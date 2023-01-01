Тестирование игр: профессиональные методики для ПК и мобильных

Для кого эта статья:

Специалисты по тестированию игр и QA-инженеры

Разработчики игр, заинтересованные в улучшении качества своих проектов

Студенты и начинающие специалисты, желающие освоить навыки game testing Тестирование игр — это тот невидимый фронт работы, который превращает сырой продукт в захватывающее приключение без разочаровывающих багов. За каждой успешной игрой стоят десятки, если не сотни часов методичного тестирования на разных устройствах и в различных сценариях. Если вы хотите создавать по-настоящему качественные игровые проекты или построить карьеру в game testing, вам потребуется системный подход к выявлению и документированию дефектов. Давайте разберемся, как правильно тестировать игры для мобильных устройств и ПК, избегая типичных ошибок и применяя профессиональные методики 🎮

Основы тестирования игр для мобильных устройств и ПК

Тестирование игр существенно отличается от проверки обычного программного обеспечения. Игры — это интерактивные системы, где пользовательский опыт и эмоциональная составляющая имеют первостепенное значение. В отличие от бизнес-приложений, где важна прежде всего функциональность, в играх критичны такие факторы, как вовлеченность, баланс, плавность анимаций и общее впечатление.

Фундаментальные отличия в тестировании игр для мобильных устройств и ПК включают:

Разнообразие аппаратных конфигураций (особенно на Android и ПК)

Различия в методах управления (сенсорный экран vs клавиатура/мышь/геймпад)

Ограничения производительности и аккумулятора на мобильных устройствах

Разные экосистемы распространения (App Store, Google Play, Steam, Epic Games Store и др.)

Специфические требования платформ к пользовательскому интерфейсу

Для эффективного тестирования необходимо иметь четкое представление о целевой аудитории игры и ожидаемом пользовательском опыте. Тестировщик должен войти в роль как опытного игрока, так и новичка, чтобы охватить различные сценарии использования.

Критерий Мобильные игры ПК-игры Продолжительность игровых сессий Обычно короткие (3-15 минут) Могут быть длительными (часы) Ресурсы устройства Ограниченные (важна оптимизация) Более гибкие (зависят от конфигурации) Сетевое подключение Часто нестабильное (мобильный интернет) Как правило, стабильное Размер интерфейса Компактный (тап-управление) Детализированный (мышь/клавиатура) Прерывания Частые (звонки, уведомления) Редкие

Алексей Морозов, Ведущий QA-инженер Помню свой первый проект — мобильную RPG с открытым миром. Мы упустили критический момент: игра отлично работала на высокопроизводительных устройствах нашей команды, но когда выпустили бета-версию, получили шквал жалоб. Оказалось, что на устройствах среднего класса (которые составляли 60% нашей целевой аудитории) игра выдавала не более 15 FPS в насыщенных локациях, а на бюджетных моделях просто вылетала. После этого опыта мы создали матрицу тестирования с 30+ устройствами разных конфигураций и определили минимальные требования. Затем переработали графику и оптимизировали игровой движок. Это отсрочило релиз на 2 месяца, но спасло проект — финальный рейтинг в магазинах приложений вырос с предполагаемых 2.8 до 4.3 звезд. Главный урок: никогда не предполагайте, что пользовательское окружение соответствует вашему.

Для построения эффективного процесса тестирования следует начать с создания тест-плана, определяющего:

Цели тестирования (что именно проверяем)

Критерии приемки (когда считаем, что тестирование успешно)

Охват устройств и операционных систем

Типы выполняемых тестов

График и приоритеты тестирования

Важно также создать библиотеку тестовых сценариев, которая будет пополняться с течением проекта. Это позволит не пропустить регрессионные баги при обновлениях игры.

Методология и процессы игрового тестирования

Выбор правильной методологии тестирования критически важен для обеспечения качества игрового продукта. В игровой индустрии применяются как классические подходы к тестированию, так и специфические методы, учитывающие интерактивную природу игр.

Основные методологические подходы к тестированию игр:

Agile-тестирование — идеально подходит для игровых проектов, где требования и геймплей часто эволюционируют в процессе разработки. Предполагает короткие циклы (спринты) с непрерывным тестированием. Исследовательское тестирование — особенно эффективно для игр, где невозможно предусмотреть все сценарии взаимодействия игрока с миром. QA-специалист исследует игру без строгих тест-кейсов, полагаясь на интуицию и опыт. Risk-based testing — приоритизация тестирования наиболее критичных аспектов игры, основываясь на потенциальном негативном влиянии дефектов на пользовательский опыт. A/B-тестирование — сравнение различных вариантов геймплея, механизмов или монетизации на реальных пользователях для определения оптимальных решений.

