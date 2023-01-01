Доступность в интернете: создание сайтов для пользователей с ОВЗ
Для кого эта статья:
- Веб-разработчики и дизайнеры, заинтересованные в принципах доступности
- Руководители и менеджеры проектов, работающие с веб-приложениями и сайтами
Специалисты по юзабилити и инклюзивному дизайну
Веб-доступность – не роскошь, а необходимость. Статистика безжалостна: 15% населения мира имеет какую-либо форму инвалидности, и для многих из этих людей интернет остаётся закрытой книгой из-за недоступных сайтов. Когда мы говорим об a11y (accessibility – 'a' + 11 букв + 'y'), речь идёт не просто о галочке в чек-листе соответствия стандартам. Это фундаментальный подход к разработке, который делает ваш продукт действительно универсальным. Пришло время взглянуть на свой сайт глазами пользователей, которые видят, слышат и взаимодействуют с миром иначе, чем вы. 🌐
Что такое a11y и почему доступность сайта критически важна
Термин "a11y" (произносится как "accessibility") – цифровой акроним, где число 11 заменяет буквы между первой 'a' и последней 'y' в слове "accessibility". По сути, a11y – это подход к проектированию веб-ресурсов, при котором сайты становятся доступными для максимально широкой аудитории, включая людей с различными формами инвалидности.
Доступность сайта критически важна по трём ключевым причинам:
- Этический аспект: Интернет должен быть доступен всем, независимо от их физических или когнитивных особенностей.
- Юридические требования: Во многих странах действуют законы, обязывающие владельцев сайтов обеспечивать их доступность (например, ADA в США, EAA в ЕС).
- Бизнес-выгода: Доступный сайт расширяет аудиторию, улучшает SEO и повышает лояльность пользователей.
Согласно отчету WebAIM за 2022 год, 96,8% из миллиона самых популярных сайтов содержат ошибки доступности. Это не просто сухая статистика – это реальные барьеры для миллионов людей. 🔍
|Категория пользователей
|Распространенность
|Ключевые барьеры в интернете
|Нарушения зрения
|2,2 миллиарда человек
|Изображения без alt-текста, низкий контраст текста
|Нарушения слуха
|466 миллионов человек
|Видео без субтитров, аудиоконтент без транскрипции
|Моторные нарушения
|1 миллиард человек
|Сложная навигация, маленькие целевые области клика
|Когнитивные нарушения
|200 миллионов человек
|Сложные формулировки, отвлекающие элементы
Александр Петров, технический директор проекта госуслуг:
Когда мы начали редизайн нашего портала, доступность была где-то в конце списка приоритетов. Первая версия была запущена с множеством проблем – контрастность не соответствовала стандартам, не было поддержки скринридеров, а навигация с клавиатуры была практически невозможна.
Через месяц после запуска мы получили десятки жалоб и открытое письмо от ассоциации незрячих пользователей. Это стало переломным моментом. Мы полностью пересмотрели подход, включили в команду консультанта по доступности и начали планомерную работу по устранению барьеров.
Результаты превзошли ожидания – после внедрения принципов a11y количество успешных обращений выросло на 34%, а время, затрачиваемое на заполнение форм, сократилось для всех групп пользователей. Сегодня доступность – это первое, о чем мы думаем при разработке новых сервисов.
Любопытный факт: улучшения для пользователей с особыми потребностями почти всегда улучшают опыт для всех пользователей. Например, хорошая контрастность делает сайт более удобным при ярком солнечном свете, а четкая структура навигации упрощает использование сайта для всех, а не только для людей с когнитивными нарушениями.
