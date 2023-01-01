Как установить любой шрифт в Figma: три проверенных метода
Правильно подобранный шрифт способен превратить обычный дизайн в визуальный шедевр. Когда стандартной библиотеки Figma становится недостаточно для реализации творческого замысла или соблюдения брендинга клиента, приходит время расширить свой типографический арсенал. Многие дизайнеры сталкиваются с трудностями при попытках интегрировать новые шрифты в свои проекты, что приводит к компромиссам в дизайне и потере времени. Разберем, как безболезненно установить любой шрифт в Figma и избежать распространенных ошибок, которые отнимают драгоценные часы работы. 🎨
Что нужно знать об установке шрифтов в Figma
Figma – мощный инструмент для дизайна интерфейсов, который предоставляет базовый набор шрифтов. Однако для создания уникальных проектов часто требуются кастомные решения. Прежде чем погружаться в процесс установки, важно понимать несколько ключевых особенностей работы Figma со шрифтами:
- Figma поддерживает форматы шрифтов OTF и TTF
- Существует три основных способа добавления шрифтов: локальная установка, интеграция с Google Fonts и подключение Adobe Fonts
- Шрифты, установленные локально, видны только вам, если они не установлены у других участников проекта
- Для корректного отображения шрифтов в командной работе рекомендуется использовать общедоступные библиотеки
Одно из главных преимуществ Figma в том, что она автоматически распознает шрифты, установленные на вашем компьютере. Это значительно упрощает процесс интеграции по сравнению с другими графическими редакторами.
Александр Петров, арт-директор Однажды нашей команде поручили редизайн приложения для крупного банка, где ключевым требованием было строгое соответствие корпоративному стилю. Проблема заключалась в том, что фирменный шрифт банка был кастомным и отсутствовал в стандартной библиотеке Figma. Первую неделю мы тратили по 30-40 минут в начале каждого рабочего дня, пытаясь синхронизировать шрифты между всеми дизайнерами. Когда мы наконец разобрались с правильной установкой локальных шрифтов и настроили общий доступ через Adobe Fonts, производительность команды выросла на 15%. Более того, заказчик сразу заметил повышение качества макетов, поскольку все элементы интерфейса наконец выглядели целостно и соответствовали брендбуку.
Важно понимать различия между разными типами шрифтов и способами их добавления в Figma:
|Способ установки
|Преимущества
|Недостатки
|Рекомендуется для
|Локальная установка
|Полный контроль над шрифтами, работа офлайн
|Шрифты видны только на вашем устройстве
|Индивидуальной работы, уникальных шрифтов
|Google Fonts
|Бесплатно, легко делиться, широкий выбор
|Требует подключения к интернету
|Командных проектов, веб-дизайна
|Adobe Fonts
|Высококачественные шрифты, легко синхронизировать
|Требуется подписка Creative Cloud
|Профессиональных проектов, работы с брендами
Пошаговая инструкция по добавлению локальных шрифтов
Установка локальных шрифтов – самый прямолинейный способ расширить вашу типографическую библиотеку в Figma. Следуйте этой пошаговой инструкции, чтобы безошибочно интегрировать любой TTF или OTF файл в ваши проекты:
- Загрузите шрифт: Найдите и скачайте нужный шрифт из надежного источника (например, Google Fonts, Adobe Fonts, Font Squirrel или коммерческих библиотек)
- Установите шрифт в операционную систему:
Для Windows:
- Распакуйте архив со шрифтом (если он в архиве)
- Кликните правой кнопкой мыши на файл шрифта (.ttf или .otf) и выберите "Установить"
- Альтернативный метод: перетащите файлы шрифтов в папку C:\Windows\Fonts
Для macOS:
- Двойной клик на файле шрифта
- Нажмите кнопку "Установить шрифт" в появившемся окне предпросмотра
- Альтернативно: откройте Font Book, выберите Файл → Добавить шрифты и укажите путь к шрифту
- Перезапустите Figma: Закройте и снова запустите приложение Figma или обновите вкладку браузера с Figma
- Проверьте доступность шрифта: Выберите текстовый элемент и проверьте, появился ли установленный шрифт в выпадающем списке
При работе с локальными шрифтами важно помнить о совместимости. Если вы работаете в команде, каждому участнику необходимо установить тот же шрифт локально, чтобы видеть дизайн корректно. Это создает определенные сложности в координации, особенно при частой смене шрифтов.
