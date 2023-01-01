Кросс-платформенное тестирование: проверка совместимости приложений

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Специалисты в области тестирования программного обеспечения (QA-инженеры)

Разработчики веб-приложений и мобильных приложений

Менеджеры по качеству и продуктовые владельцы Когда пользователь открывает ваше веб-приложение на iPhone 13, а вы разрабатывали его на 27-дюймовом мониторе, разница может быть... катастрофической. 89% пользователей переходят к конкурентам после негативного опыта взаимодействия с сайтом на мобильном устройстве. Но как обеспечить безупречную работу приложения на десятках разных устройств без армии тестировщиков? Эффективное кросс-платформенное тестирование требует не только мощных инструментов, но и продуманной стратегии. Я поделюсь проверенными методами, которые помогут выявлять ошибки еще до того, как их заметят пользователи. 🧪

Обзор стратегий кросс-платформенного тестирования

Представьте, что вы строите мост — не один, а сотни мостов одновременно, соединяющих ваше приложение с разными устройствами пользователей. Каждый мост должен выдерживать ежедневный трафик и оставаться надежным. Именно такую задачу решает кросс-платформенное тестирование.

Существует несколько фундаментальных стратегий, которые формируют основу кросс-платформенного тестирования:

Приоритизация платформ — выделение ключевых устройств и браузеров на основе аналитики аудитории

— выделение ключевых устройств и браузеров на основе аналитики аудитории Прогрессивное улучшение — создание базовой функциональности для всех платформ с постепенным добавлением продвинутых возможностей для более мощных устройств

— создание базовой функциональности для всех платформ с постепенным добавлением продвинутых возможностей для более мощных устройств Адаптивное тестирование — проверка отзывчивости интерфейса при разных размерах экрана

— проверка отзывчивости интерфейса при разных размерах экрана Непрерывная интеграция — автоматизированное тестирование при каждом коммите кода

— автоматизированное тестирование при каждом коммите кода Функциональное разделение — тестирование критичных функций на всех платформах, второстепенных — на основных

Выбор стратегии зависит от типа приложения, бюджета и временных ограничений. Но любая стратегия требует четкой документации и формализации подхода.

Стратегия Когда применять Преимущества Недостатки Полное покрытие Критичные приложения (финансы, медицина) Максимальная надежность Высокие затраты ресурсов Выборочное тестирование Продукты с ограниченным бюджетом Экономия ресурсов Риск пропуска ошибок Прогрессивное улучшение Веб-приложения с широкой аудиторией Базовая функциональность везде Сложность в поддержке Непрерывная интеграция Активно разрабатываемые продукты Быстрое обнаружение ошибок Трудоемкость настройки

Иван Соколов, Lead QA Engineer Мы столкнулись с кризисом, когда запустили обновление нашего интернет-магазина. На десктопе всё работало безупречно, но конверсия рухнула на 30% за день. Выяснилось, что 70% пользователей заходили с Android-устройств, где наша корзина просто не отображалась корректно. Срочно внедрили стратегию приоритизации платформ: составили матрицу из 15 наиболее популярных устройств по данным GA. Теперь каждый релиз проходит обязательное тестирование на этих устройствах, а автоматизированные проверки запускаются при каждом пуше в репозиторий. За полгода такого подхода количество инцидентов, связанных с кросс-платформенной несовместимостью, снизилось на 94%.

Ключевые инструменты для тестирования веб-приложений

Правильно подобранный инструментарий — половина успеха в кросс-платформенном тестировании. Вторая половина — умение этими инструментами пользоваться. Современные решения позволяют значительно сократить время тестирования и повысить его эффективность. 🛠️

Условно инструменты можно разделить на несколько категорий:

Облачные платформы для тестирования — обеспечивают доступ к реальным устройствам через интернет

— обеспечивают доступ к реальным устройствам через интернет Эмуляторы и симуляторы — программные среды, имитирующие работу устройств