Основные принципы и стандарты WCAG для веб-доступности
Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) – международный стандарт, разработанный консорциумом W3C. Это наиболее авторитетный свод правил, определяющий как сделать веб-контент более доступным. WCAG строится на четырех фундаментальных принципах, известных под аббревиатурой POUR:
- Perceivable (Воспринимаемость) – информация должна быть представлена в форматах, воспринимаемых всеми пользователями
- Operable (Управляемость) – интерфейс должен позволять взаимодействовать с ним различными способами
- Understandable (Понятность) – информация и работа интерфейса должны быть понятными
- Robust (Надежность) – контент должен быть совместим с различными технологиями, включая вспомогательные
WCAG определяет три уровня соответствия: A (базовый), AA (средний) и AAA (продвинутый). Большинство организаций стремятся к соответствию уровню AA, который является "золотой серединой" между доступностью и практической реализуемостью. 📊
|Уровень WCAG
|Описание
|Типичные требования
|Для кого рекомендуется
|A
|Минимальный уровень
|Альтернативный текст, заголовки, цветовые контрасты (мин. 3:1)
|Абсолютный минимум для всех сайтов
|AA
|Стандартный уровень
|Усиленные требования к контрасту (4,5:1), субтитры для видео
|Коммерческие сайты, госучреждения
|AAA
|Максимальный уровень
|Жестовый язык для видео, контраст текста 7:1
|Специализированные ресурсы для людей с инвалидностью
Ключевые требования WCAG 2.1 (актуальная версия на момент написания статьи), которые должны быть реализованы для достижения уровня AA:
- Каждое изображение должно иметь альтернативный текст
- Видеоконтент должен сопровождаться субтитрами
- Контраст текста и фона должен быть не менее 4,5:1 (для обычного текста)
- Сайт должен быть полностью функционален при использовании только клавиатуры
- Пользователи должны иметь достаточно времени для чтения и использования контента
- Навигация должна быть предсказуемой и последовательной
- Формы должны включать четкие метки и инструкции
Интересный факт: WCAG 2.1 включает 78 критериев успеха, разделенных между тремя уровнями соответствия. WCAG 2.2 добавляет еще 9 новых критериев с акцентом на мобильную доступность и когнитивные нарушения.
Семантическая разметка и ARIA-атрибуты: внедрение основ a11y
Семантическая разметка и атрибуты ARIA (Accessible Rich Internet Applications) – два кита, на которых держится техническая реализация доступных интерфейсов. Правильное использование этих инструментов значительно улучшает взаимодействие пользователей с вспомогательными технологиями.
Семантическая разметка подразумевает использование HTML-элементов в соответствии с их истинным предназначением. Вместо бездумного использования
<div> и
<span> для всего, используйте специфические элементы:
<header>,
<footer>,
<main>,
<nav>для структурирования страницы
<article>,
<section>для организации контента
<button>для интерактивных элементов (а не стилизованные
<div>)
<h1>–
<h6>для правильной иерархии заголовков
Пример неправильной и правильной реализации навигации:
❌ Неправильно:
<div class="nav">
<div class="nav-item"><a href="/">Главная</a></div>
<div class="nav-item"><a href="/about">О нас</a></div>
</div>
✅ Правильно:
<nav>
<ul>
<li><a href="/">Главная</a></li>
<li><a href="/about">О нас</a></li>
</ul>
</nav>
ARIA-атрибуты расширяют возможности HTML, предоставляя дополнительную информацию для вспомогательных технологий. Они особенно полезны для динамических интерфейсов и компонентов, которые сложно реализовать с помощью стандартного HTML.
Ключевые категории ARIA-атрибутов:
- Роли (roles) – определяют тип элемента (
role="button",
role="tab")
- Свойства (properties) – характеризуют элемент (
aria-label,
aria-expanded)
- Состояния (states) – описывают текущее состояние (
aria-checked,
aria-disabled)
Важное правило использования ARIA: "Нет ARIA лучше, чем плохая ARIA". Это означает, что лучше не использовать ARIA-атрибуты вовсе, чем использовать их неправильно. 🚨
Мария Ковалева, UX-дизайнер:
Работая над крупным проектом финтех-компании, мы столкнулись с серьезной проблемой. Клиент настаивал на "инновационном" интерфейсе с нестандартными элементами управления – кастомными выпадающими списками, слайдерами, переключателями.
