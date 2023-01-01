Как проверить версию Python: 3 простых способа для разработчиков

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Начинающие разработчики, желающие узнать о Python

Разработчики, нуждающиеся в знаниях о версиях Python для работы над проектами

Использовать Python без знания его версии — всё равно что готовить блюдо, не зная точного состава ингредиентов. Казалось бы, мелочь, но именно от версии зависит работоспособность библиотек, синтаксис и даже безопасность вашего кода. Неважно, пишете ли вы первую программу "Hello, World!" или разрабатываете сложную систему машинного обучения — знание точной версии Python критически важно для эффективной работы. Давайте разберемся с тремя простыми способами проверки, которые сэкономят вам часы отладки и предотвратят неприятные сюрпризы. 🐍

Зачем знать версию Python и когда это важно

Точное знание версии Python — не прихоть перфекциониста, а необходимость для профессионального программиста. От этого зависит совместимость кода, доступность функций и общая архитектура проекта. Рассмотрим ключевые сценарии, когда информация о версии становится критически важной.

Александр Петров, Senior Python-разработчик

Однажды я потерял целый день, пытаясь понять, почему мой безупречный код выдаёт ошибки на продакшн-сервере. Код был тщательно протестирован локально и работал безупречно. После часов отладки выяснилось, что на моей машине был установлен Python 3.9, а на сервере — Python 3.6. Функция, которую я использовал, появилась только в версии 3.8. Простая проверка версии до начала работы сэкономила бы мне день нервов и позволила бы сразу адаптировать код под доступную версию интерпретатора.

Разберем основные причины, по которым важно знать версию Python:

Совместимость библиотек : Многие пакеты требуют определенной версии Python для корректной работы. Например, TensorFlow 2.0 требует Python 3.5-3.7, но не поддерживает Python 3.8+.

: Многие пакеты требуют определенной версии Python для корректной работы. Например, TensorFlow 2.0 требует Python 3.5-3.7, но не поддерживает Python 3.8+. Синтаксические различия : Между Python 2 и Python 3 существуют фундаментальные различия в синтаксисе (например, функция print()), а между минорными версиями Python 3 могут быть значительные изменения в API.

: Между Python 2 и Python 3 существуют фундаментальные различия в синтаксисе (например, функция print()), а между минорными версиями Python 3 могут быть значительные изменения в API. Безопасность : Устаревшие версии могут содержать уязвимости и не получать обновления (Python 2 официально не поддерживается с 2020 года).

: Устаревшие версии могут содержать уязвимости и не получать обновления (Python 2 официально не поддерживается с 2020 года). Производительность : Новые версии Python часто включают оптимизации, улучшающие скорость выполнения кода.

: Новые версии Python часто включают оптимизации, улучшающие скорость выполнения кода. Учебные материалы: При изучении Python важно знать, для какой версии предназначены примеры кода и учебники.

Версия Python Статус поддержки Ключевые особенности Python 2.7 Не поддерживается с 01.01.2020 Устаревший синтаксис, несовместимость с новыми библиотеками Python 3.6 Закончилась в декабре 2021 f-строки, асинхронные генераторы Python 3.7 Завершается в июне 2023 Упорядоченные словари по умолчанию, оптимизация контекстных менеджеров Python 3.8 Активная поддержка Присваивание выражений (:=), улучшенная типизация Python 3.9 Активная поддержка Операторы объединения словарей ( ), улучшенные декораторы Python 3.10+ Активная поддержка Структурные шаблоны, улучшенные сообщения об ошибках

Теперь, когда мы понимаем важность знания версии Python, давайте рассмотрим, как её можно проверить. 🔍

Способ 1: Проверка версии Python через командную строку

Командная строка — самый быстрый и универсальный способ узнать версию Python. Этот метод работает на всех операционных системах и не требует запуска IDE или написания кода. Давайте разберем процесс для разных платформ.

