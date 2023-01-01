Как установить Python: пошаговая инструкция для всех платформ

Установка Python — это первый шаг в захватывающий мир программирования, который открывает двери к созданию искусственного интеллекта, анализу данных и веб-разработке. Многие останавливаются именно на этом этапе, опасаясь технических сложностей. Но правда в том, что установка Python проще, чем кажется — достаточно следовать правильной инструкции для вашей операционной системы. Готовы превратить свой компьютер в инструмент разработчика за 10 минут? 🚀

Что такое Python и зачем его устанавливать

Python — интерпретируемый язык программирования высокого уровня, который отличается читабельным кодом и относительной простотой освоения. Он универсален: подходит как для написания простых скриптов, так и для разработки сложных систем машинного обучения.

Прежде чем погружаться в инструкции по установке, давайте разберемся, почему Python стал обязательным инструментом в арсенале современного разработчика:

Язык входит в ТОП-3 самых популярных языков программирования по версии TIOBE и StackOverflow

Python используется в data science, машинном обучении, веб-разработке и автоматизации

Синтаксис Python минимизирует количество кода, необходимого для решения задач

Существует огромное сообщество и более 300 000 библиотек для различных задач

Средняя зарплата Python-разработчика в России составляет от 140 000 до 250 000 рублей

При установке Python вы столкнетесь с выбором версии. На момент 2023 года основными являются:

Версия Статус поддержки Особенности Рекомендации Python 3.11 Активная поддержка Улучшенная производительность, расширенная обработка ошибок Оптимальный выбор для новых проектов Python 3.10 Активная поддержка Улучшенные сообщения об ошибках, структурный паттерн-матчинг Стабильная версия для большинства задач Python 3.9 Поддержка безопасности Обновленные операторы словарей, новые функции работы со строками Подходит для устоявшихся проектов Python 2.7 Поддержка прекращена Устаревший синтаксис, несовместимость с современными библиотеками Не рекомендуется для новых проектов

Александр Петров, Python-разработчик с 8-летним стажем Помню, как в 2015 году я потерял целый день, пытаясь понять, почему код из учебника не работает на моём компьютере. Оказалось, у меня были установлены одновременно Python 2 и Python 3, и операционная система "видела" только старую версию. После этого случая я разработал для своих студентов детальный протокол установки Python с проверкой PATH и виртуальных окружений. Теперь первое, что я рекомендую новичкам — потратить 15 минут на правильную настройку среды. Это экономит дни фрустрации в будущем и позволяет сосредоточиться на самом интересном — написании кода.

Моя рекомендация: устанавливайте последнюю стабильную версию Python 3 (на момент написания статьи это 3.11.x). Для новичков Python 3.x предпочтительнее, поскольку Python 2.x уже не поддерживается сообществом с 2020 года.

Установка Python на Windows: от скачивания до запуска

Установка Python на Windows раньше вызывала некоторые трудности, но разработчики значительно упростили процесс. Следуйте этим шагам, чтобы быстро настроить Python на вашем Windows-компьютере. 🖥️

Шаг 1: Скачивание установщика

Откройте официальный сайт Python по адресу python.org Наведите курсор на меню "Downloads" и выберите "Windows" На странице загрузок выберите последнюю стабильную версию (например, Python 3.11.5) Нажмите на кнопку "Download Python 3.11.5" (или актуальную версию)

Шаг 2: Запуск установщика

Найдите скачанный файл (обычно в папке "Загрузки") и запустите его В первом окне установщика обязательно поставьте галочку "Add Python to PATH" Выберите опцию "Install Now" для стандартной установки или "Customize installation" для продвинутой настройки

Шаг 3: Процесс установки

Дождитесь завершения процесса установки После завершения вы увидите сообщение "Setup was successful" Нажмите "Close" для завершения установки

Шаг 4: Проверка установки

Откройте командную строку Windows (нажмите Win+R, введите "cmd" и нажмите Enter) Введите команду python --version или py --version Если вы увидите номер версии (например, "Python 3.11.5"), установка прошла успешно

Для удобства работы с Python я рекомендую установить интегрированную среду разработки (IDE) или продвинутый текстовый редактор. Вот сравнение популярных инструментов:

Инструмент Тип Преимущества Сложность освоения Для кого подходит PyCharm IDE Полный набор инструментов, отладка, профилирование Средняя Профессионалы, студенты VS Code Редактор Легкий, настраиваемый, множество расширений Низкая Универсальный выбор IDLE IDE Встроен в Python, простой интерфейс Очень низкая Начинающие, обучение Jupyter Notebook Интерактивная среда Выполнение кода блоками, визуализация данных Низкая Аналитики данных, исследователи