Типичный процесс тестирования игры включает следующие этапы:

Предварительное планирование — анализ игровой концепции, определение целевых платформ, создание тест-плана. Тестирование прототипа — проверка базовых механик и ключевых аспектов геймплея. Тестирование альфа-версии — внутреннее тестирование первой играбельной версии, выявление критических дефектов. Тестирование бета-версии — расширенное тестирование с привлечением внешних тестировщиков или ограниченной группы пользователей. Регрессионное тестирование — проверка функций после каждого значимого обновления. Тестирование локализации — проверка переводов, культурных особенностей и адаптации для разных регионов. Сертификационное тестирование — проверка соответствия требованиям платформ (App Store, Google Play, Steam и др.). Поддержка после релиза — мониторинг отзывов, тестирование патчей и обновлений.

Особое внимание следует уделить организации процесса баг-трекинга. Эффективный процесс документирования и приоритизации багов существенно влияет на скорость их устранения и общее качество игры.

Приоритет бага Описание Пример в игре Critical (Blocker) Блокирует основную функциональность, делает игру неиграбельной Игра вылетает при загрузке уровня, невозможно пройти ключевой квест High Серьезно влияет на игровой процесс, но имеет обходные пути Не работает сохранение прогресса, баланс урона нарушен Medium Заметно влияет на опыт, но не препятствует основному геймплею Графические глитчи, несинхронизированный звук Low Незначительные проблемы, которые большинство игроков может не заметить Опечатки в тексте, незначительные визуальные артефакты

При тестировании игр крайне важно уделять внимание не только функциональным аспектам, но и субъективным факторам, таким как "fun factor" (фактор увлекательности). Для этого часто используются фокус-группы и игровые сессии с записью впечатлений пользователей.

Для эффективной работы команды тестирования необходимо разработать систему метрик, которая позволит оценивать прогресс и качество. Ключевые метрики могут включать:

Количество обнаруженных/исправленных багов за итерацию

Процент прохождения тестовых сценариев

Среднее время между обнаружением и исправлением критических багов

Показатели стабильности (количество вылетов на час игры)

Метрики производительности (FPS, загрузка памяти, время загрузки)

Инструменты тестирования для разных игровых платформ

Выбор правильного инструментария существенно влияет на эффективность процесса тестирования и качество выпускаемого продукта. Рассмотрим ключевые инструменты для различных аспектов тестирования игр с учетом специфики платформ 🛠️

Баг-трекинг и управление тестированием:

Jira — один из самых распространенных инструментов для отслеживания задач и багов с возможностью интеграции с другими системами.

— один из самых распространенных инструментов для отслеживания задач и багов с возможностью интеграции с другими системами. TestRail — специализированная система для управления тестовыми сценариями и прогоном тестов с подробной аналитикой.

— специализированная система для управления тестовыми сценариями и прогоном тестов с подробной аналитикой. Bugzilla — классический бесплатный инструмент для отслеживания багов, который хорошо подходит для небольших команд.

— классический бесплатный инструмент для отслеживания багов, который хорошо подходит для небольших команд. Mantis — легкий и гибкий инструмент отслеживания проблем с открытым исходным кодом.

Автоматизация тестирования:

Unity Test Framework — встроенный инструмент для автоматизации тестирования игр на Unity.

— встроенный инструмент для автоматизации тестирования игр на Unity. Unreal Engine Automation System — набор инструментов для автоматизированного тестирования в Unreal Engine.

— набор инструментов для автоматизированного тестирования в Unreal Engine. Appium — кросс-платформенный инструмент для автоматизации тестирования мобильных приложений, включая игры.

— кросс-платформенный инструмент для автоматизации тестирования мобильных приложений, включая игры. GameDriver — решение для автоматизации тестирования игр, которое интегрируется с популярными игровыми движками.

— решение для автоматизации тестирования игр, которое интегрируется с популярными игровыми движками. Selenium WebDriver — может использоваться для тестирования HTML5-игр и игровых веб-порталов.

Мониторинг производительности:

Unity Profiler — инструмент для анализа производительности игр на движке Unity.

— инструмент для анализа производительности игр на движке Unity. Unreal Insights — набор средств для анализа и оптимизации игр на Unreal Engine.