Для Windows:

Откройте командную строку: нажмите Win + R , введите cmd и нажмите Enter. Введите одну из команд: python --version

или сокращенно: python -V

Для macOS/Linux:

Откройте терминал. Введите одну из команд: python --version

python -V

python3 --version (в новых системах)

Результат будет выглядеть примерно так:

Python 3.9.7

Если вы получаете ошибку "Python не распознан как внутренняя команда", это означает, что Python не установлен или не добавлен в переменную PATH. 🛠️

Для проверки более подробной информации можно использовать интерактивный режим Python:

Введите python или python3 в командной строке/терминале. Вы увидите приветствие с версией и дополнительной информацией, например:

Python 3.9.7 (default, Sep 16 2021, 13:09:58) [GCC 7.5.0] on linux

Это информативный метод, но требует выхода из интерактивного режима ( exit() или Ctrl+Z и Enter в Windows, Ctrl+D в Unix-системах).

Команда Операционная система Информативность python --version Все Базовая (только номер версии) python -V Все Базовая (только номер версии) python3 --version macOS, Linux Базовая (только номер версии) python (интерактивный режим) Все Расширенная (версия, компилятор, ОС) py -V Windows с Python Launcher Базовая (только номер версии) py --list Windows с Python Launcher Полная (список всех установленных версий)

Способ 2: Определение установленной версии Python через IDLE

IDLE (Integrated Development and Learning Environment) — это встроенная среда разработки, которая поставляется вместе с Python. Этот способ особенно удобен для новичков, поскольку не требует работы с командной строкой и предоставляет графический интерфейс. 🖥️

Мария Сидорова, преподаватель программирования

На одном из первых занятий по Python я попросила студентов проверить версии их интерпретаторов. Студенты с опытом программирования сразу открыли терминал, но несколько новичков выглядели растерянно — командная строка казалась им пугающей. Тогда я показала, как проверить версию через IDLE. Глаза одной студентки загорелись: "Это же так просто!" Через несколько недель она призналась, что именно этот момент помог ей преодолеть первоначальный страх перед программированием — она поняла, что не обязательно быть хакером, чтобы начать кодить.

Вот как проверить версию Python через IDLE:

Запустите IDLE: В Windows: Найдите IDLE в меню Пуск или введите "IDLE" в поиске.

В macOS: Найдите IDLE в папке Applications/Python.

В Linux: Обычно запускается командой idle или idle3 в терминале. Проверьте версию: Как только IDLE запустится, вы увидите окно интерпретатора с информацией о версии Python в первой строке.

Пример вывода в IDLE:

Python 3.9.7 (tags/v3.9.7:1016ef3, Aug 30 2021, 20:19:38) [MSC v.1929 64 bit (AMD64)] on win32 Type "help", "copyright", "credits" or "license()" for more information.

Этот вывод дает более подробную информацию, чем просто номер версии:

3.9.7 — основная, второстепенная и микро-версии

— основная, второстепенная и микро-версии tags/v3.9.7:1016ef3 — хеш коммита в репозитории исходного кода

— хеш коммита в репозитории исходного кода Aug 30 2021, 20:19:38 — дата и время сборки

— дата и время сборки MSC v.1929 — версия компилятора Microsoft C

— версия компилятора Microsoft C 64 bit (AMD64) — разрядность системы и архитектура

— разрядность системы и архитектура win32 — платформа (несмотря на название, это может быть 64-битная Windows)

Преимущества проверки версии через IDLE:

Не требуется знание команд терминала

Предоставляет подробную информацию о сборке

Можно сразу же выполнять тестовые скрипты

Удобно для новичков с минимальным опытом в программировании

Однако у этого метода есть и недостатки:

Требуется установленный графический интерфейс

Не подходит для удаленных серверов без GUI

Занимает больше времени, чем проверка через командную строку

IDLE также предлагает полноценную среду для разработки на Python, поэтому вы можете сразу приступить к программированию после проверки версии. 🚀

Способ 3: Узнать версию Python с помощью программного кода

Программный способ проверки версии Python особенно полезен, когда вы уже работаете над проектом и хотите убедиться в совместимости кода с текущей версией интерпретатора. Этот метод также можно использовать для создания скриптов, которые адаптируются к разным версиям Python. 💻

Существует несколько способов программно определить версию Python:

Использование модуля sys:

Python Скопировать код import sys print(sys.version) print(sys.version_info)

Результат будет примерно таким:

3.9.7 (tags/v3.9.7:1016ef3, Aug 30 2021, 20:19:38) [MSC v.1929 64 bit (AMD64)] sys.version_info(major=3, minor=9, micro=7, releaselevel='final', serial=0)

sys.version возвращает строку с полной информацией о версии, а sys.version_info предоставляет структурированный доступ к компонентам версии.