Мария Соколова, UI/UX дизайнер Работая над проектом для стартапа в области образования, я столкнулась с необходимостью использовать платный шрифт Proxima Nova, который идеально подходил для целевой аудитории продукта. Приобретя лицензию, я установила шрифт локально и начала проектировать интерфейс. Неделю спустя заказчик прислал скриншоты с комментарием, что "всё выглядит не так, как в макете". Выяснилось, что Figma заменила Proxima Nova на системный шрифт при просмотре через браузер. Я быстро исправила ситуацию, создав общую библиотеку шрифтов в Adobe Fonts и пригласив клиента. Этот опыт научил меня всегда думать на шаг вперед о том, как другие будут взаимодействовать с моими макетами, и предусмотрительно решать вопросы совместимости шрифтов.
Для управления большой коллекцией шрифтов рекомендую использовать специальные менеджеры шрифтов, которые упрощают активацию и деактивацию наборов:
|Менеджер шрифтов
|Платформа
|Стоимость
|Особенности
|FontBase
|Windows, macOS, Linux
|Бесплатно / Pro-версия
|Предпросмотр, организация по коллекциям, активация групп
|NexusFont
|Windows
|Бесплатно
|Легковесный, сравнение шрифтов, группы
|Font Book
|macOS (встроенный)
|Бесплатно
|Встроен в систему, библиотеки, деактивация неиспользуемых шрифтов
|Suitcase Fusion
|Windows, macOS
|Платно
|Профессиональное управление, интеграция с Adobe, автоактивация
Как использовать Google Fonts в Figma без установки
Интеграция Google Fonts в Figma — элегантное решение проблемы совместимости шрифтов при командной работе. Эта библиотека содержит более 1000 бесплатных шрифтов, которые доступны всем участникам проекта без необходимости локальной установки. 🌐
Figma имеет прямую интеграцию с Google Fonts, что делает процесс добавления шрифтов предельно простым:
- Откройте свой проект в Figma и выделите текстовый элемент или создайте новый
- Кликните на выпадающее меню выбора шрифта в панели свойств справа
- Найдите строку поиска вверху выпадающего меню
- Введите название нужного Google шрифта (например, "Roboto", "Open Sans", "Montserrat")
- Нажмите на значок "+" рядом с найденным шрифтом
- Дождитесь завершения загрузки — Figma автоматически добавит шрифт в ваш проект
Если вы не знаете, какой именно шрифт нужен, можно предварительно ознакомиться с библиотекой Google Fonts на официальном сайте, где доступна удобная фильтрация по стилям и характеристикам.
Преимущество использования Google Fonts заключается в том, что шрифты будут корректно отображаться у всех участников проекта, независимо от того, установлены ли они локально. Это особенно важно при совместной работе над проектами.
Существуют и определенные ограничения при работе с Google Fonts в Figma:
- Требуется постоянное подключение к интернету
- Некоторые редкие стили или вариации шрифтов могут быть недоступны
- При плохом интернет-соединении загрузка шрифтов может занять больше времени
Для более эффективной работы с Google Fonts рекомендую создать свои собственные коллекции часто используемых шрифтов:
- Посетите сайт Google Fonts
- Выберите понравившиеся шрифты, нажав иконку "+"
- Откройте панель выбранных шрифтов внизу страницы
- Экспортируйте список выбранных шрифтов для справки
Это поможет сформировать свою типографическую систему и быстрее находить нужные шрифты в Figma.
Подключение Adobe Fonts к вашим проектам
Adobe Fonts (ранее известный как Typekit) — премиальная библиотека высококачественных шрифтов, доступная подписчикам Adobe Creative Cloud. Интеграция этой библиотеки с Figma открывает доступ к тысячам профессиональных шрифтов, которые можно использовать без локальной установки. ✨
Подключение Adobe Fonts к Figma требует активной подписки Creative Cloud и выполняется через несколько последовательных шагов:
Активируйте шрифты в Adobe Fonts:
- Войдите в свою учетную запись Adobe Creative Cloud
- Перейдите в раздел "Шрифты" (или откройте приложение Adobe Fonts)
- Найдите нужные шрифты и нажмите "Активировать"
Синхронизируйте шрифты с вашим компьютером:
- Дождитесь завершения синхронизации в приложении Creative Cloud Desktop
- Проверьте статус синхронизации в разделе "Шрифты"
- Перезапустите Figma для обновления списка доступных шрифтов.
- Используйте Adobe шрифты в проекте:
- Выберите текстовый элемент
- Найдите активированный Adobe шрифт в выпадающем списке шрифтов
Главное преимущество Adobe Fonts — это гарантия качества и лицензионная чистота. Все шрифты в библиотеке тщательно отобраны и оптимизированы для различных сценариев использования, от веб-дизайна до печатной продукции.