— набор средств для анализа и оптимизации игр на Unreal Engine. GameBench — платформа для измерения производительности мобильных игр в реальных условиях.

— платформа для измерения производительности мобильных игр в реальных условиях. PerfDog — инструмент для мониторинга производительности мобильных приложений и игр.

— инструмент для мониторинга производительности мобильных приложений и игр. FRAPS — популярный инструмент для измерения FPS в играх для ПК.

Эмуляторы и симуляторы:

Android Studio Emulator — эмуляция устройств Android для тестирования мобильных игр.

— эмуляция устройств Android для тестирования мобильных игр. Xcode Simulator — симуляция iOS-устройств для тестирования игр на платформе Apple.

— симуляция iOS-устройств для тестирования игр на платформе Apple. BlueStacks — продвинутый Android-эмулятор, часто используемый для тестирования мобильных игр на ПК.

— продвинутый Android-эмулятор, часто используемый для тестирования мобильных игр на ПК. AWS Device Farm — облачный сервис для тестирования приложений на реальных устройствах.

Екатерина Соколова, Lead QA Engineer Несколько лет назад мы работали над крупной мультиплатформенной RPG, которая должна была выйти одновременно на iOS, Android и ПК. С более чем 200 разных конфигураций устройств, ручное тестирование каждого билда стало настоящим кошмаром. Мы решили автоматизировать базовые проверки с помощью GameDriver для тестов геймплея и создали кластер из реальных устройств для мониторинга производительности через GameBench. Каждую ночь запускался автоматический билд и прогон тестов по ключевым сценариям, а утром команда получала полный отчет. Самым сложным оказалось настроить систему так, чтобы она корректно интерпретировала результаты. Мы создали специальную метрику "игрового здоровья" (Game Health Index), объединяющую показатели стабильности, производительности и корректности взаимодействия с игровыми механиками. Это позволило сократить время на регрессионное тестирование на 70% и перенаправить силы QA на исследовательское тестирование и улучшение пользовательского опыта.

Для комплексного подхода к тестированию игр часто используют облачные решения, позволяющие проводить тестирование на реальных устройствах удаленно:

Firebase Test Lab — предоставляет инфраструктуру для тестирования Android-приложений на различных устройствах.

— предоставляет инфраструктуру для тестирования Android-приложений на различных устройствах. BrowserStack — платформа, позволяющая тестировать мобильные приложения на реальных устройствах через облако.

— платформа, позволяющая тестировать мобильные приложения на реальных устройствах через облако. Sauce Labs — облачная платформа для автоматизированного тестирования мобильных и веб-приложений.

Для локализационного тестирования полезны инструменты для управления переводами:

Crowdin — платформа для управления локализацией, интегрируемая с популярными игровыми движками.

— платформа для управления локализацией, интегрируемая с популярными игровыми движками. Lokalise — инструмент для совместной работы над локализацией с мощными функциями проверки и тестирования.

При выборе инструментов для тестирования игр следует учитывать:

Совместимость с используемым игровым движком

Возможность интеграции с существующим процессом разработки

Поддержку целевых платформ

Масштабируемость решения для роста проекта

Стоимость и ROI (возврат инвестиций) от внедрения

Типы и стратегии тестирования игровых приложений

Комплексный подход к тестированию игр требует применения различных типов тестирования, каждый из которых фокусируется на определенном аспекте качества. Рассмотрим основные типы тестирования и их особенности для игровых приложений.

1. Функциональное тестирование

Основа любого QA-процесса в игровой индустрии — проверка работоспособности всех механик и функций игры:

Тестирование механик — проверка корректности работы основных геймплейных элементов (передвижение, взаимодействие, боевая система и т.д.)

— проверка корректности работы основных геймплейных элементов (передвижение, взаимодействие, боевая система и т.д.) Тестирование пользовательского интерфейса — проверка всех элементов меню, настроек, HUD на корректность отображения и функционирования

— проверка всех элементов меню, настроек, HUD на корректность отображения и функционирования Тестирование прогрессии — проверка возможности пройти игру от начала до конца, включая все ключевые сценарии

— проверка возможности пройти игру от начала до конца, включая все ключевые сценарии Тестирование экономики — проверка баланса игровых ресурсов, систем крафта и внутриигровых покупок

2. Нефункциональное тестирование

Эта категория фокусируется на аспектах, не связанных напрямую с игровыми функциями, но критически важных для качества продукта:

Тестирование производительности — анализ FPS, загрузки CPU/GPU/RAM, времени загрузки уровней

