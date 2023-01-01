Тестирование iOS и Android приложений: ключевые различия, методы

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Для специалистов в области тестирования мобильных приложений (QA-инженеров)

Для разработчиков мобильных приложений, интересующихся тестированием

Для студентов и начинающих специалистов, планирующих карьеру в сфере QA и тестирования Разработка мобильного приложения без тщательного тестирования — все равно что отправить космонавта в открытый космос без скафандра. 📱 В App Store и Google Play ежедневно появляются тысячи новых приложений, но лишь немногие получают высокие оценки пользователей. Критическая ошибка, пропущенная на этапе тестирования, может обрушить рейтинг даже самого перспективного продукта. Грамотная стратегия тестирования мобильных приложений для iOS и Android — ключевой фактор, отличающий успешный релиз от провального.

Отличия тестирования Android и iOS приложений

Тестирование мобильных приложений для Android и iOS имеет принципиальные различия, обусловленные архитектурой платформ и особенностями пользовательского опыта. Эффективный QA-инженер должен учитывать эти нюансы при составлении тестовых сценариев.

Первое существенное различие касается фрагментации устройств. Если iOS-экосистема представлена ограниченным количеством устройств Apple с предсказуемыми характеристиками, то Android функционирует на тысячах моделей с разными версиями ОС, размерами экрана и аппаратной конфигурацией. Это создает дополнительные вызовы при тестировании Android-приложений.

Алексей Соколов, Lead QA Engineer Когда наша команда тестировала приложение для доставки еды, на iOS все работало безупречно. Но стоило нам начать тестирование на Android, как обнаружилась целая россыпь проблем. Приложение некорректно отображалось на устройствах с соотношением сторон 18:9, вылетало на бюджетных смартфонах с 2 ГБ ОЗУ и показывало искаженные шрифты на некоторых версиях Android. Мы были вынуждены создать матрицу из 25 приоритетных комбинаций "устройство-ОС" для регрессионного тестирования. Именно такой подход позволил обеспечить стабильную работу приложения на 97% целевых устройств.

Различия в системах разрешений также влияют на процесс тестирования. iOS использует централизованную модель разрешений с запросом доступа при первом использовании функции. Android предлагает более гранулярный подход, где пользователь может выборочно предоставлять доступ к определенным функциям устройства.

Ещё одно важное отличие — процесс публикации приложений. App Store применяет строгую проверку перед публикацией, которая может занимать до нескольких недель. Google Play обычно публикует приложения в течение нескольких часов с возможностью постепенного распространения обновлений. Это влияет на стратегию выпуска и тестирования.

Аспект тестирования iOS Android Фрагментация устройств Низкая (ограниченное количество моделей) Высокая (тысячи моделей разных производителей) Версии ОС Высокий уровень обновления (~85% устройств на последних версиях) Низкий уровень обновления (большой разброс версий) Процесс публикации Строгая проверка (1-7 дней) Базовая проверка (несколько часов) Система разрешений Централизованная модель Гранулярный подход Back button Отсутствует физическая кнопка Требуется тестирование навигации с физической кнопкой

Для iOS характерна более предсказуемая производительность из-за оптимизации аппаратного и программного обеспечения Apple. При тестировании Android-приложений необходимо учитывать возможные проблемы производительности на устройствах низкого и среднего ценового сегмента.

Жизненный цикл приложений также различается. Android-приложения имеют более сложный жизненный цикл с множеством состояний (created, started, resumed, paused, stopped, destroyed), что требует более тщательного тестирования переходов между этими состояниями.

Ключевые методы тестирования мобильных приложений

Эффективное тестирование мобильных приложений требует комплексного подхода с использованием различных методологий. Независимо от платформы, существуют универсальные методы, позволяющие выявить большинство критических проблем.

Функциональное тестирование 🛠️ позволяет убедиться, что все функции приложения работают согласно требованиям. Этот метод включает проверку всех функциональных точек — от регистрации пользователя до специфических возможностей приложения.

Проверка основных функций приложения согласно требованиям

Тестирование пользовательских сценариев и потоков

Валидация обработки данных и бизнес-логики

Проверка интеграции с API и внешними сервисами

UI/UX тестирование фокусируется на пользовательском интерфейсе и опыте взаимодействия. Здесь проверяется соответствие дизайну, корректность отображения элементов и удобство использования.

Проверка соответствия дизайн-макетам и гайдлайнам платформы

Валидация корректного отображения на разных разрешениях экрана

Тестирование доступности и удобства использования

Проверка анимаций и переходов между экранами

Тестирование производительности измеряет отзывчивость, стабильность и ресурсоэффективность приложения. Особенно важно для ресурсоемких приложений с высокой нагрузкой.