После запуска мы получили болезненный урок: десятки пользователей с нарушениями зрения не могли завершить процесс оформления кредита. Скринридеры не распознавали наши "креативные" интерфейсные элементы. Для них наш сайт был набором непонятных графических объектов без какой-либо семантики.
Мы провели экстренный рефакторинг, внедрив семантические элементы HTML5 и ARIA-атрибуты. Вместо
<div class="custom-dropdown">появился настоящий
<select>, а кастомные переключатели получили роли
role="switch"и соответствующие состояния.
Результат был мгновенным – конверсия для пользователей ассистивных технологий выросла с практически нулевой до 68%, что лишь немного уступало показателям основной аудитории. Самое удивительное – общий пользовательский опыт улучшился для всех, не только для людей с нарушениями.
Примеры практического применения ARIA:
- Для модальных окон:
role="dialog" aria-modal="true" aria-labelledby="dialog-title"
- Для уведомлений:
role="alert" aria-live="assertive"
- Для табов:
role="tablist"для контейнера,
role="tab"для кнопок и
role="tabpanel"для контента
Проверка доступности сайта: инструменты и методы тестирования
Тестирование доступности – непрерывный процесс, который должен стать органичной частью разработки. Комплексный подход к проверке включает автоматизированное тестирование, ручной аудит и тестирование с реальными пользователями. 🛠️
Автоматизированные инструменты – первая линия обороны, позволяющая быстро выявить очевидные проблемы:
- Lighthouse (встроен в Chrome DevTools) – проводит комплексный анализ доступности
- axe DevTools – расширение для браузера с подробными отчетами о проблемах a11y
- WAVE – анализирует страницу и визуально отображает ошибки прямо на ней
- Pa11y – инструмент командной строки для интеграции в CI/CD процессы
Ручное тестирование необходимо для проверки аспектов, которые не могут быть автоматизированы:
- Клавиатурная навигация – попробуйте использовать сайт без мыши, используя только Tab, Shift+Tab, Enter, и стрелки
- Скринридеры – проверьте сайт с NVDA (Windows), VoiceOver (macOS/iOS) или TalkBack (Android)
- Контрастность и читаемость – оцените визуальное представление при различных настройках дисплея
- Масштабирование – проверьте как сайт выглядит при увеличении до 200-400%
Тестирование с пользователями – незаменимая часть проверки доступности. Никакие автоматические инструменты не заменят реальных людей с различными потребностями, использующих ваш сайт.
Вот структурированный подход к комплексному тестированию доступности:
|Этап тестирования
|Инструменты
|Что проверяется
|Автоматическое сканирование
|Lighthouse, axe, WAVE
|Базовые ошибки, alt-тексты, контраст, структура заголовков
|Клавиатурное тестирование
|Только клавиатура
|Навигация, ловушки фокуса, видимость фокуса, порядок табуляции
|Тестирование со скринридерами
|NVDA, VoiceOver, JAWS
|Семантика, ARIA, альтернативные тексты, формы
|Юзабилити-тестирование
|Сессии с пользователями
|Реальные сценарии использования, эффективность взаимодействия
Чек-лист для базовой проверки доступности:
- Все изображения имеют alt-атрибуты (или role="presentation" для декоративных)
- Иерархия заголовков логична и последовательна
- Контраст текста соответствует WCAG AA (4.5:1 для обычного текста, 3:1 для крупного)
- Все интерактивные элементы доступны с клавиатуры
- Формы имеют связанные метки и сообщения об ошибках
- Интерфейс работает при увеличении до 200%
- Динамический контент правильно анонсируется с aria-live
- Страница имеет осмысленный заголовок title
Помните: автоматические инструменты обычно находят только около 30% проблем с доступностью. Остальные 70% требуют ручной проверки и экспертной оценки.