При возникновении ошибок в процессе установки Python на Windows обратите внимание на следующие моменты:

Если команда python не распознается, проверьте, что опция "Add Python to PATH" была выбрана при установке

для запуска Python 3 Если у вас нет прав администратора, обратитесь к системному администратору для установки

При необходимости удалить предыдущую версию Python, используйте "Программы и компоненты" в Панели управления

Установка Python на MacOS: простые шаги для начала работы

MacOS имеет предустановленную версию Python (обычно 2.7), но для современной разработки рекомендуется установить Python 3. Процесс установки на Mac немного отличается от Windows и предлагает несколько методов. 🍎

Марина Ковалева, Python-преподаватель В 2021 году я проводила онлайн-курс для дизайнеров, которые хотели автоматизировать свою работу с помощью Python. Одна из студенток, Анна, никак не могла запустить свой первый скрипт на MacBook. Система упорно использовала предустановленный Python 2.7 вместо свежеустановленного Python 3.9. Мы решили проблему, настроив alias в файле ~/.zshrc (для macOS Catalina и новее) и создав виртуальное окружение. После этого Анна разработала скрипт, который автоматизировал обработку сотен изображений для её проектов, сэкономив ей несколько часов ручной работы каждую неделю. Этот случай показывает, как важно правильно настроить окружение Python на Mac с самого начала.

Метод 1: Установка через Homebrew (рекомендуется)

Homebrew — популярный пакетный менеджер для macOS, который значительно упрощает установку программного обеспечения.

Установите Homebrew, если у вас его ещё нет, запустив в Терминале:

/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"

После установки Homebrew установите Python 3:

brew install python

Проверьте установку:

python3 --version

Метод 2: Установка через официальный установщик

Перейдите на официальный сайт Python ( python.org ) В разделе "Downloads" выберите последнюю версию для macOS Скачайте и запустите установочный файл (.pkg) Следуйте инструкциям установщика После завершения проверьте установку в Терминале:

python3 --version

Метод 3: Использование Anaconda (для data science)

Если вы планируете использовать Python для анализа данных, машинного обучения или научных вычислений, рекомендуется установка через дистрибутив Anaconda:

Скачайте установщик Anaconda с официального сайта ( anaconda.com ) Запустите скачанный .pkg файл и следуйте инструкциям установщика После установки откройте Anaconda Navigator или проверьте установку в Терминале:

conda --version

Особенности работы с Python на MacOS

На MacOS есть несколько нюансов при работе с Python:

Для запуска Python 3 используйте команду python3 , а не просто python (которая может запустить старую версию Python 2)

, а не просто (которая может запустить старую версию Python 2) Соответственно, установка пакетов производится через pip3 install [имя_пакета]

На новых Mac с процессором M1/M2 (Apple Silicon) могут возникать проблемы совместимости с некоторыми пакетами Python, но сообщество активно работает над их решением

Для более удобной работы можно настроить alias в файле ~/.zshrc или ~/.bash_profile :

alias python=python3 alias pip=pip3

Установка Python на Linux: команды и настройка среды

Большинство дистрибутивов Linux уже содержат предустановленную версию Python, но обычно это Python 2.7 или не самая последняя версия Python 3. Рассмотрим установку актуальной версии на популярных дистрибутивах. 🐧

Установка на Ubuntu/Debian и их производных

Ubuntu и Debian — одни из самых популярных дистрибутивов Linux. Вот как установить последнюю версию Python:

Обновите индекс пакетов:

sudo apt update

Установите необходимые пакеты для сборки Python:

sudo apt install build-essential zlib1g-dev libncurses5-dev libgdbm-dev libnss3-dev libssl-dev libreadline-dev libffi-dev wget

Установите Python 3:

sudo apt install python3 python3-pip

Проверьте установку:

python3 --version pip3 --version

Если вам нужна более новая версия Python, чем доступна в репозиториях, можно использовать PPA:

Добавьте репозиторий:

sudo add-apt-repository ppa:deadsnakes/ppa

Обновите индекс пакетов:

sudo apt update

Установите нужную версию Python (например, 3.11):

sudo apt install python3.11

Установка на Fedora

Обновите систему:

sudo dnf update

Установите Python:

sudo dnf install python3 python3-pip

Проверьте установку:

python3 --version

Установка на Arch Linux

Обновите систему:

sudo pacman -Syu

Установите Python:

sudo pacman -S python python-pip

Проверьте установку:

python --version

Компиляция Python из исходного кода (для любого дистрибутива)

Если вам нужна специфическая версия Python или особые настройки компиляции:

Скачайте исходный код с официального сайта:

wget https://www.python.org/ftp/python/3.11.5/Python-3.11.5.tgz

Распакуйте архив:

tar -xf Python-3.11.5.tgz

Перейдите в директорию с исходным кодом:

cd Python-3.11.5

Настройте компиляцию:

./configure --enable-optimizations

Скомпилируйте Python:

make -j $(nproc)

Установите:

sudo make altinstall

Использование altinstall вместо install предотвращает замену версии Python по умолчанию в системе.

