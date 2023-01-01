Как установить шрифты в Figma онлайн: пошаговая инструкция

Шрифты в дизайне — это как специи в кулинарии: правильно подобранные, они превращают обычный макет в шедевр. Но что делать, если нужного шрифта нет в стандартной библиотеке Figma? 🔍 Многие дизайнеры теряют драгоценные часы, пытаясь разобраться с установкой шрифтов в веб-версии этого популярного инструмента. Путаница с форматами, несовместимость браузеров и отсутствие четких инструкций превращают простую задачу в настоящий квест. Давайте разберем, как профессионально и без лишних нервов настроить шрифты в Figma онлайн.

Установка шрифтов в веб-версии Figma: основные способы

Веб-версия Figma предлагает несколько методов работы с шрифтами, каждый из которых имеет свои преимущества в зависимости от конкретного проекта и ваших потребностей. Разберем основные способы, которые помогут расширить арсенал типографики в ваших дизайнах.

Стоит понимать, что веб-версия Figma работает по принципу "используй то, что доступно в системе". Это означает, что существуют следующие опции для расширения доступных шрифтов:

Использование системных шрифтов — самый простой способ, но с очевидными ограничениями

— самый простой способ, но с очевидными ограничениями Интеграция с Google Fonts — богатая коллекция бесплатных шрифтов

— богатая коллекция бесплатных шрифтов Подключение сервиса Adobe Fonts (ранее Typekit) — для пользователей с подпиской Creative Cloud

(ранее Typekit) — для пользователей с подпиской Creative Cloud Загрузка локальных шрифтов через плагин Figma Font Helper

через плагин Figma Font Helper Использование веб-шрифтов через плагины и интеграции

Способ Преимущества Недостатки Системные шрифты Не требуют настройки, стабильная работа Ограниченный выбор, зависят от ОС Google Fonts Более 1000 бесплатных шрифтов, легкая интеграция Зависит от стабильного интернет-соединения Adobe Fonts Высококачественные профессиональные шрифты Требуется платная подписка на Creative Cloud Локальные шрифты Возможность использовать любые имеющиеся шрифты Требуется установка Font Helper, возможны конфликты

Алексей Тимофеев, ведущий UX/UI дизайнер Недавно работал над ребрендингом крупной IT-компании, где заказчик предоставил уникальный корпоративный шрифт. Задача казалась простой, но когда я открыл Figma, столкнулся с тем, что веб-версия не видит локально установленные шрифты. Потратил несколько часов на поиски решения, перепробовал разные плагины и варианты конвертации. В конце концов, установка Figma Font Helper и четкое следование протоколу подключения локальных шрифтов решили проблему. Интересно, что после этого я создал подробную инструкцию для команды, и с тех пор мы экономим минимум час при каждом новом проекте с кастомной типографикой. Правильная настройка шрифтов — это не просто техническая деталь, а важный компонент эффективного рабочего процесса.

Важно отметить, что независимо от выбранного метода, веб-версия Figma имеет определенные ограничения по сравнению с десктопным приложением. Например, при совместной работе над проектом всем участникам необходимо установить используемые шрифты локально, если вы работаете с нестандартными решениями.

Подключение Google Fonts и других сервисов к проекту

Интеграция с Google Fonts — один из самых популярных и удобных способов расширить типографические возможности веб-версии Figma. Этот сервис предлагает обширную коллекцию бесплатных шрифтов, которые легко подключаются к вашим проектам.

Вот пошаговая инструкция по подключению Google Fonts к Figma:

Откройте проект в Figma и выделите текстовый элемент В панели свойств найдите выпадающий список шрифтов Введите название нужного Google Font в поисковую строку Если шрифт найден, он автоматически подключится к проекту Если шрифт не найден, убедитесь в правильности написания или проверьте доступность шрифта

Google Fonts автоматически интегрирован в Figma, поэтому вам не нужно устанавливать дополнительные плагины или расширения. Это делает работу с типографикой максимально удобной даже для новичков. 🎯

Помимо Google Fonts, Figma поддерживает интеграцию с Adobe Fonts (бывший Typekit). Для работы с этим сервисом:

Убедитесь, что у вас есть активная подписка на Adobe Creative Cloud Войдите в свою учетную запись Adobe в браузере Активируйте нужные шрифты в библиотеке Adobe Fonts В Figma выберите текстовый элемент и найдите активированный шрифт в выпадающем списке

Интеграция шрифтов из сторонних сервисов имеет несколько нюансов, о которых стоит помнить:

Сервис Особенности интеграции Рекомендации Google Fonts Автоматическая интеграция, не требует дополнительной настройки Проверьте наличие всех необходимых начертаний перед началом проекта Adobe Fonts Требует активной подписки и предварительной активации шрифтов Активируйте только необходимые шрифты для оптимизации загрузки Fontstand Требует установки локального приложения и веб-расширения Подходит для временного доступа к премиальным шрифтам Fonts.com Интеграция через веб-проекты, требует настройки Необходимо проверить совместимость с текущей версией Figma

При работе с внешними сервисами шрифтов важно учитывать, что для корректного отображения дизайна у всех участников команды должен быть доступ к используемым шрифтам. Это особенно актуально при работе с платными шрифтами или корпоративными наборами.