— анализ FPS, загрузки CPU/GPU/RAM, времени загрузки уровней Стресс-тестирование — проверка поведения игры при максимальных нагрузках (множество объектов, эффектов, NPC на экране)

— проверка поведения игры при максимальных нагрузках (множество объектов, эффектов, NPC на экране) Тестирование совместимости — проверка работы игры на различных устройствах, ОС, с разными контроллерами

— проверка работы игры на различных устройствах, ОС, с разными контроллерами Тестирование локализации — проверка переводов, адаптации культурных элементов и корректности отображения текста

— проверка переводов, адаптации культурных элементов и корректности отображения текста Тестирование безопасности — проверка защиты от взлома, античитинга, сохранности пользовательских данных

3. Пользовательское тестирование

Этот тип тестирования фокусируется на субъективном опыте пользователей:

Юзабилити-тестирование — оценка удобства интерфейса и контроля

— оценка удобства интерфейса и контроля Плейтестинг — оценка увлекательности, сложности и общего впечатления от игры

— оценка увлекательности, сложности и общего впечатления от игры Фокус-группы — получение обратной связи от представителей целевой аудитории

— получение обратной связи от представителей целевой аудитории Бета-тестирование — масштабное тестирование с привлечением реальных пользователей перед релизом

4. Технические стратегии тестирования

Smoke-тестирование — быстрая проверка ключевых функций после каждого билда

— быстрая проверка ключевых функций после каждого билда Регрессионное тестирование — проверка, что новые изменения не сломали существующую функциональность

— проверка, что новые изменения не сломали существующую функциональность Исследовательское тестирование — свободное исследование игры с целью обнаружения неочевидных проблем

— свободное исследование игры с целью обнаружения неочевидных проблем Автоматизированное тестирование — использование скриптов для автоматического прохождения повторяющихся тестовых сценариев

Выбор оптимальной стратегии тестирования зависит от жанра игры, целевой платформы и стадии разработки:

Жанр игры Приоритетные типы тестирования Особые аспекты Шутер (FPS/TPS) Производительность, баланс оружия, сетевое тестирование Точность попаданий, отзывчивость управления RPG Прогрессия персонажа, квесты, экономика Последовательность сюжета, сохранения Стратегии Баланс, ИИ, производительность при большом количестве юнитов Взаимодействие механик, читаемость интерфейса Головоломки Логика уровней, обучение, юзабилити Постепенное нарастание сложности Казуальные мобильные Совместимость с устройствами, монетизация, удержание Прерывания (звонки, уведомления), оффлайн-режим

Для мобильных игр особенно важно тестировать:

Работу с различными разрешениями экранов и соотношениями сторон

Энергопотребление и нагрев устройства

Поведение при входящих звонках, сообщениях и других прерываниях

Работу с различными типами подключения (Wi-Fi, мобильный интернет, офлайн)

Интеграцию с платежными системами и магазинами приложений

Для ПК-игр ключевыми аспектами являются:

Работа с различными конфигурациями оборудования (CPU, GPU, RAM)

Поддержка различных драйверов, особенно графических

Настройки графики и оптимизация для разных категорий ПК

Поддержка различных устройств ввода (клавиатура/мышь, геймпады, джойстики)

Интеграция с платформенными сервисами (Steam, Epic Games, дискорд-интеграция и т.д.)

Практические советы для начинающих QA-специалистов

Работа в сфере тестирования игр может быть как увлекательной, так и чрезвычайно требовательной. Вот набор практических рекомендаций, которые помогут начинающим QA-специалистам избежать распространенных ошибок и быстрее достичь профессионального уровня в игровом тестировании. 🎯

Освоение профессионального мышления

Развивайте критическое мышление — учитесь анализировать игру не как пользователь, а как исследователь, ищущий уязвимые места.

— учитесь анализировать игру не как пользователь, а как исследователь, ищущий уязвимые места. Практикуйте методичность — создавайте системный подход к тестированию, не полагайтесь только на интуицию.

— создавайте системный подход к тестированию, не полагайтесь только на интуицию. Документируйте всё — подробные отчеты о багах с чёткими шагами воспроизведения — основа эффективной работы QA.

— подробные отчеты о багах с чёткими шагами воспроизведения — основа эффективной работы QA. Изучайте игровые механики — чем лучше вы понимаете, как должна работать игра, тем эффективнее сможете находить отклонения.