Создание виртуальных окружений

На Linux особенно важно использовать виртуальные окружения для изоляции проектов:

Установите пакет для работы с виртуальными окружениями:

sudo pip3 install virtualenv

Создайте новое виртуальное окружение:

virtualenv -p python3 myenv

Активируйте окружение:

source myenv/bin/activate

Для деактивации:

deactivate

Настройка PATH и проверка корректности установки Python

Правильная настройка переменной PATH — критически важный шаг для работы с Python. Эта настройка позволяет операционной системе находить исполняемые файлы Python без указания полного пути к ним. 🔧

Что такое PATH и почему это важно

PATH — это системная переменная окружения, которая содержит список директорий, где операционная система ищет исполняемые файлы. Если директория с Python не добавлена в PATH, вы не сможете запустить интерпретатор и скрипты простыми командами.

Сравнение работы с настроенным и ненастроенным PATH:

Действие С настроенным PATH С ненастроенным PATH Запуск интерпретатора python или python3 /usr/local/bin/python3.11 или полный путь Запуск скрипта python myscript.py /usr/local/bin/python3.11 myscript.py Установка пакетов pip install package /usr/local/bin/pip3 install package Использование утилит jupyter notebook /usr/local/bin/jupyter notebook

Проверка текущей конфигурации PATH

Перед внесением изменений полезно проверить, как настроен PATH в вашей системе:

В Windows:

echo %PATH%

в командной строке (cmd)

В MacOS/Linux:

echo $PATH

в Терминале

Настройка PATH в Windows

Нажмите Win+X и выберите "Система" Нажмите "Дополнительные параметры системы" Нажмите "Переменные среды" В разделе "Системные переменные" найдите переменную PATH и нажмите "Изменить" Нажмите "Создать" и добавьте путь к Python (обычно C:\Users\YOURUSERNAME\AppData\Local\Programs\Python\Python311\ и C:\Users\YOURUSERNAME\AppData\Local\Programs\Python\Python311\Scripts) Нажмите "OK" для сохранения изменений

Настройка PATH в MacOS

Откройте Терминал Определите, какой оболочкой вы пользуетесь:

echo $SHELL

Для bash откройте файл ~/.bash_profile:

nano ~/.bash_profile

Для zsh (стандарт в новых версиях macOS) откройте ~/.zshrc:

nano ~/.zshrc

Добавьте следующие строки:

export PATH="/usr/local/bin:$PATH" (для Intel Mac) export PATH="/opt/homebrew/bin:$PATH" (для Mac с Apple Silicon)

Сохраните файл (Ctrl+O, затем Enter) и закройте редактор (Ctrl+X) Примените изменения:

source ~/.bash_profile

или

source ~/.zshrc

Настройка PATH в Linux

Откройте файл ~/.bashrc:

nano ~/.bashrc

Добавьте следующую строку в конец файла:

export PATH="/usr/local/bin:$PATH"

Сохраните файл и закройте редактор Примените изменения:

source ~/.bashrc

Проверка корректности установки Python

После установки и настройки PATH важно убедиться, что Python работает корректно. Вот набор тестов для проверки:

Проверка версии Python:

python --version

или

python3 --version

Вы должны увидеть номер установленной версии

Запуск интерактивного режима:

python

или

python3

Должен открыться интерактивный режим Python с приглашением >>>

Выполнение простого кода в интерактивном режиме:

print("Hello, World!")

Должно вывести "Hello, World!"

Проверка pip:

pip --version

или

pip3 --version

Установка тестового пакета:

pip install requests

или

pip3 install requests

Проверка импорта: В интерактивном режиме введите

import requests

Если импорт прошел без ошибок, значит установка пакетов работает корректно

Решение проблем с PATH

Если при проверке возникают ошибки, попробуйте следующие решения:

Перезапустите терминал или командную строку после изменения PATH

Перезагрузите компьютер, чтобы изменения гарантированно вступили в силу

Проверьте, что вы добавили правильные пути в PATH

На Windows используйте команду where python для поиска исполняемых файлов Python

для поиска исполняемых файлов Python На MacOS/Linux используйте which python3 для определения пути к Python