Загрузка локальных шрифтов в Figma: пошаговая инструкция

Если ваш проект требует использования локальных шрифтов, которые установлены на вашем компьютере, но недоступны через Google Fonts или Adobe Fonts, вам потребуется настроить Figma Font Helper. Этот инструмент позволяет веб-версии Figma получить доступ к шрифтам, установленным на вашем локальном устройстве.

Мария Волкова, арт-директор Работая над проектом для финтех-стартапа, я столкнулась с настоящим шрифтовым кошмаром. Клиент приобрел лицензию на уникальный геометрический шрифт с необычными начертаниями, но при попытке использовать его в Figma постоянно возникали проблемы. Шрифт то исчезал, то некорректно отображался у других членов команды. После нескольких дней мучений я решила полностью пересмотреть процесс установки. Оказалось, что проблема крылась в неправильной настройке Font Helper — расширение работало нестабильно из-за конфликта с другим плагином браузера. После отключения конфликтующего расширения и переустановки Font Helper мы получили стабильный доступ к шрифту. Этот случай научил меня всегда проверять техническую сторону подключения шрифтов перед началом масштабных проектов и создавать резервные варианты дизайна со стандартными шрифтами на случай непредвиденных обстоятельств.

Вот подробная инструкция по настройке и использованию Figma Font Helper:

Установка Figma Font Helper: Перейдите по ссылке: https://www.figma.com/downloads/

Скачайте Figma Font Helper для вашей операционной системы (Windows/macOS)

Установите приложение, следуя инструкциям установщика Запуск приложения: После установки запустите Figma Font Helper

На Windows приложение обычно запускается автоматически и работает в фоновом режиме

На macOS приложение появится в меню статуса в верхней части экрана Проверка подключения: Откройте веб-версию Figma в браузере

Создайте текстовый элемент

Проверьте доступность локальных шрифтов в выпадающем списке Настройка шрифтов для использования: Установите нужные шрифты в вашей операционной системе стандартным способом

Перезапустите Figma Font Helper и обновите страницу Figma в браузере

Новые шрифты должны появиться в списке доступных

При работе с локальными шрифтами важно помнить о нескольких моментах:

Figma Font Helper необходимо запускать каждый раз перед началом работы с Figma в браузере

Если вы работаете в команде, каждый участник должен установить все используемые шрифты локально

Некоторые шрифты могут иметь ограничения по лицензии для коммерческого использования

Локальные шрифты не передаются автоматически при передаче файла Figma другим пользователям

Для проверки работоспособности Font Helper и правильной настройки шрифтов рекомендуется создать тестовый проект с различными начертаниями используемых шрифтов. Это поможет выявить возможные проблемы до начала серьезной работы над дизайном. 🔄

Управление библиотекой шрифтов и создание стилей текста

После того как вы успешно установили и подключили нужные шрифты, следующий шаг — эффективная организация типографики в проекте. Правильно настроенная система текстовых стилей значительно ускоряет работу и обеспечивает согласованность дизайна.

Создание и управление текстовыми стилями в Figma:

Создание базового текстового стиля: Выделите текстовый элемент с нужными параметрами (шрифт, размер, интерлиньяж и т.д.)

В панели свойств нажмите на четыре точки рядом с "Text" и выберите "+"

Введите название стиля, следуя логике именования (например, "Heading/H1/Bold")

Нажмите "Create style" для сохранения Организация текстовых стилей в библиотеке: Используйте слэш (/) в названиях для создания иерархической структуры

Например: "Body/Regular/16px", "Body/Bold/16px", "Heading/H1/Regular"

Такая структура упрощает навигацию по стилям при работе над проектом Применение текстовых стилей: Выделите текстовый элемент

В панели свойств нажмите на иконку стиля рядом с "Text"

Выберите нужный стиль из библиотеки Редактирование существующих стилей: Выделите текстовый элемент с примененным стилем

Внесите нужные изменения в свойствах текста

Нажмите на название стиля в панели и выберите "Update style"

Изменения применятся ко всем элементам с этим стилем в проекте

Для эффективного управления типографикой в проектах рекомендуется создать систему текстовых стилей, отражающую типографическую иерархию вашего дизайна:

Категория Рекомендуемые стили Пример именования Заголовки H1, H2, H3, H4, H5, H6 с вариациями начертаний Heading/H1/Bold, Heading/H2/Regular Основной текст Различные размеры с вариациями начертаний Body/Large/Regular, Body/Small/Italic Интерфейсные элементы Текст кнопок, меню, подписей UI/Button/Primary, UI/Caption/Small Специальные элементы Цитаты, выноски, предупреждения Special/Quote/Italic, Special/Alert/Bold

Продвинутые приемы управления типографикой в Figma:

Создание библиотеки команды: Разработайте общую библиотеку текстовых стилей и опубликуйте ее как Team Library

Разработайте общую библиотеку текстовых стилей и опубликуйте ее как Team Library Использование переменных: В новых версиях Figma можно создавать переменные для типографики и связывать их со стилями

В новых версиях Figma можно создавать переменные для типографики и связывать их со стилями Интеграция с дизайн-системой: Синхронизируйте текстовые стили с компонентами дизайн-системы для обеспечения единообразия

Синхронизируйте текстовые стили с компонентами дизайн-системы для обеспечения единообразия Аудит шрифтов: Периодически проверяйте проект на наличие неиспользуемых или дублирующих шрифтов

При работе с типографикой в Figma помните, что библиотека шрифтов напрямую влияет на производительность проекта. Чем больше шрифтов и начертаний вы используете, тем больше ресурсов потребуется для обработки файла. Рекомендуется ограничиться необходимым минимумом шрифтов и создавать четкую систему их использования. ⚡️

Решение частых проблем с шрифтами в Figma онлайн

Даже при правильной настройке и установке шрифтов в веб-версии Figma пользователи нередко сталкиваются с различными проблемами. Рассмотрим самые распространенные из них и способы их решения.

Проблема #1: Шрифты не отображаются после установки Font Helper

Решения:

Перезапустите Figma Font Helper и обновите страницу браузера

Убедитесь, что шрифты корректно установлены в вашей операционной системе

Проверьте, не блокирует ли антивирус или брандмауэр подключение Font Helper

Попробуйте использовать другой браузер (Chrome обычно работает наиболее стабильно с Font Helper)

Проверьте версию Font Helper и обновите ее при необходимости

Проблема #2: Искажение шрифтов при совместной работе над проектом

Решения:

Убедитесь, что все члены команды установили те же шрифты и используют Font Helper

По возможности используйте шрифты из Google Fonts или Adobe Fonts для всей команды

Создайте документацию по используемым шрифтам и инструкцию по их установке

Рассмотрите возможность создания PDF-превью для заказчиков, не имеющих доступа к шрифтам

Проблема #3: Отсутствие поддержки вариативных шрифтов в веб-версии

Решения:

Используйте отдельные файлы шрифтов для каждого начертания вместо вариативных шрифтов

Рассмотрите возможность использования десктопной версии Figma для работы с вариативными шрифтами

Следите за обновлениями Figma, так как поддержка вариативных шрифтов может появиться в будущем

Проблема #4: Медленная загрузка проекта из-за большого количества шрифтов

Решения:

Оптимизируйте библиотеку шрифтов, удалив неиспользуемые

Ограничьте количество шрифтов и начертаний в одном проекте

Используйте стили текста для обеспечения единообразия вместо множества разных шрифтов

Разделите крупные проекты на несколько файлов с меньшим количеством шрифтов в каждом

Проблема #5: Несовместимость шрифтов при экспорте в другие форматы

Решения:

При экспорте в PDF или изображения убедитесь, что шрифты конвертируются в кривые

Для передачи макетов разработчикам укажите точные названия шрифтов и ссылки на их источники

При интеграции с прототипами проверьте поддержку используемых шрифтов на целевых платформах

Создавайте резервные варианты дизайна с системными шрифтами для критических случаев

Важно помнить о специфике работы с различными форматами шрифтов в веб-версии Figma:

Формат шрифта Совместимость с Figma онлайн Рекомендации TrueType (.ttf) Высокая, основной поддерживаемый формат Предпочтительный формат для большинства проектов OpenType (.otf) Высокая для базовых функций, ограниченная для расширенных Некоторые функции OpenType могут не работать в веб-версии WOFF/WOFF2 Ограниченная, не поддерживается напрямую Используйте конвертацию в .ttf или .otf для локальной установки Вариативные шрифты Низкая, ограниченная поддержка в веб-версии Используйте отдельные файлы для каждого начертания

Для профилактики проблем с шрифтами в крупных проектах рекомендуется создать тестовый файл с образцами всех используемых шрифтов и проверить его отображение на различных устройствах и в разных браузерах. Такой подход позволит выявить потенциальные проблемы до начала активной работы над дизайном. 🧪