Практические шаги по улучшению веб-доступности: от начала до конца
Достижение высокого уровня доступности – это не разовое мероприятие, а непрерывный процесс. Вот пошаговая стратегия улучшения a11y, которую можно внедрить в любой проект, независимо от его масштаба. 🚀
- Проведите первичный аудит с помощью автоматических инструментов (Lighthouse, axe)
- Исправьте критические проблемы, выявленные на этапе аудита
- Внедрите семантическую разметку во все шаблоны и компоненты
- Добавьте ARIA-атрибуты там, где семантического HTML недостаточно
- Оптимизируйте клавиатурную навигацию и визуальный фокус
- Проверьте цветовые контрасты всех элементов интерфейса
- Внедрите полноценную поддержку скринридеров
- Протестируйте с реальными пользователями с различными потребностями
- Создайте политику доступности и документируйте стандарты для команды
- Интегрируйте проверку доступности в CI/CD процессы
Рассмотрим каждый шаг подробнее:
1. Структурирование контента
- Используйте правильную иерархию заголовков (h1-h6)
- Группируйте связанный контент с помощью
<section>,
<article>
- Добавьте основные ориентиры (
<header>,
<main>,
<footer>,
<nav>)
- Реализуйте skip-links для пропуска навигации
2. Улучшение форм
- Связывайте
<label>с полями ввода через for и id
- Группируйте связанные поля с
<fieldset>и
<legend>
- Добавьте четкие инструкции к полям
- Обеспечьте понятную валидацию и сообщения об ошибках
3. Оптимизация медиаконтента
- Добавьте alt-тексты ко всем значимым изображениям
- Используйте пустой alt="" для декоративных элементов
- Обеспечьте субтитры и транскрипции для видео
- Избегайте автовоспроизведения медиа с звуком
4. Адаптация интерактивных элементов
- Обеспечьте достаточный размер областей клика (минимум 44×44px)
- Добавьте заметный индикатор фокуса для клавиатурной навигации
- Используйте семантические элементы для интерактивных компонентов
- Дополните кастомные компоненты соответствующими ARIA-ролями и состояниями
Пример улучшения карточки продукта:
<!-- До оптимизации -->
<div class="product-card">
<img src="product.jpg" class="product-image">
<div class="product-title">Смартфон Модель X</div>
<div class="product-price">24 990 ₽</div>
<div class="buy-button" onclick="addToCart(123)">Купить</div>
</div>
<!-- После оптимизации -->
<article class="product-card">
<img src="product.jpg" alt="Смартфон Модель X с 6,1-дюймовым дисплеем, чёрного цвета" class="product-image">
<h3 class="product-title">Смартфон Модель X</h3>
<p class="product-price" aria-label="Цена: 24 990 рублей">24 990 ₽</p>
<button class="buy-button" aria-label="Добавить Смартфон Модель X в корзину">Купить</button>
</article>
Ключевые технические рекомендации:
- Используйте правильные элементы ввода для форм (date, email, tel)
- Обеспечьте доступ к функциональности через несколько каналов ввода (мышь, клавиатура, тачскрин)
- Используйте lang-атрибут для указания языка контента
- Проверяйте порядок чтения при отключенных стилях
- Убедитесь, что анимация не вызывает дезориентацию (и может быть отключена)
Внедрение этих рекомендаций в существующий проект может быть сложной задачей. Начните с наиболее критичных страниц (главной страницы, страниц транзакций, форм) и постепенно улучшайте весь сайт.
Веб-доступность не имеет конечной точки – это постоянное движение к большей инклюзивности. Хороший сайт не тот, который работает идеально в идеальных условиях, а тот, который остается функциональным для всех пользователей в самых разных обстоятельствах. Стандарты a11y эволюционируют вместе с технологиями, поэтому критически важно сделать доступность неотъемлемой частью культуры вашей команды разработки. Создавая доступные интерфейсы сегодня, вы не просто расширяете свою аудиторию – вы инвестируете в будущее, где цифровая среда действительно открыта для каждого.