Мария Дорошенко, Senior QA Automation Engineer При тестировании приложения для обработки фотографий мы столкнулись с проблемой перегрева устройств. Пользователи жаловались, что после 15 минут работы телефоны начинали сильно нагреваться и батарея разряжалась с пугающей скоростью. Мы создали специальный профиль производительности и обнаружили, что приложение неоптимально использовало GPU даже в фоновом режиме. Интеграция инструмента Android Profiler позволила нам визуализировать проблемные участки кода. После оптимизации энергопотребление снизилось на 68%, а температура устройства при длительном использовании — на 11°C. Клиент был в восторге, а рейтинг приложения вырос с 3.2 до 4.7 звезд!

Тестирование совместимости позволяет убедиться, что приложение работает корректно на различных устройствах, версиях ОС и в разных условиях.

Проверка на различных версиях операционных систем

Тестирование на различных моделях устройств

Проверка совместимости с другими приложениями и сервисами

Тестирование в различных сетевых условиях

Тестирование безопасности направлено на выявление уязвимостей приложения, проверку защиты данных пользователей и соответствие стандартам безопасности.

Нагрузочное тестирование помогает определить, как приложение справляется с пиковыми нагрузками и большим количеством пользователей одновременно.

Метод тестирования Ключевые аспекты Приоритет для Android Приоритет для iOS Функциональное Работа основных функций Высокий Высокий UI/UX Интерфейс и пользовательский опыт Высокий (из-за фрагментации) Средний Производительность Скорость и ресурсы Высокий Средний Совместимость Работа на разных устройствах Критический Средний Безопасность Защита данных Высокий Высокий Локализация Поддержка языков Средний Средний Прерывания Реакция на внешние события Высокий Высокий

Важно также включить тестирование прерываний — проверку реакции приложения на входящие звонки, уведомления, разрядку батареи и другие внешние события, которые могут прервать работу приложения.

Для комплексных приложений критически важно тестирование локализации и интернационализации, особенно если продукт нацелен на глобальный рынок. Это позволяет убедиться, что приложение корректно отображает различные языки, форматы дат, валют и адаптируется к культурным особенностям.

Популярные инструменты для тестирования на iOS и Android

Выбор правильных инструментов значительно повышает эффективность тестирования мобильных приложений. Современный рынок предлагает широкий спектр решений как для ручного, так и для автоматизированного тестирования на обеих платформах.

Инструменты для Android-тестирования:

Android Studio — официальная IDE для Android-разработки, включающая встроенный эмулятор и инструменты для отладки

— официальная IDE для Android-разработки, включающая встроенный эмулятор и инструменты для отладки Espresso — фреймворк для автоматизации UI-тестирования Android-приложений, интегрированный в Android Studio

— фреймворк для автоматизации UI-тестирования Android-приложений, интегрированный в Android Studio UI Automator — инструмент для автоматизации тестирования взаимодействия приложения с системой и другими приложениями

— инструмент для автоматизации тестирования взаимодействия приложения с системой и другими приложениями Firebase Test Lab — облачная инфраструктура для тестирования на реальных устройствах

— облачная инфраструктура для тестирования на реальных устройствах Android Profiler — инструмент для мониторинга использования CPU, памяти, сети и батареи

Инструменты для iOS-тестирования:

Xcode — официальная IDE для iOS-разработки с встроенным симулятором устройств

— официальная IDE для iOS-разработки с встроенным симулятором устройств XCTest — фреймворк для автоматизации тестирования iOS-приложений, интегрированный в Xcode

— фреймворк для автоматизации тестирования iOS-приложений, интегрированный в Xcode XCUITest — расширение XCTest для UI-тестирования

— расширение XCTest для UI-тестирования Instruments — набор инструментов для профилирования производительности приложения

— набор инструментов для профилирования производительности приложения TestFlight — платформа для бета-тестирования iOS-приложений

Кросс-платформенные инструменты:

Appium — мощный открытый фреймворк для автоматизации нативных, гибридных и мобильных веб-приложений на Android и iOS. Использует WebDriver протокол и поддерживает различные языки программирования.

