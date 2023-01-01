Как установить любой шрифт в Figma: три проверенных метода

Для кого эта статья:

Дизайнеры, работающие с Figma

Студенты и начинающие графические дизайнеры

Профессиональные разработчики интерфейсов и UX/UI специалисты Правильно подобранный шрифт способен превратить обычный дизайн в визуальный шедевр. Когда стандартной библиотеки Figma становится недостаточно для реализации творческого замысла или соблюдения брендинга клиента, приходит время расширить свой типографический арсенал. Многие дизайнеры сталкиваются с трудностями при попытках интегрировать новые шрифты в свои проекты, что приводит к компромиссам в дизайне и потере времени. Разберем, как безболезненно установить любой шрифт в Figma и избежать распространенных ошибок, которые отнимают драгоценные часы работы. 🎨

Что нужно знать об установке шрифтов в Figma

Figma – мощный инструмент для дизайна интерфейсов, который предоставляет базовый набор шрифтов. Однако для создания уникальных проектов часто требуются кастомные решения. Прежде чем погружаться в процесс установки, важно понимать несколько ключевых особенностей работы Figma со шрифтами:

Figma поддерживает форматы шрифтов OTF и TTF

Существует три основных способа добавления шрифтов: локальная установка, интеграция с Google Fonts и подключение Adobe Fonts

Шрифты, установленные локально, видны только вам, если они не установлены у других участников проекта

Для корректного отображения шрифтов в командной работе рекомендуется использовать общедоступные библиотеки

Одно из главных преимуществ Figma в том, что она автоматически распознает шрифты, установленные на вашем компьютере. Это значительно упрощает процесс интеграции по сравнению с другими графическими редакторами.

Александр Петров, арт-директор Однажды нашей команде поручили редизайн приложения для крупного банка, где ключевым требованием было строгое соответствие корпоративному стилю. Проблема заключалась в том, что фирменный шрифт банка был кастомным и отсутствовал в стандартной библиотеке Figma. Первую неделю мы тратили по 30-40 минут в начале каждого рабочего дня, пытаясь синхронизировать шрифты между всеми дизайнерами. Когда мы наконец разобрались с правильной установкой локальных шрифтов и настроили общий доступ через Adobe Fonts, производительность команды выросла на 15%. Более того, заказчик сразу заметил повышение качества макетов, поскольку все элементы интерфейса наконец выглядели целостно и соответствовали брендбуку.

Важно понимать различия между разными типами шрифтов и способами их добавления в Figma:

Способ установки Преимущества Недостатки Рекомендуется для Локальная установка Полный контроль над шрифтами, работа офлайн Шрифты видны только на вашем устройстве Индивидуальной работы, уникальных шрифтов Google Fonts Бесплатно, легко делиться, широкий выбор Требует подключения к интернету Командных проектов, веб-дизайна Adobe Fonts Высококачественные шрифты, легко синхронизировать Требуется подписка Creative Cloud Профессиональных проектов, работы с брендами

Пошаговая инструкция по добавлению локальных шрифтов

Установка локальных шрифтов – самый прямолинейный способ расширить вашу типографическую библиотеку в Figma. Следуйте этой пошаговой инструкции, чтобы безошибочно интегрировать любой TTF или OTF файл в ваши проекты:

Загрузите шрифт: Найдите и скачайте нужный шрифт из надежного источника (например, Google Fonts, Adobe Fonts, Font Squirrel или коммерческих библиотек) Установите шрифт в операционную систему:

Для Windows:

Распакуйте архив со шрифтом (если он в архиве)

Кликните правой кнопкой мыши на файл шрифта (.ttf или .otf) и выберите "Установить"

Альтернативный метод: перетащите файлы шрифтов в папку C:\Windows\Fonts

Для macOS:

Двойной клик на файле шрифта

Нажмите кнопку "Установить шрифт" в появившемся окне предпросмотра

Альтернативно: откройте Font Book, выберите Файл → Добавить шрифты и укажите путь к шрифту

Перезапустите Figma: Закройте и снова запустите приложение Figma или обновите вкладку браузера с Figma Проверьте доступность шрифта: Выберите текстовый элемент и проверьте, появился ли установленный шрифт в выпадающем списке

При работе с локальными шрифтами важно помнить о совместимости. Если вы работаете в команде, каждому участнику необходимо установить тот же шрифт локально, чтобы видеть дизайн корректно. Это создает определенные сложности в координации, особенно при частой смене шрифтов.

