда вопросительное слово является подлежащим или определением к подлежащему, инверсии не происходит:

Who called you? (Кто тебе звонил?) — "who" здесь подлежащее

called you? (Кто тебе звонил?) — "who" здесь подлежащее What happened yesterday? (Что произошло вчера?) — "what" здесь подлежащее

happened yesterday? (Что произошло вчера?) — "what" здесь подлежащее Which car broke down? (Какая машина сломалась?) — "which car" здесь подлежащее

Альтернативные вопросы: предоставление выбора в вопросе

Альтернативные вопросы (Alternative questions) предлагают выбор между двумя или более вариантами. Они сочетают структуру общего вопроса с союзом "or" (или), который соединяет предлагаемые альтернативы. 🤔

По структуре альтернативный вопрос начинается как общий вопрос, но затем предоставляет варианты ответа:

Вспомогательный/модальный глагол Подлежащее Основной глагол Первый вариант or (или) Второй вариант (и последующие, если есть)

Примеры альтернативных вопросов:

Would you like tea or coffee ? (Вы хотите чай или кофе?)

? (Вы хотите чай или кофе?) Is the meeting on Monday or Tuesday ? (Встреча в понедельник или вторник?)

? (Встреча в понедельник или вторник?) Do you prefer to walk or to take a taxi ? (Вы предпочитаете идти пешком или взять такси?)

? (Вы предпочитаете идти пешком или взять такси?) Are you going by train or by plane? (Вы поедете поездом или полетите самолетом?)

Альтернативные вопросы можно разделить на несколько категорий в зависимости от того, какие элементы предложения представлены как альтернативы:

Альтернативные подлежащие: Is John or Mary coming to the party? (Джон или Мэри придут на вечеринку?)

Is coming to the party? (Джон или Мэри придут на вечеринку?) Альтернативные сказуемые: Do you want to eat now or wait until later? (Ты хочешь поесть сейчас или подождать до позже?)

Do you want to until later? (Ты хочешь поесть сейчас или подождать до позже?) Альтернативные дополнения: Did she buy a car or a motorcycle ? (Она купила машину или мотоцикл?)

Did she buy ? (Она купила машину или мотоцикл?) Альтернативные обстоятельства: Will we meet at the cafe or at the park? (Мы встретимся в кафе или в парке?)

Особенности ответов на альтернативные вопросы:

Ответ обычно содержит выбор одного из предложенных вариантов

В отличие от общих вопросов, ответы "yes" или "no" на альтернативные вопросы считаются некорректными

Можно также ответить "neither" (ни то, ни другое) или "both" (и то, и другое), если это уместно

Примеры ответов:

Would you like tea or coffee? — Coffee, please. (Кофе, пожалуйста.)

(Кофе, пожалуйста.) Is the meeting on Monday or Tuesday? — It's on Monday. (Она в понедельник.)

(Она в понедельник.) Do you prefer to walk or to take a taxi? — Neither. I'd like to take a bus. (Ни то, ни другое. Я бы хотел поехать на автобусе.)

Альтернативные вопросы эффективны в следующих ситуациях:

Когда нужно сузить выбор собеседника

В сфере обслуживания и продаж

При планировании и организации встреч

Во время проведения опросов и интервью

Разделительные вопросы: конструкция и практическое применение

Разделительные вопросы (Tag questions) — это короткие вопросы, добавляемые в конец утвердительного предложения для получения подтверждения. Они делают речь более естественной и разговорной, часто выражая предположение говорящего. 💬

Структура разделительного вопроса:

Утвердительное или отрицательное предложение Запятая "Хвостик" (tag) — краткая форма с вспомогательным глаголом и местоимением

Основные правила формирования разделительных вопросов:

Если основное предложение утвердительное, "хвостик" должен быть отрицательным

Если основное предложение отрицательное, "хвостик" должен быть утвердительным

Вспомогательный глагол в "хвостике" должен соответствовать времени основного предложения

Местоимение в "хвостике" должно соответствовать подлежащему основного предложения

Основное предложение Разделительный вопрос You are a student. You are a student, aren't you? She doesn't like coffee. She doesn't like coffee, does she? They went to Paris. They went to Paris, didn't they? We can try again. We can try again, can't we? I'm late, I'm late, aren't I?

Особые случаи:

Для "I am" в разделительном вопросе используется "aren't I?" (не "am I not?"): I'm right, aren't I?

С Let's используется "shall we?": Let's go to the cinema, shall we?

С императивами часто используется "will you?": Close the door, will you?

С "there is/are" местоимение сохраняется: There are many people, aren't there?

Интонация в разделительных вопросах имеет ключевое значение:

Восходящая интонация (↗) на "хвостике" — говорящий действительно не знает ответа и ожидает информации

(↗) на "хвостике" — говорящий действительно не знает ответа и ожидает информации Нисходящая интонация (↘) на "хвостике" — говорящий почти уверен в ответе и просто ищет подтверждения

Разделительные вопросы особенно полезны в таких ситуациях:

Для поддержания непринужденного разговора

Чтобы проверить информацию, в которой вы почти уверены

Для смягчения просьб или указаний

Чтобы показать заинтересованность в мнении собеседника

Примеры использования разделительных вопросов в различных контекстах:

Светская беседа: The weather is lovely today, isn't it? (Сегодня прекрасная погода, не так ли?)

The weather is lovely today, (Сегодня прекрасная погода, не так ли?) Уточнение информации: You haven't seen my keys, have you? (Ты не видел мои ключи, верно?)

You haven't seen my keys, (Ты не видел мои ключи, верно?) Вежливая просьба: You could help me with this, couldn't you? (Ты мог бы мне помочь с этим, не так ли?)

You could help me with this, (Ты мог бы мне помочь с этим, не так ли?) Выражение удивления: He didn't actually resign, did he? (Он же не уволился на самом деле, верно?)