— программные среды, имитирующие работу устройств Инструменты для тестирования отзывчивого дизайна — проверяют адаптивность интерфейса

— проверяют адаптивность интерфейса Средства автоматизации — позволяют создавать и запускать автоматические тесты

— позволяют создавать и запускать автоматические тесты Инструменты для визуального тестирования — проверяют внешний вид приложения

Рассмотрим ключевые инструменты, которые должны быть в арсенале каждого QA-инженера:

Облачные платформы:

BrowserStack — доступ к более чем 2000+ реальных устройств и браузеров

— доступ к более чем 2000+ реальных устройств и браузеров Sauce Labs — платформа для автоматического тестирования на множестве устройств

— платформа для автоматического тестирования на множестве устройств LambdaTest — кросс-браузерное тестирование с поддержкой скриншотов и видеозаписи

— кросс-браузерное тестирование с поддержкой скриншотов и видеозаписи AWS Device Farm — тестирование на реальных устройствах в облаке Amazon

Эмуляторы и симуляторы:

Android Emulator — официальный эмулятор для Android-устройств

— официальный эмулятор для Android-устройств iOS Simulator — симулятор для iPhone и iPad в составе Xcode

— симулятор для iPhone и iPad в составе Xcode Chrome DevTools — встроенные инструменты для эмуляции мобильных устройств

— встроенные инструменты для эмуляции мобильных устройств Responsively App — инструмент для тестирования отзывчивого дизайна на разных устройствах одновременно

Инструменты для автоматизации:

Selenium — кроссплатформенный фреймворк для автоматизации тестирования

— кроссплатформенный фреймворк для автоматизации тестирования Appium — инструмент для автоматизации тестирования мобильных приложений

— инструмент для автоматизации тестирования мобильных приложений Cypress — современный фреймворк для end-to-end тестирования

— современный фреймворк для end-to-end тестирования Playwright — библиотека для автоматизации браузеров от Microsoft

Визуальное тестирование:

Percy — визуальное регрессионное тестирование

— визуальное регрессионное тестирование Applitools — AI-powered визуальное тестирование

— AI-powered визуальное тестирование BackstopJS — инструмент для визуального регрессионного тестирования

Настройка тестового окружения для разных устройств

Настройка эффективного тестового окружения — критический этап, определяющий успех всей стратегии тестирования. Правильно организованная среда позволяет значительно сократить время на обнаружение и исправление ошибок. 💻

Оптимальное тестовое окружение должно включать следующие компоненты:

Реальные устройства — минимальный набор физических устройств для ключевых платформ Виртуальные среды — эмуляторы и симуляторы для расширения покрытия Облачный доступ — подписка на сервисы типа BrowserStack для доступа к экзотическим конфигурациям Локальный стенд — для тестирования на этапе разработки CI/CD пайплайн — для автоматического запуска тестов при изменении кода

Пошаговый процесс настройки тестового окружения:

Проанализируйте аналитику вашего сайта для определения наиболее популярных устройств и браузеров Создайте матрицу устройств для тестирования с приоритетами (критические, важные, второстепенные) Подготовьте физические устройства для тестирования критических платформ Настройте эмуляторы и симуляторы для расширения покрытия Интегрируйте облачные сервисы для доступа к редким комбинациям устройство/ОС/браузер Настройте системы мониторинга для отслеживания производительности и стабильности Автоматизируйте запуск тестов в рамках CI/CD пайплайна

Особое внимание следует уделить консистентности тестового окружения. Все среды (разработка, тестирование, продакшн) должны быть максимально идентичны, чтобы избежать проблемы "у меня работает".