Мария Соколова, UI/UX дизайнер Работая над проектом для стартапа в области образования, я столкнулась с необходимостью использовать платный шрифт Proxima Nova, который идеально подходил для целевой аудитории продукта. Приобретя лицензию, я установила шрифт локально и начала проектировать интерфейс. Неделю спустя заказчик прислал скриншоты с комментарием, что "всё выглядит не так, как в макете". Выяснилось, что Figma заменила Proxima Nova на системный шрифт при просмотре через браузер. Я быстро исправила ситуацию, создав общую библиотеку шрифтов в Adobe Fonts и пригласив клиента. Этот опыт научил меня всегда думать на шаг вперед о том, как другие будут взаимодействовать с моими макетами, и предусмотрительно решать вопросы совместимости шрифтов.

Для управления большой коллекцией шрифтов рекомендую использовать специальные менеджеры шрифтов, которые упрощают активацию и деактивацию наборов:

Менеджер шрифтов Платформа Стоимость Особенности FontBase Windows, macOS, Linux Бесплатно / Pro-версия Предпросмотр, организация по коллекциям, активация групп NexusFont Windows Бесплатно Легковесный, сравнение шрифтов, группы Font Book macOS (встроенный) Бесплатно Встроен в систему, библиотеки, деактивация неиспользуемых шрифтов Suitcase Fusion Windows, macOS Платно Профессиональное управление, интеграция с Adobe, автоактивация

Как использовать Google Fonts в Figma без установки

Интеграция Google Fonts в Figma — элегантное решение проблемы совместимости шрифтов при командной работе. Эта библиотека содержит более 1000 бесплатных шрифтов, которые доступны всем участникам проекта без необходимости локальной установки. 🌐

Figma имеет прямую интеграцию с Google Fonts, что делает процесс добавления шрифтов предельно простым:

Откройте свой проект в Figma и выделите текстовый элемент или создайте новый Кликните на выпадающее меню выбора шрифта в панели свойств справа Найдите строку поиска вверху выпадающего меню Введите название нужного Google шрифта (например, "Roboto", "Open Sans", "Montserrat") Нажмите на значок "+" рядом с найденным шрифтом Дождитесь завершения загрузки — Figma автоматически добавит шрифт в ваш проект

Если вы не знаете, какой именно шрифт нужен, можно предварительно ознакомиться с библиотекой Google Fonts на официальном сайте, где доступна удобная фильтрация по стилям и характеристикам.

Преимущество использования Google Fonts заключается в том, что шрифты будут корректно отображаться у всех участников проекта, независимо от того, установлены ли они локально. Это особенно важно при совместной работе над проектами.

Существуют и определенные ограничения при работе с Google Fonts в Figma:

Требуется постоянное подключение к интернету

Некоторые редкие стили или вариации шрифтов могут быть недоступны

При плохом интернет-соединении загрузка шрифтов может занять больше времени

Для более эффективной работы с Google Fonts рекомендую создать свои собственные коллекции часто используемых шрифтов:

Посетите сайт Google Fonts Выберите понравившиеся шрифты, нажав иконку "+" Откройте панель выбранных шрифтов внизу страницы Экспортируйте список выбранных шрифтов для справки

Это поможет сформировать свою типографическую систему и быстрее находить нужные шрифты в Figma.

Подключение Adobe Fonts к вашим проектам

Adobe Fonts (ранее известный как Typekit) — премиальная библиотека высококачественных шрифтов, доступная подписчикам Adobe Creative Cloud. Интеграция этой библиотеки с Figma открывает доступ к тысячам профессиональных шрифтов, которые можно использовать без локальной установки. ✨

Подключение Adobe Fonts к Figma требует активной подписки Creative Cloud и выполняется через несколько последовательных шагов:

Активируйте шрифты в Adobe Fonts: Войдите в свою учетную запись Adobe Creative Cloud

Перейдите в раздел "Шрифты" (или откройте приложение Adobe Fonts)

Найдите нужные шрифты и нажмите "Активировать" Синхронизируйте шрифты с вашим компьютером: Дождитесь завершения синхронизации в приложении Creative Cloud Desktop

Проверьте статус синхронизации в разделе "Шрифты" Перезапустите Figma для обновления списка доступных шрифтов. Используйте Adobe шрифты в проекте: Выберите текстовый элемент

Найдите активированный Adobe шрифт в выпадающем списке шрифтов

Главное преимущество Adobe Fonts — это гарантия качества и лицензионная чистота. Все шрифты в библиотеке тщательно отобраны и оптимизированы для различных сценариев использования, от веб-дизайна до печатной продукции.