Java Скопировать код // Пример кода для Appium с Java import io.appium.java_client.AppiumDriver; import io.appium.java_client.MobileElement; import org.openqa.selenium.remote.DesiredCapabilities; DesiredCapabilities capabilities = new DesiredCapabilities(); capabilities.setCapability("platformName", "Android"); capabilities.setCapability("deviceName", "Pixel 4"); capabilities.setCapability("app", "/path/to/app.apk"); AppiumDriver<MobileElement> driver = new AppiumDriver<>( new URL("http://localhost:4723/wd/hub"), capabilities); // Взаимодействие с элементами MobileElement loginButton = driver.findElementById("login_button"); loginButton.click();

BrowserStack и SauceLabs предоставляют облачные решения для тестирования на реальных устройствах, позволяя экономить на создании собственной инфраструктуры.

Katalon Studio — комплексная платформа для автоматизации тестирования с низким порогом вхождения, подходящая даже для специалистов без глубоких знаний программирования.

Для мониторинга и анализа производительности эффективно использовать New Relic или AppDynamics, которые предоставляют детальную информацию о работе приложения в реальном времени.

Для тестирования безопасности рекомендуются инструменты OWASP ZAP и Mobile Security Framework (MobSF), позволяющие выявлять уязвимости в мобильных приложениях.

При выборе инструментов необходимо учитывать специфику проекта, бюджет и уровень технической экспертизы команды. Наиболее эффективный подход часто включает комбинацию нескольких инструментов для покрытия различных аспектов тестирования. 🔍

Настройка окружения для тестирования мобильных приложений

Правильная настройка тестового окружения — фундамент эффективного процесса тестирования мобильных приложений. Эта задача требует тщательного планирования и учета особенностей каждой платформы.

Настройка окружения для тестирования Android-приложений:

Установите Android Studio, включая Android SDK и эмулятор Android. Настройте различные версии эмуляторов через AVD Manager (Android Virtual Device Manager):

Bash Скопировать код # Команда для создания AVD через командную строку $ avdmanager create avd -n test_device -k "system-images;android-30;google_apis;x86_64" -d "pixel_4"

Для тестирования на реальных устройствах необходимо активировать режим разработчика на устройстве и включить отладку по USB. Подключенное устройство можно проверить командой:

Bash Скопировать код $ adb devices

Установите необходимые инструменты для автоматизации, такие как Appium, через npm:

Bash Скопировать код $ npm install -g appium $ npm install -g appium-doctor # для проверки корректности настройки

Настройка окружения для тестирования iOS-приложений:

Установите Xcode через App Store или сайт разработчика Apple. Создайте Apple Developer аккаунт для доступа к инструментам тестирования и возможности установки приложений на реальные устройства. Настройте симуляторы iOS через Xcode:

Bash Скопировать код # Команда для запуска симулятора через терминал $ xcrun simctl list # список доступных симуляторов $ xcrun simctl boot "iPhone 12 Pro" # запуск конкретного симулятора

Для тестирования на реальных iOS-устройствах необходимо зарегистрировать UDID устройства в Apple Developer Portal и создать соответствующие профили.

Облачные решения для тестирования:

Альтернативой локальной настройке является использование облачных сервисов, таких как Firebase Test Lab, BrowserStack или AWS Device Farm. Эти платформы предоставляют доступ к широкому спектру реальных устройств и эмуляторов без необходимости их физического приобретения.

Для эффективной работы с облачными сервисами рекомендуется настроить CI/CD пайплайны для автоматической отправки сборок на тестирование:

yaml Скопировать код # Пример интеграции Firebase Test Lab с GitHub Actions name: Android Test on: push: branches: [ main ] jobs: test: runs-on: ubuntu-latest steps: - uses: actions/checkout@v2 - name: Run Tests uses: google-github-actions/firebase-test-lab@v0.1.0 with: app: app/build/outputs/apk/debug/app-debug.apk device: model=Pixel4,version=30,locale=en,orientation=portrait

Настройка мониторинга и логирования:

Для эффективного выявления и отладки проблем критически важно настроить инструменты мониторинга и логирования. Интегрируйте такие решения как Crashlytics или Sentry для автоматического сбора данных о сбоях:

gradle Скопировать код // Пример интеграции Firebase Crashlytics в Android-приложение dependencies { implementation platform('com.google.firebase:firebase-bom:29.0.0') implementation 'com.google.firebase:firebase-crashlytics' implementation 'com.google.firebase:firebase-analytics' }

Локальное логирование также необходимо настроить для сбора детальной информации во время тестирования:

Bash Скопировать код # Просмотр логов Android-устройства $ adb logcat # Просмотр логов iOS-устройства через Console.app или команду $ xcrun simctl spawn booted log stream --level debug