Тип устройств Преимущества Недостатки Рекомендации по применению Реальные устройства Максимальная достоверность, реальное железо и сенсоры Высокая стоимость, ограниченное количество Критические сценарии, финальное тестирование Эмуляторы Доступность, возможность тестирования множества конфигураций Не всегда точно имитируют реальное поведение устройств Регулярное тестирование, регрессионное тестирование Облачные сервисы Доступ к тысячам комбинаций устройств и браузеров Абонентская плата, зависимость от интернет-соединения Расширенное покрытие, тестирование редких конфигураций Инструменты разработчика в браузере Бесплатность, доступность, быстрота Ограниченная точность эмуляции Первичное тестирование, проверка адаптивности

Елена Краснова, QA Team Lead Когда наша команда начала разрабатывать приложение для медицинских работников, мы столкнулись с уникальным вызовом: врачи использовали устаревшие устройства с низким разрешением и странными соотношениями сторон экрана. Наше первое тестирование на эмуляторах показало, что всё работает отлично. Но когда мы дали приложение пилотной группе пользователей, посыпались баги — кнопки были недоступны, формы не отображались корректно. Мы кардинально пересмотрели подход к тестовому окружению. Собрали библиотеку из 12 физических устройств, включая "динозавров" вроде Samsung Galaxy Tab 3 и iPhone 5s. Внедрили правило: каждая фича тестируется на реальном устройстве с самыми низкими характеристиками из нашей матрицы совместимости. Это увеличило время тестирования, но после релиза количество обращений в поддержку сократилось на 78%. Самый ценный урок: доверяй, но проверяй — на реальном железе.

Методы автоматизации проверок на различных платформах

Автоматизация — ключевой компонент эффективного кросс-платформенного тестирования. Без нее проверка всех комбинаций устройств, ОС и браузеров превратилась бы в бесконечный процесс. Грамотная автоматизация позволяет высвободить время тестировщиков для исследовательского тестирования и анализа результатов. 🤖

Основные подходы к автоматизации кросс-платформенного тестирования:

Универсальные скрипты — тесты, работающие на всех платформах без изменений

— тесты, работающие на всех платформах без изменений Платформенно-специфичные тесты — отдельные сценарии для разных платформ

— отдельные сценарии для разных платформ Гибридный подход — комбинация универсальных и специфичных тестов

— комбинация универсальных и специфичных тестов Параметризованное тестирование — один тест с разными параметрами для разных платформ

Для эффективной автоматизации рекомендуется следовать этим принципам:

Выделяйте общую логику — создавайте абстрактные базовые классы, которые потом расширяются для конкретных платформ Используйте паттерны проектирования — Page Object, Screen Object, Factory Method помогут структурировать код тестов Применяйте адаптивные селекторы — создавайте механизмы, которые подбирают селекторы в зависимости от платформы Внедряйте механизмы повторных попыток — для минимизации ложных срабатываний из-за нестабильности среды Параллелизуйте выполнение — запускайте тесты одновременно на разных платформах

Пример структуры автотестов для кросс-платформенного тестирования:

/tests /common base_test.py utils.py /web /chrome chrome_tests.py /firefox firefox_tests.py /safari safari_tests.py /mobile /android android_tests.py /ios ios_tests.py /config devices.json browsers.json run_all_tests.py

Такая организация позволяет гибко управлять тестами для разных платформ, повторно использовать общий код и легко масштабировать покрытие.

Ключевые практики при создании кросс-платформенных автотестов:

Уникальные идентификаторы — добавляйте в код приложения атрибуты для стабильной идентификации элементов

— добавляйте в код приложения атрибуты для стабильной идентификации элементов Изоляция тестов — каждый тест должен быть независимым и выполняться в чистом окружении

— каждый тест должен быть независимым и выполняться в чистом окружении Управление состоянием — создавайте предсказуемое начальное состояние перед каждым тестом

— создавайте предсказуемое начальное состояние перед каждым тестом Детальное логирование — записывайте все действия и результаты для упрощения отладки

— записывайте все действия и результаты для упрощения отладки Визуальная верификация — используйте снимки экрана для сравнения с эталонами

Примеры инструментов для различных сценариев автоматизации:

Selenium Grid + Selenium WebDriver — для тестирования веб-приложений на разных браузерах

— для тестирования веб-приложений на разных браузерах Appium — для кросс-платформенного тестирования мобильных приложений