Для командной работы с Adobe Fonts важно учитывать несколько моментов:

Все участники проекта должны иметь активную подписку Adobe Creative Cloud для корректного отображения шрифтов

Каждый участник должен активировать используемые шрифты в своей учетной записи

Рекомендуется создать общий список используемых шрифтов для команды

Сравнение возможностей Adobe Fonts и Google Fonts для работы в Figma:

Характеристика Adobe Fonts Google Fonts Количество шрифтов 20,000+ 1,000+ Стоимость Требует подписки Creative Cloud Бесплатно Качество шрифтов Премиальное, от известных foundries Хорошее, с вариативным качеством Интеграция с Figma Через локальную синхронизацию Прямая интеграция Коммерческое использование Полностью лицензировано Лицензировано для большинства случаев

Adobe Fonts особенно полезны, когда вы работаете с брендами, требующими использования конкретных коммерческих шрифтов. Вместо покупки отдельных лицензий вы получаете доступ ко всей библиотеке в рамках вашей подписки.

Решение проблем с отображением шрифтов в Figma

Несмотря на кажущуюся простоту процесса установки шрифтов, дизайнеры регулярно сталкиваются с проблемами отображения и совместимости. Разберем наиболее распространенные сценарии и их решения. 🛠️

Проблема №1: Шрифт установлен локально, но не отображается в Figma Решение:

Убедитесь, что Figma полностью закрыта и перезапущена после установки шрифта

Проверьте формат шрифта (Figma поддерживает только OTF и TTF)

Убедитесь, что шрифт корректно установлен в системе (через Панель управления → Шрифты в Windows или Font Book в macOS)

Попробуйте очистить кэш Figma: Настройки → Preference → Clear Cache and Restart

Проблема №2: Шрифты отображаются некорректно у членов команды Решение:

Переведите проект на использование Google Fonts или Adobe Fonts вместо локальных шрифтов

Создайте документ с инструкцией по установке необходимых шрифтов для всех участников

Используйте Figma Variables для создания резервных стилей текста

При передаче проекта включите файлы шрифтов (с учетом лицензионных ограничений)

Проблема №3: Отсутствуют стили шрифта (полужирный, курсив и т.д.) Решение:

Убедитесь, что установлены все необходимые файлы семейства шрифтов (Regular, Bold, Italic и т.д.)

Проверьте, правильно ли именованы файлы шрифтов в системе

Для Google Fonts убедитесь, что при добавлении выбраны все необходимые начертания

В Adobe Fonts активируйте полное семейство шрифта, а не отдельные начертания

Проблема №4: Шрифт заменяется при экспорте или прототипировании Решение:

Для веб-прототипов используйте только веб-безопасные шрифты или Google Fonts

При экспорте в PDF преобразуйте текст в кривые (если позволяет формат)

Включите шрифты при экспорте, если это поддерживается форматом

Для презентаций заранее проверьте доступность шрифтов на целевом устройстве

Также важно понимать специфику работы Figma с вариативными шрифтами, которые становятся все более популярными:

Variable Fonts позволяют настраивать вес, ширину и другие параметры в едином файле шрифта

Figma поддерживает такие шрифты через специальные слайдеры в панели свойств

При использовании вариативных шрифтов убедитесь, что они корректно установлены и активированы

Если проблемы с шрифтами в Figma сохраняются после всех стандартных решений, можно попробовать радикальные методы:

Переустановить Figma Desktop (для пользователей десктопной версии)

Использовать альтернативный браузер для доступа к Figma (Chrome обычно работает наиболее стабильно)

Конвертировать проблемные тексты в кривые (для финальных версий дизайна)

Обратиться в службу поддержки Figma с детальным описанием проблемы

Своевременная диагностика и решение проблем с шрифтами позволит избежать задержек в работе и сохранить визуальное соответствие дизайна на всех устройствах и для всех участников проекта.