Составление качественных баг-репортов

Качественный баг-репорт должен включать:

Заголовок — краткое, но информативное описание проблемы Окружение — устройство, ОС, версия игры, настройки Шаги воспроизведения — подробная последовательность действий для воссоздания бага Ожидаемый результат — как должна работать функция по задумке Фактический результат — что происходит на самом деле Приоритет/Серьезность — насколько критичен баг для игрового процесса Дополнительные материалы — скриншоты, видео, логи, файлы сохранений

Пример качественного баг-репорта:

Заголовок: Персонаж застревает в текстурах при прыжке на крышу дома в локации "Деревня" Окружение: Windows 10, RTX 3070, 16GB RAM, версия игры 0.9.2b, настройки графики: Высокие Шаги воспроизведения: 1. Загрузить локацию "Деревня" 2. Подойти к дому кузнеца (координаты X:245, Y:178) 3. Прыгнуть на деревянный ящик рядом с домом 4. Совершить двойной прыжок на крышу 5. Приземлиться на левый скат крыши Ожидаемый результат: Персонаж стоит на крыше и может двигаться Фактический результат: Персонаж частично проваливается сквозь текстуры крыши, застревает и не может двигаться. Необходим выход в меню и загрузка последнего сохранения. Приоритет: Средний (блокирует опциональное исследование локации) Вложения: bug_roof_glitch.mp4, save_file_before_bug.sav

Технические навыки для профессионального роста

Для успешной карьеры в игровом тестировании стоит развивать следующие навыки:

Базовое программирование — понимание кода помогает более точно локализовать проблемы

— понимание кода помогает более точно локализовать проблемы Работа с баг-трекерами — Jira, TestRail, Mantis и другие системы отслеживания задач

— Jira, TestRail, Mantis и другие системы отслеживания задач Основы автоматизации тестирования — для повышения эффективности регрессионного тестирования

— для повышения эффективности регрессионного тестирования Знание игровых движков — базовое понимание Unity, Unreal Engine или других популярных движков

— базовое понимание Unity, Unreal Engine или других популярных движков Навыки работы с мониторингом производительности — умение использовать профайлеры и анализировать результаты

Эффективное взаимодействие с командой разработки

Учитесь говорить на языке разработчиков — чем точнее вы опишете проблему техническими терминами, тем быстрее её исправят

— чем точнее вы опишете проблему техническими терминами, тем быстрее её исправят Уважайте приоритеты — понимайте, что не все баги могут быть исправлены немедленно

— понимайте, что не все баги могут быть исправлены немедленно Предлагайте решения — если у вас есть идеи по исправлению, включайте их в репорт

— если у вас есть идеи по исправлению, включайте их в репорт Участвуйте в планировании — вносите предложения по улучшению процесса тестирования

Создание тестового окружения

Для эффективного тестирования мобильных игр и игр для ПК стоит собрать минимальный набор устройств и инструментов:

Платформа Минимальный набор для тестирования Оптимальный набор Мобильные устройства 2-3 устройства с разными ОС, разрешениями и производительностью 5+ устройств, представляющих основные сегменты целевой аудитории ПК 1 компьютер с возможностью изменения настроек графики 2-3 конфигурации (минимальная, рекомендуемая, высокопроизводительная) Сетевое окружение Стабильное подключение Wi-Fi Различные типы подключений (Wi-Fi, мобильный интернет, симуляция плохого соединения) Периферия Стандартные устройства ввода Различные контроллеры, геймпады, мыши с разным DPI

Развитие карьеры в игровом тестировании

Типичный путь развития QA-специалиста в игровой индустрии:

Junior QA Tester — выполнение базовых тестов по готовым сценариям QA Tester — самостоятельное тестирование, создание тест-кейсов Senior QA Tester — участие в планировании процессов, сложное тестирование QA Lead — управление командой тестировщиков, разработка стратегии тестирования QA Manager — управление процессами обеспечения качества на уровне компании

Альтернативные специализации:

Automation QA — фокус на разработке автоматизированных тестов

— фокус на разработке автоматизированных тестов Performance Tester — специализация на анализе и оптимизации производительности

— специализация на анализе и оптимизации производительности Security QA — тестирование безопасности игровых приложений

— тестирование безопасности игровых приложений Localization QA — фокус на тестировании локализации для разных регионов

И последний, но важный совет: играйте в игры осознанно. Регулярно анализируйте механики, интерфейсы и технические решения в популярных играх. Это расширит ваш профессиональный кругозор и поможет привнести лучшие практики в собственные проекты. 🎮