— для кросс-платформенного тестирования мобильных приложений WebdriverIO — универсальный инструмент для веб и мобильных тестов с единым API

— универсальный инструмент для веб и мобильных тестов с единым API Cypress — для современных JavaScript приложений с быстрой настройкой

— для современных JavaScript приложений с быстрой настройкой Playwright — для тестирования во всех современных движках браузеров

Метрики и критерии успешного тестирования

Эффективность кросс-платформенного тестирования невозможно оценить без четких метрик и критериев. Они помогают объективно измерить качество проделанной работы и принять взвешенные решения о готовности продукта к релизу. 📊

Ключевые метрики для оценки качества кросс-платформенного тестирования можно разделить на несколько категорий:

Метрики покрытия:

Platform Coverage — процент поддерживаемых платформ, охваченных тестированием

— процент поддерживаемых платформ, охваченных тестированием Feature Coverage — процент функций, протестированных на каждой платформе

— процент функций, протестированных на каждой платформе Device Coverage — соотношение протестированных устройств к общему количеству целевых устройств

— соотношение протестированных устройств к общему количеству целевых устройств Browser Coverage — процент поддерживаемых браузеров, охваченных тестированием

— процент поддерживаемых браузеров, охваченных тестированием OS Version Coverage — охват различных версий операционных систем

Метрики производительности:

Page Load Time — время загрузки страницы на различных устройствах

— время загрузки страницы на различных устройствах Time to Interactive — время до момента, когда пользователь может взаимодействовать с приложением

— время до момента, когда пользователь может взаимодействовать с приложением Memory Usage — использование памяти на разных платформах

— использование памяти на разных платформах CPU Usage — загрузка процессора при работе с приложением

— загрузка процессора при работе с приложением Battery Consumption — потребление энергии на мобильных устройствах

Метрики визуальной совместимости:

Layout Accuracy — точность отображения элементов интерфейса

— точность отображения элементов интерфейса Visual Regression Rate — частота обнаружения визуальных отклонений

— частота обнаружения визуальных отклонений Responsive Breakpoint Consistency — согласованность интерфейса на контрольных точках адаптивности

Метрики надежности тестирования:

Test Pass Rate — процент успешно пройденных тестов

— процент успешно пройденных тестов False Positive Rate — частота ложных срабатываний тестов

— частота ложных срабатываний тестов Test Stability — стабильность выполнения тестов на разных платформах

Для определения критериев успешного тестирования рекомендуется использовать модель SMART:

Specific — конкретные измеримые показатели для каждой платформы

— конкретные измеримые показатели для каждой платформы Measurable — числовые значения для каждого критерия

— числовые значения для каждого критерия Achievable — реалистичные цели с учетом ресурсов и времени

— реалистичные цели с учетом ресурсов и времени Relevant — связь с бизнес-целями и пользовательским опытом

— связь с бизнес-целями и пользовательским опытом Time-bound — четкие сроки достижения целевых показателей

Пример критериев успешного тестирования:

100% покрытие критичных функций на всех поддерживаемых платформах Время загрузки главной страницы не более 3 секунд на устройствах среднего класса Отсутствие критичных визуальных дефектов на всех поддерживаемых разрешениях экрана Стабильность автотестов не менее 95% на всех платформах Совместимость с последними и предпоследними версиями основных браузеров

Визуализация результатов тестирования — важный аспект работы QA-инженера. Наглядные отчеты помогают команде и стейкхолдерам быстро оценить состояние продукта.

Инструменты для сбора и визуализации метрик:

Allure Report — генерация детальных отчетов о выполнении тестов

— генерация детальных отчетов о выполнении тестов Grafana — визуализация метрик производительности и покрытия

— визуализация метрик производительности и покрытия TestRail — управление тестовыми сценариями и отчетность

— управление тестовыми сценариями и отчетность SpeedCurve — мониторинг производительности на разных устройствах

— мониторинг производительности на разных устройствах Percy — визуализация результатов визуального тестирования