При настройке окружения учитывайте необходимость периодического обновления инструментов и операционных систем для соответствия актуальным версиям на рынке. 🔄

Автоматизация процессов тестирования: фреймворки и скрипты

Автоматизация тестирования — критически важный аспект для обеспечения стабильного качества мобильных приложений при высокой частоте релизов. Правильно выстроенная автоматизация экономит ресурсы и минимизирует влияние человеческого фактора на процесс тестирования. 🤖

Фреймворки для автоматизации тестирования мобильных приложений:

Для Android приоритетными являются фреймворки, интегрированные с экосистемой Google:

Espresso — идеален для функциональных и UI-тестов с глубокой интеграцией с Android-компонентами

— идеален для функциональных и UI-тестов с глубокой интеграцией с Android-компонентами JUnit — базовый фреймворк для модульного тестирования

— базовый фреймворк для модульного тестирования Mockito — инструмент для создания mock-объектов, позволяющий изолировать тестируемый код

— инструмент для создания mock-объектов, позволяющий изолировать тестируемый код Robolectric — фреймворк для запуска Android-тестов в JVM без эмулятора

Для iOS-приложений основными фреймворками являются нативные решения Apple:

XCTest — комплексный фреймворк для модульного и UI-тестирования iOS-приложений

— комплексный фреймворк для модульного и UI-тестирования iOS-приложений EarlGrey — разработан Google для UI-тестирования iOS-приложений с высокой синхронизацией

— разработан Google для UI-тестирования iOS-приложений с высокой синхронизацией KIF (Keep It Functional) — фреймворк для интеграционного тестирования, работающий через accessibility APIs

Кросс-платформенные решения позволяют использовать единую кодовую базу для тестирования обеих платформ:

Appium — открытый стандарт, поддерживающий множество языков программирования

— открытый стандарт, поддерживающий множество языков программирования Detox — оптимизирован для React Native приложений с высокой производительностью

— оптимизирован для React Native приложений с высокой производительностью Calabash — фреймворк, использующий Cucumber для написания тестов на естественном языке

Стратегии автоматизации тестирования:

Ключевое правило эффективной автоматизации — пирамида автоматизации тестирования, где основание составляют быстрые модульные тесты, средний уровень — интеграционные, а вершину — небольшое количество End-to-End тестов.

Уровень тестирования Оптимальное покрытие Время выполнения Стабильность Модульные тесты 70-80% Миллисекунды Высокая Интеграционные тесты 15-20% Секунды Средняя End-to-End тесты 5-10% Минуты Низкая Исследовательское тестирование Не применимо Ручное Не применимо

Для оптимальной интеграции автоматизации в процесс разработки рекомендуется:

Интегрировать запуск автоматических тестов в CI/CD конвейер Настроить автоматический запуск регрессионных тестов при каждом коммите Использовать генерацию отчетов о тестировании в удобном формате (Allure, ExtentReports) Внедрить анализ трендов и метрик тестирования для постоянного улучшения процесса

Пример базовой структуры Appium-теста для Android:

Java Скопировать код import io.appium.java_client.MobileElement; import io.appium.java_client.android.AndroidDriver; import org.junit.After; import org.junit.Before; import org.junit.Test; import org.openqa.selenium.remote.DesiredCapabilities; import java.net.URL; public class LoginTest { private AndroidDriver<MobileElement> driver; @Before public void setUp() { DesiredCapabilities caps = new DesiredCapabilities(); caps.setCapability("platformName", "Android"); caps.setCapability("deviceName", "Android Emulator"); caps.setCapability("app", "/path/to/app.apk"); driver = new AndroidDriver<>(new URL("http://localhost:4723/wd/hub"), caps); } @Test public void testLogin() { MobileElement usernameField = driver.findElementById("username"); usernameField.sendKeys("testuser"); MobileElement passwordField = driver.findElementById("password"); passwordField.sendKeys("password123"); MobileElement loginButton = driver.findElementById("login_button"); loginButton.click(); // Verification MobileElement welcomeMessage = driver.findElementById("welcome_text"); assertEquals("Welcome, testuser!", welcomeMessage.getText()); } @After public void tearDown() { if (driver != null) { driver.quit(); } } }

Для эффективной автоматизации важно создать правильную инфраструктуру, включающую систему управления тестовыми данными, механизмы распараллеливания тестов для ускорения выполнения и инструменты для визуального сравнения скриншотов.

Автоматизированное тестирование не заменяет ручное, а дополняет его, позволяя QA-инженерам сосредоточиться на исследовательском тестировании и более сложных сценариях, требующих критического мышления и интуиции.