Проверка конкретных компонентов версии:

Python Скопировать код import sys print(f"Major version: {sys.version_info.major}") print(f"Minor version: {sys.version_info.minor}") print(f"Micro version: {sys.version_info.micro}")

Этот код выведет:

Major version: 3 Minor version: 9 Micro version: 7

Использование модуля platform:

Python Скопировать код import platform print(platform.python_version()) print(platform.python_implementation())

Результат:

3.9.7 CPython

platform.python_version() возвращает версию в виде строки, а platform.python_implementation() сообщает, какая реализация Python используется (CPython, PyPy, Jython и т.д.).

Практическое применение программной проверки версии:

Python Скопировать код import sys if sys.version_info.major < 3: print("Этот скрипт требует Python 3!") sys.exit(1) if sys.version_info.minor < 8: print("Рекомендуется использовать Python 3.8 или выше") # Альтернативный код для старых версий else: # Код, использующий возможности Python 3.8+ print("Используется Python 3.8 или выше")

Такой подход позволяет создавать скрипты, которые могут адаптироваться к разным версиям Python или предупреждать пользователя о возможных проблемах совместимости.

Что делать, если на компьютере установлено несколько версий

Наличие нескольких версий Python на одном компьютере — обычная ситуация для разработчиков. Это может быть необходимо для тестирования совместимости, работы с разными проектами или постепенного перехода на новую версию. Однако управление несколькими версиями требует определенных знаний. 🔄

Вот как можно управлять несколькими версиями Python на одной системе:

1. Использование Python Launcher (только для Windows):

Python Launcher позволяет указывать, какую версию Python вы хотите использовать при запуске скрипта.

Проверка всех установленных версий: py --list

Запуск определенной версии: py -3.9 (для Python 3.9) или py -2.7 (для Python 2.7)

(для Python 3.9) или (для Python 2.7) Запуск скрипта с определенной версией: py -3.9 script.py

Вы также можете указать нужную версию Python в первой строке скрипта:

#!/usr/bin/env python3.9

или

#! python3.9

(для Windows)

2. Использование виртуальных окружений:

Виртуальные окружения — идеальный способ изолировать проекты с разными зависимостями и версиями Python.

venv (встроенный модуль с Python 3.3+):

python3.9 -m venv myenv39

virtualenv (сторонний пакет, работает с Python 2 и 3):

virtualenv -p python3.9 myenv39

Активация окружения:

Windows: myenv39\Scripts\activate

Unix/macOS: source myenv39/bin/activate

3. Использование менеджеров версий Python:

pyenv (Linux/macOS) — позволяет легко переключаться между версиями Python

(Linux/macOS) — позволяет легко переключаться между версиями Python conda — не только менеджер пакетов, но и менеджер окружений с поддержкой разных версий Python

— не только менеджер пакетов, но и менеджер окружений с поддержкой разных версий Python pyenv-win — порт pyenv для Windows

Пример использования pyenv:

pyenv install 3.9.7 # Установка Python 3.9.7 pyenv install 3.10.0 # Установка Python 3.10.0 pyenv global 3.9.7 # Установка глобальной версии pyenv local 3.10.0 # Установка локальной версии для текущего каталога

Инструмент Платформа Особенности Подходит для Python Launcher (py) Windows Встроен в установщик Python для Windows Быстрого переключения между версиями venv Все Встроен в Python 3.3+ Изоляции проектов с разными зависимостями virtualenv Все Поддерживает Python 2 и 3 Более гибкого управления окружениями pyenv Linux, macOS Управляет версиями на системном уровне Профессиональной разработки conda Все Интегрирует управление пакетами и окружениями Научных вычислений и анализа данных

Рекомендации по работе с несколькими версиями Python:

Всегда используйте виртуальные окружения для проектов, чтобы избежать конфликтов зависимостей Указывайте точную версию Python в документации к вашему проекту Добавляйте файл requirements.txt или setup.py с указанием требуемых версий пакетов В CI/CD пайплайнах явно указывайте версию Python для тестирования Используйте условные импорты или проверки версий для кода, зависящего от конкретных версий Python

Управление несколькими версиями Python может показаться сложным, но с правильными инструментами этот процесс становится довольно простым и интуитивно понятным. 🛠️