Для командной работы с Adobe Fonts важно учитывать несколько моментов:
- Все участники проекта должны иметь активную подписку Adobe Creative Cloud для корректного отображения шрифтов
- Каждый участник должен активировать используемые шрифты в своей учетной записи
- Рекомендуется создать общий список используемых шрифтов для команды
Сравнение возможностей Adobe Fonts и Google Fonts для работы в Figma:
|Характеристика
|Adobe Fonts
|Google Fonts
|Количество шрифтов
|20,000+
|1,000+
|Стоимость
|Требует подписки Creative Cloud
|Бесплатно
|Качество шрифтов
|Премиальное, от известных foundries
|Хорошее, с вариативным качеством
|Интеграция с Figma
|Через локальную синхронизацию
|Прямая интеграция
|Коммерческое использование
|Полностью лицензировано
|Лицензировано для большинства случаев
Adobe Fonts особенно полезны, когда вы работаете с брендами, требующими использования конкретных коммерческих шрифтов. Вместо покупки отдельных лицензий вы получаете доступ ко всей библиотеке в рамках вашей подписки.
Решение проблем с отображением шрифтов в Figma
Несмотря на кажущуюся простоту процесса установки шрифтов, дизайнеры регулярно сталкиваются с проблемами отображения и совместимости. Разберем наиболее распространенные сценарии и их решения. 🛠️
Проблема №1: Шрифт установлен локально, но не отображается в Figma Решение:
- Убедитесь, что Figma полностью закрыта и перезапущена после установки шрифта
- Проверьте формат шрифта (Figma поддерживает только OTF и TTF)
- Убедитесь, что шрифт корректно установлен в системе (через Панель управления → Шрифты в Windows или Font Book в macOS)
- Попробуйте очистить кэш Figma: Настройки → Preference → Clear Cache and Restart
Проблема №2: Шрифты отображаются некорректно у членов команды Решение:
- Переведите проект на использование Google Fonts или Adobe Fonts вместо локальных шрифтов
- Создайте документ с инструкцией по установке необходимых шрифтов для всех участников
- Используйте Figma Variables для создания резервных стилей текста
- При передаче проекта включите файлы шрифтов (с учетом лицензионных ограничений)
Проблема №3: Отсутствуют стили шрифта (полужирный, курсив и т.д.) Решение:
- Убедитесь, что установлены все необходимые файлы семейства шрифтов (Regular, Bold, Italic и т.д.)
- Проверьте, правильно ли именованы файлы шрифтов в системе
- Для Google Fonts убедитесь, что при добавлении выбраны все необходимые начертания
- В Adobe Fonts активируйте полное семейство шрифта, а не отдельные начертания
Проблема №4: Шрифт заменяется при экспорте или прототипировании Решение:
- Для веб-прототипов используйте только веб-безопасные шрифты или Google Fonts
- При экспорте в PDF преобразуйте текст в кривые (если позволяет формат)
- Включите шрифты при экспорте, если это поддерживается форматом
- Для презентаций заранее проверьте доступность шрифтов на целевом устройстве
Также важно понимать специфику работы Figma с вариативными шрифтами, которые становятся все более популярными:
- Variable Fonts позволяют настраивать вес, ширину и другие параметры в едином файле шрифта
- Figma поддерживает такие шрифты через специальные слайдеры в панели свойств
- При использовании вариативных шрифтов убедитесь, что они корректно установлены и активированы
Если проблемы с шрифтами в Figma сохраняются после всех стандартных решений, можно попробовать радикальные методы:
- Переустановить Figma Desktop (для пользователей десктопной версии)
- Использовать альтернативный браузер для доступа к Figma (Chrome обычно работает наиболее стабильно)
- Конвертировать проблемные тексты в кривые (для финальных версий дизайна)
- Обратиться в службу поддержки Figma с детальным описанием проблемы
Своевременная диагностика и решение проблем с шрифтами позволит избежать задержек в работе и сохранить визуальное соответствие дизайна на всех устройствах и для всех участников проекта.
Грамотная работа со шрифтами в Figma — это не просто техническая компетенция, а важный элемент профессионализма дизайнера. Понимание различных методов установки и их особенностей позволяет значительно ускорить рабочие процессы и избежать типичных проблем. Независимо от выбранного метода — локальной установки, использования Google Fonts или интеграции с Adobe Fonts — ключом к успеху является системный подход и документирование используемых шрифтов для всей команды. Расширяйте свою типографическую библиотеку осмысленно, и ваши дизайны всегда будут выглядеть профессионально на любом устройстве.